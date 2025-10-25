newspaper
Μάριο Ντράγκι: Η Ευρώπη δέχεται επίθεση – Μόνη λύση είναι ο ρεαλιστικός φεντεραλισμός
Κόσμος 25 Οκτωβρίου 2025

Μάριο Ντράγκι: Η Ευρώπη δέχεται επίθεση – Μόνη λύση είναι ο ρεαλιστικός φεντεραλισμός

Ο Μάριο Ντράγκι υποστηρίζει ότι ρεαλιστικός φεντεραλισμός είναι αυτός που θα οικοδομηθεί από «“συνασπισμούς των προθύμων” γύρω από κοινά στρατηγικά συμφέροντα».

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ο πρώην πρόεδρος της ΕΚΤ, Μάριο Ντράγκι, επιμένει να χτυπάει καμπανάκι για τους κινδύνους που αντιμετωπίζει η Ευρώπη. Από την Ισπανία, όπου βραβεύτηκε με το Βραβείο Princesa de Asturias για τη Διεθνή Συνεργασία, είπε ότι η Ευρώπη δέχεται επίθεση. Μια επίθεση σε κάθε επίπεδο, αρχών, οικονομικό και πολιτικό, στην οποία αγωνίζεται να ανταποκριθεί.

Ο Μάριο Ντράγκι, μόλις πριν από ενάμιση μήνα, «υπενθύμισε» ότι ενώ η ΕΕ έχει υιοθετήσει μετά πολλών επαίνων την έκθεσή του για το μέλλον της Ευρώπης, ελάχιστα έχουν γίνει προς αυτή την κατεύθυνση.

«Το μοντέλο διακυβέρνησης της ΕΕ δεν δίνει δημοκρατική νομιμοποίηση»

Από το Οβιέδο της Ισπανίας, ο Μάριο Ντράγκι επισήμανε ότι ο κόσμος αλλάζει με ταχύτητα και πως  «σχεδόν κάθε αρχή στην οποία βασίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση δέχεται επίθεση». Μίλησε για «σημείο καμπής» και επισήμανε ότι αυτό που χρειάζεται η ΕΕ, που δεν έχει αλλάξει τρόπο διακυβέρνησης από το 2007, «είναι μεγαλύτερος βαθμός δημοκρατικής νομιμότητας».

«Σήμερα, είμαστε μια ευρωπαϊκή συνομοσπονδία που απλά δεν μπορεί να αντεπεξέλθει σε τέτοιες απαιτήσεις. Αφήνει ευθύνες στα χέρια των κρατών-μέλων, όπου δεν μπορούν να πλέον να ασκηθούν αποτελεσματικά», είπε. Και πρόσθεσε ότι, «ακόμη και αν θέλαμε να μεταφέρουμε περισσότερες εξουσίες στην Ευρώπη, αυτό το μοντέλο δεν μας προσφέρει τη δημοκρατική νομιμοποίηση για να το κάνουμε».

Πέρα από τους νομικούς περιορισμούς που επιβάλλουν οι Συνθήκες της ΕΕ, ο Μάριο Ντράγκι επισήμανε πως «το μεγαλύτερο εμπόδιο είναι ότι, απέναντι σε αυτόν τον νέο κόσμο, δεν έχουμε δημιουργήσει μια κοινή εντολή, η οποία να έχει την υποστήριξη των πολιτών, για αυτό που εμείς, ως Ευρωπαίοι, πραγματικά σκοπεύουμε να κάνουμε μαζί».

Ρεαλιστικός φεντεραλισμός, η μόνη βιώσιμη οδός

Ο Μάριο Ντράγκι ουσιαστικά έκανε μια πρόταση για περαιτέρω, υπό όρους, πολιτική ενοποίηση στην ΕΕ. Μιλώντας στο Οβιέδο, είπε ότι «πέρα από τις διακηρύξεις, εξ ανάγκης το μέλλον της Ευρώπης πρέπει να είναι ένα ταξίδι προς τον φεντεραλισμό».

Αναγνώρισε ότι «όσο επιθυμητή κι αν είναι μια πραγματική ομοσπονδία, θα απαιτούσε πολιτικές συνθήκες που δεν υπάρχουν σήμερα. Και οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε είναι πολύ επείγουσες για να περιμένουμε να εμφανιστούν. Επομένως, ένας νέος ρεαλιστικός φεντεραλισμός είναι η μόνη βιώσιμη οδός».

