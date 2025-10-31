«Είμαστε αποφασισμένοι να αμυνθούμε», απαντά η Ταϊβάν στα σενάρια εισβολής από την Κίνα

Η Ταϊβάν δεν επιθυμεί την πολιτική αρχή «μία χώρα, δύο συστήματα» που εφαρμόζει η Κίνα και πρέπει να διατηρήσει την ελευθερία και τη δημοκρατία της, αλλά και να είναι αποφασισμένη ν’ αμυνθεί, δήλωσε σήμερα, Παρασκευή 31 Οκτωβρίου, ο πρόεδρος Λάι Τσινγκ-τε, απορρίπτοντας τις τελευταίες προσπάθειες του Πεκίνου για να τεθεί η νήσος υπό κινεζικό έλεγχο.

Η Κίνα ανακοίνωσε αυτή την εβδομάδα «δεν αποκλείει σε καμία περίπτωση» τη χρήση στρατιωτικής ισχύος κατά της Ταϊβάν, σκληραίνοντας τη στάση της μέσω μιας σειράς άρθρων σε κρατικά ΜΜΕ με την υπόσχεση μιας καλής διακυβέρνησης, στην περίπτωση που η νήσος περιέλθει στον έλεγχο του Πεκίνου υπό το σύστημα αυτονομίας που εφαρμόζεται στο Χονγκ Κονγκ και το Μακάο.

«Ετοιμότητα για εισβολή στην Ταϊβάν έως το 2027»

Με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ να έχει δώσει εντολή στις ένοπλες δυνάμεις να είναι «έτοιμες να καταλάβουν στρατιωτικά την Ταϊβάν έως το 2027», η Ρωσία συμφώνησε να παράσχει στο Πεκίνο «όπλα και εξοπλισμό», εκπαίδευση προσωπικού και μεταφορά τεχνογνωσίας «για αερομεταφερόμενη διείσδυση ειδικών δυνάμεων», σύμφωνα με έκθεση του Βασιλικού Ινστιτούτου Ηνωμένων Υπηρεσιών (RUSI), με έδρα το Λονδίνο.

«Την παλαιότερη δεξαμενή σκέψης στον κόσμο στους τομείς άμυνας και ασφάλειας», όπως αναφέρει, επικαλούμενη για τις αποκαλύψεις της ανάλυση και «επαλήθευση λεπτομερειών» σε έγγραφα «συμβάσεων και συνοδευτικού υλικού», περίπου 800 σελίδων, που υπέκλεψε η «ομάδα χάκερ Black Moon», αγνώστων λοιπών στοιχείων.

Για την Κίνα, εξηγεί το RUSI, «μια μεγάλης κλίμακας αμφίβια επιχείρηση» για την κατάληψη της Ταϊβάν «είναι εξαιρετικά επικίνδυνη» λόγω της μορφολογίας των ακτών της νήσου, ενώ στο σενάριο «κατάληψης αεροδρομίων για άφιξη στρατευμάτων από αέρος, η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία κατέδειξε ότι οι διάδρομοι προσγείωσης μπορούν γρήγορα να καταστραφούν».

Ως εκ τούτου, το Πεκίνο προετοιμάζει εναλλακτικές.

«Αν και οι τομείς στους οποίους η Ρωσία υπερτερεί της Κίνας σε στρατιωτικές δυνατότητες μειώνονται, έχει πρακτική εμπειρία και ικανότητα για αεροπορικές επιχειρήσεις που η Κίνα δεν διαθέτει», επισημαίνεται στην έκθεση.

Ως μέρος λοιπόν της «αυξανόμενης στρατιωτικής-βιομηχανικής συνεργασίας», αναφέρεται, η Μόσχα συμφώνησε από το 2023 «πλήρη κύκλο εκπαίδευσης» μονάδων του Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού (PLA), αρχικά εντός ρωσικού εδάφους, και πώληση στην Κίνα «πλήρους συνόλου όπλων και εξοπλισμού για ένα αερομεταφερόμενο τάγμα», με ρίψεις όχι απλά αλεξιπτωτιστών, αλλά ολόκληρων τεθωρακισμένων, που «θα ανοίξουν δρόμο για την απόβαση των δυνάμεων που θα ακολουθήσουν».

Σε αυτό το πλαίσιο, προβλέπεται «η μεταφορά ειδικών συστημάτων αλεξίπτωτων «Dalnolyot», σχεδιασμένων για την εισαγωγή φορτίων έως 190 κιλών από υψόμετρο έως 32.000 ποδών, επιτυγχάνοντας εμβέλεια μεταξύ 30-80 χλμ» και παρέχοντας τη δυνατότητα «διείσδυσης ειδικών δυνάμεων της Κίνας στο έδαφος άλλων χωρών χωρίς να γίνονται αντιληπτές».