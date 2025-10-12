newspaper
Κυριακή 12 Οκτωβρίου 2025
Σε τροχιά καθίζησης η Ευρώπη – Κίνδυνος απομόνωσης σε έναν πλανήτη που αλλάζει ταχύτητα
Κόσμος 12 Οκτωβρίου 2025 | 08:00

Σε τροχιά καθίζησης η Ευρώπη – Κίνδυνος απομόνωσης σε έναν πλανήτη που αλλάζει ταχύτητα

Η Ευρώπη θα πρέπει να εγκαταλείψει την πορεία της προς τον απομονωτισμό και να υιοθετήσει παγκόσμιες συνεργασίες εάν θέλει να εξασφαλίσει τη θέση της σε έναν ταχέως μεταβαλλόμενο κόσμο.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Τα τελευταία χρόνια, μετά από επαναλαμβανόμενες συστημικές κρίσεις και αυξανόμενη αβεβαιότητα, η Ευρώπη έχει περιέλθει σε ένα σημείο καμπής, ενώ «το μέλλον» αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη σημασία σε παγκόσμιο επίπεδο.

Ωστόσο, επισημαίνει ο Δρ. Roland Benedikter, το καθοριστικό χαρακτηριστικό του μέλλοντος είναι, πρώτον, ότι δεν υπάρχει και, δεύτερον, ότι είναι εξαιρετικά πολύπλοκο. Η Ευρώπη αντιμετωπίζει μια «νεοκυβερνητική», επί της ουσίας, πρόκληση. Αυτή τοποθετεί «το μέλλον» στη διασταύρωση των παγκόσμιων και των ευρωπαϊκών εξελίξεων.

Ένα χαρακτηριστικό της σημερινής κατάστασης είναι ότι και τα δυο αυτά συστατικά αλλάζουν ταχύτερα και πιο βαθιά απ’ ό,τι στο παρελθόν, αλλά χωρίς να υπάρχει ανάλογη ευθυγράμμιση. Αυτή η έλλειψη ευθυγράμμισης είναι μια από τις πηγές της αύξησης του λαϊκισμού και του νέου ευρωπαϊκού εθνικισμού.

Σε αυτό το πεδίο έγκειται και η έως τώρα αποτυχία της ΕΕ να οικοδομήσει ένα στέρεο μέλλον. Μέχρι στιγμή, ο σχετικός σχεδιασμός της ΕΕ έχει αποκλείσει την Ευρώπη από τη διεθνή συνεργασία.

Αυτό οφείλεται, μεταξύ άλλων, σε μια σχεδόν ιδεοληπτική εμμονή σε «αξίες» που μπορεί να είναι αυτονόητες για τους Ευρωπαίους, αλλά δεν συμμερίζονται πάντα και άλλοι παγκόσμιοι παράγοντες.

Εν όψει πολυπολικού μέλλοντος

Η ΕΕ έχει σχεδόν πεισματικά την τάση να τείνει προς την κανονιστική προσέγγιση, τον προληπτικό έλεγχο και την ασφάλεια, παρά προς την ελεύθερη πειραματική καινοτομία ή τη χαρτογράφηση άγνωστου εδάφους.

Ως εκ τούτου, η δικτύωσή της με παγκόσμια φόρα που βρίσκονται στο προσκήνιο και παράγουν διεθνή δυναμική, όπως αυτά του λεγόμενου παγκόσμιου Νότου, είναι σχεδόν μηδενική.

Ωστόσο, επειδή οι κοινωνικές συγκρούσεις για το μέλλον αυξάνονται, το μέλλον γίνεται ολοένα και περισσότερο μέρος των διαδικασιών κοινωνικής διαπραγμάτευσης και χαρακτηρίζεται συχνότερα από ρήξεις.

Επομένως, χρειάζεται μια ολοκληρωμένη, μακροπρόθεσμη δέσμευση περί «ορθής διαχείρισης του μέλλοντος» μιας Ευρώπης που θα έχει τη δυνατότητα να συνεργάζεται με τις ταχέως αναπτυσσόμενες χώρες.

