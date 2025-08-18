newspaper
Δευτέρα 18 Αυγούστου 2025
18.08.2025 | 19:55
Συναγερμός για επίθεση στο Κίεβο – Ηχούν σειρήνες αεροπορικής επιδρομής
Συναγερμός για επίθεση στο Κίεβο – Ηχούν σειρήνες αεροπορικής επιδρομής
Κόσμος 18 Αυγούστου 2025 | 19:55

Σειρήνες αεροπορικού συναγερμού ηχούν στο Κίεβο, πριν από τις κρίσιμες συνομιλίες Τραμπ-Ζελένσκι στην Ουάσινγκτον.

Σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων (AFP) σειρήνες αεροπορικού συναγερμού ηχούν στο Κίεβο, πριν από τις κρίσιμες συνομιλίες Τραμπ-Ζελένσκι στην Ουάσινγκτον.

Αυτή την ώρα ο Ουκρανός πρόεδρος πραγματοποιεί τη δεύτερη επίσκεψη του στον Λευκό Οίκο, αυτή τη φορά συνοδευόμενος από ευρωπαίους ηγέτες και τον γ.γ. του ΝΑΤΟ.

Ποιοι θα είναι στην πρώτη συνάντηση Τραμπ-Ζελένσκι

Ο Λευκός Οίκος επιβεβαίωσε ότι πέντε Αμερικανοί αξιωματούχοι θα είναι παρόντες στην αίθουσα μαζί με τον Ντόναλντ Τραμπ όταν πραγματοποιηθεί η πρώτη και διμερής συνάντηση με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Οβάλ Γραφείο αργότερα σήμερα, αναφέρει το BBC.

Πρόκειται για τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς, τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, την επικεφαλής του προσωπικού του Λευκού Οίκου Σούζι Γουάιλς, τον ειδικό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ και τον ειδικό απεσταλμένο Κιθ Κέλογκ.

Ο Ζελένσκι θα συνοδεύεται από τον Αντρέι Γερμάκ, τον επικεφαλής του προσωπικού του, και τον Ρουστέμ Ουμέροφ, πρώην υπουργό Άμυνας και νυν επικεφαλής του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας και Άμυνας της Ουκρανίας.

Ουκρανία: Τι θέλει να κερδίσει η κάθε πλευρά από τη συνάντηση στο Λευκό Οίκο

Ουκρανία: Τι θέλει να κερδίσει η κάθε πλευρά από τη συνάντηση στο Λευκό Οίκο

Χρηματιστήριο Αθηνών: Απότομη προσγείωση στην αγορά μετά από 9 ημέρες ανόδου

Χρηματιστήριο Αθηνών: Απότομη προσγείωση στην αγορά μετά από 9 ημέρες ανόδου

Νορβηγία: Ο γιος της πριγκίπισσας του θρόνου κατηγορείται για τέσσερις βιασμούς
Βαρύ κατηγορητήριο 18.08.25

Νορβηγία: Ο γιος της πριγκίπισσας του θρόνου κατηγορείται για τέσσερις βιασμούς

Ο Μάριου Μπεργκ Χόιμπι, γιος της πριγκίπισσας του θρόνου στην Νορβηγία, είναι αντιμέτωπος με ποινή κάθειρξης έως και 10 ετών. Κατηγορείται για 32 συνολικά αδικήματα, εκ των οποίων τέσσερις βιασμοί.

Σύνταξη
«Δεν θα μείνει τίποτα να σωθεί» – Η μαρτυρία ενός Γιατρού Χωρίς Σύνορα από τη Γάζα
Κόσμος 18.08.25

«Δεν θα μείνει τίποτα να σωθεί» – Η μαρτυρία ενός Γιατρού Χωρίς Σύνορα από τη Γάζα

Ορισμένες κλινικές των Γιατρών Χωρίς Σύνορα στη Γάζα κλείνουν τις πόρτες τους στις 9:30 π.μ. λόγω υπερπληρότητας, αφού έχουν περιθάλψει περισσότερους από 200 ανθρώπους σε λίγες μόνο ώρες.

