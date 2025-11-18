newspaper
Τρίτη 18 Νοεμβρίου 2025
18.11.2025 | 08:47
Οδηγός νταλίκας παρέσυρε και εγκατέλειψε ζευγάρι - Διακομίστηκαν στο νοσοκομείο
Η Ιαπωνία κάλεσε τους πολίτες της που βρίσκονται στην Κίνα να είναι προσεκτικοί – «Να μετακινήστε σε ομάδες»
Κόσμος 18 Νοεμβρίου 2025 | 10:16

Η Ιαπωνία κάλεσε τους πολίτες της που βρίσκονται στην Κίνα να είναι προσεκτικοί – «Να μετακινήστε σε ομάδες»

Η Ιαπωνία εξέδωσε οδηγίες για το πώς θα πρέπει να συμπεριφέρονται οι πολίτες της όταν βρίσκονται στην Κίνα, εν μέσω των εντάσεων που σημειώνονται μεταξύ των δύο κρατών

Spotlight

Η Ιαπωνία κάλεσε τους πολίτες της στην Κίνα να είναι προσεκτικοί λόγω της έντασης στις διμερείς σχέσεις μετά τις δηλώσεις της Γιαπωνέζας πρωθυπουργού Σανάε Τακαΐτσι αναφορικά με την Ταϊβάν, το νησί που διεκδικεί το Πεκίνο.

Οδηγίες από την Ιαπωνία για όσους βρίσκονται στην Κίνα

«Κατά τις μετακινήσεις σας θα πρέπει να δίνετε ιδιαίτερη προσοχή στο περιβάλλον, κυρίως για την παρουσία τυχόν ύποπτων ατόμων. Προσπαθήστε όσο το δυνατόν να μετακινήστε σε ομάδες», ανέφερε η ανακοίνωση που ανήρτησε χθες, Δευτέρα, στον ιστότοπό της η πρεσβεία της Ιαπωνίας στο Πεκίνο.

«Να αποφεύγετε όσο είναι δυνατό πολυσύχναστα μέρη ή μέρη που είναι πιθανό να θεωρηθούν χώροι στους οποίους συγκεντρώνονται Ιάπωνες», πρόσθετε η ανακοίνωση.

Ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης της Ιαπωνίας Μινόρου Κιχάρα δήλωσε σήμερα ότι αυτές οι συστάσεις εκδόθηκαν «βάσει μιας ολοκληρωμένης αξιολόγησης της πολιτικής κατάστασης, συμπεριλαμβανομένης της κατάστασης ασφαλείας στην εν λόγω χώρα ή περιοχή, καθώς και των κοινωνικών συνθηκών».

Η κρίση στις σχέσεις Κίνας-Ιαπωνίας ξέσπασε μετά τις δηλώσεις της Τακαΐτσι στις 7 Νοεμβρίου, σύμφωνα με τις οποίες τυχόν στρατιωτική επίθεση εναντίον της Ταϊβάν θα μπορούσε να δικαιολογεί τη αποστολή ιαπωνικών στρατευμάτων για την υπεράσπιση του νησιού στο πλαίσιο της αρχής της «συλλογικής νόμιμης άμυνας», που προβλέπεται σε ιαπωνικό νόμο ο οποίος υιοθετήθηκε το 2015.

Η Κίνα θεωρεί την Ταϊβάν επαρχία της, την οποία δεν έχει καταφέρει ακόμη να επανενώσει με την υπόλοιπη χώρα μετά το τέλος του εμφύλιου πολέμου το 1949. Εξάλλου το Πεκίνο δεν έχει αποκλείσει την προσφυγή στη βία για να ανακτήσει τον έλεγχο της Ταϊβάν, ενώ εντείνει τη στρατιωτική πίεση στο νησί.

Η κινεζική πρεσβεία στο Τόκιο είχε χαρακτηρίσει τις δηλώσεις της Τακαΐτσι «ανοικτά προκλητικές», εκτιμώντας ότι «βλάπτουν σοβαρά το κλίμα ανταλλαγών μεταξύ των λαών».

