newspaper
Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
25.09.2025 | 14:26
Έκρηξη αυτοκινήτου στο Τελ Αβίβ – Αναφορές για τραυματίες
Σημαντική είδηση:
25.09.2025 | 14:02
Ηγουμενίτσα: Νεκρός ο 11χρονος μαθητής που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΣΑΡΛΙ ΚΕΡΚ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
ΕΕ: Η Ευρώπη μπροστά στην πρόκληση της στρατιωτικοποίησης – Μπορεί να επιβιώσει;
Κόσμος 25 Σεπτεμβρίου 2025 | 15:30

ΕΕ: Η Ευρώπη μπροστά στην πρόκληση της στρατιωτικοποίησης – Μπορεί να επιβιώσει;

Έχει η ΕΕ τα απαραίτητα εφόδια για να επιβιώσει στην εποχή της στρατιωτικοποίησης; Τα πρόσφατα γεγονότα έριξαν φως σε αυτό το κρίσιμο ερώτημα.

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
ΕπιμέλειαΣιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Σφιγμένο σώμα; «Ξεμπλοκάροντας» το νευρικό σύστημα

Σφιγμένο σώμα; «Ξεμπλοκάροντας» το νευρικό σύστημα

Spotlight

Οι πρόσφατες ομιλίες της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και του Μάριο Ντράγκι επανέφεραν στο προσκήνιο ένα κρίσιμο ερώτημα: μπορεί η ΕΕ να επιβιώσει σε έναν κόσμο όπου οι διεθνείς σχέσεις καθορίζονται ολοένα και περισσότερο από τη δύναμη και την στρατιωτικοποίηση (ή οπλοποίηση) των εξαρτητικών σχέσεων;

Σύμφωνα με το euronews, η Πρόεδρος της Κομισιόν, στην ετήσια ομιλία της στο Στρασβούργο, μίλησε ξεκάθαρα για έναν κόσμο όπου «οι αυτοκρατορικές φιλοδοξίες και οι πόλεμοι επιστρέφουν» και όπου «οι εξαρτήσεις χρησιμοποιούνται αδίστακτα ως όπλα».

Λίγες ημέρες αργότερα, ο πρώην πρωθυπουργός της Ιταλίας και συγγραφέας μιας καθοριστικής έκθεσης για την ανταγωνιστικότητα, Μάριο Ντράγκι, τόνισε ότι «η γραμμή μεταξύ οικονομίας και ασφάλειας γίνεται όλο και πιο δυσδιάκριτη», υπογραμμίζοντας την ανάγκη η Ευρώπη να οικοδομήσει ισχυρές αμυντικές και βιομηχανικές βάσεις.

Η έννοια της στρατιωτικοποίησης

Η «στρατιωτικοποίσηση» δεν είναι πλέον αφηρημένη θεωρία, αλλά μια πραγματικότητα που διαπερνά τις διεθνείς σχέσεις.

Ο όρος περιγράφει τη χρήση οικονομικών, πολιτικών και κοινωνικών εργαλείων ως μέσα πίεσης. Από εμπορικούς δασμούς και αλυσίδες εφοδιασμού, μέχρι ενέργεια, συναλλαγματικά αποθέματα ή ακόμα και ανθρώπινες ροές, τα πάντα μπορούν να μετατραπούν σε μοχλό εκβιασμού.

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα ήταν η απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ το 2018 να αποσυρθεί από τη συμφωνία με το Ιράν, επαναφέροντας κυρώσεις και απειλώντας ευρωπαϊκές εταιρείες με αποκλεισμό από την αμερικανική αγορά.

Παρά τις προσπάθειες των Βρυξελλών να προστατεύσουν τις επιχειρήσεις τους, ο φόβος απώλειας πρόσβασης στο δολάριο οδήγησε γίγαντες όπως η Total να αποχωρήσουν από πολυδισεκατομμυριακά έργα.

Αντίστοιχα, το 2021, η Λευκορωσία κατηγορήθηκε ότι χρησιμοποίησε τη μετανάστευση ως εργαλείο πίεσης, διοχετεύοντας αιτούντες άσυλο στα σύνορα με την Πολωνία και τη Λιθουανία.

Η φον ντερ Λάιεν μίλησε τότε για «υβριδική επίθεση» και όχι απλή μεταναστευτική κρίση.

Λίγο αργότερα, η Ρωσία όπλισε την ενέργεια, διακόπτοντας τις ροές φυσικού αερίου και προκαλώντας πρωτοφανή εκτίναξη τιμών.