Ορίζοντας τον ρεαλιστικό φεντεραλισμό, είπε ότι θα είναι «βασισμένος σε συγκεκριμένα ζητήματα, ευέλικτος και ικανός να ενεργεί εκτός των πιο αργών μηχανισμών λήψης αποφάσεων της ΕΕ.» Ένας φεντεραλισμός που θα οικοδομηθεί από «“συνασπισμούς των προθύμων” γύρω από κοινά στρατηγικά συμφέροντα, αναγνωρίζοντας ότι οι διαφορετικές δυνάμεις στην Ευρώπη δεν απαιτούν από κάθε χώρα να κινείται με τον ίδιο ρυθμό».

Μια διαιρεμένη Ευρώπη

Η ομιλία του Μάριο Ντράγκι έγινε λίγες μόνο ώρες μετά το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο των Βρυξελλών, όπου, για άλλη μια φορά, τα συμπεράσματα για την Ουκρανία εγκρίθηκαν από 26 μέλη, διότι η Ουγγαρία διαχώρισε τη θέση της. Επίσης, εξαιτίας του βελγικού βέτο δεν προχώρησε η πρόταση για αξιοποίηση των «παγωμένων» ρωσικών περιουσιακών στοιχείων της Ρωσίας, για να δοθούν δάνεια ανοικοδόμησης στην Ουκρανία. Αντιρρήσεις για το θέμα αυτό έχουν εκφράσει και άλλες χώρες, εκτός από το Βέλγιο.

Ανάλογες διαιρέσεις διαπιστώνονται και σε ζητήματα όπως η ανταγωνιστικότητα σε σχέση με την Πράσινη Συμφωνία.

Αντιδρώντας στον προστατευτισμό

Αναφερόμενος στη νέα αμερικανική εμπορική πολιτική, ο Μάριο Ντράγκι τόνισε το γεγονός ότι όλα έχουν αλλάξει.

«Χτίσαμε την ευημερία μας πάνω στο ανοιχτό πνεύμα και την πολυμερή προσέγγιση. Τώρα αντιμετωπίζουμε προστατευτισμό και μονομερείς ενέργειες. Πιστεύαμε ότι η διπλωματία θα μπορούσε να αποτελέσει τη βάση της ασφάλειάς μας. Τώρα βλέπουμε την επιστροφή της στρατιωτικής ισχύος ως εργαλείο για τη διεκδίκηση των συμφερόντων μας. Υποσχεθήκαμε ηγεσία στην κλιματική ευθύνη. Τώρα βλέπουμε άλλους να υποχωρούν ενώ εμείς επωμιζόμαστε αυξανόμενο κόστος», είπε.

Επισημαίνοντας ότι η Ευρώπη έχει βρεθεί ξανά αντιμέτωπη με κρίσεις (δημόσιο χρέος, πανδημία κ.λπ.), ο Μάριο Ντράγκι είπε ότι οι σημερινές συνθήκες είναι διαφορετικές. Αλλά και περισσότερο περίπλοκες. Και αναρωτήθηκε, απευθυνόμενος στο κοινό στο Οβιέδο, αλλά με το βλέμμα στις Βρυξέλλες: «Πόσο σοβαρή πρέπει να γίνει μια κρίση για να ενώσουν τις δυνάμεις τους οι ηγέτες μας και να βρουν την πολιτική βούληση να δράσουν;»

Τουρισμός
Τέλη κρουαζιέρας και ανθεκτικότητας: Ερωτήματα για την αξιοποίηση των πόρων

Τέλη κρουαζιέρας και ανθεκτικότητας: Ερωτήματα για την αξιοποίηση των πόρων

World
Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Πώς θα απαντήσουμε στην Κίνα για τις σπάνιες γαίες

Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Πώς θα απαντήσουμε στην Κίνα για τις σπάνιες γαίες

inWellness
inTown
Γαλλία: Πέθανε από θλίψη ο πατέρας της 12χρονης Λόλα Νταβιέ – Την είχε βιάσει και δολοφονήσει μια 27χρονη
Ισόβια κάθειρξη 25.10.25

Γαλλία: Πέθανε από θλίψη ο πατέρας της 12χρονης Λόλα Νταβιέ – Την είχε βιάσει και δολοφονήσει μια 27χρονη

Η 27χρονη που σκότωσε τη Λολά είναι η πρώτη γυναίκα στη Γαλλία που καταδικάστηκε σε ισόβια. Παρά τους ισχυρισμούς ότι αντιμετώπιζε ψυχολογικά προβλήματα, οι ψυχίατροι διαπίστωσαν ότι ενεργούσε λογικά.

