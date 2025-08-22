newspaper
Όπλα: Κούρσα για τους υπερηχητικούς πυραύλους – Το σούπερ όπλο που ταξιδεύει με 2 μίλια το δευτερόλεπτο
Όπλα: Κούρσα για τους υπερηχητικούς πυραύλους – Το σούπερ όπλο που ταξιδεύει με 2 μίλια το δευτερόλεπτο

Κόσμος 22 Αυγούστου 2025 | 19:20

Εντείνεται ο παγκόσμιος ανταγωνισμός για τα σούπερ όπλα των δύο μιλίων το δευτερόλεπτο. Ρωσία και Κίνα κερδίζουν έδαφος στην ανάπτυξη υπερηχητικών πυραύλων.

Στράτος Ιωακείμ
Σε μια περίοδο που το διεθνές δίκαιο δοκιμάζεται οι μεγάλες δυνάμεις αντλούν δύναμη από την ανάπτυξη στρατιωτικής υπεροχής και οι περιφερειακές προσπαθούν να τις ακολουθήσουν με το μεγάλο «παζάρι» για νέα όπλα να έχει πάρει «φωτιά».

Οι πύραυλοι που «ταξιδεύουν» με τουλάχιστον 5 Mach είναι ικανοί να αλλάξουν τις ισορροπίες ισχύος

Η παρουσίαση των κινεζικών DF-17 σε στρατιωτική παρέλαση στο Πεκίνο, την 1η Οκτωβρίου 2019, σηματοδότησε ένα νέο κεφάλαιο στον ανταγωνισμό για την ανάπτυξη υπερηχητικών πυραύλων. Χάρη στην ταχύτητα και την ευελιξία τους – ταξιδεύουν με περισσότερο από πέντε φορές την ταχύτητα του ήχου – αποτελούν ένα τρομερό όπλο.

Κίνα, Ρωσία και ακολουθούν οι ΗΠΑ

Στην εκτενή ανάλυση του BBC διαβάζουμε πως τα νέα αυτά συστήματα θεωρούνται ικανά να αλλάξουν τον τρόπο με τον οποίο διεξάγονται οι πολεμικές συγκρούσεις. Η Κίνα προηγείται σήμερα στον τομέα, με τη Ρωσία να ακολουθεί, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται σε φάση επιτάχυνσης, για να καλύψουν το κενό.

Η Ρωσία, εκμεταλλευόμενη τον πόλεμο στην Ουκρανία, έχει χρησιμοποιήσει τις συγκρούσεις ως «ζωντανό πεδίο δοκιμών». Νέοι πύραυλοι όπως ο Oreshnik, με δυνατότητα να φτάνουν ταχύτητες 10 Mach, δοκιμάστηκαν σε ουκρανικούς στόχους. Αν και αρκετές από τις ρωσικές διακηρύξεις αμφισβητούνται από δυτικούς αναλυτές, η παρουσία συστημάτων όπως οι Avangard και Kinzhal προκαλεί ανησυχία.

«Αποφάσισαν να επενδύσουν πολλά χρήματα σε αυτά τα προγράμματα πριν από αρκετά χρόνια» αναφέρει στο βρετανικό μέσο ενημέρωσης ο William Freer, συνεργάτης εθνικής ασφάλειας στο think tank «Council on Geostrategy».

  • Το Ισραήλ διαθέτει έναν υπερηχητικό πύραυλο, το Arrow 3, που έχει σχεδιαστεί για αναχαιτίσεις.
  • Το Ιράν ισχυρίζεται ότι διαθέτει υπερηχητικά όπλα και ανέφερε μάλιστα πως εκτόξευσε έναν στο Ισραήλ κατά τη διάρκεια του σύντομου αλλά βίαιου πολέμου τον Ιούνιο.
  • Η Βόρεια Κορέα εργάζεται πάνω στο δικό της project από το 2021 και ισχυρίζεται ότι διαθέτει ένα βιώσιμο, λειτουργικό όπλο.
  • Οι ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο επενδύουν τώρα στην τεχνολογία των υπερηχητικών πυραύλων, όπως και άλλα έθνη, συμπεριλαμβανομένης της Γαλλίας και της Ιαπωνίας.
  • Οι Ηνωμένες Πολιτείες παρουσίασαν για πρώτη φορά τον υπερηχητικό πύραυλο Dark Eagle, με το Πεντάγωνο να το παρουσιάζει ως όπλο που συμβολίζει την αποφασιστικότητα της χώρας. Από την πλευρά της, η Μεγάλη Βρετανία συνεργάζεται στενά με την Ουάσινγκτον, για να δημιουργήσει τις δικές της τεχνολογικές βάσεις.