Για να παραμείνει στην πρώτη γραμμή, η Ευρώπη θα να εγκαταλείψει άμεσα την απομόνωσή της και να προωθήσει νέες συνεργασίες πέρα ​​από τα πολιτικά και κοινωνικά συστήματα, προσθέτει ο Δρ. Benedikter.

Το σχέδιο θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει όλα τα κράτη-μέλη της ΕΕ και τα ακαδημαϊκά τους ιδρύματα

Με τη βοήθεια της διαθέσιμης επιστημονικής γνώσης, η Ευρώπη θα πρέπει να κατευθυνθεί προς έναν άλλο δρόμο, καθώς το μέλλον δεν μπορεί να περιοριστεί σε ένα σύστημα ή ήπειρο.

Το σχέδιό της θα πρέπει να παρέχει μια σταθερή βάση για την πολιτική, τις επιχειρήσεις και την κοινωνία, ούτως ώστε να ενισχυθεί η βιωσιμότητα του μέλλοντός της και, ως εκ τούτου, να διασφαλισθεί και μακροπρόθεσμα μια βιώσιμη και ανθεκτική ανάπτυξη.

Στόχος, κατ’ αρχάς, θα πρέπει να είναι η εντατικοποίηση της διεθνούς συνεργασίας, ιδίως με μη ευρωπαϊκές περιφέρειες που έχουν εμπειρία στη διαχείριση της προόδου, προκειμένου να αναπτυχθούν μέσα που μπορούν να προσαρμοστούν στην ήπειρο και να συμβάλουν καρποφόρα στις ιδιαίτερες απαιτήσεις της.

Η ηγεσία της ΕΕ αρνείται πεισματικά να αναπτύξει νέες συνεργασίες για την Ευρώπη.

Το σχέδιο θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει όλα τα κράτη-μέλη της ΕΕ και τα ακαδημαϊκά τους ιδρύματα, καθώς και να προσανατολίζεται στην επένδυση σημαντικών χρηματικών ποσών στις τεχνολογίες και το ανθρώπινο δυναμικό που θα μπορούσαν να της χαρίσουν μια ασφαλή θέση στον νέο κόσμο που σχηματίζεται.

Επιπροσθέτως, τονίζει ο Δρ. Benedikter, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να είναι ανοιχτόμυαλη σε συνεργασίες και να μην συνεχίσει την εν πολλοίς διχαστική πολιτική που ασκεί επί του παρόντος.

Με άλλα λόγια, θα πρέπει να σταματήσει το… κήρυγμα που κάνει σε άλλες περιοχές του πλανήτη, προτάσσοντας «αξίες» της που λειτουργούν ως στοιχεία πόλωσης ενώ υπάρχουν κοινοί τόποι προσέγγισης – τους οποίους παραμερίζει.

Πρόκειται για στοιχεία κουλτούρας που τοποθετεί λανθασμένα στην κορυφή της πυραμίδας οιασδήποτε προσέγγισης, ενώ η ίδια παρεκκλίνει διαρκώς από τις θεμελιώδεις αρχές στις οποίες θέλησε να οικοδομήσει την -ολοένα και πιο απομακρυσμένη- ευρωπαϊκή ολοκλήρωση.

Τεχνητή νοημοσύνη

Προ ημερών, πάντως, η Κομισιόν προειδοποίησε για τις «εξωτερικές εξαρτήσεις» της Ευρώπης στην υποδομή και το λογισμικού που απαιτούνται για τη δημιουργία, εκπαίδευση και διαχείριση εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης (AI), οι οποίες, όπως σημείωσε, «μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως όπλο» από κρατικούς ή μη κρατικούς δρώντες, δημιουργώντας κινδύνους για τις εφοδιαστικές αλυσίδες.

Οι ανησυχίες αυτές έχουν ενταθεί μετά την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στην προεδρία των ΗΠΑ, γεγονός που αναζωπύρωσε τις συζητήσεις για την ψηφιακή ανεξαρτησία της Ευρώπης και την εξάρτησή της από την αμερικανική τεχνολογία.

