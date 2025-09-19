Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αρνήθηκε να εγκρίνει στρατιωτική βοήθεια 400 εκατομμυρίων δολαρίων (339 εκατομμυρίων ευρώ) στην Ταϊβάν, καθώς διεξάγει παράλληλα εμπορικές διαπραγματεύσεις με το Πεκίνο, σύμφωνα με χθεσινό δημοσίευμα της αμερικανικής εφημερίδας The Washington Post, ενώ ο αμερικανός πρόεδρος και ο κινέζος ομόλογός του Σι Τζινπίνγκ αναμένεται να έχουν σήμερα το πρωί τηλεφωνική συνομιλία, την πρώτη που γίνεται γνωστή εδώ και τρεις μήνες.

Στην κορυφή της ατζέντας στη σημερινή συνομιλία τους, η πραγματοποίηση της οποίας δεν έχει επιβεβαιωθεί εκ μέρους της Κίνας, είναι, σύμφωνα με αμερικανούς αξιωματούχους, μια συμφωνία ώστε η εφαρμογή TikTok να παραμείνει σε λειτουργία στις ΗΠΑ, καθώς και ένας συμβιβασμός για τους τελωνειακούς δασμούς ώστε να χαλαρώσουν οι εντάσεις ανάμεσα στις δύο υπερδυνάμεις, που βρίσκονται σε αντιπαράθεση σχετικά με το εμπόριο.

Απογοήτευση για τους συμμάχους

Οι δύο κυβερνήσεις συζητούν μια ενδεχόμενη συνάντηση κορυφής ανάμεσα στον Σι και τον Τραμπ στη διάρκεια της συνόδου του οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC) στις 30 Οκτωβρίου και 1η Νοεμβρίου στη Νότια Κορέα, αναφέρει το Ρόιτερς.

Η άρνηση του Ντόναλντ Τραμπ να εγκρίνει τη στρατιωτική βοήθεια προς την Ταϊβάν σηματοδοτεί μια σημαντική αλλαγή στην αμερικανική πολιτική έναντι του νησιού, σημειώνει το Γαλλικό Πρακτορείο, προσθέτοντας ωστόσο ότι αξιωματούχος του Λευκού Οίκου διευκρίνισε στην Washington Post ότι η εν λόγω απόφαση του προέδρου δεν είναι ακόμα οριστική.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έπαψαν να αναγνωρίζουν διπλωματικά την Ταϊβάν το 1970, όμως είναι ο κύριος προμηθευτής όπλων του νησιού, που έχει δημοκρατικό καθεστώς. Από την πλευρά του, το Πεκίνο θεωρεί την Ταϊβάν μία από τις επαρχίες του και δεν αποκλείει την προσφυγή στη βία για να ανακτήσει τον έλεγχό της.

Επικοινωνία με Σι

Η σημερινή τηλεφωνική συνομιλία των Τραμπ και Σι θα είναι η δεύτερη μετά την επιστροφή του ρεπουμπλικανού στον Λευκό Οίκο.

Υπό την προεδρία του Τζο Μπάιντεν, προκατόχου του Ντόναλντ Τραμπ, η Ουάσινγκτον ενέκρινε περισσότερα από 2 δισεκατομμύρια δολάρια (1,7 δισεκατομμύριο ευρώ) σε στρατιωτική βοήθεια προς την Ταϊβάν.

Όμως ο Τραμπ «δεν υποστηρίζει την αποστολή όπλων χωρίς οικονομικό αντάλλαγμα, κάτι που έχει κάνει σαφές και με την Ουκρανία», σημειώνει η Post.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