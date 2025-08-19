newspaper
Τρίτη 19 Αυγούστου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΥΣΩΝΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Η στιγμή που ο Τραμπ συνομιλεί τηλεφωνικώς με τον Πούτιν, μετά τη συνάντηση με Ζελένσκι και Ευρωπαίους ηγέτες
Κόσμος 19 Αυγούστου 2025 | 08:55

Η στιγμή που ο Τραμπ συνομιλεί τηλεφωνικώς με τον Πούτιν, μετά τη συνάντηση με Ζελένσκι και Ευρωπαίους ηγέτες

Η τηλεφωνική συνομιλία Τραμπ - Πούτιν πραγματοποιήθηκε μετά το πέρας των συναντήσεων που είχε ο πρόεδρος των ΗΠΑ με τον Ουκρανό πρόεδρο και με τους ηγέτες της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Μεγάλης Βρετανίας, της Ιταλίας, της Φινλανδίας, της ΕΕ και του ΝΑΤΟ

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Το καλοκαιρινό φρούτο – θαύμα που αγαπά έντερο και καρδιά

Το καλοκαιρινό φρούτο – θαύμα που αγαπά έντερο και καρδιά

Spotlight

Τη στιγμή που ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ συνομιλεί τηλεφωνικώς με τον πρόεδρο της Ρωσίας Βλάντιμιρ Πούτιν δημοσιοποίησε σε φωτογραφικό στιγμιότυπο από το Οβάλ γραφείο ο Λευκός Οίκος.

Η τηλεφωνική συνομιλία Τραμπ – Πούτιν πραγματοποιήθηκε μετά το πέρας των συναντήσεων που είχε ο πρόεδρος των ΗΠΑ χθες, Δευτέρα 18 Αυγούστου, με τον Ουκρανό πρόεδρο και με τους ηγέτες της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Μεγάλης Βρετανίας, της Ιταλίας, της Φινλανδίας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ.

Στο φωτογραφικό στιγμιότυπο διακρίνεται ο πρόεδρος των ΗΠΑ με στενούς συνεργάτες του, όπως ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο.

Δείτε το στιγμιότυπο που δημοσίευσε ο Λευκός Οίκος:

Ο Τραμπ πιστεύει ότι ο Πούτιν θα τελειώσει τον πόλεμο «για το χατίρι του»

Παράλληλα, μερικές φορές κανείς πρέπει να είναι πολύ… προσεκτικός ακόμη και όταν πιστεύει ότι τα μικρόφωνα είναι κλειστά. Ο λαλίστατος Ντόναλντ Τραμπ ακούστηκε να λέει στον Εμανουέλ Μακρόν ποια είναι η γνώμη του για τον Βλαντιμίρ Πούτιν.

Λίγη ώρα πριν από την έναρξη στον Λευκό Οίκο της συνάντησης με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τους Ευρωπαίους ηγέτες για το Ουκρανικό, ο Ντόναλντ Τραμπ είπε στον πρόεδρο της Γαλλίας, αναφερόμενος στον Βλαντιμίρ Πούτιν: «Νομίζω ότι θέλει να κάνει μια συμφωνία για μένα. Καταλαβαίνετε; Όσο τρελό κι αν ακούγεται αυτό».

Δεν είναι κρυφό ότι ο Αμερικανός πρόεδρος αισθάνεται κάποιου είδους συμπάθεια, ακόμη και θαυμασμό, για τον Ρώσο ομόλογό του. Η δήλωσή του αυτή μαρτυρά ότι πιστεύει ότι έχουν στενή σχέση.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Κόσμος
Ουκρανία: Ο στόχος για τριμερή Τραμπ – Πούτιν – Ζελένσκι επετεύχθη – Το «κλειδί» και τα «αγκάθια»

Ουκρανία: Ο στόχος για τριμερή Τραμπ – Πούτιν – Ζελένσκι επετεύχθη – Το «κλειδί» και τα «αγκάθια»

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Βλέπεις άσχημα όνειρα; Μπορεί να φταίνε αυτά που τρως

Βλέπεις άσχημα όνειρα; Μπορεί να φταίνε αυτά που τρως

Business
ΔΕΗ – Motor Oil: «Πράσινο» στους περιβαλλοντικούς όρους για το πρώτο κοινό έργο ΑΠΕ

ΔΕΗ – Motor Oil: «Πράσινο» στους περιβαλλοντικούς όρους για το πρώτο κοινό έργο ΑΠΕ