Η ενέργεια, άλλοτε σύμβολο σταθερότητας, μετατράπηκε σε όπλο γεωπολιτικής αντιπαράθεσης.

Οι νέες προκλήσεις: ΗΠΑ και Κίνα

Τα παραδείγματα δεν περιορίζονται στη Ρωσία ή στη Λευκορωσία. Το 2023, η Ευρώπη βρέθηκε αντιμέτωπη με δύο σημαντικά πλήγματα:

Οι δασμοί των ΗΠΑ: η κυβέρνηση Τραμπ επέβαλε μονομερώς νέους εμπορικούς φραγμούς, προκαλώντας ανατροπές στο παγκόσμιο εμπόριο.
Οι περιορισμοί της Κίνας: το Πεκίνο περιόρισε τις εξαγωγές κρίσιμων σπάνιων γαιών, απαραίτητων για την αυτοκινητοβιομηχανία, την άμυνα και την τεχνολογία.
Παρά τις δηλώσεις αγανάκτησης, η ΕΕ δεν προχώρησε σε ουσιαστική απάντηση.

Το εργαλείο Anti-Coercion, που θεσπίστηκε για να επιτρέπει αντίποινα, έμεινε αναξιοποίητο λόγω εσωτερικών διαφωνιών ανάμεσα σε κράτη-μέλη που επιθυμούν σκληρή στάση («γεράκια») και σε άλλα που προτιμούν τον διάλογο («περιστέρια»).

Η ευρωπαϊκή αδυναμία

Η αδυναμία κοινής αντίδρασης εγείρει ερωτήματα για το μέλλον της Ένωσης.

Ο Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε χαρακτηριστικά ότι «για να είσαι ελεύθερος πρέπει να σε φοβούνται», επισημαίνοντας πως η ΕΕ δεν προκαλεί τον απαραίτητο σεβασμό.

Το πρόβλημα, όπως τονίζουν πολλοί αναλυτές, είναι δομικό. Η ΕΕ γεννήθηκε ως ειρηνικό εγχείρημα οικονομικής ολοκλήρωσης και βασίζεται στον συμβιβασμό και στη συναίνεση. Η ισχύς της αγοράς βρίσκεται στα χέρια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά η εθνική ασφάλεια παραμένει αρμοδιότητα των κρατών-μελών. Έτσι, η γρήγορη και αποφασιστική δράση συχνά εμποδίζεται από την απαίτηση ομοφωνίας.

Ο καθηγητής Χένρι Φάρελ κάνει λόγο για μετάβαση από το «φαινόμενο των Βρυξελλών» στο «ελάττωμα των Βρυξελλών», εξηγώντας ότι η ΕΕ, λόγω της βαθιάς προσήλωσής της στη διασύνδεση και την πολυμέρεια, είναι πιο εκτεθειμένη στις τακτικές στρατιωτικοποίησης από άλλες δυνάμεις όπως οι ΗΠΑ, η Κίνα ή η Ρωσία.

Η ΕΕ κατηγόρησε τη Λευκορωσία ότι χρησιμοποιεί τη μετανάστευση ως όπλο εναντίον της Πολωνίας. Czarek Sokolowski/The AP

Προτάσεις για ενίσχυση της ΕΕ

Η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και η επιστροφή του Τραμπ στην εξουσία έχουν επιταχύνει τη συζήτηση για το πώς πρέπει να μεταρρυθμιστεί η Ένωση ώστε να ενισχύσει την παγκόσμια επιρροή της.

Ο Μάριο Ντράγκι προτείνει:

  • Κοινό δανεισμό μεγάλης κλίμακας για στρατηγικές επενδύσεις.
  • Ενοποίηση σε κρίσιμους τομείς, όπως η άμυνα και η τεχνολογία.
  • Πολιτικές «Made in Europe» για ενίσχυση της ευρωπαϊκής παραγωγής.
  • Ενδεχόμενη μετάβαση προς μια ευρωπαϊκή ομοσπονδία.

Από την πλευρά της, η φον ντερ Λάιεν υποστηρίζει την κατάργηση της ομοφωνίας στις εξωτερικές αποφάσεις, ώστε η ΕΕ να μπορεί να αντιδρά ταχύτερα και πιο αποτελεσματικά.

Ο δρόμος μπροστά

Ωστόσο, οι προτάσεις αυτές συναντούν αντιστάσεις από πολλές πρωτεύουσες που φοβούνται την απώλεια εθνικής κυριαρχίας.

Η ειρωνεία είναι πως, ενώ ο υπόλοιπος κόσμος σπάει τα δικά του ταμπού, η ΕΕ διστάζει να ξεπεράσει τα δικά της.