Σύνταξη
Γάζα: Ανατριχιαστικές μαρτυρίες για την πείνα σε νέα έκθεση της Διεθνούς Αμνηστίας – «Σκόπιμη λιμοκτονία»
Ανατριχιαστικές μαρτυρίες 18.08.25

«Σκόπιμη λιμοκτονία στη Γάζα» λέει η Διεθνής Αμνηστία - Έγκυες φοβούνται να γεννήσουν, ηλικιωμένοι θέλουν να πεθάνουν

«Κατηγορώ» της Διεθνούς Αμνηστίας στη διεθνή κοινότητα για τη «σκόπιμη λιμοκτονία του Ισραήλ στη Γάζα» - Νέα έκθεση κόλαφος

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Ουκρανία: Ζελένσκι και Ευρωπαίοι θα πιέσουν τον Τραμπ για «εγγυήσεις ασφαλείας» – Παρτίδα πόκερ στον Λ. Οίκο
Τι σημαίνει στην πράξη 18.08.25

Ζελένσκι και Ευρωπαίοι θα πιέσουν για «εγγυήσεις ασφαλείας» - Παρτίδα πόκερ για την Ουκρανία στον Λευκό Οίκο

Απειλή για γενικευμένο πόλεμο προκειμένου να επιτευχθεί ειρήνη στην Ουκρανία - Οι «εγγυήσεις ασφαλείας» προτεραιότητα για τους Ευρωπαίους - Τι σημαίνουν στην πράξη

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Η νησίδα – καταφύγιο των δισεκατομμυριούχων στο Μαϊάμι με πρόβλημα… αποχέτευσης
Δεν πληρώνουν! 18.08.25

Η νησίδα – καταφύγιο των δισεκατομμυριούχων στο Μαϊάμι με πρόβλημα… αποχέτευσης

Το «Billionaire Bunker» του Μαϊάμι, όπου ζουν ο Τζεφ Μπέζος, η Ιβάνκα Τραμπ, ο Χούλιο Ιγκλέσιας και ο Τομ Μπρέιντι, αποδεικνύει ότι ούτε η υπερπολυτέλεια γλιτώνει από τα πιο απλά προβλήματα υποδομής

Γεώργιος Μαζιάς
Βολιβία: Ποιοι είναι οι δύο υποψήφιοι της Δεξιάς που διεκδικούν την προεδρία
Κιρόγα και Πας 18.08.25

Ποιοι είναι οι δύο υποψήφιοι της Δεξιάς που διεκδικούν την προεδρία της Βολιβίας

Ο 57χρονος οικονομολόγος Ροδρίγο Πας και ο 65χρονος μηχανικός Χόρχε Κιρόγα θα αναμετρηθούν στον δεύτερο γύρο για την προεδρία στη Βολιβία - Οι εκλογές θα γίνουν τον Οκτώβριο

Σύνταξη
Η ιστορική βίλα του Βέρντι περιήλθε στην ιδιοκτησία του ιταλικού κράτους – Η νομική διαμάχη με τους κληνορόμους
1848 18.08.25

Η ιστορική βίλα του Βέρντι περιήλθε στην ιδιοκτησία του ιταλικού κράτους – Η νομική διαμάχη με τους κληνορόμους

Ενώ δύο από τους τέσσερις κληρονόμους του Τζουζέπε Βέρντι αποδέχτηκαν την προσφορά του κράτους, η Μαρία Μερσέντες και ο Αντζιόλο Καράρα Βέρντι την απέρριψαν, θεωρώντας το ποσό ανεπαρκές.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Παναιτωλικός και Λεβαδειακός προκρίθηκαν στη League Phase του Κυπέλλου (vid)
Ποδόσφαιρο 18.08.25

Παναιτωλικός και Λεβαδειακός προκρίθηκαν στη League Phase του Κυπέλλου (vid)

Με γκολ του Αγκίρε στο 90+7′ ο Παναιτωλικός πέρασε με 2-1 από την έδρα της Νίκης Βόλου και προκρίθηκε στη League Phase του Κυπέλλου. Πρόκριση με το ίδιο σκορ και για τον Λεβαδειακό στην έδρα του Μακεδονικού.

