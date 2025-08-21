Σε τεντωμένο σχοινί βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Σε μια κρίσιμη συγκυρία για τη διευθέτηση της σύγκρουσης, που διαρκεί πάνω από τρία χρόνια, το διεθνές πρακτορείο Reuters αποκαλύπτει τις απαιτήσεις του Βλαντιμίρ Πούτιν απέναντι στην Ουκρανία, επικαλούμενο πηγή μέσα από το Κρεμλίνο.

Ο Πούτιν απαιτεί από την Ουκρανία να παραχωρήσει την περιοχή του Ντονμπάς και η Ρωσία δεν θα δεχτεί δυτικές ειρηνευτικές δυνάμεις στην Ουκρανία

Σύμφωνα με το Reuters, ο Ρώσος πρόεδρος απαιτεί από την Ουκρανία:

Να παραχωρήσει ολόκληρη την περιοχή του Ντονμπάς (υπάρχουν εδάφη που η Ρωσία δεν έχει καταλάβει ακόμα).

Να αποκηρύξει τις φιλοδοξίες της για ένταξη στο ΝΑΤΟ.

Να παραμείνει ουδέτερη

Να κρατήσει τις δυτικές δυνάμεις εκτός της χώρας.

Τα «θέλω» της Ρωσίας

Ο Ρώσος πρόεδρος συναντήθηκε με τον Ντόναλντ Τραμπ στην Αλάσκα την Παρασκευή στην πρώτη σύνοδο κορυφής Ρωσίας-ΗΠΑ συζητώντας επί σχεδόν τρεις ώρες για το πώς θα μπορούσε να μοιάζει ένας συμβιβασμός, σύμφωνα με πηγές του Κρεμλίνου που ζήτησαν ανωνυμία.

Μιλώντας μετά τη συνάντηση ο Πούτιν είπε ότι ελπίζει να ανοίξει ο δρόμος για την ειρήνη στην Ουκρανία, αλλά κανένας από τους δύο ηγέτες δεν έδωσε λεπτομέρειες για το περιεχόμενο των συζητήσεων.

Το Reuters επιχειρεί να σκιαγραφήσει τα βασικά σημεία της ειρηνευτικής συμφωνίας που επιθυμεί το Κρεμλίνο για τον τερματισμό του πολέμου που έχει προκαλέσει τον θάνατο και τον τραυματισμό εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων.

Ουσιαστικά, σύμφωνα με τις ρωσικές πηγές, ο Πούτιν είναι ανοιχτός σε έναν συμβιβασμό στις εδαφικές απαιτήσεις που είχε θέσει τον Ιούνιο του 2024, οι οποίες απαιτούσαν από το Κίεβο να παραχωρήσει το σύνολο των τεσσάρων επαρχιών που η Μόσχα διεκδικεί: το Ντονέτσκ και το Λουγκάνσκ στην ανατολική Ουκρανία (αποτελούν το Ντονμπάς) καθώς και τη Χερσώνα και τη Ζαπορίζια στο νότο.

Το Κίεβο απέρριψε τους όρους αυτούς ως ισοδύναμους με παράδοση.

Σύμφωνα με τις τρεις πηγές που επικαλείται το Reuters, στη νέα του πρόταση, ο Ρώσος πρόεδρος επιμένει στο αίτημά του να αποσυρθεί πλήρως η Ουκρανία από τα τμήματα του Ντονμπάς. Ωστόσο, σε αντάλλαγμα, η Μόσχα θα σταματήσει τις τρέχουσες εχθροπραξίες στη Ζαπορίζια και τη Χερσώνα.

Η Ρωσία ελέγχει περίπου το 88% του Ντονμπάς και το 73% της Ζαπορίζια και της Χερσώνα, σύμφωνα με εκτιμήσεις των ΗΠΑ και δεδομένα από ανοιχτές πηγές.

Η Μόσχα είναι επίσης διατεθειμένη να παραδώσει μικρά τμήματα των περιοχών Χάρκοβο, Σούμι και Ντνιπροπετρόφσκ που ελέγχει, στο πλαίσιο μιας πιθανής συμφωνίας, ανέφεραν οι πηγές.

Έξω από το ΝΑΤΟ – «Όχι» δυτικές ειρηνευτικές δυνάμεις

Ο Πούτιν επιμένει να εγκαταλείψει η Ουκρανία τις φιλοδοξίες της για ένταξη στο ΝΑΤΟ και να δεσμευτεί νομικά η ατλαντική συμμαχία ότι δεν θα επεκταθεί περαιτέρω προς τα ανατολικά, να τεθούν όρια στον ουκρανικό στρατό και να συμφωνηθεί ότι δεν θα αναπτυχθούν δυτικές δυνάμεις στην Ουκρανία ως μέρος ειρηνευτικής δύναμης.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Ουκρανίας δεν έχει σχολιάσει τις προτάσεις.

Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι έχει επανειλημμένα απορρίψει την ιδέα της απόσυρσης από ουκρανικά εδάφη στο πλαίσιο μιας συμφωνίας και έχει δηλώσει ότι το Ντονμπάς λειτουργεί ως «φρούριο» που εμποδίζει την προέλαση των Ρώσων βαθύτερα στην Ουκρανία.

Στο μεταξύ, η ένταξη στο ΝΑΤΟ αποτελεί στρατηγικό στόχο της Ουκρανίας που κατοχυρώνεται στο Σύνταγμα της χώρας και τον οποίο το Κίεβο θεωρεί ως την πιο αξιόπιστη εγγύηση για την ασφάλειά του. Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι δεν είναι στη διακριτική ευχέρεια της Ρωσίας να αποφασίσει για την ένταξη της Ουκρανίας στη συμμαχία.

Ο Λευκός Οίκος και το ΝΑΤΟ δεν απάντησαν στα αιτήματα του Reuters για σχολιασμό των ρωσικών προτάσεων.