Η συζήτηση καταλήγει σε ένα δίλημμα: θα μπορέσει η ΕΕ να εξελιχθεί σε μια πραγματική γεωπολιτική δύναμη ή θα παραμείνει ένας οικονομικός γίγαντας με πολιτικά δεμένα χέρια;

Όπως τόνισε ο Ντράγκι: «Για την επιβίωση της Ευρώπης, πρέπει να κάνουμε ό,τι δεν έχει ξαναγίνει και να αρνηθούμε να περιοριστούμε από αυτοεπιβαλλόμενα όρια».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Υπερκάλυψη κατά 2,4 φορές για το ομόλογο των 500 εκατ. ευρώ

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Υπερκάλυψη κατά 2,4 φορές για το ομόλογο των 500 εκατ. ευρώ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Σφιγμένο σώμα; «Ξεμπλοκάροντας» το νευρικό σύστημα

Σφιγμένο σώμα; «Ξεμπλοκάροντας» το νευρικό σύστημα

Business
Alter Ego Media: Σημαντική οργανική ανάπτυξη το α’ εξάμηνο του 2025

Alter Ego Media: Σημαντική οργανική ανάπτυξη το α’ εξάμηνο του 2025

inWellness
inTown
inTickets 23.09.25

«Η ομολογία της 4ης Ιανουαρίου» έρχεται στο Μικρό Γκλόρια - Είσαι έτοιμος να αποφασίσεις την ετυμηγορία;

Η Ομολογία της 4ης Ιανουαρίου είναι ένα θεατρικό δικαστικό δράμα, βασισμένο σε πραγματικά γεγονότα και εμπνευσμένο από το μυθιστόρημα του Thomas Hardy Η Τες των Ντ’ Έρμπερβιλ. Έρχεται στο θέατρο Μικρό Γκλόρια.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Το NATO έχει όπλα, αλλά του λείπει κάτι που έχουν ακόμα οι Ρώσοι – Η Ελλάδα;
Υπάρχουν λύσεις 25.09.25

Το ΝΑΤΟ έχει όπλα, αλλά του λείπει κάτι που έχουν ακόμα οι Ρώσοι – Η Ελλάδα;

Αμερικανοί πρώην αξιωματούχοι προειδοποιούν πως χωρίς επαρκές, εκπαιδευμένο προσωπικό για να χειρίζεται πιο εξελιγμένο εξοπλισμό, η πρόσθετη χρηματοδότηση από NATO δεν θα μεταφραστεί σε αξιόπιστη αποτροπή έναντι της Ρωσίας.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Γνωστός Ισραηλινός ιστορικός απαντάει σε Νετανιάχου: «Η «Σούπερ Σπάρτη» δεν τα κατάφερε…»
Επίνδυνος παραλληλισμός 25.09.25

Γνωστός Ισραηλινός ιστορικός απαντάει σε Νετανιάχου: «Η "Σούπερ Σπάρτη" δεν τα κατάφερε…»

Η επίκληση Αθήνας και Σπάρτης ταυτόχρονα από τον Νετανιάχου όχι μόνο είναι αντιφατική, αλλά αν ληφθεί σοβαρά τότε το Ισραήλ βαδίζει προς διάβρωση κράτους-κοινωνίας και, τελικά, στη στρατιωτική ήττα

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Μαρίσσα Λαιμού: «Παίζουν με τον πόνο μας» – Τι καταγγέλλει η οικογένεια της 30χρονης
«Είναι αμέλεια» 25.09.25

«Παίζουν με τον πόνο μας» - Τι καταγγέλλει η οικογένεια της Μαρίσσας Λαιμού

Η 30χρονη Μαρίσσα Λαιμού βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της οικογένειας στο Λονδίνο στις 11 Σεπτεμβρίου, βυθίζοντας τους γονείς της, τα δίδυμα αδέρφια της και την ευρύτερη οικογένειά της στο πένθος.

Σύνταξη
Σχέδια μαζικών απολύσεων από τον Λευκό Οίκο στη διάρκεια ενδεχόμενου shutdown της ομοσπονδιακής κυβέρνησης
Κόσμος 25.09.25

Σχέδια μαζικών απολύσεων από τον Λευκό Οίκο στη διάρκεια ενδεχόμενου shutdown της ομοσπονδιακής κυβέρνησης

Προγράμματα που δεν ωφελούνται από την εισροή χρηματοδοτήσεων θα δεχτούν το πλήγμα διακοπής της λειτουργίας τους”, ανέφερε το ΟΜΒ στο σημείωμά του, το οποίο δημοσιοποίησε ο Λευκός Οίκος