Σε ανάρτησή του στο Χ, η οποία έχει έκτοτε διαγραφεί, ο γενικός πρόξενος της Κίνας στην Οζάκα, ο Χούε Ζιάν, είχε απειλήσει «ο βρόμικος λαιμός που εμπλέκεται (σε ξένες υποθέσεις) πρέπει να κοπεί χωρίς τον παραμικρό δισταγμό».

Αμέσως μετά Τόκιο και Πεκίνο κάλεσαν τους πρεσβευτές τους για διαβουλεύσεις.

Φόβοι για επιπτώσεις από την ένταση στις διμερείς σχέσεις

Σε μια προσπάθεια άμβλυνσης της έντασης ο Μασάακι Κανάι, υψηλόβαθμος αξιωματούχος του ιαπωνικού υπουργείου Εξωτερικών, αρμόδιος για την περιοχή Ασίας-Ειρηνικού έφτασε χθες στο Πεκίνο και σήμερα μετέβη στο κινεζικό υπουργείο Εξωτερικών, σύμφωνα με το πρακτορείο Jiji. Εκεί πρόκειται να συναντηθεί με τον ομόλογό του Λιού Ζινσόνγκ.

Η προειδοποίηση που δημοσιεύτηκε στον ιστότοπο της ιαπωνικής πρεσβείας συμβουλεύει επίσης τους Ιάπωνες πολίτες να «σέβονται τα τοπικά έθιμα και να είναι προσεκτικοί με τα λόγια και τη στάση τους όταν αλληλεπιδρούν με τους ντόπιους».

«Αν δείτε κάποιο άτομο ή ομάδα που σας φαίνεται ύποπτο, απομακρυνθείτε και εγκαταλείψτε αμέσως την περιοχή», τόνιζε η ανακοίνωση.

Η όξυνση στην ένταση των διμερών σχέσεων εγείρει φόβους για σοβαρές οικονομικές επιπτώσεις. Το Πεκίνο κάλεσε τους Κινέζους πολίτες να αποφεύγουν τα ταξίδια στην Ιαπωνία, με αποτέλεσμα οι ιαπωνικές μετοχές που συνδέονται με τον τουρισμό και το λιανικό εμπόριο να καταγράψουν πτώση χθες.

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, οι δύο μεγαλύτερες ασιατικές οικονομίες συνδέονται στενά, με την Κίνα να αποτελεί τη μεγαλύτερη πηγή ξένων τουριστών για την Ιαπωνία.

Τους εννέα πρώτους μήνες του 2025 το αρχιπέλαγος υποδέχθηκε 7,5 εκατ. Κινέζους τουρίστες, σύμφωνα με τα επίσημα ιαπωνικά στοιχεία, αύξηση 42% σε ετήσια βάση, με τον αριθμό αυτό να αντιπροσωπεύει το ένα τέταρτο των ξένων τουριστών που επισκέφθηκαν την Ιαπωνία.

Εξάλλου οι Κινέζοι δαπάνησαν στην Ιαπωνία το αντίστοιχο των 3,28 δισεκ. ευρώ το τρίτο τρίμηνο του έτους.

Ήδη οι μεγαλύτερες κινεζικές αεροπορικές εταιρείες πρότειναν στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου στους πελάτες τους να τους αποζημιώσουν πλήρως για τα εισιτήρια που έχουν αγοράσει με προορισμό την Ιαπωνία.

Παράλληλα το Πεκίνο ανακοίνωσε ότι αναβάλλει την προβολή στους κινηματογράφους της Κίνας τουλάχιστον δύο ιαπωνικών ταινιών, όπως μετέδωσε χθες το βράδυ η εφημερίδα China Film News, την εποπτεία της οποίας έχει επίσημος κινεζικός οργανισμός.

