27.08.2025 | 13:43
Μεγάλη φωτιά στην Κερατέα - Μήνυμα του 112 για εκκένωση
Ρωσία: Διαφωνεί με τις ευρωπαϊκές προτάσεις ασφαλείας – Δεν αποδέχεται παρουσία στρατευμάτων του ΝΑΤΟ
Κόσμος 27 Αυγούστου 2025 | 15:31

Ρωσία: Διαφωνεί με τις ευρωπαϊκές προτάσεις ασφαλείας – Δεν αποδέχεται παρουσία στρατευμάτων του ΝΑΤΟ

«Κόκκινη γραμμή» παραμένει για τη Ρωσία η παρουσία στρατιωτών του ΝΑΤΟ στην Ουκρανία

Αντιρυτιδική διατροφή: Τι να τρώμε για νεανικό δέρμα

Αντιρυτιδική διατροφή: Τι να τρώμε για νεανικό δέρμα

Spotlight

Η Ρωσία έχει αρνητική γνώμη για τις ευρωπαϊκές προτάσεις σχετικά με εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία και δεν θα δεχθεί τυχόν παρουσία στρατευμάτων του ΝΑΤΟ στο έδαφος της γειτονικής χώρας, όπως δήλωσε σήμερα το Κρεμλίνο.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ επικρότησε τις προσπάθειες του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να τελειώσει ο πόλεμος στην Ουκρανία χαρακτηρίζοντάς τες «πολύ σημαντικές» και είπε πως η Μόσχα ελπίζει ότι θα συνεχιστούν.

Στο πλαίσιο μιας ενδεχόμενης ειρηνικής διευθέτησης, οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι της Ουκρανίας εργάζονται για μία δέσμη εγγυήσεων για την Ουκρανία που θα την προστατεύουν από ενδεχόμενη μελλοντική επίθεση της Ρωσίας.

Όμως ο Πεσκόφ είπε πως τυχόν ανάπτυξη ευρωπαϊκών στρατευμάτων στην Ουκρανία θα σημαίνει παρουσία του ΝΑΤΟ εκεί, το οποίο, είπε, η Ρωσία είχε σκοπό να αποτρέψει ευθύς εξαρχής.

«Πράγματι, πολύ στην αρχή, ήταν η προώθηση στρατιωτικής υποδομής του ΝΑΤΟ και η διείσδυση στρατιωτικής υποδομής στην Ουκρανία που θα μπορούσαν πιθανότατα να αναφερθούν μεταξύ των ριζικών αιτίων της κατάστασης σύγκρουσης η οποία ανέκυψε», είπε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου.

«Επομένως έχουμε αρνητική στάση απέναντι σε αυτές τις συζητήσεις».

Η Ρωσία δεν αποδέχεται τυχόν παρουσία στρατευμάτων του ΝΑΤΟ σε ουκρανικό έδαφος.

Τι ζητά η Ρωσία για τις εγγυήσεις ασφαλείας στην Ουκρανία

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, όλες οι πλευρές συμφωνούν πως οι εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία πρέπει να αποτελέσουν τμήμα οποιασδήποτε συμφωνίας ειρήνης, όμως διαφωνούν θεμελιωδώς για το ποια μορφή θα πρέπει να έχουν αυτές.

Η Ρωσία λέει ότι θα μπορούσε να είναι μία από τις εγγυήτριες της ασφάλειας της Ουκρανίας και θέλει να αναβιώσει μία πρόταση που συζητήθηκε ανάμεσα στις δύο πλευρές το 2022, κατά τις πρώτες εβδομάδες του πολέμου. Το Κίεβο απορρίπτει ένα τέτοιο ενδεχόμενο, λέγοντας πως θα έδινε στη Μόσχα αποτελεσματικό βέτο σε οποιαδήποτε εξωτερική στρατιωτική υποστήριξη για την Ουκρανία.

