Μάριο Ντράγκι: Η Ευρώπη δέχεται επίθεση – Μόνη λύση είναι ο ρεαλιστικός φεντεραλισμός

Ο πρώην πρόεδρος της ΕΚΤ, Μάριο Ντράγκι, επιμένει να χτυπάει καμπανάκι για τους κινδύνους που αντιμετωπίζει η Ευρώπη. Από την Ισπανία, όπου βραβεύτηκε με το Βραβείο Princesa de Asturias για τη Διεθνή Συνεργασία, είπε ότι η Ευρώπη δέχεται επίθεση. Μια επίθεση σε κάθε επίπεδο, αρχών, οικονομικό και πολιτικό, στην οποία αγωνίζεται να ανταποκριθεί.

Ο Μάριο Ντράγκι, μόλις πριν από ενάμιση μήνα, «υπενθύμισε» ότι ενώ η ΕΕ έχει υιοθετήσει μετά πολλών επαίνων την έκθεσή του για το μέλλον της Ευρώπης, ελάχιστα έχουν γίνει προς αυτή την κατεύθυνση.

«Το μοντέλο διακυβέρνησης της ΕΕ δεν δίνει δημοκρατική νομιμοποίηση»

Από το Οβιέδο της Ισπανίας, ο Μάριο Ντράγκι επισήμανε ότι ο κόσμος αλλάζει με ταχύτητα και πως «σχεδόν κάθε αρχή στην οποία βασίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση δέχεται επίθεση». Μίλησε για «σημείο καμπής» και επισήμανε ότι αυτό που χρειάζεται η ΕΕ, που δεν έχει αλλάξει τρόπο διακυβέρνησης από το 2007, «είναι μεγαλύτερος βαθμός δημοκρατικής νομιμότητας».

«Σήμερα, είμαστε μια ευρωπαϊκή συνομοσπονδία που απλά δεν μπορεί να αντεπεξέλθει σε τέτοιες απαιτήσεις. Αφήνει ευθύνες στα χέρια των κρατών-μέλων, όπου δεν μπορούν να πλέον να ασκηθούν αποτελεσματικά», είπε. Και πρόσθεσε ότι, «ακόμη και αν θέλαμε να μεταφέρουμε περισσότερες εξουσίες στην Ευρώπη, αυτό το μοντέλο δεν μας προσφέρει τη δημοκρατική νομιμοποίηση για να το κάνουμε».

Πέρα από τους νομικούς περιορισμούς που επιβάλλουν οι Συνθήκες της ΕΕ, ο Μάριο Ντράγκι επισήμανε πως «το μεγαλύτερο εμπόδιο είναι ότι, απέναντι σε αυτόν τον νέο κόσμο, δεν έχουμε δημιουργήσει μια κοινή εντολή, η οποία να έχει την υποστήριξη των πολιτών, για αυτό που εμείς, ως Ευρωπαίοι, πραγματικά σκοπεύουμε να κάνουμε μαζί».

Ρεαλιστικός φεντεραλισμός, η μόνη βιώσιμη οδός

Ο Μάριο Ντράγκι ουσιαστικά έκανε μια πρόταση για περαιτέρω, υπό όρους, πολιτική ενοποίηση στην ΕΕ. Μιλώντας στο Οβιέδο, είπε ότι «πέρα από τις διακηρύξεις, εξ ανάγκης το μέλλον της Ευρώπης πρέπει να είναι ένα ταξίδι προς τον φεντεραλισμό».

Αναγνώρισε ότι «όσο επιθυμητή κι αν είναι μια πραγματική ομοσπονδία, θα απαιτούσε πολιτικές συνθήκες που δεν υπάρχουν σήμερα. Και οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε είναι πολύ επείγουσες για να περιμένουμε να εμφανιστούν. Επομένως, ένας νέος ρεαλιστικός φεντεραλισμός είναι η μόνη βιώσιμη οδός».

Ορίζοντας τον ρεαλιστικό φεντεραλισμό, είπε ότι θα είναι «βασισμένος σε συγκεκριμένα ζητήματα, ευέλικτος και ικανός να ενεργεί εκτός των πιο αργών μηχανισμών λήψης αποφάσεων της ΕΕ.» Ένας φεντεραλισμός που θα οικοδομηθεί από «“συνασπισμούς των προθύμων” γύρω από κοινά στρατηγικά συμφέροντα, αναγνωρίζοντας ότι οι διαφορετικές δυνάμεις στην Ευρώπη δεν απαιτούν από κάθε χώρα να κινείται με τον ίδιο ρυθμό».

Μια διαιρεμένη Ευρώπη

Η ομιλία του Μάριο Ντράγκι έγινε λίγες μόνο ώρες μετά το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο των Βρυξελλών, όπου, για άλλη μια φορά, τα συμπεράσματα για την Ουκρανία εγκρίθηκαν από 26 μέλη, διότι η Ουγγαρία διαχώρισε τη θέση της. Επίσης, εξαιτίας του βελγικού βέτο δεν προχώρησε η πρόταση για αξιοποίηση των «παγωμένων» ρωσικών περιουσιακών στοιχείων της Ρωσίας, για να δοθούν δάνεια ανοικοδόμησης στην Ουκρανία. Αντιρρήσεις για το θέμα αυτό έχουν εκφράσει και άλλες χώρες, εκτός από το Βέλγιο.

Ανάλογες διαιρέσεις διαπιστώνονται και σε ζητήματα όπως η ανταγωνιστικότητα σε σχέση με την Πράσινη Συμφωνία.

Αντιδρώντας στον προστατευτισμό

Αναφερόμενος στη νέα αμερικανική εμπορική πολιτική, ο Μάριο Ντράγκι τόνισε το γεγονός ότι όλα έχουν αλλάξει.

«Χτίσαμε την ευημερία μας πάνω στο ανοιχτό πνεύμα και την πολυμερή προσέγγιση. Τώρα αντιμετωπίζουμε προστατευτισμό και μονομερείς ενέργειες. Πιστεύαμε ότι η διπλωματία θα μπορούσε να αποτελέσει τη βάση της ασφάλειάς μας. Τώρα βλέπουμε την επιστροφή της στρατιωτικής ισχύος ως εργαλείο για τη διεκδίκηση των συμφερόντων μας. Υποσχεθήκαμε ηγεσία στην κλιματική ευθύνη. Τώρα βλέπουμε άλλους να υποχωρούν ενώ εμείς επωμιζόμαστε αυξανόμενο κόστος», είπε.

Επισημαίνοντας ότι η Ευρώπη έχει βρεθεί ξανά αντιμέτωπη με κρίσεις (δημόσιο χρέος, πανδημία κ.λπ.), ο Μάριο Ντράγκι είπε ότι οι σημερινές συνθήκες είναι διαφορετικές. Αλλά και περισσότερο περίπλοκες. Και αναρωτήθηκε, απευθυνόμενος στο κοινό στο Οβιέδο, αλλά με το βλέμμα στις Βρυξέλλες: «Πόσο σοβαρή πρέπει να γίνει μια κρίση για να ενώσουν τις δυνάμεις τους οι ηγέτες μας και να βρουν την πολιτική βούληση να δράσουν;»