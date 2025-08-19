Οι ΗΠΑ θέλουν συνάντηση Πούτιν-Ζελένσκι στην Ουγγαρία – Γιατί είναι άβολη επιλογή για το Κίεβο

Ο Λευκός Οίκος στοχεύει η διμερής συνάντηση Πούτιν-Ζελένσκι για τον πόλεμο στην Ουκρανία να πραγματοποιηθεί στη Βουδαπέστη, σύμφωνα με τον ενημερωτικό ιστότοπο Politico, που επικαλείται πηγές στην κυβέρνηση Τραμπ.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες προετοιμάζονται για τη σύνοδο κορυφής στην Ουγγαρία. Σε μεγάλο βαθμό, η επιλογή αυτή συνδέεται με το γεγονός ότι ο Ντόναλντ Τραμπ διατηρεί πολύ καλές σχέσεις με τον πρωθυπουργό της χώρας Βίκτορ Όρμπαν, ήδη από την πρώτη προεδρική θητεία του. Επίσης, ο Ούγγρος πρωθυπουργός διατηρεί καλές σχέσεις με τη Μόσχα, παρ’ ότι κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γεγονός που τον έχει φέρει συχνά σε σύγκρουση με τις Βρυξέλλες.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η Μυστική Υπηρεσία των ΗΠΑ συχνά αναζητά πολλαπλές τοποθεσίες για διασκέψεις αυτού του είδους συχνά ο τελικά επιλεγμένος τόπος θα μπορούσε να αλλάξει. Ωστόσο, η Βουδαπέστη αναδεικνύεται ως η πρώτη επιλογή για τον Λευκό Οίκο, σύμφωνα με τις πηγές που μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Τα σενάρια

Από τη λήξη της διάσκεψης του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τους Ευρωπαίους ηγέτες στην Ουάσιγκτον έχουν φουντώσει τα σενάρια για το πού θα μπορούσε να υλοποιηθεί μια ειρηνευτική διάσκεψης Πούτιν-Ζελένσκι.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν είπε, κατά την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Ντόναλντ Τραμπ ότι προτιμά τη Μόσχα. Αλλά ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δεν συμφώνησε.

Από την άλλη πλευρά, ο πρόεδρος της Γαλλίας επιμένει για ένα περισσότερο ουδέτερο τόπο και έχει προτείνει τη Γενεύη στην Ελβετία. Πρόταση με την οποία συμφωνεί και η Ιταλία. Επίσης, ο υπουργός Εξωτερικών της Ελβετίας, Ιγνάσιο Κασίς, είπε ότι η κυβέρνησή του είναι διατεθειμένη να δώσει ασυλία στον Βλαντιμίρ Πούτιν, χάρην της ειρηνευτικής διάσκεψης.

Εις βάρος του Βλαντιμίρ Πούτιν εκκρεμεί ένταλμα σύλληψης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου για εγκλήματα πολέμου.

Η άβολη επιλογή για την Ουγγαρία

Η Ουγγαρία θα ήταν μια άβολη επιλογή για την Ουκρανία. Στην πρωτεύουσά της υπεγράφη το 1994 το Μνημόνιο της Βουδαπέστης, με το οποίο οι ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ρωσία υποσχέθηκαν να διατηρήσουν την ανεξαρτησία, την κυριαρχία και τον σεβασμό των συνόρων της Ουκρανίας. Ως αντάλλαγμα το Κίεβο έπρεπε να παραιτηθεί από τα πυρηνικά του όπλα.

Όταν το 2014 η Ρωσία κατέλαβε την Κριμαία, αποδείχθηκε ότι το Μνημόνιο της Βουδαπέστης δεν είχε ουσιαστικό νόημα. Και αυτό γιατί κανένας από τους υπογράφοντες δεν παρείχε στρατιωτικές δυνάμεις για την αντιμετώπιση των επιθέσεων.