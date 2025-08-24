Ο Ζελένσκι δεσμεύεται να συνεχίσει την προσπάθεια για ειρήνη, καθώς η Ουκρανία γιορτάζει την ημέρα της ανεξαρτησίας

Ο Ουρκανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ουκρανία θα συνεχίσει να αγωνίζεται για την ελευθερία της, σε ομιλία του προς τους πολίτες την ημέρα της ανεξαρτησίας της χώρας.

«Χρειαζόμαστε μια δίκαιη ειρήνη, μια ειρήνη όπου το μέλλον μας θα αποφασίζεται μόνο από εμάς», είπε, προσθέτοντας ότι η Ουκρανία θα αντισταθεί στη Ρωσία «όσο οι εκκλήσεις της για ειρήνη δεν ακούγονται».

Συνέχισε: «Η Ουκρανία δεν έχει κερδίσει ακόμα, αλλά σίγουρα δεν έχει χάσει».

Η πρόσφατη επίθεση σε ρωσικές εγκαταστάσεις ηλεκτρικής ενέργειας

Οι δηλώσεις του Ζελένσκι ήρθαν μετά την ανακοίνωση της Μόσχας ότι η Ουκρανία επιτέθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας σε ρωσικές εγκαταστάσεις ηλεκτρικής ενέργειας, κατηγορώντας επιθέσεις με drones για πυρκαγιά σε πυρηνικό σταθμό στην περιοχή Κουρσκ, στη δυτική Ουκρανία.

Δεν υπήρξαν τραυματίες και η πυρκαγιά σβήστηκε γρήγορα, σύμφωνα με την υπηρεσία Τύπου του σταθμού, η οποία ενημέρωσε μέσω της εφαρμογής Telegram. Ανέφερε ότι η επίθεση προκάλεσε ζημιές σε έναν μετασχηματιστή, αλλά τα επίπεδα ακτινοβολίας ήταν εντός των φυσιολογικών ορίων, αναφέρει δημοσίευμα του BBC.

Η Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας (ΔΥΑΕ) των Ηνωμένων Εθνών δήλωσε ότι έχει λάβει γνώση των αναφορών σχετικά με την πυρκαγιά, ενώ ο γενικός διευθυντής του πρόσθεσε ότι «κάθε πυρηνική εγκατάσταση πρέπει να προστατεύεται ανά πάσα στιγμή».

Η ΔΥΑΕ έχει επανειλημμένα καλέσει τόσο τη Ρωσία όσο και την Ουκρανία να επιδείξουν τη μέγιστη αυτοσυγκράτηση γύρω από τις πυρηνικές εγκαταστάσεις κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Στο Κίεβο πραγματοποιήθηκαν εορτασμοί για την ημέρα της ανεξαρτησίας, καθώς η χώρα γιόρτασε την ανακήρυξη της ανεξαρτησίας της από τη Σοβιετική Ένωση το 1991.

Εορτασμός της ημέρας ανεξαρτησίας

Ο πρωθυπουργός του Καναδά, Μαρκ Κάρνεϊ, συμμετείχε στους εορτασμούς και στάθηκε δίπλα στον Ζελένσκι καθώς αυτός απευθυνόταν στο πλήθος:

«Θέλω να πω κάτι πολύ απλό και σημαντικό: ο Καναδάς θα στέκεται πάντα στο πλευρό της Ουκρανίας».

A place of remembrance and deep reverence. Here are the names of those who gave their lives for our independence and freedom. Today, together with First Lady @ZelenskaUA and Prime Minister of Canada @MarkJCarney, we honored the fallen defenders of Ukraine at the Wall of… pic.twitter.com/OSOmM4a3dl — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 24, 2025

34 years ago today, Ukraine declared its independence. pic.twitter.com/oMtloWLRUK — Mark Carney (@MarkJCarney) August 24, 2025

Παρών ήταν και ο αμερικανός απεσταλμένος Κιθ Κέλογκ, ο οποίος, σύμφωνα με τα ουκρανικά μέσα ενημέρωσης, τιμήθηκε με τον Τάγμα της Αξίας πρώτου βαθμού από τον Ζελένσκι κατά τη διάρκεια της τελετής.

Αφού ο Ζελένσκι ευχαρίστησε τον Κέλογκ και τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για την υποστήριξή τους, ο Κέλογκ ακούστηκε να λέει στον Ζελένσκι: «Θα το κάνουμε να πετύχει».

Ο Αντρέι Γερμάκ, επικεφαλής του προσωπικού του Ζελένσκι, έγραψε στο Telegram νωρίς την Κυριακή: «Σε αυτή την ξεχωριστή μέρα – την ημέρα ανεξαρτησίας της Ουκρανίας – είναι ιδιαίτερα σημαντικό για εμάς να νιώθουμε την υποστήριξη των φίλων μας. Και ο Καναδάς ήταν πάντα στο πλευρό μας».

Ο Ζελένσκι μοιράστηκε μια επιστολή του βασιλιά Κάρολου, στην οποία στέλνει στον λαό της Ουκρανίας τις «θερμότερες και πιο ειλικρινείς ευχές» του.

«Συνεχίζω να νιώθω τον μεγαλύτερο και βαθύτερο θαυμασμό για το αδάμαστο πνεύμα του ουκρανικού λαού», γράφει ο βασιλιάς. «Παραμένω αισιόδοξος ότι οι χώρες μας θα μπορέσουν να συνεργαστούν στενά για να επιτύχουν μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη».