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Βενεζουέλα: Ο Μαδούρο απαντά με 4,5 εκατομμύρια εθνοφύλακες στις «απειλές» των ΗΠΑ
Βενεζουέλα 19.08.25

Ο Μαδούρο απαντά με 4,5 εκατομμύρια εθνοφύλακες στις «απειλές» των ΗΠΑ

«Αυτή την εβδομάδα, θα ενεργοποιήσω ειδικό σχέδιο», προανήγγειλε ο πρόεδρος της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, αντιδρώντας στις «απειλές» των ΗΠΑ, που αναπτύσσουν στρατιωτικούς πόρους στην Καραϊβική

Σύνταξη
Λεπέν ή Μπαρντελά; Η γαλλική ακροδεξιά μπροστά σε δίλημμα – Που ίσως κρύβει και κρίση ταυτότητας
Αλλαγή φρουράς; 19.08.25

Λεπέν ή Μπαρντελά; Η γαλλική ακροδεξιά μπροστά σε δίλημμα – Που ίσως κρύβει και κρίση ταυτότητας

Η ηγετική ομάδα του ακροδεξιού Εθνικού Συναγερμού στη Γαλλία φαίνεται διχασμένη. Οι δικαστικές περιπέτειες της Λεπέν ανοίγουν τον δρόμο στον προστατευόμενό της Μπαρντελά, που προκαλεί αντιδράσεις.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ρούτε: Δεν συζητάμε την ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ αλλά εγγυήσεις ασφαλείας
Κόσμος 19.08.25

Ρούτε: Δεν συζητάμε την ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ αλλά εγγυήσεις ασφαλείας

«Αυτό που συζητάμε εδώ δεν είναι το να γίνει η χώρα μέλος του NATO, αυτό που συζητάμε είναι εγγυήσεις ασφαλείας τύπου του άρθρου 5 για την Ουκρανία» τόνισε ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε

Σύνταξη
Άνοιξε «παράθυρο» για τριμερή Τραμπ-Πούτιν-Ζελένσκι – «Κλειδί» οι εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία
Απροσδόκητη πρόοδος 19.08.25

Άνοιξε «παράθυρο» για τριμερή Τραμπ-Πούτιν-Ζελένσκι – «Κλειδί» οι εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία

Ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε πως συμφωνήθηκε τριμερής συνάντηση Τραμπ-Πούτιν-Ζελένσκι για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Έτοιμος για συνάντηση φέρεται να είναι ο Ρώσος πρόεδρος.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Οι ΗΠΑ αναπτύσσουν στρατιωτικές δυνάμεις στα ανοιχτά της Βενεζουέλας κατά των… καρτέλ ναρκωτικών
«Περίεργη απειλή» 19.08.25

Οι ΗΠΑ αναπτύσσουν στρατιωτικές δυνάμεις στα ανοιχτά της Βενεζουέλας

Στρατιωτικές δυνάμεις των ΗΠΑ αναμένεται να αναπτυχθούν στα ανοιχτά της Βενεζουέλας, ενώ ο Μαδούρο κάνει λόγο για «αλλόκοτη, περίεργη απειλή μιας παρακμάζουσας αυτοκρατορίας».

Σύνταξη
Ουκρανία: Ενας «ρωμαλέος ουκρανικός στρατός» πρέπει να περιλαμβάνεται στις εγγυήσεις ασφαλείας, λέει ο Μακρόν
Συμφωνία ειρήνης 19.08.25

«Ρωμαλέο ουκρανικό στρατό» ζητά ο Μακρόν στις εγγυήσεις ασφαλείας

Ο Μακρόν δήλωσε ότι δεν συζητήθηκε το εδαφικό στην Ουάσιγκτον καθώς προτεραιότητα αποτελούν οι εγγυήσεις ασφαλείας, στις οποίες πρέπει να συγκαταλέγεται και ένας «ρωμαλέος ουκρανικός στρατός.

Σύνταξη
Ιράν: Ενας νέος πόλεμος με το Ισραήλ «μπορεί να ξεσπάσει ανά πάσα στιγμή»
Μοχαμάντ Ρεζά Αρέφ 19.08.25

«Μπορεί να ξεσπάσει ανά πάσα στιγμή» ένας νέος πόλεμος Ιράν - Ισραήλ

«Πρέπει να είμαστε έτοιμοι ανά πάσα στιγμή για μια σύγκρουση» με το Ισραήλ, δηλώνει ο πρώτος αντιπρόεδρος του Ιράν, καθώς «σήμερα, δεν βρισκόμαστε καν σε μια κατάσταση κατάπαυσης του πυρός».