Ο Πεσκόφ είπε πως οι εγγυήσεις ασφαλείας είναι «ένα από τα πιο σημαντικά θέματα» αλλά η Ρωσία δεν πιστεύει ότι βοηθάει την κατάσταση το να συζητιούνται δημόσια.

Είπε πως η συνάντηση κορυφής ΗΠΑ-Ρωσίας αυτόν τον μήνα στην Αλάσκα ανάμεσα στους προέδρους Ντόναλντ Τραμπ και Βλαντίμιρ Πούτιν ήταν «πολύ ουσιαστική, εποικοδομητική και χρήσιμη».

Ο Τραμπ έχει πει πως οι ΗΠΑ δεν θα στείλουν στρατιώτες στην Ουκρανία στο πλαίσιο τυχόν μελλοντικών εγγυήσεων ασφαλείας. Άφησε ωστόσο ανοικτό το ενδεχόμενο άλλης στρατιωτικής ανάπτυξης των ΗΠΑ, περιλαμβανομένης συνδρομής από αέρος και παροχής πληροφοριών από τις μυστικές υπηρεσίες.

Ο Πεσκόφ είπε πως Ρώσοι και Ουκρανοί διαπραγματευτές είναι σε επαφή αλλά δεν μπορεί να δώσει ημερομηνία για το πότε θα συναντηθούν και πάλι. Οι τελευταίες απευθείας συνομιλίες που είχαν οι δύο πλευρές ήταν στις 23 Ιουλίου στην Κωνσταντινούπολη, σε μια συνεδρίαση που κράτησε μόλις 40 λεπτά.

World
ΕΕ: Θα προτείνει την άρση των δασμών των ΗΠΑ για να ικανοποιήσει τον Τραμπ

ΕΕ: Θα προτείνει την άρση των δασμών των ΗΠΑ για να ικανοποιήσει τον Τραμπ

Λιμάνια
ΟΛΘ: Στις εγκαταστάσεις ο Ιβάν Σαββίδης – Στο επίκεντρο οι εργασίες για τον προβλήτα 6

ΟΛΘ: Στις εγκαταστήσεις ο Ιβάν Σαββίδης – Στο επίκεντρο οι εργασίες για τον προβλήτα 6

Για αυτό η σοκολάτα έχει τόσο ωραία γεύση
Έρευνα 27.08.25

Για αυτό η σοκολάτα έχει τόσο ωραία γεύση

Ερευνητές του Πανεπιστημίου του Νότινγχαμ υποστηρίζουν η γεύση της υψηλής ποιότητας σοκολάτας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τα μικρόβια που συμμετέχουν στη ζύμωση των κόκκων κακάο.

Σύνταξη
Γάζα: Ο Τραμπ συζητά με Ισραηλινούς τα μεταπολεμικά σχέδια – Ζήτημα μηνών η λήξη του πολέμου, λέει ο Γουίτκοφ
Χαμηλές προσδοκίες 27.08.25

ΗΠΑ και Ισραήλ συζητούν τα μεταπολεμικά σχέδια χωρίς τους Παλαιστίνιους - IDF: Η εκκένωση της Γάζας είναι αναπόφευκτη

Δεν έχει γίνει ακόμα σαφές ποιοι θα συμμετάσχουν στην ευρεία σύσκεψη για τη Γάζα υπό τον Ντόναλντ Τραμπ - Κανένα ίχνος αποκλιμάκωσης στο πεδίο

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Κίνα: Χαρακτηρίζει «παράλογες» τις τριμερείς συνομιλίες με τις ΗΠΑ και τη Ρωσία για τον πυρηνικό αφοπλισμό
Αιχμηρή απάντηση 27.08.25

«Παράλογες» χαρακτηρίζει η Κίνα τις τριμελείς συνομιλίες με τις ΗΠΑ και τη Ρωσία για τον πυρηνικό αφοπλισμό

Η Κίνα σχολίασε επικριτικά τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ που είπε ότι θα ήθελε το Πεκίνο να συμμετέχει σε συνομιλίες ανάμεσα σε Ουάσινγκτον, Μόσχα και Πεκίνο