I am grateful to His Majesty King Charles III @RoyalFamily for his cordial wishes to all Ukrainians on our Independence Day. His Majesty’s kind words are a true inspiration for our people during the difficult time of war. We appreciate the United Kingdom’s leadership in… pic.twitter.com/Ks3J1dBF8m — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 24, 2025

Ο Ζελένσκι είπε ότι τα «ευγενικά λόγια» του βασιλιά «αποτελούν πραγματική έμπνευση για τον λαό μας σε αυτή τη δύσκολη περίοδο του πολέμου».

Η βρετανική κυβέρνηση ανακοίνωσε επίσης ότι θα υψωθούν ουκρανικές σημαίες πάνω από την οδό Ντάουνινγκ Στριτ για να τιμήσει την επέτειο.

Αρωγή προς την Ουκρανία

Το Υπουργείο Άμυνας επιβεβαίωσε ότι Βρετανοί στρατιωτικοί εμπειρογνώμονες θα συνεχίσουν να εκπαιδεύουν Ουκρανούς στρατιώτες τουλάχιστον μέχρι το τέλος του 2026, με παράταση της επιχείρησης Interflex – η κωδική ονομασία που έχει δοθεί στο πρόγραμμα εκπαίδευσης των βρετανικών ενόπλων δυνάμεων για τους Ουκρανούς νεοσύλλεκτους.

Όπως τονίζει το BBC, η Νορβηγία ανακοίνωσε την Κυριακή ότι θα συνεισφέρει περίπου 7 δισεκατομμύρια κορώνες (693 εκατομμύρια δολάρια) σε συστήματα αεροπορικής άμυνας στην Ουκρανία.

«Μαζί με τη Γερμανία, εξασφαλίζουμε τώρα ότι η Ουκρανία θα λάβει ισχυρά συστήματα αεροπορικής άμυνας», δήλωσε ο πρωθυπουργός της Νορβηγίας, Γιούνας Γκαρ Στόρε, σε μια ανακοίνωση.

Η Σουηδία ανακοίνωσαν ότι συμφώνησαν σε κοινή αμυντική παραγωγή.

Οι δύο χώρες χρηματοδοτούν δύο συστήματα Patriot, συμπεριλαμβανομένων πυραύλων, ενώ η Νορβηγία βοηθά επίσης στην προμήθεια ραντάρ αεροπορικής άμυνας.

Επίσης την Κυριακή, η Ουκρανία και η Σουηδία ανακοίνωσαν ότι συμφώνησαν σε κοινή αμυντική παραγωγή, με τον υπουργό Άμυνας της Σουηδίας να δηλώνει ότι αυτό θα «ενισχύσει τον επανεξοπλισμό της Σουηδίας και θα καλύψει τις ανάγκες των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας».

Ο Παλ Γιόνσον έγραψε στο X: «Η Ουκρανία θα μοιραστεί και θα παρέχει τεχνολογία για τα εργοστάσιά της στη Σουηδία και το αμυντικό υλικό που θα παραχθεί από κοινού στη Σουηδία θα εξαχθεί στην Ουκρανία».

Οι προσπάθειες να μπει τέλος στην πολεμική διαμάχη με τη Ρωσία

Το Σάββατο, η Ρωσία ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις της στην ανατολική Ουκρανία κατέλαβαν δύο χωριά στην περιοχή του Ντονέτσκ.

Οι ρωσικές δυνάμεις προχωρούν πολύ αργά και με μεγάλο κόστος στην ανατολική Ουκρανία και τώρα ελέγχουν περίπου το 20% του εδάφους της Ουκρανίας.

Αυτό το μήνα υπήρξαν έντονες διπλωματικές προσπάθειες για τον πόλεμο, με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να συναντά τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντιμίρ Πούτιν στην Αλάσκα στις 15 Αυγούστου.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να επιβάλει περαιτέρω οικονομικές κυρώσεις στη Ρωσία.

Η σύνοδος κορυφής θεωρήθηκε ως ένα ζωτικό βήμα προς την ειρήνη στην Ουκρανία. Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι και οι δύο ηγέτες δήλωσαν ότι οι συνομιλίες ήταν επιτυχείς, ο Τραμπ έχει δείξει από τότε αυξανόμενη απογοήτευση δημοσίως για την έλλειψη ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να επιβάλει περαιτέρω οικονομικές κυρώσεις στη Ρωσία ή να αποχωρήσει από τις ειρηνευτικές συνομιλίες.

«Θα λάβω μια απόφαση για το τι θα κάνουμε και θα είναι μια πολύ σημαντική απόφαση, είτε πρόκειται για μαζικές κυρώσεις ή μαζικούς δασμούς ή και τα δύο, είτε δεν κάνουμε τίποτα και λέμε ότι είναι δικός σας αγώνας», δήλωσε ο Τραμπ την Παρασκευή.

Ο Ζελένσκι έχει επανειλημμένα ζητήσει άνευ όρων κατάπαυση του πυρός και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοί του έχουν επίσης επιμείνει στη διακοπή των εχθροπραξιών.

Έχει κατηγορήσει τη Ρωσία ότι «κάνει ό,τι μπορεί» για να εμποδίσει μια συνάντηση με τον Πούτιν με σκοπό να τερματιστεί ο πόλεμος.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε ότι ο Πούτιν είναι έτοιμος να συναντήσει τον ηγέτη της Ουκρανίας «όταν η ατζέντα για τη σύνοδο κορυφής είναι έτοιμη, και αυτή η ατζέντα δεν είναι καθόλου έτοιμη», κατηγορώντας τον Ζελένσκι ότι λέει «όχι σε όλα».