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
ΟΠΕΚΕΠΕ: Μισόλογα Μπαμπασίδη στη Βουλή για τις επισυνδέσεις – Επίθεση σε Τυχεροπούλου, αιχμές σε Σημανδράκο
Πολιτική Γραμματεία 25.09.25

ΟΠΕΚΕΠΕ: Μισόλογα Μπαμπασίδη στη Βουλή για τις επισυνδέσεις – Επίθεση σε Τυχεροπούλου, αιχμές σε Σημανδράκο

«Δεν υπήρξε από μέρους μου και κανέναν άλλο τέλεση παράνομης πράξης» υποστήριξε ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ μιλώντας στην Εξεταστική της Βουλής.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Πυρά Ανδρουλάκη: Δικαιοσύνη α λα καρτ, η επιστολή Μητσοτάκη στον Ντογιάκο δεν ήταν παρέμβαση;
Πολιτική Γραμματεία 25.09.25

Πυρά Ανδρουλάκη: Δικαιοσύνη α λα καρτ, η επιστολή Μητσοτάκη στον Ντογιάκο δεν ήταν παρέμβαση;

Δριμεία κριτική στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη άσκησε ο Νίκος Ανδρουλάκης καταλογίζοντας στην κυβέρνηση ερασιτεχνισμό για την ματαίωση της συνάντησης με τον Ταγίπ Ερντογάν. Δήλωσε δε ότι δεν θα κάνει ούτε βήμα πίσω στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, λέγοντας ότι θα κάνει νέα πρόταση προανακριτικής.

Σύνταξη
Αρκεί το πρόγραμμα για να «ενώσει» το ΠΑΣΟΚ; – Ενεργά τα εσωκομματικά μέτωπα, «τραβάει αυτιά» ο Ανδρουλάκης
Πολιτική Γραμματεία 25.09.25

Αρκεί το πρόγραμμα για να «ενώσει» το ΠΑΣΟΚ; – Ενεργά τα εσωκομματικά μέτωπα, «τραβάει αυτιά» ο Ανδρουλάκης

Νέες εσωκομματικές «ίντριγκες» στο ΠΑΣΟΚ. Δηλώσεις πρωτοκλασάτων στελεχών ενόχλησαν τον Νίκο Ανδρουλάκη, που πλέον δεν αφήνει αναπάντητες τις αιχμές. Σαφές το μήνυμα του προέδρου με πολλούς αποδέκτες.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
«Συντονιστής των παράνομων εργασιών ο Τριαντόπουλος» – Νέες καταθέσεις για το μπάζωμα στα Τέμπη
Ελλάδα 25.09.25

«Συντονιστής των παράνομων εργασιών ο Τριαντόπουλος» – Νέες καταθέσεις για το μπάζωμα στα Τέμπη

Οι γονείς του Βάιου Βλάχου επανέλαβαν ότι ο Χρ. Τριαντόπουλος είχε ρόλο συντονιστή στις παράνομες εργασίες και στις πιέσεις που ασκήθηκαν στις ομάδες που εργάζονταν στο χώρο, από τις πρώτες κιόλας ώρες που σημειώθηκε η σιδηροδρομική τραγωδία.

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
The Secret of Secrets: Είναι το νέο βιβλίο του Νταν Μπράουν «βούτυρο στο ψωμί» των συνωμοσιολόγων;
Συνείδηση & Ύλη 25.09.25

The Secret of Secrets: Είναι το νέο βιβλίο του Νταν Μπράουν «βούτυρο στο ψωμί» των συνωμοσιολόγων;

Στο νέο του βιβλίο The Secret of Secrets, ο Νταν Μπράουν υφαίνει ένα θρίλερ γεμάτο κώδικες, δολοφονίες και επιστημονικές ίντριγκες, βυθίζοντας τον Ρόμπερτ Λάνγκτον στον λαβύρινθο των θεωριών συνωμοσίας

Σύνταξη
Ο ασυμβίβαστος Μεντιλίμπαρ
On Field 25.09.25

Ο ασυμβίβαστος Μεντιλίμπαρ

Όταν ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ φωνάζει, όπως συνέβη και στην Τρίπολη παρά τη νίκη του Ολυμπιακού, είναι βέβαιο πως κάτι καλό θα βγει για τους «ερυθρόλευκους».