Υπερηχητικό σημαίνει…

Για να χαρακτηριστεί ένας πύραυλος ως πραγματικά «υπερηχητικός» από στρατιωτική άποψη, πρέπει να γρήγορος και ευέλικτος κατά την πτήση. Με άλλα λόγια, ο στρατός που τον εκτόξευσε πρέπει να μπορεί να αλλάξει πορεία με ξαφνικούς και απρόβλεπτους τρόπους, ακόμη και όταν κατευθύνεται προς τον στόχο του με εξαιρετικά υψηλές ταχύτητες. Αυτό μπορεί να κάνει την αναχαίτιση εξαιρετικά δύσκολη.

Ταξιδεύει με ταχύτητες 5 Mach ή μεγαλύτερες (δηλαδή πέντε φορές την ταχύτητα του ήχου ή 3.858 μίλια/ώρα) Το γρηγορότερο μέχρι σήμερα είναι το ρωσικό Avangard, για το οποίο υποστηρίζεται ότι μπορεί να αναπτύξει ταχύτητα 27 Mach αν και πιο συχνά αναφέρεται το νούμερο 12 Mach το οποίο ισοδυναμεί με δύο μίλια το δευτερόλεπτο.

«Πετώντας κάτω από τον ορίζοντα του ραντάρ, μπορούν να αποφύγουν την έγκαιρη ανίχνευση και να εμφανιστούν στους αισθητήρες μόνο στην τελική φάση της πτήσης τους, περιορίζοντας τις ευκαιρίες αναχαίτισης», λέει η Patrycja Bazylczyk, συνεργάτις ερευνήτρια στο Πρόγραμμα Αμύνης κατά των Πυραύλων του Κέντρου Στρατηγικών και Διεθνών Σπουδών στην Ουάσιγκτον.

Οι νέες τεχνολογίες

Υπάρχουν δύο κύριες κατηγορίες υπερηχητικών πυραύλων: οι ώθησης-ολίσθησης (όπως αυτοί οι DF-17 στην Κίνα) που εκτοξεύονται σε μεγάλο ύψος πριν κατευθυνθούν τεράστια ταχύτητα στον στόχο και οι υπερηχητικοί πύραυλοι Cruise, οι οποίοι πετούν χαμηλά για να μην εντοπίζονται από τα ραντάρ.

Σε αντίθεση με τους βαλλιστικούς πυραύλους μπορούν να κινούνται με ακανόνιστο τρόπο και με ελιγμούς κατά την τελική πτήση προς το στόχο τους. Πρόκειται για «όπλα διπλής χρήσης», που σημαίνει ότι η κεφαλή τους μπορεί να είναι είτε πυρηνική είτε συμβατική.

Χαρακτηριστικά:

  • Ταχύτητα: Πάνω από Mach 5, με ορισμένους (π.χ. ρωσικός Avangard) να φτάνουν έως Mach 20-27.
  • Ελιγμοί: Εκτελούν περίπλοκους ελιγμούς, δυσκολεύοντας την αναχαίτιση από συστήματα αεράμυνας.
  • Βεληνεκές: Μπορεί να φτάσει τα 1.000-3.000 χλμ., ανάλογα το μοντέλο (π.χ. ρωσικός Kinzhal: ~2.000 χλμ.).
  • Κεφαλές: Μπορούν να φέρουν συμβατικές ή πυρηνικές κεφαλές.
  • Πλατφόρμες εκτόξευσης: Αεροσκάφη (π.χ. MiG-31K για Kinzhal), πλοία (π.χ. Zircon), ή χερσαίες βάσεις.

Αυτοί οι πύραυλοι είναι εξαιρετικά δύσκολο να αναχαιτιστούν λόγω της μεγάλης τους ταχύτητας και της ικανότητάς τους να αλλάζουν πορεία κατά τη διάρκεια της πτήσης.