Σύνταξη
To μοιραίο λάθος των ΗΠΑ σε έναν πόλεμο με την Κίνα
Θύματα επιτυχίας 25.10.25

To μοιραίο λάθος των ΗΠΑ σε έναν πόλεμο με την Κίνα

Κόντρα σε εκτιμήσεις των ιθυνόντων του αμερικανικού στρατού, ανάλυση στελέχους του Διεθνούς Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών δίνει μια εναλλακτική οπτική σε περίπτωση πολέμου των ΗΠΑ με την Κίνα, με προεκτάσεις και στην... Ευρώπη

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Το cameo που κανείς δεν περίμενε – O λόγος της εμφάνισης Γκέιτς σε εμβληματική ινδική σειρά
«Namaste, Tulsi-ji» 25.10.25

Το cameo που κανείς δεν περίμενε - O λόγος της εμφάνισης Γκέιτς σε εμβληματική ινδική σειρά (βίντεο)

Το crossover που δεν προέβλεψε κανείς και άφησε τους πάντες άφωνους - Το promo του επεισοδίου συγκέντρωσε περισσότερες από έξι εκατομμύρια προβολές στο Instagram

Σύνταξη
Το σκάνδαλο στο Μπάκιγχαμ που βάζει σε μπελάδες μοναρχία και κυβέρνηση – «Να εξιλεωθεί με καλές πράξεις»
Στροφή Στάρμερ 25.10.25

Το σκάνδαλο στο Μπάκιγχαμ που βάζει σε μπελάδες μοναρχία και κυβέρνηση – «Να εξιλεωθεί με καλές πράξεις»

Βρετανοί συνταγματολόγοι διχάζονται για το σκάνδαλο με τον πρίγκιπα ανάμεσε σε εκείνους που θέλουν να ληφθούν περαιτέρω μέτρα και σε εκείνους που προκρίνουν μια εθελούσια πράξη μετάνοιας από τον ίδιο.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Γαλλία: Πέθανε από θλίψη ο πατέρας της 12χρονης Λόλα Νταβιέ – Την είχε βιάσει και δολοφονήσει μια 27χρονη
Ισόβια κάθειρξη 25.10.25

Γαλλία: Πέθανε από θλίψη ο πατέρας της 12χρονης Λόλα Νταβιέ – Την είχε βιάσει και δολοφονήσει μια 27χρονη

Η 27χρονη που σκότωσε τη Λολά είναι η πρώτη γυναίκα στη Γαλλία που καταδικάστηκε σε ισόβια. Παρά τους ισχυρισμούς ότι αντιμετώπιζε ψυχολογικά προβλήματα, οι ψυχίατροι διαπίστωσαν ότι ενεργούσε λογικά.

Σύνταξη
Μεσοπέλαγα «κόλλησε» το πλοίο «Κεφαλονιά» – Ταλαιπωρία για 303 επιβάτες – Tι καταγγέλλουν στο in
Πλάνα μέσα από το πλοίο 25.10.25

Μεσοπέλαγα «κόλλησε» το πλοίο «Κεφαλονιά» – Ταλαιπωρία για 303 επιβάτες – Tι καταγγέλλουν στο in

Mηχανική βλάβη παρουσίασε το πλοίο «Kεφαλονιά» κατά την εκτέλεση δρομολογίου από Κυλλήνη για Πόρο Κεφαλληνίας. Για ελλιπή ενημέρωση και ταλαιπωρία μιλά στο in επιβάτης

Γεωργία Κακή
Γεωργία Κακή
Intersex Greece: Πληρωμένη απάντηση σε δημοσίευμα ιστοσελίδας μετά τη viral θεία Σταματίνα – «Ιντερφοβία»
Καταγγελία 25.10.25

Intersex Greece: Πληρωμένη απάντηση σε δημοσίευμα ιστοσελίδας μετά τη viral θεία Σταματίνα – «Ιντερφοβία»

Η Ελληνική Κοινότητα Ίντερσεξ (Intersex Greece) απαντάει σε δημοσίευμα ιστοσελίδας που φιλοξένησε ανάρτηση στην οποία «φυσικές ποικιλομορφίες των χαρακτηριστικών φύλου παρουσιάζονται ως ανωμαλίες»

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
LIVE: Άλιμος – Ολυμπιακός
Πόλο 25.10.25

LIVE: Άλιμος – Ολυμπιακός

LIVE: Άλιμος – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 18:00 την αναμέτρηση Άλιμος – Ολυμπιακός για την 1η αγωνιστική του Champions League Γυναικών.