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
Τελικά το έκαναν: Το South Park επιτίθεται στον Μπέντζαμιν Νετανιάχου
Στιγμή κάθαρσης 25.09.25

Τελικά το έκαναν: Το South Park επιτίθεται στον Μπέντζαμιν Νετανιάχου

Με τον Επικεφαλής της Επιτροπής Επικοινωνιών των ΗΠΑ, Μπρένταν Καρ, σε ένα βουνό από περιττώματα και τον πρωθυπουργό του Ισραήλ στο στόχαστρο, το τελευταίο επεισόδιο του South Park δεν χαρίζει κάστανο.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Λύθηκε το μυστήριο των χιλιάδων σεισμών στη Σαντορίνη – Η άγνωστη σύνδεση με άλλο ηφαίστειο
Μάγμα από τα βάθη 25.09.25

Λύθηκε το μυστήριο των χιλιάδων σεισμών στη Σαντορίνη – Η άγνωστη σύνδεση με άλλο ηφαίστειο

Οι δονήσεις προήλθαν από την άνοδο μιας μεγάλης ποσότητας μάγματος κάτω από τον βυθό. Το ηφαίστειο της Σαντορίνης αποκαλύπτεται ότι επικοινωνεί με το υποθαλάσσιο ηφαίστειο του Κολούμπου.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Μυτιλήνη: Απομακρύνθηκαν από το σπίτι τους δύο αδελφάκια με εντολή εισαγγελέα – Συνελήφθη ο πατέρας
Υπήρξαν καταγγελίες 25.09.25

Απομακρύνθηκαν από το σπίτι τους δύο αδελφάκια με εντολή εισαγγελέα - Γιατί συνελήφθη ο πατέρας

Τα δύο παιδιά μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο στη Μυτιλήνη για να εξεταστούν από ειδικούς και να εκτιμηθεί αν οι συνθήκες διαβίωσής τους ήταν κατάλληλες, αλλά ο 28χρονος πατέρας πήγε και τα ξαναπήρε

Σύνταξη
Παναθηναϊκός: Η αντίδραση Καραγκούνη στις φήμες και το ταξίδι του Παπαδημητρίου
Super League 25.09.25

Η αντίδραση Καραγκούνη στις φήμες για Παναθηναϊκό και το ταξίδι του Παπαδημητρίου

Ο Γιώργος Καραγκούνης αντέδρασε στις φήμες για προσέγγιση του Παναθηναϊκού, ο Γιάννης Παπαδημητρίου είναι ξανά με την αποστολή και η απάντηση του Πιλάβιου στον Αλαφούζο.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Παρελθόν από τον Ολυμπιακό ο Κουμάτζε
Euroleague 25.09.25

Παρελθόν από τον Ολυμπιακό ο Κουμάτζε

Ο Καλίφα Κουμάτζε ολοκλήρωσε το μηνιαίο συμβόλαιό του με τον Ολυμπιακό και ο Γιώργος Μπαρτζώκας αποφάσισε να μην τον κρατήσει στο ρόστερ.

Σύνταξη
Πάνος Ρούτσι: Θορυβημένη η κυβέρνηση – Ο Φλωρίδης προβλέπει τώρα ότι «σύντομα θα γίνει εκταφή»
Πάνος Ρούτσι 25.09.25

Θορυβημένη η κυβέρνηση: Από το δεν παρεμβαίνουμε στη δικαιοσύνη, ο Φλωρίδης λέει τώρα ότι σύντομα θα γίνει εκταφή

Ο Γιώργος Φλωρίδης που εδώ και μέρες πετούσε το μπαλάκι στη δικαιοσύνη, θορυβημένος από το κύμα αλληλεγγύης στον Π. Ρούτσι, τώρα προβλέπει ότι «σύντομα θα γίνει εκταφή»

Σύνταξη
Must Read
Σε… αποθεραπεία το ΧΑ, έτοιμη για νέα projects η Cenergy, το «φάουλ» της ΕΚΤΕΡ, τα διαμάντια των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και AKTOR, η «ακτίνα» της Eurobank, το διακαναλικό… τουρ του «Γραμματέα»

Σε… αποθεραπεία το ΧΑ, έτοιμη για νέα projects η Cenergy, το «φάουλ» της ΕΚΤΕΡ, τα διαμάντια των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και AKTOR, η «ακτίνα» της Eurobank, το διακαναλικό… τουρ του «Γραμματέα»

City breaks: 7 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα για φθινοπωρινές αποδράσεις

City breaks: 7 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα για φθινοπωρινές αποδράσεις

Και ο Μακρόν έπλασε την Κάντας Όουενς: Πώς μια μήνυση ρίχνει νερό στο μύλο της Ακροδεξιάς

Και ο Μακρόν έπλασε την Κάντας Όουενς: Πώς μια μήνυση ρίχνει νερό στο μύλο της Ακροδεξιάς

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο