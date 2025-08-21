Ρωσικοί πύραυλοι έπληξαν αμερικανικό εργοστάσιο ηλεκτρονικών ειδών στην Ουκρανία – 15 τραυματίες

Ένα εργοστάσιο ιδιοκτησίας της αμερικανικής εταιρείας Flex Ltd στοχοποίησε η Ρωσία στη Δυτική Ουκρανία, προκαλώντας μια τεράστια πυρκαγιά και τραυματίζοντας τουλάχιστον 15 άτομα.

Οι τοπικές αρχές δήλωσαν ότι γύρω στις 4:40 π.μ. τοπική ώρα, δύο ρωσικοί πύραυλοι κρουζ έπληξαν τις εγκαταστάσεις της εταιρείας στο Μουκάτσεβο.

#Russian armed forces launched a precision-guided strike on the Flex plant in #Mukachevo (Zakarpattia region of #Ukraine), which belongs to the transnational corporation Flex Ltd., one of the world’s five largest electronics manufacturers, headquartered in #Singapore. pic.twitter.com/RLzB1pitbw — Real Libyan (@real__libyan) August 21, 2025

«Ήταν ένα κανονικό εργοστάσιο υποστηριζόμενο από αμερικανικές επενδύσεις, που παρήγαγε καθημερινά είδη όπως μηχανές καφέ», δήλωσε την Πέμπτη ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η Ρωσία επανέλαβε μαζικές επιθέσεις βαθιά μέσα στην Ουκρανία μετά από μια παύση τριών εβδομάδων πριν από τη σύνοδο κορυφής του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν με τον Αμερικανό ομόλογό του στην Αλάσκα στις 15 Αυγούστου. Μετά από αυτή τη συνάντηση, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υποχώρησε από τις απειλές του να αυξήσει τις κυρώσεις κατά της Μόσχας, εκτός εάν σταματήσει την πλήρους κλίμακας εισβολή της.

Ευρωπαίοι ηγέτες και ο Ζελένσκι επισκέφθηκαν την Ουάσινγκτον τη Δευτέρα, καθώς ο Τραμπ συνεχίζει την προσπάθειά του να μεσολαβήσει για τον τερματισμό του πολέμου της Ρωσίας, ο οποίος διανύει πλέον τον τέταρτο χρόνο του. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ πιέζει για μια διμερή συνάντηση μεταξύ του Ζελένσκι και του Πούτιν μέχρι το τέλος του μήνα, καθώς οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι του Κιέβου και η Ουάσινγκτον συζητούν εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία.

Ο Ζελένσκι ζήτησε «ουσιαστικές διαπραγματεύσεις»

«Οι Ρώσοι πραγματοποίησαν αυτήν την επίθεση σαν να μην έχει αλλάξει απολύτως τίποτα, σαν να μην υπάρχουν παγκόσμιες προσπάθειες για να σταματήσει αυτός ο πόλεμος», δήλωσε ο Ζελένσκι, αναφέροντας το χτύπημα στο Μουκάτσεβο ως απόδειξη ότι χρειάζεται περισσότερη πίεση για να αναγκαστεί η Ρωσία να διεξάγει «ουσιαστικές διαπραγματεύσεις».

Η Flex, η οποία έχει την έδρα της στις ΗΠΑ, είναι μία από τις κορυφαίες εταιρείες παροχής υπηρεσιών κατασκευής ηλεκτρονικών ειδών στον κόσμο, με εργοστάσια σε 30 χώρες. Το εργοστάσιό της στο Μουκάτσεβο άνοιξε το 2012 και απασχολεί χιλιάδες ανθρώπους, ανέφεραν οι τοπικές αρχές.

«Αυτή δεν είναι η πρώτη ρωσική επίθεση σε αμερικανικές επιχειρήσεις στην Ουκρανία, μετά από επιθέσεις σε γραφεία της Boeing στο Κίεβο νωρίτερα φέτος και άλλες επιθέσεις», δήλωσε ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Αντρέι Σιμπίχα σε ανάρτησή του στο X.

Η επίθεση ήταν η πρώτη στην πόλη από την έναρξη της πλήρους κλίμακας εισβολής της Ρωσίας. Το Μουκάτσεβο βρίσκεται στη δυτικότερη περιοχή της Ζακαρπάτια της Ουκρανίας, περίπου 1.000 χιλιόμετρα (620 μίλια) από τα ρωσικά σύνορα και μόλις 40 χιλιόμετρα από τα σύνορα με την Ουγγαρία, κράτος μέλος του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πηγή: ΟΤ