Σύνταξη
Super League 2: Κόλλησαν στο μηδέν Ηρακλής και Νίκη Βόλου στο ντέρμπι του βορρά
Ποδόσφαιρο 25.10.25

Super League 2: Κόλλησαν στο μηδέν Ηρακλής και Νίκη Βόλου στο ντέρμπι του βορρά

Χωρίς νικητή έληξε το ντέρμπι του Βορείου Ομίλου της Super League 2 ανάμεσα σε Ηρακλή και Νίκη Βόλου (0-0) . Με δέκα παίκτες οι φιλοξενούμενοι από το 30′ – Επιστροφή στις νίκες για Αστέρα Β’.

Σύνταξη
Παράνοια, ναρκωτικά, καρδιακή προσβολή, πραξικόπημα, τυφώνας: Το Αποκάλυψη Τώρα σχεδόν σκότωσε τον Κόπολα
Καταραμένος θρίαμβος 25.10.25

Παράνοια, ναρκωτικά, καρδιακή προσβολή, πραξικόπημα, τυφώνας: Το Αποκάλυψη Τώρα σχεδόν σκότωσε τον Κόπολα

Είναι ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα και επιδραστικά έργα στην ιστορία του κινηματογράφου, ένα διαχρονικό αριστούργημα. Ωστόσο, η δημιουργία του Αποκάλυψη Τώρα σχεδόν κόστισε τη ζωή στον Φράνσις Φορντ Κόπολα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
ΠΑΣΟΚ: Αντιπαιδαγωγικές, στο πόδι, και εντελώς αψυχολόγητες συγχωνεύσεις τμημάτων σε σχολεία της Αθήνας
Ερώτηση στη Βουλή 25.10.25

ΠΑΣΟΚ: Αντιπαιδαγωγικές, στο πόδι, και εντελώς αψυχολόγητες συγχωνεύσεις τμημάτων σε σχολεία της Αθήνας

Παύλος Γερουλάνος και Στέφανος Παραστατίδης κατέθεσαν ερώτηση στη Βουλή για τις συγχωνεύσεις τμημάτων σε σχολεία της Αθήνας, τονίζοντας πως «δεν στηρίζονται σε καμία παιδαγωγική τεκμηρίωση»

Σύνταξη
LIVE: Νιουκάστλ – Φούλαμ
Ποδόσφαιρο 25.10.25

LIVE: Νιουκάστλ – Φούλαμ

LIVE: Νιουκάστλ – Φούλαμ. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την αναμέτρηση Νιουκάστλ – Φούλαμ για την 9η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
LIVE: Τσέλσι – Σάντερλαντ
Ποδόσφαιρο 25.10.25

LIVE: Τσέλσι – Σάντερλαντ

LIVE: Τσέλσι – Σάντερλαντ. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την αναμέτρηση Νιουκάστλ – Φούλαμ για την 9η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
LIVE: Κηφισιά – Παναιτωλικός
Ποδόσφαιρο 25.10.25

LIVE: Κηφισιά – Παναιτωλικός

LIVE: Κηφισιά – Παναιτωλικός. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την αναμέτρηση Κηφισιά – Παναιτωλικός για την 8η αγωνιστική της Superleague.

Σύνταξη
Live Streaming: Ολυμπιακός – Αθηναϊκός
Άλλα Αθλήματα 25.10.25

Live Streaming: Ολυμπιακός – Αθηναϊκός

Live Streaming: Ολυμπιακός – Αθηναϊκός. Παρακολουθήστε μέσω Live Streaming στις 16:30 την αναμέτρηση Ολυμπιακός – Αθηναϊκός για την 7η αγωνιστική της Handball Premier.

Σύνταξη
LIVE: Γκλάντμπαχ – Μπάγερν Μονάχου
Bundesliga 25.10.25

LIVE: Γκλάντμπαχ – Μπάγερν Μονάχου

LIVE: Γκλάντμπαχ - Μπάγερν Μονάχου. Παρακολουθήστε live στις 16:30 την αναμέτρηση Γκλάντμπαχ - Μπάγερν Μονάχου για την 8η αγωνιστική της Bundesliga.