Τραμπ: Δεν επιθυμεί να είναι στη συνάντηση Ζελένσκι-Πούτιν – «Είναι λίγο σαν το λάδι και το ξίδι, δεν τα πάνε καλά»
«Θα δούμε» 22.08.25

Τραμπ: Δεν επιθυμεί να είναι στη συνάντηση Ζελένσκι-Πούτιν – «Είναι λίγο σαν το λάδι και το ξίδι, δεν τα πάνε καλά»

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν ξέρει αν θα είναι στη συνάντηση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι και του Βλαντιμίρ Πούτιν, κάτι που τελικά φαίνεται να μην επιθυμεί

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Ιράν: Η Τεχεράνη ανακοίνωσε νέες διαπραγματεύσεις με την Ευρώπη για το πυρηνικό της πρόγραμμα
Κόσμος 22.08.25

Ιράν: Η Τεχεράνη ανακοίνωσε νέες διαπραγματεύσεις με την Ευρώπη για το πυρηνικό της πρόγραμμα

«Ο χρόνος λιγοστεύει και το Ιράν πρέπει να δεσμευθεί ουσιαστικά», προκειμένου να αποφύγει την ενεργοποίηση του μηχανισμού επαναφοράς των κυρώσεων, προειδοποιούν Ευρωπαίοι ΥΠΕΞ την Τεχεράνη

Σύνταξη
«Πόλεμο» προκάλεσε η απόφαση της Beyond να μην ανοίξει καταστήματα στην Καλιφόρνια – Τι συνέβη
Κόσμος 22.08.25

«Πόλεμο» προκάλεσε η απόφαση της Beyond να μην ανοίξει καταστήματα στην Καλιφόρνια – Τι συνέβη

Ένας χάος άφησε πίσω η απόφαση του προέδρου της Beyond, Marcus A. Lemonis, να μην συμπεριλάβει στο πλάνο ανάπτυξης της πρόσφατα εξαγορασμένης αλυσίδας Bed Bath & Beyond, την Καλιφόρνια

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Κρις Μπρέιν: Ένοχος ο Βρετανός «Ρασπούτιν» των 90s – Οργάνωνε rave πάρτι και κακοποιούσε «χαρέμι» πιστών γυναικών
«Σεξουαλική Δικαιοσύνη» 22.08.25

Ένοχος ο Βρετανός «Ρασπούτιν» των 90s – Οργάνωνε rave πάρτι και κακοποιούσε «χαρέμι» πιστών γυναικών

Κρις Μπρέιν, o ιδρυτής ενός θηρσκευτικού κινήματος με... χορεύτριες με μπικίνι και αισθητική ’80s–’90s που κατέρρευσε όταν έγιναν οι πρώτες αποκαλύψεις.

Σύνταξη
Γάζα: «Θα ανοίξουν οι πύλες της κόλασης», λέει το Ισραήλ – «Δεν φεύγουμε» λένε οι Παλαιστίνιοι
Τα μάτια στη Γάζα 22.08.25

«Θα ανοίξουν οι πύλες της κόλασης», απειλεί το Ισραήλ - «Δεν φεύγουμε» απαντούν Παλαιστίνιοι που φοβούνται νέα Νάκμπα

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τη Γάζα - Παλαιστίνιοι με πλακάτ διαδηλώνουν ανάμεσα στα ερείπια αρνούμενοι να φύγουν από τη γη τους - Υγειονομικοί αρνούνται να αφήσουν τα πόστα τους

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Ευρώπη: Κίνδυνος για χιλιάδες εργαζόμενους – Ποιους απειλεί ο καλπάζων ψηφιακός μετασχηματισμός
Αδειάζει η κλεψύδρα 22.08.25

Κίνδυνος για χιλιάδες εργαζόμενους - Ποιους απειλεί ο καλπάζων ψηφιακός μετασχηματισμός

Πόσο μεγάλη είναι η απειλή για εργαζόμενους στην Ευρώπη - Γιατί είναι απαραίτητο ένα όραμα που θα εμπνέει ελπίδα και αισιοδοξία για ένα καλύτερο μέλλον, όχι απλώς αποδοχή της της αναπόφευκτης αλλαγής

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Λαβρόφ: «Δεν έχει προγραμματιστεί συνάντηση Πούτιν με Ζελένσκι» – Αμφιβολίες για την πρωτοβουλία Τραμπ
Κόσμος 22.08.25