Σύνταξη
ΗΠΑ: Ακυρώνουν τις βίζες 6.000 και πλέον ξένων φοιτητών – Πολλοί αντιτάχθηκαν στον πόλεμο του Ισραήλ στη Γάζα
Νομικές «παραβιάσεις» 19.08.25

Οι ΗΠΑ ακυρώνουν τις βίζες 6.000 και πλέον ξένων φοιτητών

Οι ΗΠΑ ακυρώνουν χιλιάδες βίζες ξένων φοιτητών, μεταξύ των οποίων βρίσκονται και πολλοί που οργάνωσαν ή συμμετείχαν σε κινητοποιήσεις εναντίον του πολέμου του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας.

Σύνταξη
Κίνα: Εντονη αντίδραση του Πεκίνου για δηλώσεις του γερμανού ΥΠΕΞ που υποκινούν «αντιπαραθέσεις»
Ταϊβάν - Ουκρανία 19.08.25

Εντονη αντίδραση της Κίνας για δηλώσεις του γερμανού ΥΠΕΞ

Η Γερμανία «να μην υποκινεί αντιπαραθέσεις», τονίζει μεταξύ άλλων το Πεκίνο, αντιδρώντας σε δηλώσεις του γερμανού ΥΠΕΞ για τον ρόλο της Κίνας στην Ασία και στον πόλεμο της Ουκρανίας.

Σύνταξη
Συρία: Έως και 300.000 άνθρωποι «εξαφανίστηκαν» τα τελευταία 55 χρόνια
Δεκάδες ομαδικοί τάφοι 19.08.25

Συρία: Έως και 300.000 άνθρωποι «εξαφανίστηκαν» τα τελευταία 55 χρόνια

Πρόκειται για ανθρώπους, τα ίχνη των οποίων χάθηκαν από το 1970 έως και σήμερα. Κάποιοι «χάθηκαν» ενώ ήταν φυλακισμένοι επί καθεστώτος Άσαντ αλλά και στη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ταξιτζής στην Κρήτη αποβίβασε μητέρα 3 παιδιών για πάρει κούρσα τουριστών
Καταγγελία 19.08.25

Ταξιτζής στην Κρήτη αποβίβασε μητέρα 3 παιδιών για πάρει κούρσα τουριστών

Όπως αναφέρει η μητέρα τριών ανήλικων παιδιών, πήραν ένα ταξί από κεντρικό σημείο του Ηρακλείου και κάποια χιλιόμετρα παρακάτω ο ταξιτζής αποφάσισε να τους κατεβάσει από το ταξί, ώστε να πάρει στην κούρσα του τουρίστες που περίμεναν με τις βαλίτσες τους.

Σύνταξη
Η Ρέιντζερς το… τελευταίο εμπόδιο της Μπριζ του Τζόλη – Το πρόγραμμα των play-offs
Champions League 19.08.25

Η Ρέιντζερς το… τελευταίο εμπόδιο της Μπριζ του Τζόλη – Το πρόγραμμα των play-offs

Η Μπριζ του Χρήστου Τζόλη στοχεύει στην επιστροφή της στη League Phase του Champions League και η ομάδα που απέκλεισε τον Παναθηναϊκό, η Ρέιντζερς είναι το τελευταίο εμπόδιό της. Σπουδαία ματς σε Βελιγράδι και Βουδαπέστη.

Σύνταξη
Άγιος Παντελεήμονας: Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες για τη μαφιόζικη εκτέλεση 47χρονου
Σκληρή συμμορία 19.08.25

Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες για τη μαφιόζικη εκτέλεση 47χρονου στον Άγιο Παντελεήμονα

Ο άνδρας που είναι γνώριμος των Αρχών για σοβαρές υποθέσεις πυροβολήθηκε στο κεφάλι στη μέση του δρόμου - Προανάκριση από την ΕΛ.ΑΣ. για την εκτέλεση και ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψη των δραστών

Σύνταξη
Η Ναντίν Αγιούμπ γράφει ιστορία: Πρώτη φορά εκπρόσωπος της Παλαιστίνης στα Μις Υφήλιος
«Είμαστε η ελπίδα» 19.08.25

Η Ναντίν Αγιούμπ γράφει ιστορία: Πρώτη φορά εκπρόσωπος της Παλαιστίνης στα Μις Υφήλιος