Την ίδια στιγμή, η Κίνα διεκδικεί την πρωτοκαθεδρία στην ανάπτυξη AI, προκαλώντας φόβους ότι η Ευρώπη θα μείνει χωρίς ουσιαστικό λόγο στη διαμόρφωση των μελλοντικών κανόνων της τεχνολογίας.

Παρά τη δημιουργία τα τελευταία χρόνια αρκετών υποσχόμενων ευρωπαϊκών εταιρειών ΑΙ -όπως η γαλλική Mistral και η γερμανική Helsing στον τομέα της αμυντικής τεχνολογίας- η ΕΕ εξακολουθεί να εξαρτάται από τις ΗΠΑ και την Ασία για το μεγαλύτερο μέρος του λογισμικού, του υλικού και των κρίσιμων πρώτων υλών που απαιτούνται για την ανάπτυξη AI.

Τράπεζες
Τράπεζες: Προϋπολογισμός για υψηλές πτήσεις στην πιστωτική επέκταση το 2026

Τράπεζες: Προϋπολογισμός για υψηλές πτήσεις στην πιστωτική επέκταση το 2026

Διεθνές εμπόριο: Οι αναταράξεις φέρνουν αβεβαιότητα στις αγορές

Διεθνές εμπόριο: Οι αναταράξεις φέρνουν αβεβαιότητα στις αγορές

Ηγέτης της Τρεν ντε Αράγουα καλεί την Κολομβία για ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις
Κόσμος 12.10.25

Ηγέτης της Τρεν ντε Αράγουα καλεί την Κολομβία για ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις

Ο Λάρι Άλβαρεζ Νούνιεζ, γνωστός και ως Λάρι Τσάνγκα εκ των ιδρυτών της Τρεν ντε Αράγουα καλεί την Κολομβία για την ειρηνική διάλυση της εγκληματικής οργάνωσης

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Η Αυστραλία εξετάζει τη σύναψη συμφωνίας με τις ΗΠΑ για κρίσιμα ορυκτά και σπάνιες γαίες
Κόσμος 12.10.25

Η Αυστραλία εξετάζει τη σύναψη συμφωνίας με τις ΗΠΑ για κρίσιμα ορυκτά και σπάνιες γαίες

Η Αυστραλία προθυμοποιείται να δώσει στις ΗΠΑ πρόσβαση στα αποθέματά της σε κρίσιμα ορυκτά και σπάνιες γαίες ώστε να μειώσει την εξάρτησή της Ουάσινγκτον από την Κίνα.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Αίγυπτος: Υπάλληλοι της πρεσβείας του Κατάρ και όχι διπλωμάτες οι 3 που έχασαν τη ζωή τους
Κόσμος 12.10.25

Υπάλληλοι της πρεσβείας του Κατάρ και όχι διπλωμάτες οι 3 που έχασαν τη ζωή τους στην Αίγυπτο

Σε «έκρηξη ελαστικού που αποδίδεται σε υπερβολική ταχύτητα» αποδίδουν πηγές του Καΐρου την ανατροπή του οχήματος με εργαζομένους της πρεσβείας του Κατάρ στην Αίγυπτο.

Σύνταξη
Ποιοι κλήθηκαν και ποιοι έχουν ήδη αποδεχτεί την πρόσκληση για την υπογραφή της συμφωνίας στη Γάζα
Κόσμος 12.10.25

Ποιοι κλήθηκαν και ποιοι έχουν ήδη αποδεχτεί την πρόσκληση για την υπογραφή της συμφωνίας στη Γάζα

Με τον κατάλογο των προσκεκλημένων χωρών να διευρύνεται και να περιλαμβάνει και την Ελλάδα, οι χώρες που θα παραστούν στην υπογραφή της συμφωνίας για τη Γάζα μόλις έγιναν περισσότερες.