Λαβρόφ: «Δεν έχει προγραμματιστεί συνάντηση Πούτιν με Ζελένσκι» – Αμφιβολίες για την πρωτοβουλία Τραμπ

Σύμφωνα με τον Σεργκέι Λαβρόφ, ο Ουκρανός πρόεδρος απέρριψε όλες τις προτάσεις, ακόμα και την κατάργηση νομοθεσίας που απαγορεύει τη ρωσική γλώσσα

Σύνταξη
Καθηγητής Χάρβαρντ: Ο Τραμπ δεν έχει ιδέα από διπλωματία!
«Δάσκαλος της παραχώρησης» 22.08.25

Καθηγητής Χάρβαρντ: Ο Τραμπ δεν έχει ιδέα από διπλωματία!

«Όταν "ελαφριοί" σαν τον Τραμπ, τον Μάρκο Ρούμπιο και τον Στιβ Γουίτκοφ αναμετρώνται με πρόσωπα όπως ο Βλαντιμίρ Πούτιν ή ο Σεργκέι Λαβρόφ, να περιμένετε οι Ρώσοι να αδειάσουν τις αμερικανικές τσέπες»

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
«Εγγύηση Ασφάλειας»: Τι είναι, τι μας διδάσκει το παρελθόν και τι μπορεί να γίνει στην Ουκρανία
Κόσμος 22.08.25

Τι είναι μια «Εγγύηση Ασφάλειας»; Τι μας διδάσκει το παρελθόν και τι μπορεί να γίνει στην Ουκρανία

Η σύνοδος κορυφής της Αλάσκας και οι επακόλουθες συνομιλίες στην Ουάσιγκτον έχουν αναζωπυρώσει τις συζητήσεις σχετικά με τις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία.

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Γάζα: Στο χειρότερο και πιο οξύ επίπεδο ο λιμός – Οι θάνατοι θα αυξάνονται εκθετικά, λέει ο οργανισμός του ΟΗΕ
IPC 22.08.25

Ώρα μηδέν: Στο χειρότερο και πιο οξύ επίπεδο ο λιμός στην πόλη της Γάζας - Οι θάνατοι θα αυξάνονται εκθετικά

Ο παγκόσμιος παρατηρητής πείνας (IPC) κατέταξε σήμερα στη φάση 5 την επισιτιστική ανασφάλεια που επικρατεί στη Γάζα λίγο πριν την εισβολή του ισραηλινού στρατού

Σύνταξη
Γερμανία: Καταδικασμένος νεοναζί άλλαξε φύλο και στέλνεται σε γυναικεία φυλακή
Κόσμος 22.08.25

Οργή στη Γερμανία: Καταδικασμένος νεοναζί άλλαξε φύλο και στέλνεται σε γυναικεία φυλακή

Ο νεοναζί ήταν μέλος του ακροδεξιού κινήματος στην ανατολική Γερμανία από τη δεκαετία του '90 και διηύθυνε το τοπικό παράρτημα του κινήματος «Αίμα και Τιμή» στη Σαξονία-Άνχαλτ

Σύνταξη
LIVE: Ελλάδα – Ιταλία
Μπάσκετ 22.08.25

LIVE: Ελλάδα – Ιταλία

LIVE: Ελλάδα – Ιταλία. Παρακολουθήστε live την εξέλιξη της αναμέτρησης Ελλάδα – Ιταλία στο πλαίσιο του τουρνουά Ακρόπολις. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ News.

Σύνταξη
Από τα σκουπίδια στην αυτάρκεια: Βρήκαν οι ΗΠΑ τρόπο να σπάσουν την κινεζική εξάρτηση στα κρίσιμα ορυκτά;
Έρευνα 22.08.25

Από τα σκουπίδια στην αυτάρκεια: Βρήκαν οι ΗΠΑ τρόπο να σπάσουν την κινεζική εξάρτηση στα κρίσιμα ορυκτά;

«Η ευκαιρία είναι τεράστια. Ελπίζω να κινητοποιήσει κόσμο στην κυβέρνηση και στη βιομηχανία να εξετάσουν πιο προσεκτικά τι εξορύσσουμε»

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Καλή τύχη στον σκηνοθέτη: Η Μπλέικ Λάιβλι ανακοίνωσε την επόμενη δουλειά της και το διαδίκτυο έστησε πάρτι
Ουπς 22.08.25

