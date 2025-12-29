Η Ταϊπέι κατήγγειλε σήμερα Δευτέρα ότι το Πεκίνο επιδίδεται σε «στρατιωτικό εκφοβισμό», μετά την αναγγελία «μεγάλων» γυμνασίων των ενόπλων δυνάμεων της Κίνας γύρω από τη νήσο (στην εικόνα, επάνω, από το Χ, οι περιοχές όπου πρόκειται να πραγματοποιηθούν τα κινεζικά στρατιωτικά γυμνάσια).

Ο στρατός της Ταϊβάν ανακοίνωσε πως ανέπτυξε «δυνάμεις», αντιδρώντας στα άμεσα επικείμενα γυμνάσια της Κίνας

We strongly condemn the PRC’s irrational provocations and oppose the PLA’s actions that undermine regional peace.

Rapid Response Exercises are underway, with forces on high alert to defend the Republic of China and protect our people.#ROCArmedForces#PeaceThroughStrength pic.twitter.com/4s10nfLO6D — 國防部 Ministry of National Defense, ROC(Taiwan) 🇹🇼 (@MoNDefense) December 29, 2025

«Η Ταϊβάν εκφράζει τη σθεναρή καταδίκη της» για «την περιφρόνηση του διεθνούς δικαίου από πλευράς των κινεζικών αρχών και τη χρήση στρατιωτικού εκφοβισμού για να απειληθούν γειτονικές χώρες», σύμφωνα με ανακοίνωση της εκπροσώπου της προεδρίας της νήσου Κάρεν Κούο.

Ο στρατός της Ταϊβάν ανακοίνωσε πως ανέπτυξε «δυνάμεις», αντιδρώντας στα άμεσα επικείμενα γυμνάσια, που χαρακτηρίστηκαν «μεγάλα» από την Κίνα.

«Δημιουργήθηκε κέντρο αντίδρασης κι αναπτύχθηκαν προσήκουσες δυνάμεις», ανέφερε και πρόσθεσε πως στοιχεία του «διεξήγαγαν άσκηση ταχείας αντίδρασης».

«Μεγάλα» γυμνάσια

Η Κίνα ανήγγειλε σήμερα «μεγάλα» στρατιωτικά γυμνάσια γύρω από την Ταϊβάν, με χρήση πραγματικών πυρών, που αναμένεται να διεξαχθούν από αύριο Τρίτη σε πέντε περιοχές σε ύδατα και στον εναέριο χώρο περί τη νήσο.

«Από την 29η Μαρτίου, η διοίκηση ανατολικού θεάτρου του ΛΑΣ (σ.σ. «λαϊκού απελευθερωτικού στρατού», των κινεζικών ενόπλων δυνάμεων) αναπτύσσει μονάδες του στρατού ξηράς, του ναυτικού, της αεροπορίας και της δύναμης πυραύλων για τη διεξαγωγή κοινών γυμνασίων με την ονομασία ‘Αποστολή Δικαιοσύνη 2025’», σύμφωνα με ανακοίνωση που υπογράφεται από τον ταξίαρχο Σι Γι, εκπρόσωπο της διοίκησης.

China’s Eastern Theater Command has launched the “Justice Mission-2025” military exercise starting on December 29, 2025.

The People’s Liberation Army is organizing forces — army, navy, air force, rocket force — around the Taiwan Strait, north, southwest, southeast and east of… pic.twitter.com/HcoVPcMrZt — China Perspective (@China_Fact) December 29, 2025

Πηγή: ΑΠΕ