Σύνταξη
Πτώση ελικοπτέρου στην Καλιφόρνια κατά τη διάρκεια έκθεσης [Βίντεο]
Κόσμος 12.10.25

Πτώση ελικοπτέρου στην Καλιφόρνια κατά τη διάρκεια έκθεσης

Πτώση ελικοπτέρου στο Χάντινγκτον Μπιτς της Καλιφόρνια που καταγράφηκε από δεκάδες κάμερες, όταν όπως φαίνεται πως υπέστη βλάβη στον αέρα και συνετρίβη. Άγνωστη η τύχη του πιλότου.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Το Ιράν στηρίζει τη συμφωνία εκεχειρίας στη Γάζα – Αλλά δεν έχει «καμία εμπιστοσύνη» στο Ισραήλ
«Τεχνάσματα και προδοσίες» 11.10.25

Το Ιράν στηρίζει τη συμφωνία εκεχειρίας στη Γάζα – Αλλά δεν έχει «καμία εμπιστοσύνη» στο Ισραήλ

Το Ιράν επισημαίνει ότι υπήρξαν και άλλες εκεχειρίες στο παρελθόν, αλλά το Ισραήλ τις παραβίασε. Ωστόσο, τόνισε ότι υποστηρίζει κάθε σχέδιο που «θα δώσει τέλος στα εγκλήματα» κατά των Παλαιστινίων.

Σύνταξη
Αφγανιστάν: Οι Ταλιμπάν κατηγορούν επίσημα το Πακιστάν για τις επιδρομές – Άμυνα έναντι τρομοκρατών λέει το Ισλαμαμπάντ
Κόσμος 11.10.25

Οι Ταλιμπάν κατηγορούν επίσημα το Πακιστάν για τις επιδρομές - Άμυνα έναντι τρομοκρατών λέει το Ισλαμαμπάντ

Το Αφγανιστάν κατηγορεί το Πακιστάν για τις αεροπορικές επιθέσεις, ενώ το Ισλαμαμπάντ ισχυρίζεται ότι η κυβέρνηση των Ταλιμπάν παρέχει καταφύγιο σε Πακιστανούς μαχητές

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Οι εικόνες από τη βόρεια Γάζα δεν έχουν καμία σχέση με αυτές ενός «συμβατικού» πολέμου [Βίντεο]
Κόσμος 11.10.25

Οι εικόνες από τη βόρεια Γάζα δεν έχουν καμία σχέση με αυτές ενός «συμβατικού» πολέμου

Ένα «ανθρώπινο ποτάμι» επιστρέφει στη βόρεια Γάζα, για να αντικρύσει το αναπόφευκτο ενός πολέμου εναντίον όλων: Τις περισσότερες πολιτικές δομές κατεστραμμένες και τα σπίτια του ερείπια

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
«Ο δικαστής δεν ελέγχει όλο το παρελθόν των δραστών» – Ποινικολόγος για την επίθεση με πιρούνι στην έγκυο
Σε σοκ η 39χρονη 12.10.25

Γιατί ο δικαστής δεν ελέγχει όλο το παρελθόν των δραστών - Ποινικολόγος για την επίθεση με πιρούνι στην έγκυο

«Μάχη» για την όρασή της το Νοσοκομείο Αττικόν δίνει η 39χρονη έγκυος που δέχτηκε την επίθεση με πιρούνι από τον σύντροφό της - Ο 43χρονος είχε συλληφθεί 12 φορές μέσα σε 13 χρόνια

Σύνταξη
Ολυμπιακός: Ποιοι παίκτες είναι διαθέσιμοι για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό – Τα δεδομένα για τον Φουρνιέ
Μπάσκετ 12.10.25

Ποιοι παίκτες του Ολυμπιακού είναι διαθέσιμοι για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό - Τα δεδομένα για τον Φουρνιέ

O Ολυμπιακός κοντράρεται με τον Παναθηναϊκό στο ΣΕΦ (19:00) για τη 2η αγωνιστική της Stoiximan GBL και έχει ένα σωρό προβλήματα – Ποιοι θα είναι διαθέσιμοι για το «αιώνιο» ντέρμπι…

Σύνταξη
Επίδομα θέρμανσης: Στις αρχές Νοεμβρίου ανοίγει η πλατφόρμα – Από 1,11 ευρώ το λίτρο η τιμή του πετρελαίου
Αναλυτικά στοιχεία 12.10.25

Αρχές Νοεμβρίου ανοίγει η πλατφόρμα για το επίδομα θέρμανσης - Από 1,11 ευρώ το λίτρο η τιμή του πετρελαίου