Καλή τύχη στον σκηνοθέτη: Η Μπλέικ Λάιβλι ανακοίνωσε την επόμενη δουλειά της και το διαδίκτυο έστησε πάρτι

Η σταρ του Χόλιγουντ Μπλέικ Λάιβλι θα πρωταγωνιστήσει στη ρομαντική κωμωδία The Survival List - η πρώτη της δουλειά μετά το ξεκίνημα της νομικής κόντρας με τον Τζάστιν Μπαλντόνι.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Πλεύρης – Γεωργιάδης: Σύμπραξη για τη διαπίστωση της ανηλικότητας αιτούντων άσυλο
Νέο πλαίσιο 22.08.25

Σύμπραξη Πλεύρη - Γεωργιάδη για τη διαπίστωση της ανηλικότητας αιτούντων άσυλο

Φαρδιά πλατιά την υπογραφή των υπουργών Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνου Πλεύρη και Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη θα έχει η υπουργική απόφαση για την εφαρμογή νέου πλαισίου για τη διαπίστωση της ηλικίας πολιτών τρίτων χωρών.

Σύνταξη
H επίθεση κατά της πειρατείας στην Ιταλία επεκτείνεται και εκτός Serie A
Ποδόσφαιρο 22.08.25

H επίθεση κατά της πειρατείας στην Ιταλία επεκτείνεται και εκτός Serie A

Η πρωτοβουλία, που υλοποιείται κατά τις δύο πρώτες αγωνιστικές της Serie A, θα επεκταθεί και στα γήπεδα των Serie B και Serie C. Η ζημία της οπτικοακουστικής πειρατείας είναι 2,2 δισ. ευρώ

Βάιος Μπαλάφας
Τζόρτζια Μελόνι: Σε βίλα στη Ρόδο έκανε διακοπές η Ιταλίδα πρωθυπουργός πριν αποχωρήσει για τον Λευκό Οίκο
Ελλάδα-ΗΠΑ 22.08.25

Τζόρτζια Μελόνι: Σε βίλα στη Ρόδο έκανε διακοπές η Ιταλίδα πρωθυπουργός πριν αποχωρήσει για τον Λευκό Οίκο

Η Τζόρτζια Μελόνι βρέθηκε υπό άκρα μυστικότητα σε ιδιωτική βίλα στην Λίνδο της Ρόδου - Σφοδρές αντιδράσεις στην Ιταλία με αφρομή την τουριστική κρίση στη χώρα.

Σύνταξη
Τραμπ: Δεν επιθυμεί να είναι στη συνάντηση Ζελένσκι-Πούτιν – «Είναι λίγο σαν το λάδι και το ξίδι, δεν τα πάνε καλά»
«Θα δούμε» 22.08.25

Τραμπ: Δεν επιθυμεί να είναι στη συνάντηση Ζελένσκι-Πούτιν – «Είναι λίγο σαν το λάδι και το ξίδι, δεν τα πάνε καλά»

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν ξέρει αν θα είναι στη συνάντηση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι και του Βλαντιμίρ Πούτιν, κάτι που τελικά φαίνεται να μην επιθυμεί

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Η… γεωγραφία των ξένων διαιτητών που έφερε ο Λανουά, οι Γερμανοί, η λίστα των «37» και τα ρίσκα
On Field 22.08.25

Η… γεωγραφία των ξένων διαιτητών που έφερε ο Λανουά, οι Γερμανοί, η λίστα των «37» και τα ρίσκα

Απολογισμός: Ο Λανουά στηρίζεται περισσότερο στους Γερμανούς διαιτητές, όμως έφερε και ελίτ ρέφερι από άλλες χώρες (Μαρτσίνιακ, Βίντσιτς, Μέλερ) αλλά και διαιτητές από την Αλβανία και τη Λετονία

Βάιος Μπαλάφας
Ιράν: Η Τεχεράνη ανακοίνωσε νέες διαπραγματεύσεις με την Ευρώπη για το πυρηνικό της πρόγραμμα
Κόσμος 22.08.25

Ιράν: Η Τεχεράνη ανακοίνωσε νέες διαπραγματεύσεις με την Ευρώπη για το πυρηνικό της πρόγραμμα