Σύνταξη
Ρωσία: Προελαύνει στο Ντνιπροπετρόφσκ, «παγωμένες» οι διαπραγματεύσεις – Η παραδοχή του Κιέβου
Οι τελευταίες εξελίξεις 27.08.25

Προελαύνει στο Ντνιπροπετρόφσκ η Ρωσία, «παγωμένες» οι διαπραγματεύσεις - Η παραδοχή του Κιέβου

Γιατί έχει σημασία η πρόοδος που σημειώνει η Ρωσία - Στον «πάγο» οι συνομιλίες μετά τις συναντήσεις Ντόναλντ Τραμπ με Βλαντίμιρ Πούτιν και Βολοντίμιρ Ζελένσκι

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Ένταση στη Μονή Σινά: Κινδυνεύει η ζωή μου λέει ο Αρχιεπίσκοπος – Τι υποστηρίζουν οι αμφισβητίες μοναχοί
Ηλεκτρισμένη ατμόσφαιρα 27.08.25

Ένταση στη Μονή Σινά: Κινδυνεύει η ζωή μου λέει ο Αρχιεπίσκοπος – Τι υποστηρίζουν οι αμφισβητίες μοναχοί

Τεταμένο παραμένει το κλίμα στη Μονή Σινά. Οι μοναχοί που αμφισβητούν τον αρχιεπίσκοπο, Δαμιανό, παραμένουν έξω από την πύλη - Καταγγέλλουν ότι μπράβοι τους εκδίωξαν με τη βία

Σύνταξη
Γάζα: Ο πρώην πρέσβης των ΗΠΑ στο Ισραήλ καλύπτει τη δολοφονία παιδιών από τις IDF
Παιδιά... της Χαμάς 27.08.25

Σοκαριστική παραδοχή - Ο πρώην πρέσβης των ΗΠΑ στο Ισραήλ «δικαιολογεί» τη δολοφονία παιδιών στη Γάζα

«Κάποια από τα παιδιά που σκοτώθηκαν στη Γάζα, ήταν παιδιά μαχητών της Χαμάς» - Σοκαριστική τοποθέτηση του πρώην πρέσβη των ΗΠΑ στο Ισραήλ

Σύνταξη
Υποκρισία: Πιεσμένος, ο Νετανιάχου ψελλίζει για αναγνώριση της γενοκτονίας Αρμενίων και Ελλήνων του Πόντου
Σε podcast 27.08.25

Υποκρισία: Πιεσμένος, ο Νετανιάχου ψελλίζει για αναγνώριση της γενοκτονίας Αρμενίων και Ελλήνων του Πόντου

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου επιχείρησε να απαντήσει σε ερώτηση για τη γενοκτονία Αρμενίων, Ασσύριων και Ελλήνων του Πόντου με αοριστολογίες - Το Ισραήλ δεν την έχει αναγνωρίσει επισήμως

Σύνταξη
Ινδία: Τουλάχιστον 30 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από κατολίσθηση λόγω ισχυρών βροχοπτώσεων
Μεγάλες καταστροφές 27.08.25

Τουλάχιστον 30 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην Ινδία από κατολίσθηση λόγω ισχυρών βροχοπτώσεων

Στους 21 ανήλθαν οι τραυματίες - Η κατολίσθηση σημειώθηκε σε γνωστή διαδρομή ινδουιστικού προσκυνήματος στο Τζαμού - Αναμένονται περισσότερες βροχές και καταιγίδες με θυελλώδεις ανέμους

Σύνταξη
Μετανάστες: Το HRW επικρίνει τις συμφωνίες που έκλεισε η ΕΕ με τη Μαυριτανία παραβλέποντας τις παραβιάσεις δικαιωμάτων
Κόσμος 27.08.25

Μετανάστες: Το HRW επικρίνει τις συμφωνίες που έκλεισε η ΕΕ με τη Μαυριτανία παραβλέποντας τις παραβιάσεις δικαιωμάτων

Δεκάδες μετανάστες που πέρασαν από κέντρα κράτησης στη Μαυριτανία περιέγραψαν στο Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων «απάνθρωπες συνθήκες και απάνθρωπη μεταχείριση».