Σύνταξη
Η Θεσσαλονίκη τίμησε τον πολιούχο της: Κατάνυξη και πλήθος πιστών στη λιτανεία για τον Άγιο Δημήτριο
Και λαμπρότητα 25.10.25

Η Θεσσαλονίκη τίμησε τον πολιούχο της: Κατάνυξη και πλήθος πιστών στη λιτανεία για τον Άγιο Δημήτριο

Πλήθος πιστών έδωσε το παρών κατά τη λιτάνευση σε κεντρικές οδούς στη Θεσσαλονίκη, ενώ αγήματα των ενόπλων δυνάμεων ήταν στην «κεφαλή» της πομπής

Σύνταξη
Ούτε μπρος, ούτε πίσω – Η εργασιακή στασιμότητα «πληγώνει» την επαγγελματική εξέλιξη
Διεθνής Οικονομία 25.10.25

Ούτε μπρος, ούτε πίσω – Η εργασιακή στασιμότητα «πληγώνει» την επαγγελματική εξέλιξη

Στασιμότητα παρατηρείται στον εργασιακό κλάδο, καθώς οι μειωμένες απολύσεις, αλλά και οι ελάχιστες προσλήψεις, βάζουν «στοπ» στην επαγγελματική εξέλιξη των εταιρειών αλλά και των εργαζομένων

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Κουτσούμπας από Κέρκυρα: Χρειάζεται κεντρικό σχέδιο για να αντιμετωπιστεί το ζήτημα της λαϊκής στέγης
Επίσκεψη στην Κέρκυρα 25.10.25

Κουτσούμπας: Χρειάζεται κεντρικό σχέδιο για να αντιμετωπιστεί το ζήτημα της λαϊκής στέγης

Ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, ανέφερε ακόμη ότι «ο τουρισμός σημαίνει και επιπτώσεις και ότι το όφελος είναι κυρίως για αυτούς που έχουν τα μεγάλα ξενοδοχειακά και τουριστικά συγκροτήματα»

Σύνταξη
Σοφιανός: Ο κόσμος θα διαδηλώνει στη Βουλή γιατί εκεί παίρνονται αποφάσεις που καθορίζουν τη ζωή του
ΚΚΕ 25.10.25

Σοφιανός: Ο κόσμος θα διαδηλώνει στη Βουλή γιατί εκεί παίρνονται αποφάσεις που καθορίζουν τη ζωή του

«Η κυβέρνηση έπαιξε ένα πολιτικό παιχνίδι θέλοντας να διχάσει, να αποπροσανατολίσει και να απευθυνθεί και σε κάποια ακροατήρια», επισήμανε το στέλεχος του ΚΚΕ, Νίκος Σοφιανός, για την αντιπαράθεση σχετικά με την τροπολογία της κυβέρνησης

Σύνταξη
ΚΚΕ για πρόληψη καρκίνου μαστού: Δυσκολία δωρεάν πρόσβασης σε χιλιάδες γυναίκες σε μαστογραφία
Παγκόσμια Ημέρα 25.10.25

ΚΚΕ για πρόληψη καρκίνου μαστού: Δυσκολία δωρεάν πρόσβασης σε χιλιάδες γυναίκες σε μαστογραφία

«Τα μέχρι στιγμής κυβερνητικά προληπτικά προγράμματα αποτυπώνουν τα όρια της κυβερνητικής πολιτικής», επισημαίνει το ΚΚΕ με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Πρόληψης του Καρκίνου του Μαστού

Σύνταξη
Κικίλιας: Τα Τέμπη δεν θα ξεχαστούν, ούτε θα κουκουλωθούν – Τοξικότητα στη συζήτηση για τον Άγνωστο Στρατιώτη
Πολιτική Γραμματεία 25.10.25

Κικίλιας: Τα Τέμπη δεν θα ξεχαστούν, ούτε θα κουκουλωθούν – Τοξικότητα στη συζήτηση για τον Άγνωστο Στρατιώτη

Βολές του υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλη Κικίλια κατά της «μικροπολιτικής» σε σχέση με τη συζήτηση γύρω από τον Άγνωστο Στρατιώτη - Η αναφορά στην ακρίβεια που ταλανίζει τους πολίτες

Σύνταξη
Νέα Αριστερά: Το σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ επιβεβαίωσε ότι η ΝΔ επιβραβεύει τις πρακτικές του υπόκοσμου
Σφοδρά πυρά 25.10.25

Νέα Αριστερά: Το σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ επιβεβαίωσε ότι η ΝΔ επιβραβεύει τις πρακτικές του υπόκοσμου

Η Νέα Αριστερά επισημαίνει για την κυβέρνηση πως «ήταν και είναι τέτοια η εξοικείωσή τους με τις λογικές και τις πρακτικές του υπόκοσμου, που κάποιος εύκολα θα μπορούσε να ισχυριστεί ότι τους μοιάζουν»

Σύνταξη
