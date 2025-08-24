Η Φον ντερ Λάιεν σήκωσε το γάντι του Ντράγκι: Η συμφωνία με τις ΗΠΑ είναι «ισχυρή, αν όχι τέλεια», λέει

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν προσπάθησε να υπερασπιστεί τη συμφωνία για τους δασμούς που υπέγραψε η Ευρωπαϊκή Ένωση με τις ΗΠΑ, για την οποία έχει δεχθεί σκληρή κριτική. Η εμπορική συμφωνία έχει χαρακτηριστεί κυρίως ανισομερής, υπέρ των ΗΠΑ, πλήττοντας τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και τους καταναλωτές. Ωστόσο η πιο σκληρή κριτική ήρθε από τον Μάριο Ντράγκι, πρώην πρωθυπουργό της Ιταλίας και πρώην επικεφαλής της ΕΚΤ.

Η κριτική Ντράγκι

Ο Ιταλός οικονομολόγος και πολιτικός άφησε αιχμές για την ηγεσία της ΕΕ, λέγοντας ότι το 2025 θα μείνει στην ιστορία ως η χρονιά που η «ψευδαίσθηση» της ΕΕ ως παγκόσμιου παράγοντα θα έχει «εξαφανιστεί». Και πρόσθεσε ότι η ΕΕ υποχρεώθηκε να αποδεχθεί «τους δασμούς που επιβλήθηκαν από τον μεγαλύτερο εμπορικό μας εταίρο και μακροχρόνιο σύμμαχό μας, τις Ηνωμένες Πολιτείες».

Και σημείωσε ότι ο ίδιος σύμμαχος μας πίεσε να αυξήσουμε τις στρατιωτικές δαπάνες, με τρόπους και μορφές που πιθανότατα δεν αντικατοπτρίζουν τα συμφέροντα της Ευρώπης.

Και σε άλλο σημείο, επικρίνοντας τις πολιτικές προστατευτισμού, που οδηγούν σε δασμούς και άλλες εμπόδια στο εμπόριο, είπε ότι «πρέπει να χαράξουμε μια εμπορική πολιτική προσαρμοσμένη σε έναν κόσμο που έχει εγκαταλείψει την πολυμερή ρύθμιση των πραγμάτων».

«Ισχυρή, αν όχι τέλεια συμφωνία»

Απαντώντας στον Μάριο Ντράγκι, που έχει υπάρξει από τους στενούς συμβούλους της στο παρελθόν, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, σε άρθρο της στη γερμανική εφημερίδα Frankfurter Allgemeine Zeitung, υποστήριξε ότι η συμφωνία φέρνει σταθερότητα και αποφεύγει την κλιμάκωση των εντάσεων με έναν βασικό σύμμαχο.

Και υποσχέθηκε, ότι η ΕΕ, κοιτώντας μπροστά, θα ενισχύσει και θα διαφοροποιήσει τους εμπορικούς δεσμούς με άλλες χώρες, όπως η Ελβετία, το Μεξικό, το Ηνωμένο Βασίλειο. Αλλά και, μέσω της νέας εμπορικής συμφωνίας, αυτούς με το μπλοκ Mercosur των χωρών της Νότιας Αμερικής.

Σύμφωνα με την πρόεδρο της Κομισιόν, αν δεν υπήρχε συμφωνία και ξεκινούσε εμπορικός πόλεμος, αυτός «θα ήταν λόγος γιορτής» για τη Ρωσία και την Κίνα.

«Αντίθετα, συμφωνήσαμε σε μια ισχυρή, αν όχι τέλεια συμφωνία», είπε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Και υποστήριξε ότι τυχόν αντίμετρα στους αμερικανικούς δασμούς κινδύνευαν να τροφοδοτήσουν μια δαπανηρή εμπορική σύγκρουση με «αρνητικές συνέπειες για τους εργαζόμενους, τους καταναλωτές και τη βιομηχανία μας».

Ανάλογα επιχειρήματα είχε χρησιμοποιήσει και ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς. Υπερασπιζόμενος τη συμφωνία ΗΠΑ-ΕΕ, είπε ότι, ενώ οι δασμοί θα επιβαρύνουν την οικονομία της Γερμανίας, ένας ολοκληρωτικός εμπορικός πόλεμος με την Ουάσιγκτον θα μπορούσε να ήταν πολύ χειρότερος.

Ένας «all inclusive» δασμός

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν υποστήριξε ότι η ΕΕ, σε αντίθεση με άλλους εμπορικούς εταίρους των ΗΠΑ, αντιμετωπίζει έναν δασμό 15% που είναι «all inclusive», ίδιος δηλαδή για όλα τα προϊόντα. Αντίθετα, άλλοι εταίροι των ΗΠΑ έλαβαν νέους βασικούς συντελεστές επιπλέον των υφιστάμενων δασμών.

Σύμφωνα με την πρόεδρο της Κομισιόν, αυτός ο ενιαίος δασμός «επιτρέπει στα ευρωπαϊκά αγαθά να έχουν πρόσβαση στην αγορά των ΗΠΑ υπό ευνοϊκότερους όρους, γεγονός που δίνει στις εταιρείες της ΕΕ ένα σημαντικό πλεονέκτημα».

Πανταχόθεν κριτική

Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί ότι η προκαταρκτική συμφωνία, που επιτεύχθηκε με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έχει προκαλέσει κριτική και από ευρωβουλευτές και από βιομηχανικές ομάδες. Επίσης, από τη Γαλλία, αλλά και στη Γερμανία.

Την περασμένη εβδομάδα, οι ΗΠΑ και ΕΕ προχώρησαν στην επισημοποίηση του συμφώνου, περιγράφοντας λεπτομερώς τα σχέδια για τη μείωση των δασμών στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα. Επίσης, άφησαν ανοιχτό το ενδεχόμενο για μελλοντικές εκπτώσεις στους δασμούς στον χάλυβα και το αλουμίνιο.

Ευρωπαίοι αξιωματούχοι δηλώνουν ότι θα συνεχίσουν να πιέζουν για χαμηλότερους δασμούς σε προϊόντα όπως το κρασί και τα οινοπνευματώδη ποτά, αφού δεν κατάφεραν να εξασφαλίσουν εξαιρέσεις.