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα για το επίδομα θέρμανσης ανοίγει στις αρχές Νοεμβρίου - Τα κριτήρια Οι πρώτες καταβολές αναμένονται στα μέσα Δεκεμβρίου,

Σύνταξη
Όταν η πολιτική καταρρέει, ξυπνά η φιλοσοφία: Ο Μάικλ Τζ. Σάντελ για τον ιδεολογικό έλεγχο των πανεπιστημίων
Culture Live 12.10.25

Όταν η πολιτική καταρρέει, ξυπνά η φιλοσοφία: Ο Μάικλ Τζ. Σάντελ για τον ιδεολογικό έλεγχο των πανεπιστημίων

Στην Πόλη του Μεξικού, ο Μάικλ Τζ. Σάντελ παρουσίασε το έργο του σε πολυπληθές κοινό, δείχνοντας πως η φιλοσοφία μπορεί να γίνει διεθνές πολιτιστικό φαινόμενο που εμπνέει την κοινωνία

Σύνταξη
Αγοραστική δύναμη: Στον πάτο της ΕΕ η Ελλάδα – Δεύτερη φτωχότερη χώρα μετά τη Βουλγαρία
Άδειο το πορτοφόλι 12.10.25

Στον πάτο της ΕΕ η Ελλάδα σε αγοραστική δύναμη - Δεύτερη φτωχότερη χώρα μετά τη Βουλγαρία

Το «κενό» στην αγοραστική δύναμη των Ελλήνων - Η σύγκλιση με τον μέσο Ευρωπαίο απαιτεί ενδεχομένως και μία 15ετία, ενώ πρέπει παράλληλα να καταγράφονται υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης άνω του 2%

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Κρίση ανεργίας των νέων – Τι κάνουμε λάθος όταν μιλάμε μόνο για τους πτυχιούχους
Financial Times 12.10.25

Κρίση ανεργίας των νέων – Τι κάνουμε λάθος όταν μιλάμε μόνο για τους πτυχιούχους

Η ανεργία πλήττει τους νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας, ανεξάρτητα από το επίπεδο των ακαδημαϊκών τους γνώσεων. Μια σειρά από παράγοντες ευθύνονται για την επιδείνωση του προβλήματος.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Η ανοιχτή σύγκρουση Βορίδη – Βάρρα χτυπάει το Μαξίμου
Πολιτική 12.10.25

Η ανοιχτή σύγκρουση Βορίδη – Βάρρα χτυπάει το Μαξίμου

Εντείνονται τα «αλληλοκαρφώματα» για τον ΟΠΕΚΕΠΕ στο κυβερνητικό στρατόπεδο, ενώ οι συνεχιζόμενες αποκαλύψεις εκθέτουν πλέον ανοιχτά το Μαξίμου, που προσπαθεί ακόμα να συμβιβάσει τα ασυμβίβαστα.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Τουρκία: Περιφέρειες της Ελλάδας παρουσίασαν το τουριστικό τους προϊόν στην Κωνσταντινούπολη
Planet Travel 12.10.25

Τουρκία: Περιφέρειες της Ελλάδας παρουσίασαν το τουριστικό τους προϊόν στην Κωνσταντινούπολη

Ελληνικές αντιπροσωπείες περιφερειακών εκπροσώπωπων από τη βόρεια Ελλάδα συμμετείχαν σε παρουσίαση στην Τουρκία σχετικά με τις ομορφιές και τα αξιοθέατα της χώρας μας.

Σύνταξη
Υπόθεση Πάνου Ρούτσι: Κοίτα να δεις κάτι… συμπτώσεις
Opinion 12.10.25

Κοίτα να δεις κάτι… συμπτώσεις

Στις 5 Οκτωβρίου 2025 ο Άδωνις Γεωργιάδης δηλώνει απερίφραστα πως η κυβέρνηση επιθυμεί την πραγματοποίηση τοξικολογικών εξετάσεων, αναφερόμενος στο σχετικό αίτημα του Πάνου Ρούτσι για εκταφή της σορού του γιου του. Στις 6 Οκτωβρίου 2025 η Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας κάνει δεκτό το αίτημα…

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
