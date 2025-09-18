newspaper
Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2025
Η Ευρώπη αγνοεί τον Ντράγκι
Διεθνής Οικονομία 18 Σεπτεμβρίου 2025 | 07:00

Η Ευρώπη αγνοεί τον Ντράγκι

Οι Βρυξέλλες έχουν υλοποιήσει μόλις το 11% των συστάσεων του πρώην προέδρου της ΕΚΤ, Μάριο Ντράγκι, με την ανταγωνιστικότητα να παραμένει ζητούμενο

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε θέσει πριν από έναν χρόνο έναν φιλόδοξο στόχο: να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας σε έναν κόσμο όπου οι μεγάλες δυνάμεις, όπως οι ΗΠΑ και η Κίνα, κινούνται με μια σαφή στρατηγική προστατευτισμού και άμεσων ενισχύσεων προς τη βιομηχανία τους. Σε αυτό το πλαίσιο, η Κομισιόν ανέθεσε στον Μάριο Ντράγκι, πρώην πρόεδρο της ΕΚΤ και πρώην πρωθυπουργό της Ιταλίας, τη σύνταξη μιας εκτενούς έκθεσης με συγκεκριμένες προτάσεις για να αλλάξει πορεία η ΕΕ.

Η έκθεση παρουσιάστηκε τον Σεπτέμβριο του 2024 και περιελάμβανε σχεδόν 400 συστάσεις, με πιο εμβληματική την πρόταση για επενδύσεις ισοδύναμες με το 5% του κοινοτικού ΑΕΠ –περίπου 800 δισ. ευρώ ετησίως– με στόχο μια «ριζική αλλαγή» στις δομές της οικονομίας. Ωστόσο, δέκα μήνες μετά την έναρξη της τρέχουσας θητείας της Κομισιόν υπό την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Πολιτικών Καινοτομιών καταγράφει ότι έχει υλοποιηθεί μόλις το 11,2% των συστάσεων.

Ο Ντράγκι προειδοποίησε πρόσφατα ότι «χρειάζονται μαζικές επενδύσεις για το μέλλον» και τόνισε ότι δεν πρέπει να περιμένουμε «να γίνει η κατάσταση μη βιώσιμη». Παρά ταύτα, η Κομισιόν περιορίστηκε σε πιο ευέλικτες αλλά ασαφείς πρωτοβουλίες, όπως το «Πλαίσιο Ανταγωνιστικότητας» και το «Σύμφωνο για τη Βιομηχανία Καθαρής Ενέργειας», χωρίς όμως να συνοδεύονται από συγκεκριμένα και επαρκώς χρηματοδοτημένα μέτρα.

Θέμα η χρηματοδότηση

Το ζήτημα της χρηματοδότησης παραμένει το μεγάλο αγκάθι. Από τα 800 δισ. ευρώ που πρότεινε ο Ιταλός πολιτικός, στον προϋπολογισμό για την περίοδο 2027–2034 έχουν προβλεφθεί μόλις 400 εκατομμύρια, ενώ για την ιδέα της κοινής έκδοσης ευρωπαϊκού χρέους –κάτι ανάλογο με το Ταμείο Ανάκαμψης– δεν έχει υπάρξει καν συζήτηση. Το μόνο που προωθήθηκε ήταν ένα πακέτο δανείων 150 δισ. ευρώ για την Άμυνα, με αρκετά κράτη-μέλη, όπως η Γερμανία και η Ολλανδία, να εμφανίζονται επιφυλακτικά έναντι κάθε ιδέας κοινής χρηματοδότησης.

Παράλληλα, ο Ένρικο Λέτα είχε εισηγηθεί τη δημιουργία μιας Ένωσης Αποταμίευσης και Επενδύσεων, ως εξέλιξη της Ένωσης Κεφαλαιαγορών. Επί του παρόντος, το σχέδιο παραμένει σε πρώιμο στάδιο, με την Επιτροπή να έχει δεσμευθεί ότι μέχρι το 2028 θα παρουσιάσει έναν ολοκληρωμένο οδικό χάρτη για την ενίσχυση της ενιαίας αγοράς σε κεφάλαια, υπηρεσίες, ενέργεια, τηλεπικοινωνίες, αλλά και για την καθιέρωση μιας «πέμπτης ελευθερίας» – της κυκλοφορίας γνώσης και καινοτομίας.

Η ουσία είναι ότι, ενώ οι ΗΠΑ και η Κίνα προχωρούν με ισχυρές κρατικές ενισχύσεις και σαφή στρατηγικά σχέδια για τη βιομηχανική τους ισχύ, η ΕΕ εξακολουθεί να κινείται διστακτικά και συχνά αναλώνεται σε γραφειοκρατικές διαδικασίες. Ο Ντράγκι είχε μιλήσει για «επείγουσα ανάγκη αλλαγής», όμως, έναν χρόνο μετά, η Ευρώπη δείχνει να αδυνατεί να σηκώσει το βάρος των ίδιων της των φιλοδοξιών.