Η ακτιβίστρια, επιχειρηματίας και μοντέλο με έδρα το Ντουμπάι Ναντίν Αγιούμπ θα γίνει η πρώτη γυναίκα που θα εκπροσωπήσει τον παλαιστινιακό λαό στον διαγωνισμό ομορφιάς Μις Υφήλιος με ηχηρό μήνυμα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
ΑΑΔΕ: Έρχονται ραβασάκια για 450.000 «ξεχασιάρηδες» οδηγούς – Τα πρόστιμα ανά παράβαση
Διασταυρώσεις και έλεγχοι 19.08.25

Έρχονται ραβασάκια από ΑΑΔΕ για 450.000 «ξεχασιάρηδες» οδηγούς - Τα πρόστιμα ανά παράβαση

Οι οδηγοί μέσα στις επόμενες ημέρες θα λάβουν ειδοποιητήρια από την ΑΑΔΕ προκειμένου να τακτοποιήσουν τις εκκρεμότητές τους - Διπλάσια τέλη κυκλοφορίας σε όσους δεν έχουν πληρώσει και δεν συμμορφωθούν

Σύνταξη
Στην Πάτρα ο Κασσελάκης, στον απόηχο των καταστροφικών πυρκαγιών – Συναντήσεις με φορείς
Κίνημα Δημοκρατίας 19.08.25

Στην Πάτρα ο Κασσελάκης, στον απόηχο των καταστροφικών πυρκαγιών – Συναντήσεις με φορείς

Στο πλαίσιο της παρουσίας του στην Αχαΐα, ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας Στέφανος Κασσελάκης θα έχει σειρά συναντήσεων με τοπικούς φορείς και εκπροσώπους της κοινωνίας

Σύνταξη
Διάσπαρτες εστίες στο Αμύγδαλο Τυρνάβου
Ελλάδα 19.08.25

Διάσπαρτες εστίες στο Αμύγδαλο Τυρνάβου

Η εικόνα της φωτιάς παρουσιάζει καλύτερη εικόνα ενώ με το πρώτο φως της ημέρας ξεκίνησαν οι ρίψεις νερού από τα εναέρια μέσα προκειμένου να ελεγχθεί το πύρινο μέτωπο

Σύνταξη
Εργασία: Όταν οι εργαζόμενοι είναι πιο δημιουργικοί εκτός δουλειάς… ωφελείται και ο εργοδότης
Διεθνείς έρευνες 19.08.25

Εργασία: Όταν οι εργαζόμενοι είναι πιο δημιουργικοί εκτός δουλειάς… ωφελείται και ο εργοδότης

Πλήθος ερευνών για την εργασία, δείχνουν ότι οι εργαζόμενοι που έχουν περισσότερο δημιουργικό χρόνο εκτός δουλειάς, αποδίδουν καλύτερα και εντός δουλειάς.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Εργατικό δυστύχημα στην Αμφιλοχία: Χειριστής καταπλακώθηκε από μηχάνημα έργου σε βραδινή βάρδια
Αιτωλοακαρνανία 19.08.25

Εργατικό δυστύχημα στην Αμφιλοχία: Χειριστής καταπλακώθηκε από μηχάνημα έργου σε βραδινή βάρδια

Τα ακριβή αίτια του εργατικού δυστυχήματος στην Αμφιλοχία διερευνώνται, ενώ δεν αποκλείεται να διαταχθεί περαιτέρω έρευνα για τα μέτρα ασφαλείας στο εργοτάξιο

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Ο Μαδούρο απαντά με 4,5 εκατομμύρια εθνοφύλακες στις «απειλές» των ΗΠΑ
Βενεζουέλα 19.08.25

Ο Μαδούρο απαντά με 4,5 εκατομμύρια εθνοφύλακες στις «απειλές» των ΗΠΑ

«Αυτή την εβδομάδα, θα ενεργοποιήσω ειδικό σχέδιο», προανήγγειλε ο πρόεδρος της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, αντιδρώντας στις «απειλές» των ΗΠΑ, που αναπτύσσουν στρατιωτικούς πόρους στην Καραϊβική

Σύνταξη
Νέες συνήθειες στον τουρισμό – Πρώτη στις περικοπές η εστίαση, ανταγωνιστής τα… σούπερ μάρκετ
Σταυροδρόμι 19.08.25

Νέες συνήθειες στον τουρισμό – Πρώτη στις περικοπές η εστίαση, ανταγωνιστής τα… σούπερ μάρκετ

Η Ελλάδα παραμένει ελκυστική προορισμός για ξένους τουρίστες, χάρη στη σχέση ποιότητας-τιμής, όμως η πραγματικότητα στις ταβέρνες και τα εστιατόρια αποτυπώνει μια άλλη εικόνα

Νατάσα Σινιώρη
Χαλάνδρι: Στον εισαγγελέα οδηγείται ο 28χρονος δράστης της άγριας γυναικοκτονίας – Κυνικός στην κατάθεσή του
15 μαχαιριές 19.08.25

«Με κακολογούσε παντού»: Αμετανόητος ο δράστης της γυναικοκτονίας στο Χαλάνδρι - Οδηγείται στον Εισαγγελέα

Ο 28χρονος δράστης της γυναικοκτονίας στο Χαλάνδρι έχει ομολογήσει την πράξη του, προσπαθώντας να πείσει ότι για το φονικό έφταιγε το θύμα.