«Ο χρόνος λιγοστεύει και το Ιράν πρέπει να δεσμευθεί ουσιαστικά», προκειμένου να αποφύγει την ενεργοποίηση του μηχανισμού επαναφοράς των κυρώσεων, προειδοποιούν Ευρωπαίοι ΥΠΕΞ την Τεχεράνη

Σύνταξη
«Τα τελευταία χρόνια ήταν αρκετά δύσκολα»: Τι είχε πει ο Lil Nas X πριν τον συλλάβουν να κυκλοφορεί ημίγυμνος στον δρόμο
«Απομόνωση» 22.08.25

«Τα τελευταία χρόνια ήταν αρκετά δύσκολα»: Τι είχε πει ο Lil Nas X πριν τον συλλάβουν να κυκλοφορεί ημίγυμνος στον δρόμο

Μήνες πριν από τη σύλληψη και τη νοσηλεία του, ο Lil Nas X μοιράστηκε ένα βίντεο στο οποίο αναφέρθηκε στο γεγονός ότι ήταν «ασταθής» και «εντελώς χαμένος».

Σύνταξη
«Πόλεμο» προκάλεσε η απόφαση της Beyond να μην ανοίξει καταστήματα στην Καλιφόρνια – Τι συνέβη
Κόσμος 22.08.25

«Πόλεμο» προκάλεσε η απόφαση της Beyond να μην ανοίξει καταστήματα στην Καλιφόρνια – Τι συνέβη

Ένας χάος άφησε πίσω η απόφαση του προέδρου της Beyond, Marcus A. Lemonis, να μην συμπεριλάβει στο πλάνο ανάπτυξης της πρόσφατα εξαγορασμένης αλυσίδας Bed Bath & Beyond, την Καλιφόρνια

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Νέα αστυνομική επιχείρηση για την εγκληματικότητα στη Δυτική Αττική – Πάνω 1.000 συλλήψεις τους τελευταίους μήνες
Ελλάδα 22.08.25

Νέα αστυνομική επιχείρηση για την εγκληματικότητα στη Δυτική Αττική – Πάνω 1.000 συλλήψεις τους τελευταίους μήνες

Όπως επισημαίνεται από την ΕΛ.ΑΣ. για την αντιμετώπιση του σοβαρού και οργανωμένου εγκλήματος επιχειρούν στην περιοχή σε σχεδόν καθημερινή βάση οι εξειδικευμένες Υπηρεσίες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Σύνταξη
Το «πλαστικό όνειρο» της Μπόντο Γκλιμτ και μια ποδοσφαιρική ιστορία στο σκοτάδι (pics, vids)
Ποδόσφαιρο 22.08.25

Το «πλαστικό όνειρο» της Μπόντο Γκλιμτ και μια ποδοσφαιρική ιστορία στο σκοτάδι (pics, vids)

Η ποδοσφαιρική «Σιντερέλα του Βορρά» συνεχίζει να κυλά στον «βούρκο» του Aspmyra Stadium τις αντιπάλους της στα κύπελλα Ευρώπης. Και η υπόθεση αυτή έπαψε πλέον προ πολλού να μοιάζει με…

Διονύσης Δελλής
Διονύσης Δελλής
Φωτιά τώρα στην Κρύα Βρύση Καρδίτσας – Ήχησε το 112
Ελλάδα 22.08.25

Πυρκαγιά στην Κρύα Βρύση Καρδίτσας - Ήχησε το 112

«Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Κρύα Βρύση της περιφερειακής ενότητας Καρδίτσας. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφέρεται στο μήνυμα που έλαβαν οι πολίτες

Σύνταξη
Γυναικοκτονία στον Βόλο: Με βαρύ ποινικό παρελθόν o 40χρονος δράστης – Είχε νοσηλευτεί σε ψυχιατρείο τον Ιούνιο
Βόλος 22.08.25

Μέλος εγκληματικής οργάνωσης ο 40χρονος που σκότωσε τη γυναίκα του - Είχε νοσηλευτεί σε ψυχιατρείο τον Ιούνιο

Άφαντος παραμένει ο δράστης της δολοφονίας στον Βόλο - Με ένα εργαλείο από την ψησταριά σκότωσε την 36χρονη σύζυγό του - Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Δημήτρης Πέρρος
Δημήτρης Πέρρος