Economy
Φέτα: Σε διαρκή απειλή από την επιδημία της ευλογιάς

Φέτα: Σε διαρκή απειλή από την επιδημία της ευλογιάς

World
Fed: Πώς απομονώθηκε ο εκλεκτός του Τραμπ

Fed: Πώς απομονώθηκε ο εκλεκτός του Τραμπ

inWellness
inTown
«Οικονομία του άγχους»: Πώς οι εταιρείες εκμεταλλεύονται τους φόβους μας
Διεθνής Οικονομία 18.09.25

«Οικονομία του άγχους»: Πώς οι εταιρείες εκμεταλλεύονται τους φόβους μας

Σε μία εποχή που η τεχνολογία αναπτύσσεται ιλιγγιωδώς και οι κακές ειδήσεις μας περικυκλώνουν, αναδύεται ένα νέο είδος οικονομίας: Η «οικονομία του άγχους»

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
ΠΟΕ: Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να αυξήσει 40% την αξία του παγκόσμιου εμπορίου έως το 2040
Κίνδυνοι και ευκαιρίες 17.09.25

ΠΟΕ: Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να αυξήσει 40% την αξία του παγκόσμιου εμπορίου έως το 2040

Ο ΠΟΕ τονίζει ότι η ανάπτυξη πρέπει να γίνει χωρίς αποκλεισμούς. Καλεί να θεσπιστούν πολιτικές που «γεφυρώνουν το ψηφιακό χάσμα, επενδύουν στις δεξιότητες και διατηρούν ανοιχτό εμπορικό περιβάλλον».

Σύνταξη
Σκληρή μάχη για την κυριαρχία στην κινεζική αυτοκινητοβιομηχανία
Διεθνής Οικονομία 17.09.25

Σκληρή μάχη για την κυριαρχία στην κινεζική αυτοκινητοβιομηχανία

Μεταξύ 2021 και 2024, ο αριθμός των αυτοκινήτων που στάλθηκαν στο εξωτερικό τετραπλασιάστηκε, με την Κίνα να ξεπερνά την Ιαπωνία. Η μάχη για την αυτοκινητοβιομηχανία εξελίσσεται στην Ασία

Δημήτρης Σταμούλης
Δημήτρης Σταμούλης
Έκθεση Ντράγκι, ένα χρόνο μετά: Αδράνεια και εφυσηχασμός – Το μήνυμα του συντάκτη της
Μόνο δικαιολογίες 16.09.25

Νέο καμπανάκι για την επιβίωση της Ε.Ε. από τον Ντράγκι

Τον Σεπτέμβριο του 2024, η Κομισιόν υιοθέτησε τις 383 συστάσεις του Μάριο Ντράγκι για την ανάταξη της ευρωπαϊκής οικονομίας. Ένα χρόνο μετά, μόλις 11,2% των προτάσεων έχουν εφαρμοστεί.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Χρέος: Τα ομόλογα κερδίζουν έδαφος – Τι σημαίνει
Διεθνής Οικονομία 16.09.25

Χρέος: Τα ομόλογα κερδίζουν έδαφος – Τι σημαίνει

Από τη Μεγάλη Οικονομική Κρίση του 2008-09 έχει σημειωθεί μετατόπιση στη χρηματοδότηση χρέους από δάνεια σε ομόλογα, όπως διαπιστώνει η τριμηνιαία ανασκόπηση της BIS

Τζούλη Καλημέρη
Εμπειρογνώμονες ΟΗΕ: Πέρα από την γενοκτονία στη Γάζα το Ισραήλ «στραγγαλίζει» την οικονομία στα παλαιστινιακά εδάφη
Εμπειρογνώμονες ΟΗΕ 16.09.25

Πέρα από την γενοκτονία στη Γάζα το Ισραήλ «στραγγαλίζει» την οικονομία στα παλαιστινιακά εδάφη

Οι επιθέσεις του Ισραήλ στη Γάζα και τη Δυτική Όχθη δεν σκοτώνουν μόνο ανθρώπους, αλλά καταστρέφουν την οικονομία και τα μέσα διαβίωσης

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Γερμανία: Η Rheinmetall εξαγοράζει τα ναυπηγεία της NVL
Γερμανία 16.09.25

Η Rheinmetall εξαγοράζει τα ναυπηγεία της NVL

Η Rheinmetall εξαγοράζει το ναυπηγικό τμήμα της NVL, η οποία είχε πέρυσι τζίρο ύψους ενός δισ. ευρώ, και κατά το τρέχον έτος έχει μέχρι στιγμής εγγράψει παραγγελίες αξίας περίπου 7 δισεκατομμυρίων.