Σύνταξη
Economist: Ξανά σε μπελάδες η Γαλλία – «Η χώρα μας βρίσκεται σε κίνδυνο»
Economist 27.08.25

Ξανά σε μπελάδες η Γαλλία - «Η χώρα μας βρίσκεται σε κίνδυνο»

Σύμφωνα με το Economist, ο 74χρονος Φρανσουά Μπαϊρού θα χρειαστεί ασυνήθιστη πολιτική δεξιοτεχνία για να παραμείνει πρωθυπουργός στη Γαλλία, με το περιοδικό να συμμερίζεται τις ανησυχίες του για τη λιτότητα.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Νίκολιτς: «Σημαντικό ματς αλλά όχι η μισή χρονιά»
Conference League 27.08.25

Νίκολιτς: «Σημαντικό ματς αλλά όχι η μισή χρονιά»

Την άποψη πως το ΑΕΚ – Άντερλεχτ που θα κρίνει το αν η ομάδα του θα συνεχίσει στην Ευρώπη για φέτος δεν αποτελεί τη... μισή χρονιά της ομάδας, εξέφρασε ο τεχνικός της Ένωσης, Μάρκο Νίκολιτς.

Σύνταξη
Φυτά για τον Άρη, λύσεις για τη Γη: πώς η έρευνα στο διάστημα αλλάζει διατροφή και ιατρική
Επιστημονικές & Τεχνολογικές Ειδήσεις 27.08.25

Φυτά για τον Άρη, λύσεις για τη Γη: πώς η έρευνα στο διάστημα αλλάζει διατροφή και ιατρική

Επιστήμονες καταδεικύνουν τη βιωσιμότητα για αποστολές μεγάλης διάρκειας στο διάστημα (Άρης/Σελήνη) και τις άμεσες εφαρμογές στη Γη.

Σύνταξη
Έβανς: «Είμαι σαν λιοντάρι στο κλουβί»
Μπάσκετ 27.08.25

Έβανς: «Είμαι σαν λιοντάρι στο κλουβί»

Η ανυπομονησία του Κίναν Έβανς για επιστροφή στη δράση είναι τεράστια και δεν το κρύβει. Τι είπαν οι «ερυθρόλευκοι» κατά την πρώτη συγκέντρωσή τους στο ΣΕΦ για την έναρξη της σεζόν.

Σύνταξη
Παρέμβαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου για την επίλυση της στεγαστικής κρίσης στα νησιά
Ζητείται λύση 27.08.25

Παρέμβαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου για την επίλυση της στεγαστικής κρίσης στα νησιά

«Η αδυναμία εξεύρεσης κατοικίας για τους εργαζόμενους του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, αλλά πλέον και για τους ίδιους τους μόνιμους κατοίκους, έχει λάβει διαστάσεις επικίνδυνες», τονίζει στην επιστολή του ο κ. Χατζημάρκος.

Σύνταξη
Κίντμαν, Σίφερ, Τζένερ, Τζόκοβιτς, Κορς: Οι διάσημοι ψηφίζουν Ελλάδα για διακοπές, εμείς στη «δίαιτα»
Καλοκαίρι για ποιους; 27.08.25

Κίντμαν, Σίφερ, Τζένερ, Τζόκοβιτς, Κορς: Οι διάσημοι ψηφίζουν Ελλάδα για διακοπές, εμείς στη «δίαιτα»

Ο διάσημος σχεδιαστής μόδας, Μάικλ Κορς, ακολουθεί την Κάιλι Τζένερ και αναρίθμητους άλλους διάσημους που ψηφίζουν Ελλάδα για τις διακοπές τους και αυτό το καλοκαίρι

