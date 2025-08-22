Μετά το μπαράζ συναντήσεων υψηλού επιπέδου των τελευταίων ημερών για την Ουκρανία με πρωταγωνιστή τον Ντόναλντ Τραμπ, φαίνεται πως το επόμενο βήμα στην πορεία των διαπραγματεύσεων για τη λήξη του πολέμου γίνεται όλο και πιο δύσκολο.

Η τριμερής συνάντηση Τραμπ – Πούτιν – Ζελένσκι είναι στον αέρα καθώς η Ρωσία αμφισβητεί ανοιχτά ότι συμφώνησε σε μία τέτοια προοπτική χωρίς να έχει εξασφαλίσει το «ναι» σε μια σειρά από τους όρους που θέτει, ενώ και το Κίεβο προτεραιοποιεί την σαφή περιγραφή των εγγυήσεων ασφαλείας που του υποσχέθηκαν ΗΠΑ και Ε.Ε. προκειμένου να έχει νόημα ένα τετ α τετ Ζελένσκι – Πούτιν.

Η συνάντηση των ευρωπαίων ηγετών με τον Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο άφησε επίσης πολλά θολά σημεία όπως πλέον ομολογείται από ανώτερους αξιωματούχους.

Σε συνέντευξή της στο BBC η Κάγια Κάλας, επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της Ε.Ε., έδωσε το στίγμα των κινήσεων της Ευρώπης σε σχέση με την Ουκρανία και παραδέχτηκε ότι το κύριο ζήτημα των εγγυήσεων ασφαλείας χρειάζεται ακόμα αρκετές διευκρινίσεις.

Η ίδια υποστήριξε ότι χρειάζεται πιο σκληρή γραμμή απέναντι στον Βλαντιμίρ Πούτιν ενώ άφησε αιχμές για τις διαπραγματευτικές ικανότητες του Ντόναλντ Τραμπ, λέγοντας ότι «ο Πούτιν πήρε όσα ήθελε από την Αλάσκα» και αυτό έπαιξε ρόλο στο πόσο πραγματικά ενδιαφέρεται του για τη διαπραγμάτευση μιας ειρηνευτικής συμφωνίας.

«Τον υποδέχτηκαν με τόσο μεγάλη χαρά και ήθελε να μην επιβληθούν κυρώσεις, κάτι που επίσης πέτυχε», είπε η Κάλας και πρόσθεσε:

«Ο Πούτιν απλώς γελάει, δεν σταματάει τις δολοφονίες αλλά τις αυξάνει. Ξεχνάμε ότι η Ρωσία δεν έχει κάνει ούτε μία παραχώρηση».

Το να αφήσουμε τη Ρωσία να κρατήσει τα ουκρανικά εδάφη ήταν μια «παγίδα στην οποία ο Πούτιν θέλει να μπούμε», ανέφερε ακόμα η Κάγια Κάλας.

Ισχυρός ουκρανικός στρατός

Παραδέχτηκε ότι δεν έχουν υπάρξει πολλά «συγκεκριμένα βήματα» για μια αποτρεπτική δύναμη σε αυτό το στάδιο των διαπραγματεύσεων.

«Η ισχυρότερη εγγύηση ασφαλείας είναι ένας ισχυρός ουκρανικός στρατός», επεσήμανε, περιγράφοντας τη σημασία της θέσπισης εγγυήσεων που «δεν είναι μόνο στα χαρτιά».

Εναπόκειται στα κράτη μέλη του «συνασπισμού των προθύμων» να καθορίσουν ακριβώς τι θα μπορούσαν να συνεισφέρουν και μέχρι στιγμής δεν είναι σαφές με ποια ιδιότητα θα λειτουργούσαν αυτές οι δυνάμεις.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι Βρετανία, Γαλλία αλλά και Γερμανία έχουν εκφραστεί θετικά στο σενάριο αποστολής ευρωπαϊκών στρατευμάτων στην Ουκρανία αλλά υπό τον όρο ότι κρίσιμο ρόλο στην προστασία της Ουκρανίας από μελλοντικές επιθέσεις θα έχουν και οι ΗΠΑ.

Η Ουάσιγκτον δεν έχει δώσει προς το παρόν κανένα συγκεκριμένο δείγμα για το τι θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν οι εγγυήσεις τις οποίες έχει υποσχεθεί, αλλά έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν προτίθεται να στείλει στρατεύματα.

Εν τω μεταξύ, ο Τραμπ όρισε την Πέμπτη ένα χρονικό πλαίσιο δύο εβδομάδων για την αξιολόγηση της πορείας των ειρηνευτικών συνομιλιών μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.

«Θα έλεγα ότι μέσα σε δύο εβδομάδες θα μάθουμε με τον έναν ή τον άλλον τρόπο», είπε σε τηλεφωνική συνέντευξη με τον Τοντ Στάρνες, παρουσιαστή του δεξιού μέσου ενημέρωσης Newsmax.

«Μετά από αυτό, ίσως θα πρέπει να ακολουθήσουμε διαφορετική τακτική», πρόσθεσε.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι αμφισβητεί την «προθυμία» της Ρωσίας να προχωρήσει σε ειρηνικές διαπραγματεύσεις ενώ απευθυνόμενος στους συμμάχους του είπε ότι η Ουκρανία θα ήθελε να «κατανοήσει την αρχιτεκτονική των εγγυήσεων ασφαλείας εντός επτά έως δέκα ημερών».

Τι λένε Ρωσία και Ουκρανία

«Πρέπει να καταλάβουμε ποια χώρα θα είναι έτοιμη να κάνει τι σε κάθε συγκεκριμένη στιγμή», πρόσθεσε και τόνισε ότι μία συνάντηση με τον Πούτιν μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο εάν ξεκαθαρίσει το τοπίο για τις εγγυήσεις ασφαλείας.

Η Ρωσία από την άλλη, που δηλώνει ότι δεν αρνείται την πρόταση Τραμπ για τριμερή συνάντηση, επιμένει ότι κάτι τέτοιο χρειάζεται χρόνο και προετοιμασία ενώ επιτίθεται στην Ευρώπη ότι υπονομεύει την πρόοδο που σημειώθηκε στην Αλάσκα.

Η Μόσχα δηλώνει επίσης ανήσυχη για τον τρόπο με τον οποίο διεξάγεται η ευρωπαϊκή συζήτηση σχετικά με τις εγγυήσεις ασφάλειας για την Ουκρανία, χωρίς τη συμμετοχή της.

Σε δηλώσεις του ο Σεργκέι Λαβρόφ επανέφερε το ζήτημα της «νομιμότητας» του Βολοντίμιρ Ζελένσκι και είπε ότι αυτό πρέπει να επιλυθεί προτού η Μόσχα υπογράψει οποιοδήποτε έγγραφο με το Κίεβο.

Αναφορικά δε με την παρουσία ευρωπαϊκών στρατευμάτων στην Ουκρανία η Ρωσία απορρίπτει σταθερά ένα τέτοιο ενδεχόμενο.