Σύνταξη
«Επιχείρηση Καλυψώ»: Κατάσχεση τεράστιας ποσότητας παράνομων κινεζικών προϊόντων στον Πειραιά
Ευρωπαϊκή Εισαγγελία 15.09.25

«Επιχείρηση Καλυψώ»: Κατάσχεση τεράστιας ποσότητας παράνομων κινεζικών προϊόντων στον Πειραιά

Μια από τις μεγαλύτερες υποθέσεις τελωνειακής απάτης στην ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποκαλύφθηκε στον Πειραιά από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

Σύνταξη
Φέτα: Ο αντίκτυπος από την επιδημία της ευλογιάς – Οι εκτιμήσεις της αγοράς
Εκτιμήσεις της αγοράς 18.09.25

Σοβαρός ο κίνδυνος για τη φέτα λόγω της ευλογιάς - Πότε θα γίνει εμφανές το πρόβλημα

Oι επιχειρήσεις έχουν τυροκομήσει τη γαλακτοπαραγωγή των προηγούμενων μηνών και υπάρχουν αποθέματα - Τους επόμενους μήνες η τιμή στη φέτα θα πιεστεί, ενώ εμφανής θα είναι ο αντίκτυπος από το 2026

Δημήτρης Χαροντάκης
Δημήτρης Χαροντάκης
Βαφτίζοντας το ψάρι κρέας
Editorial 18.09.25

Βαφτίζοντας το ψάρι κρέας

Ο κυβερνητικός επικοινωνιακός μηχανισμός επιδίδεται σε ιδιαίτερα ευφάνταστες ερμηνείες των δημοσκοπήσεων

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Pulse Poll: Smalls Gains for Ruling ND
English edition 18.09.25

Pulse Poll: Smalls Gains for Ruling ND

Center-right party continues to field a double-digit lead over its closest rival, while gaining half a percentage point since the last poll by the same firm

Σύνταξη
Εθνοκάθαρση σε φάσεις – Εφιαλτικός αγώνας επιβίωσης για τους άμαχους Παλαιστίνιους στην ισοπεδωμένη Γάζα
Αέναη φρίκη 18.09.25

Εθνοκάθαρση σε φάσεις – Εφιαλτικός αγώνας επιβίωσης για τους άμαχους Παλαιστίνιους στην ισοπεδωμένη Γάζα

Υπό μαζικό βίαιο εκτοπισμό προς το νότο, οι άμαχοι Παλαιστίνιοι στη Γάζα βρίσκονται αντιμέτωποι με θάνατο και ανθρωπιστική καταστροφή, διεθνή ημίμετρα κατά του Ισραήλ και ένα αβέβαιο μέλλον

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Κυρ. Μητσοτάκης: Μπροστά στην εξάντληση των κυβερνητικών επιχειρημάτων επιστρατεύει τον μπαμπούλα νέων μνημονίων
Πολιτική 18.09.25

Κυρ. Μητσοτάκης: Μπροστά στην εξάντληση των κυβερνητικών επιχειρημάτων επιστρατεύει τον μπαμπούλα νέων μνημονίων

Την απειλή δημοσιονομικού εκτροχιασμού επισείει ο Κυρ. Μητσοτάκης, έχοντας εξαντλήσει τα κυβερνητικά επιχειρήματα μπροστά στη χαμηλή απήχηση των εξαγγελιών του στους πολίτες. Η στροφή απέναντι στον Αλ. Τσίπρα και η συνέχιση της τακτικής του φλερτ προς το ΠΑΣΟΚ. «Πρωθυπουργό εκλέγει ο λαός» τονίζει, και ξορκίζει τα σενάρια για συγκυβέρνηση με άλλο πρωθυπουργό.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Καθοριστική για την ποιότητα της θεραπείας του καρκίνου η συμμετοχή των ασθενών
Καρκίνος 18.09.25

Καθοριστική για την ποιότητα της θεραπείας του καρκίνου η συμμετοχή των ασθενών

Η βελτίωση των υπηρεσιών υγείας στην αντιμετώπιση του καρκίνου, περιλαμβάνει την προσέγγιση από την πλευρά των ασθενών – Ποια είναι τα κενά που χρειάζονται αντιμετώπιση

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Το παρασκήνιο του ΚΥΣΕΑ, στη σκιά του Πίρι Ρέις
Διπλωματία 18.09.25