Κομισιόν: Κάνει λογαριασμό του «πακέτου παροχών» – Τι βλέπει για έλλειμμα και χρέος

Κομισιόν: Κάνει λογαριασμό του «πακέτου παροχών» – Τι βλέπει για έλλειμμα και χρέος

Αγορές: Οι αρκούδες στο Bitcoin – Συναγερμός σε μετοχές και χρυσό

Αγορές: Οι αρκούδες στο Bitcoin – Συναγερμός σε μετοχές και χρυσό

inTickets 16.11.25

«Ελίζα» της Ξένιας Καλογεροπούλου: Μία περιπέτεια για όλη την οικογένεια, στο θέατρο Πόρτα

Η παράσταση μετατρέπει την ιστορία της Ελίζας σε ένα ευφάνταστο ταξίδι μέσα στον χρόνο και τον χώρο, όπου το χιούμορ, η δημιουργικότητα και η μουσική συναντούν την επιστημονική φαντασία

Σύνταξη
Νέος Κόσμος: Δύο προσαγωγές για τον θάνατο του 58χρονου οδηγού – Έφερε σημάδια ξυλοδαρμού
Ελλάδα 18.11.25

Δύο προσαγωγές για τον θάνατο του 58χρονου οδηγού στον Νέο Κόσμο - Έφερε σημάδια ξυλοδαρμού

Ο άτυχος άνδρας υπέκυψε στα τραύματά του στο νοσοκομείο όπου μεταφέρθηκε μετά από σύγκρουση με σταθμευμένο όχημα - Τα τραύματα που έφερε ήταν από ξυλοδαρμό και όχι από τη σύγκρουση

Σύνταξη
Χριστούγεννα στους δρόμους υπόσχονται οι αγρότες – Αποφασίζουν κλιμάκωση των κινητοποιήσεων
Agro-in 18.11.25

Χριστούγεννα στους δρόμους υπόσχονται οι αγρότες – Αποφασίζουν κλιμάκωση των κινητοποιήσεων

Οι αγρότες ετοιμάζονται να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους - Τις αποφάσεις τους λαμβάνουν σήμερα οι Θεσσαλοί - Στην πανελλαδική σύσκεψη στη Νίκαια στις 23 Νοεμβρίου οι τελικές αποφάσεις για το πού θα στηθούν τα μπλόκα.

Σύνταξη
Ο Πεν Μπάντγκλεϊ θεωρεί ότι έχουμε να «διδαχθούμε» διάφορα μαθήματα από τους διάσημους
Φήμη 18.11.25

Ο Πεν Μπάντγκλεϊ θεωρεί ότι έχουμε να «διδαχθούμε» διάφορα μαθήματα από τους διάσημους

«Νομίζω ότι πρέπει να ακούμε περισσότερο τους ανθρώπους που είναι διάσημοι, γιατί έτσι αποκτούμε περισσότερη εμπειρία», δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξη του ο ηθοποιός Πεν Μπάντγκλεϊ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Το ειδικό λεξιλόγιο της θρησκείας (Μέρος Γ’)
Language 18.11.25

Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Το ειδικό λεξιλόγιο της θρησκείας (Μέρος Γ’)

Οι ομόρριζες λέξεις «αγνός» και «άγιος» συνδέονται σε γενικές γραμμές με την έννοια της ιερότητας και του θρησκευτικού σεβασμού, αλλά παρουσιάζουν ενδιαφέρουσες ιδιομορφίες

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Αρκαλοχώρι: Σημαντικές καθυστερήσεις στις αποζημιώσεις καταγγέλλουν οι σεισμόπληκτοι
Για τον σεισμό του '21 18.11.25

Σημαντικές καθυστερήσεις στις αποζημιώσεις καταγγέλλουν οι σεισμόπληκτοι στο Αρκαλοχώρι

Οι σεισμόπληκτοι από το Αρκαλοχώρι ζητούν επίσπευση ενεργειών για την άμεση ολοκλήρωση των φακέλων αποζημίωσης πληγέντων από τον μεγάλο σεισμό του 2021

Σύνταξη
Η Ντακότα Τζόνσον διεκδικεί τον Γιώργο Λάνθιμο από την Έμα Στόουν – «Το γνωρίζεις ότι υπάρχουν κι άλλες ηθοποιοί;»
Πρόκληση 18.11.25

Η Ντακότα Τζόνσον διεκδικεί τον Γιώργο Λάνθιμο από την Έμα Στόουν – «Το γνωρίζεις ότι υπάρχουν κι άλλες ηθοποιοί;»

Όταν ο Γιώργος Λάνθιμος συμμετείχε σε συζήτηση για τη Βουγονία του, δεν ήξερε πως η Ντακότα Τζόνσον τον περίμενε στη γωνία με ένα εύλογο ερώτημα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
