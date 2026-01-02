Η ειρήνη στην Ουκρανία δεν θα είναι απαραίτητα δίκαιη λέει ο Φινλανδός πρόεδρος Αλεξάντερ Σταμπ

Ο πρόεδρος της Φινλανδίας Αλεξάντερ Σταμπ αφιέρωσε ένα μεγάλο μέρος του πρωτοχρονιάτικου μηνύματός του στον πόλεμο της Ρωσίας με την Ουκρανία. Ανέφερε ότι «ο πόλεμος της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας διαρκεί σχεδόν τέσσερα χρόνια. Οι ενέργειες της Ρωσίας είναι παράνομες και ανήθικες. Ως αποτέλεσμα του πολέμου, περισσότεροι από ένα εκατομμύριο άνθρωποι έχουν σκοτωθεί ή τραυματιστεί».

«Κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους», συνέχισε θέλοντας να επιδείξει τον ρόλο της χώρας του και της Συμμαχίας των Προθύμων, «εργαστήκαμε ακατάπαυστα για να επιτύχουμε την ειρήνη μαζί με την Ουκρανία και τους συμμάχους μας».

«Ποτέ πριν στον πόλεμο δεν ήμασταν τόσο κοντά στην ειρήνη, αλλά δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι η Ρωσία είναι έτοιμη για ειρήνη. Η ειρήνη είναι συχνά ένας συμβιβασμός» τόνισε. «Πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι ότι δεν θα αντιστοιχούν απαραίτητα όλα τα μέρη της ειρηνευτικής συμφωνίας στην αντίληψή μας για το δίκαιο».

Συνεχίζουμε να υποστηρίζουμε την Ουκρανία λέει ο Σταμπ

«Κάνουμε ό,τι μπορούμε για να διατηρήσουμε την ανεξαρτησία, την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας. Η Ουκρανία είναι μέρος μιας ελεύθερης και δημοκρατικής Ευρώπης, τώρα και στο μέλλον. Συνεχίζουμε να υποστηρίζουμε την Ουκρανία. Δεν κουραζόμαστε. Αναζητούμε μια λύση» είπε έμπλεος αισιοδοξίας.

Αναφέρθηκε στην σχέση της συμμαχίας με την Ρωσία, λέγοντας ότι «μαζί με τους συμμάχους μας, διασφαλίζουμε ότι η Ρωσία δεν θα επιτεθεί ξανά σε γειτονική χώρα. Η σχέση μας με τη Ρωσία έχει αλλάξει μόνιμα. Μόνιμο είναι και το γεγονός ότι η Ρωσία είναι γείτονάς μας».

«Ο στόχος μας στη Φινλανδία και στην Ευρώπη είναι μια λειτουργική και ειρηνική σχέση με τη Ρωσία. Τελικά, όλα εξαρτώνται από τις ενέργειες της Ρωσίας» είπε τελειώνοντας το μήνυμά του.