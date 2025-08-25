Ζελένσκι: Προαναγγέλλει συνάντηση Αμερικανών και Ουκρανών με θέμα τις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε ότι σχεδιάζει να συζητήσει με τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ, Κιθ Κέλογκ, τις προετοιμασίες για μια πιθανή συνάντηση με τον Ρώσο ομόλογό του, Βλαντιμίρ Πούτιν.

Κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου στο Κίεβο με τον πρωθυπουργό της Νορβηγίας, Γιόνας Γκαρ Στέρε, δήλωσε ότι Αμερικανοί και Ουκρανοί αξιωματούχοι αναμένεται να συναντηθούν αργότερα μέσα στην εβδομάδα.

Θα συζητήσουν το θέμα της συνάντησης Ζελένσκι-Πούτιν, καθώς και για πιθανές εγγυήσεις ασφαλείας, είπε ο Ουκρανός προέδρος, που επιμένει ότι πρέπει να συνεχιστεί η προσπάθεια.

Στην ίδια συνέντευξη Τύπου, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι το Κίεβο στοχεύει να εξασφαλίσει τουλάχιστον 1 δισεκατομμύριο δολάρια σε μηναία βάση από τους συμμάχους του για να αγοράσει αμερικανικά όπλα για την πολεμική του προσπάθεια κατά της Ρωσίας.

Ο Νορβηγός πρωθυπουργός Γιόνας Γκαρ Στέρε, είπε από την πλευρά του ότι η Νορβηγία θα μπορούσε να συμβάλει στις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία όσον αφορά την αεράμυνα και τη θαλάσσια ασφάλεια.

Γερμανικές υποσχέσεις

Νωρίτερα, και ο υπουργός Οικονομικών της Γερμανίας και αντικαγκελάριος, Λαρς Κλίνγκμπαϊλ, δήλωσε ότι το Βερολίνο θα συμμετάσχει στην παροχή εγγυήσεων ασφαλείας στην Ουκρανία στο πλευρό των Ευρωπαίων εταίρων του.

Διευκρίνισε ωστόσο ότι οι συζητήσεις βρίσκονται ακόμη σε πρώιμο στάδιο.

«Το σημαντικό είναι, τελικά, να υπάρξουν εγγυήσεις ασφαλείας που θα διασφαλίσουν ότι η Ουκρανία δεν θα δέχεται πλέον επίθεση και ότι ο (Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ) Πούτιν δεν θα τολμήσει πια να επιτεθεί στην Ουκρανία», είπε ο Λαρς ο Κλίνγκμπαϊλ.

Σύμφωνα με τον ίδιο, προκειμένου να επιτευχθεί αυτό θα πρέπει να ενισχυθεί ο ουκρανικός στρατός όπως και η παραγωγή όπλων στο εσωτερικό της Ουκρανίας.

Ο Γερμανός αντικαγκελάριος τόνισε ότι η Γερμανία «θα αναλάβει τις ευθύνες της» προσφέροντας εγγυήσεις ασφαλείας, όμως πρόσθεσε ότι οι αποφάσεις δεν θα πρέπει να ληφθούν χωρίς τη συμμετοχή των Ουκρανών και ότι οποιαδήποτε διαδικασία διαπραγμάτευσης πρέπει να ξεκινήσει με την κήρυξη εκεχειρίας.

«Συνεργάζομαι στενά με τον καγκελάριο για το πώς η Γερμανία μπορεί να υποστηρίξει την Ουκρανία σε μια ενδεχόμενη διαδικασία ειρήνευσης», είπε επίσης, εξηγώντας ότι αυτό «αφορά την ουκρανική αλλά και την ευρωπαϊκή ασφάλεια».

Η μπάλα βρίσκεται στη Μόσχα

Ο Λαρς Κλίνγκμπαϊλ κάλεσε επίσης τον πρόεδρο της Ρωσίας να δείξει ενδιαφέρον για μια διαδικασία ειρήνευσης στον πιο φονικό πόλεμο που έχει ξεσπάσει στην Ευρώπη εδώ και 80 χρόνια.

«Η μπάλα βρίσκεται πλέον στην πλευρά του Βλαντίμιρ Πούτιν», πρόσθεσε ο Γερμανός αντικαγκελάριος. «Πιστεύω ότι μένει πολύς δρόμος ακόμη, διότι δεν μπορώ να δω ακόμη τον Βλαντίμιρ Πούτιν να αλλάζει γνώμη, ξαφνικά να υποχωρεί, να θέλει να διεξαγάγει πραγματικές, σοβαρές, βιώσιμες ειρηνευτικές συνομιλίες», επισήμανε.

Μεταξύ των προτάσεων που παρουσιάστηκαν την προηγούμενη εβδομάδα για τις εγγυήσεις που θα μπορούσαν να δοθούν στο Κίεβο έπειτα από μια ειρηνευτική συμφωνία, τόσο ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν όσο και ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ υποστήριξαν την αποστολή στρατευμάτων στην Ουκρανία στο πλαίσιο του «συνασπισμού των προθύμων».

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς έχει αφήσει να εννοηθεί ότι σε αυτή την αποστολή θα μπορούσε να συμμετάσχει και η Γερμανία, όμως είναι πιθανό να αντιμετωπίσει αντιδράσεις τόσο από το εσωτερικό της χώρας όσο και από το εξωτερικό.