Σύνταξη
Φουντώνει η συζήτηση στο εσωτερικό της κυβέρνησης για αλλαγή του εκλογικού νόμου, προδίδοντας τον φόβο του Μαξίμου
Πολιτική Γραμματεία 19.08.25

Φουντώνει η συζήτηση στο εσωτερικό της κυβέρνησης για αλλαγή του εκλογικού νόμου, προδίδοντας τον φόβο του Μαξίμου

Υπό το βάρος του αρνητικού κλίματος και των δημοσκοπικών ποσοστών της ΝΔ, το Μαξίμου έχει αφήσει τη συζήτηση στο εσωτερικό της κυβέρνησης για αλλαγή του εκλογικού νόμου να φουντώσει εκ νέου. Θα εμφανιστεί εντέλει ανακόλουθος ο πρωθυπουργός με τις κατηγορηματικές διαψεύσεις του;

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Λεπέν ή Μπαρντελά; Η γαλλική ακροδεξιά μπροστά σε δίλημμα – Που ίσως κρύβει και κρίση ταυτότητας
Αλλαγή φρουράς; 19.08.25

Λεπέν ή Μπαρντελά; Η γαλλική ακροδεξιά μπροστά σε δίλημμα – Που ίσως κρύβει και κρίση ταυτότητας

Η ηγετική ομάδα του ακροδεξιού Εθνικού Συναγερμού στη Γαλλία φαίνεται διχασμένη. Οι δικαστικές περιπέτειες της Λεπέν ανοίγουν τον δρόμο στον προστατευόμενό της Μπαρντελά, που προκαλεί αντιδράσεις.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ρούτε: Δεν συζητάμε την ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ αλλά εγγυήσεις ασφαλείας
Κόσμος 19.08.25

Ρούτε: Δεν συζητάμε την ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ αλλά εγγυήσεις ασφαλείας

«Αυτό που συζητάμε εδώ δεν είναι το να γίνει η χώρα μέλος του NATO, αυτό που συζητάμε είναι εγγυήσεις ασφαλείας τύπου του άρθρου 5 για την Ουκρανία» τόνισε ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε

Σύνταξη
Άνοιξε «παράθυρο» για τριμερή Τραμπ-Πούτιν-Ζελένσκι – «Κλειδί» οι εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία
Απροσδόκητη πρόοδος 19.08.25

Άνοιξε «παράθυρο» για τριμερή Τραμπ-Πούτιν-Ζελένσκι – «Κλειδί» οι εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία

Ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε πως συμφωνήθηκε τριμερής συνάντηση Τραμπ-Πούτιν-Ζελένσκι για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Έτοιμος για συνάντηση φέρεται να είναι ο Ρώσος πρόεδρος.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Γερμανικό δικαστήριο κηρύσσει αντισυνταγματικές τις διδασκαλίες του Καρλ Μαρξ
«Παρεξήγηση» 19.08.25

Γερμανικό δικαστήριο κηρύσσει αντισυνταγματικές τις διδασκαλίες του Καρλ Μαρξ

Ένα δικαστήριο στο Αμβούργο της Γερμανίας δήλωσε σε μια απόφαση σχετικά με μια ομάδα μελέτης του Καρλ Μαρξ ότι οι διδασκαλίες του θεμελιωτή του κομμουνισμού ενδέχεται να είναι αντίθετες με την «ελεύθερη δημοκρατική βασική τάξη».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Έργα 5,5 δισ. ευρώ για τις επεκτάσεις του μετρό
Οι σχεδιασμοί 19.08.25

Έργα 5,5 δισ. ευρώ για τις επεκτάσεις του μετρό

Τι προβλέπουν τα σχέδια για τις νέες γραμμές σε Αθήνα - Θεσσαλονίκη με στόχο την αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού - Οι μελέτες και τα κενά χρηματοδότησης

Κώστας Ντελέζος
Must Read
Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 19 Αυγούστου 2025
Απόρρητο