Το παρασκήνιο του ΚΥΣΕΑ, στη σκιά του Πίρι Ρέις

Η τουρκική navtex για το ωκεανογραφικό Πίρι Ρέις και η προσπάθεια σύνδεσης της αιφνιδιαστικής άσκησης ετοιμότητας που διέταξε το ΓΕΕΘΑ, με την αναγγελία των επιστημονικών ερευνών του τουρκικού σκάφους ήταν μία από τις «δυσάρεστες εκπλήξεις» του ΚΥΣΕΑ, που βάρυνε το κλίμα

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Χρυσή Αυγή: Τρεις μόνο πίσω από τα κάγκελα
Ελλάδα 18.09.25

Χρυσή Αυγή: Τρεις μόνο πίσω από τα κάγκελα

Δώδεκα χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα και, έπειτα από την αποφυλάκιση Μιχαλολιάκου, μόνο Κασιδιάρης, Ρουπακιάς και Λαγός παραμένουν στη φυλακή

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Πώς θα παγιδευτεί ο λύκος στον Μαρμαρά και ποιο είναι το μέλλον του – «Είναι μια πολύ ιδιαίτερη περίπτωση»
Επίθεση Λύκου 18.09.25

Πώς θα παγιδευτεί ο λύκος στον Μαρμαρά και ποιο είναι το μέλλον του – «Είναι μια πολύ ιδιαίτερη περίπτωση»

Ανοιχτό το ενδεχόμενο θανάτωσης του - Ανησυχία στον δήμο Σιθωνίας- Τι λέει στο in o προϊστάμενος του Τμήματος Aγριας Ζωής και Θήρας στη Διεύθυνση Δασών του ΥΠΕΝ και ο υπεύθυνος τύπου στην «Καλλιστώ»

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
ΕΚΤ: Εκτός συλλογικών συμβάσεων εργασίας οι εννιά στους δέκα εργαζόμενους στην Ελλάδα  το γ’ τρίμηνο του 2025
Ανακοίνωση ΕΚΤ 18.09.25

Καταρρέουν οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας στην Ελλάδα - Δραματικά τα στοιχεία για το γ' τρίμηνο του 2025

Σύμφωνα με το παρατηρητήριο μισθών της ΕΚΤ, μόλις το 8,6% των εργαζομένων στην Ελλάδα θα καλύπτονται απο Συλλογικές Συμβάσεις ως το τέλος του Σεπτέμβρη. Τι ζητάει η ΓΣΕΕ για τις ΣΣΕ.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
«Οικονομία του άγχους»: Πώς οι εταιρείες εκμεταλλεύονται τους φόβους μας
Διεθνής Οικονομία 18.09.25

«Οικονομία του άγχους»: Πώς οι εταιρείες εκμεταλλεύονται τους φόβους μας

Σε μία εποχή που η τεχνολογία αναπτύσσεται ιλιγγιωδώς και οι κακές ειδήσεις μας περικυκλώνουν, αναδύεται ένα νέο είδος οικονομίας: Η «οικονομία του άγχους»

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Στίβεν Κολμπέρ: «Και για να μην ξεχνιόμαστε, ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει Emmy»
Βίντεο 18.09.25

Στίβεν Κολμπέρ: «Και για να μην ξεχνιόμαστε, ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει Emmy»

Ο Στίβεν Κολμπέρ κέρδισε το πρώτο του Emmy μετά την ακύρωση της εκπομπής του από το CBS. «Ειλικρινά, έπρεπε να μας είχαν κόψει εδώ και χρόνια», σχολίασε με χιούμορ ο κωμικός και παρουσιαστής

Σύνταξη
Η ΕΕ στη μέγκενη του Τραμπ – Φοβάται την παγίδα πίσω από την απαίτηση για επιβολή δασμών 100% στην Κίνα
Γεωπολιτικό παιχνίδι 18.09.25

Η ΕΕ στη μέγκενη του Τραμπ – Φοβάται την παγίδα πίσω από την απαίτηση για επιβολή δασμών 100% στην Κίνα

Ευρωπαίοι αξιωματούχοι εξετάζουν δύο διαφορετικά σενάρια. Είτε ο Ντόναλντ Τραμπ θέλει να πλήξει την οικονομία της ΕΕ είτε αναζητά δικαιολογία για μην τιμωρήσει τη Ρωσία.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Μείωσε το «άνοιγμα» το ΧΑ, οι σκέψεις της CrediaBank, απογειώθηκε η Aegean, πήρε ημερομηνία η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η BlackRock και οι «40», το μοντέλο Θεοδωρικάκου, η οικογένεια Φύλλα επιστρέφει… (;)

Μείωσε το «άνοιγμα» το ΧΑ, οι σκέψεις της CrediaBank, απογειώθηκε η Aegean, πήρε ημερομηνία η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η BlackRock και οι «40», το μοντέλο Θεοδωρικάκου, η οικογένεια Φύλλα επιστρέφει… (;)

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

