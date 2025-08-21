Συνεχίζονται τα ρωσικά πλήγματα με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εφόρμησης και πυραύλους εναντίον πόλεων στην Ουκρανία παρά τις ειρηνευτικές πρωτοβουλίες σε εξέλιξη, ανέφερε τις πρώτες πρωινές σήμερα η εφημερίδα The Kyiv Independent.

Δεν υπάρχουν ακόμα πληροφορίες για απώλειες ή υλικές ζημιές, ενώ δεν είναι σαφές το μέγεθος της επίθεσης

Όπως μετέδωσε επίσης το πρακτορείο ειδήσεων RBC-Ukraine, ακούστηκαν εκρήξεις από το Κίεβο ως την πόλη Λβιβ, στη δυτική Ουκρανία, στην άλλη άκρη της χώρας σε σχέση με το πού βρίσκονται τα μέτωπα, στα ανατολικά.

Το ίδιο πρακτορείο, επικαλούμενο τον στρατιωτικό περιφερειάρχη του Λβιβ Μαξίμ Κοζίτσκι, ενημέρωσε ότι ενεργοποιήθηκαν στοιχεία της αντιαεροπορικής άμυνας.

Ουκρανία: Συναγερμός για αεροπορικές επιδρομές

Συναγερμός για αεροπορικές επιδρομές είχε κηρυχτεί στην πρωτεύουσα ήδη το βράδυ της Τετάρτης και οι επιδρομές drones συνεχίζονταν τη νύχτα. Και εκεί, επιχειρούσε η αντιαεροπορική άμυνα.

Δεν υπάρχουν ακόμα πληροφορίες για απώλειες ή υλικές ζημιές. Το μέγεθος της ρωσικής επίθεσης στην Ουκρανία δεν είναι σαφές.

Υπενθυμίζεται ότι λίγο πριν από τις κρίσιμες συνομιλίες Τραμπ-Ζελένσκι στην Ουάσινγκτον τη Δευτέρα, το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων (AFP) είχε αναφέρει ότι ακούστηκαν σειρήνες αεροπορικού συναγερμού στο Κίεβο.

Ο πλέον πολύνεκρος βομβαρδισμός που έχει σημειωθεί στην ουκρανική πρωτεύουσα από την αρχή του πολέμου ήταν αυτός στις αρχές του μήνα. Από τα ρωσικά πλήγματα με πυραύλους και drones σκοτώθηκαν 31 άνθρωποι, ανάμεσά τους τρία παιδιά, και 159 τραυματίστηκαν.