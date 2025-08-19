Η στιγμή που ο Τραμπ συνομιλεί τηλεφωνικώς με τον Πούτιν, μετά τη συνάντηση με Ζελένσκι και Ευρωπαίους ηγέτες

Τη στιγμή που ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ συνομιλεί τηλεφωνικώς με τον πρόεδρο της Ρωσίας Βλάντιμιρ Πούτιν δημοσιοποίησε σε φωτογραφικό στιγμιότυπο από το Οβάλ γραφείο ο Λευκός Οίκος.

Η τηλεφωνική συνομιλία Τραμπ – Πούτιν πραγματοποιήθηκε μετά το πέρας των συναντήσεων που είχε ο πρόεδρος των ΗΠΑ χθες, Δευτέρα 18 Αυγούστου, με τον Ουκρανό πρόεδρο και με τους ηγέτες της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Μεγάλης Βρετανίας, της Ιταλίας, της Φινλανδίας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ.

Στο φωτογραφικό στιγμιότυπο διακρίνεται ο πρόεδρος των ΗΠΑ με στενούς συνεργάτες του, όπως ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο.

Δείτε το στιγμιότυπο που δημοσίευσε ο Λευκός Οίκος:

President Donald J. Trump on the phone with President Putin in the Oval Office. pic.twitter.com/RkWReNAT2b — The White House (@WhiteHouse) August 19, 2025

Ο Τραμπ πιστεύει ότι ο Πούτιν θα τελειώσει τον πόλεμο «για το χατίρι του»

Παράλληλα, μερικές φορές κανείς πρέπει να είναι πολύ… προσεκτικός ακόμη και όταν πιστεύει ότι τα μικρόφωνα είναι κλειστά. Ο λαλίστατος Ντόναλντ Τραμπ ακούστηκε να λέει στον Εμανουέλ Μακρόν ποια είναι η γνώμη του για τον Βλαντιμίρ Πούτιν.

Λίγη ώρα πριν από την έναρξη στον Λευκό Οίκο της συνάντησης με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τους Ευρωπαίους ηγέτες για το Ουκρανικό, ο Ντόναλντ Τραμπ είπε στον πρόεδρο της Γαλλίας, αναφερόμενος στον Βλαντιμίρ Πούτιν: «Νομίζω ότι θέλει να κάνει μια συμφωνία για μένα. Καταλαβαίνετε; Όσο τρελό κι αν ακούγεται αυτό».

Δεν είναι κρυφό ότι ο Αμερικανός πρόεδρος αισθάνεται κάποιου είδους συμπάθεια, ακόμη και θαυμασμό, για τον Ρώσο ομόλογό του. Η δήλωσή του αυτή μαρτυρά ότι πιστεύει ότι έχουν στενή σχέση.