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Γάζα: Ο Τραμπ συζητά με Ισραηλινούς τα μεταπολεμικά σχέδια – Ζήτημα μηνών η λήξη του πολέμου, λέει ο Γουίτκοφ
Χαμηλές προσδοκίες 27.08.25

ΗΠΑ και Ισραήλ συζητούν τα μεταπολεμικά σχέδια χωρίς τους Παλαιστίνιους - IDF: Η εκκένωση της Γάζας είναι αναπόφευκτη

Δεν έχει γίνει ακόμα σαφές ποιοι θα συμμετάσχουν στην ευρεία σύσκεψη για τη Γάζα υπό τον Ντόναλντ Τραμπ - Κανένα ίχνος αποκλιμάκωσης στο πεδίο

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Μυστικές συνομιλίες της ExxonMobil με τη Rosneft για επανέναρξη δραστηριοτήτων στη Ρωσία
Διεθνής Οικονομία 27.08.25

Μυστικές συνομιλίες της ExxonMobil με τη Rosneft για επανέναρξη δραστηριοτήτων στη Ρωσία

Πίσω από κλειστές πόρτες, συνομιλίες φαίνεται να έχουν πραγματοποιηθεί μεταξύ ExxonMobil και Rosneft, με στόχο την έναρξη εκ νέου των δραστηριοτήτων στη Ρωσία

Ναταλία Δανδόλου
Ναταλία Δανδόλου
Η Μπριζ, η… Βίκινγκ και η «σίγουρη» αντίπαλος του Ολυμπιακού στη League Phase… ως τον Νοέμβρη
On Field 27.08.25

Η Μπριζ, η… Βίκινγκ και η «σίγουρη» αντίπαλος του Ολυμπιακού στη League Phase… ως τον Νοέμβρη

Τι περιμένει ο Ολυμπιακός από το φινάλε των play-offs του Champions League και πώς μπορεί να αρχίσει να... υπολογίζει το μέλλον του στην διοργάνωση της επόμενης χρονιάς από τα τέλη Νοέμβρη!

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Κίνα: Χαρακτηρίζει «παράλογες» τις τριμερείς συνομιλίες με τις ΗΠΑ και τη Ρωσία για τον πυρηνικό αφοπλισμό
Αιχμηρή απάντηση 27.08.25

«Παράλογες» χαρακτηρίζει η Κίνα τις τριμελείς συνομιλίες με τις ΗΠΑ και τη Ρωσία για τον πυρηνικό αφοπλισμό

Η Κίνα σχολίασε επικριτικά τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ που είπε ότι θα ήθελε το Πεκίνο να συμμετέχει σε συνομιλίες ανάμεσα σε Ουάσινγκτον, Μόσχα και Πεκίνο

Σύνταξη
Ισχυροί άνεμοι και καταιγίδες σκόνης διέλυσαν τις εγκαταστάσεις του φεστιβάλ Burning Man
Αμμοθύελλα 27.08.25

Ισχυροί άνεμοι και καταιγίδες σκόνης διέλυσαν τις εγκαταστάσεις του φεστιβάλ Burning Man

Το 2025 φαίνεται ότι δεν είναι η χρονιά του. Το φεστιβάλ Burning Man, που άνοιξε τις πύλες του την Κυριακή στην έρημο Black Rock, έπεσε «θύμα» ισχυρών ανέμων και καταιγίδων σκόνης.

Σύνταξη
Ρωσία: Προελαύνει στο Ντνιπροπετρόφσκ, «παγωμένες» οι διαπραγματεύσεις – Η παραδοχή του Κιέβου
Οι τελευταίες εξελίξεις 27.08.25

Προελαύνει στο Ντνιπροπετρόφσκ η Ρωσία, «παγωμένες» οι διαπραγματεύσεις - Η παραδοχή του Κιέβου

Γιατί έχει σημασία η πρόοδος που σημειώνει η Ρωσία - Στον «πάγο» οι συνομιλίες μετά τις συναντήσεις Ντόναλντ Τραμπ με Βλαντίμιρ Πούτιν και Βολοντίμιρ Ζελένσκι

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