Σύνταξη
Ο Νίκος Γκάλης στο Νο1 του top10 των σκόρερ στην ιστορία της Εθνικής στα Eurobasket – Η θέση του Σπανούλη
Μπάσκετ 18.08.25

Ο Νίκος Γκάλης στο Νο1 του top10 των σκόρερ στην ιστορία της Εθνικής στα Eurobasket – Η θέση του Σπανούλη

Ο Νίκος Γκάλης στην πρώτη θέση της λίστας με τους κορυφαίους σκόρερ της Εθνικής ομάδας στα Ευρωμπάσκετ - Που βρίσκεται ο νυν προπονητής της «Γαλανόλευκης» Βασίλης Σπανούλης.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Τζέισον Στέιθαμ και Ρόζι Χάντινγκτον-Γουάιτλι: Το ελληνικό καλοκαίρι τους στην Αντίπαρο, μέρος δεύτερο
Ελλάδα για πάντα 18.08.25

Τζέισον Στέιθαμ και Ρόζι Χάντινγκτον-Γουάιτλι: Το ελληνικό καλοκαίρι τους στην Αντίπαρο, μέρος δεύτερο

Το supermodel και πρώην «άγγελος» της Victoria’s Secret, Ρόζι Χάντινγκτον-Γουάιτλι, και ο σύντροφός της, ο σταρ του Χόλιγουντ Τζέισον Στέιθαμ, συνεχίζουν να ψηφίζουν Κυκλάδες για ακόμη ένα καλοκαίρι της ζωής τους

Σύνταξη
Έχει και η Μπιλμπάο…. Γιαμάλ!
On Field 18.08.25

Έχει και η Μπιλμπάο…. Γιαμάλ!

Ο σούπερ σταρ της Μπιλμπάο, Νίκο Γουίλιαμς ήταν απολαυστικός στην μεγάλη νίκη επί της Σεβίλλης και προσφέρει στιγμές απόλυτης μαγείας

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Από το TikTok απευθείας στο λεξικό του Cambridge: Τα «skibidi», «delulu» και «tradwife» ήρθαν για να μείνουν
Slang 18.08.25

Από το TikTok απευθείας στο λεξικό του Cambridge: Τα «skibidi», «delulu» και «tradwife» ήρθαν για να μείνουν

Όπως όλα δείχνουν, οι παλαιότερες γενιές και όσοι απεχθάνονται το TikTok -παρόλο που αγαπούν τα reels του Instagram-, θα πρέπει απλώς να συνηθίσουν λέξεις όπως το skibidi και το delulu.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
ΚΚΕ: Προκλητική η προσπάθεια του κ. Μητσοτάκη να παρουσιάσει ωραιοποιημένη εικόνα για το ΕΣΥ
Επικαιρότητα 18.08.25

ΚΚΕ: Προκλητική η προσπάθεια του κ. Μητσοτάκη να παρουσιάσει ωραιοποιημένη εικόνα για το ΕΣΥ

«Το πραγματικά ανθρώπινο και αποτελεσματικό ΕΣΥ μπορεί να είναι μόνο ένα σύστημα αποκλειστικά δημόσιο και δωρεάν, καθολικό, με πλήρη στελέχωση και χρηματοδότηση από το κράτος, χωρίς καμία επιχειρηματική δράση», σημειώνει το ΚΚΕ

Σύνταξη
Μπλόκο» των Κροατών στους οπαδούς του ΠΑΟΚ για το ματς με τη Ριέκα
Europa League 18.08.25

Μπλόκο» των Κροατών στους οπαδούς του ΠΑΟΚ για το ματς με τη Ριέκα

Το υπουργείο Εσωτερικών και η αστυνομία χαρακτηρίζουν υψηλού κινδύνου το παιχνίδι της Πέμπτης (21/8) Ριέκα-ΠΑΟΚ για τα πλέι οφ του Europa League. Οι αρχές της Κροατίας έστειλαν επιστολή και στην UEFA

Σύνταξη
ΕΣΥ: Πανηγυρίζοντας την… εξουθένωση των γιατρών – Μια απάντηση στον Αδ. Γεωργιάδη
Από τα Χανιά 18.08.25

Πανηγυρίζοντας την… εξουθένωση των γιατρών του ΕΣΥ - Μια απάντηση από τα Χανιά στον Αδ. Γεωργιάδη

Ικανοποιημένος δηλώνει ο υπουργός Υγείας για τις εφημερίες στο νοσοκομείο Χανίων ανήμερα του δεκαπενταύγουστου μετά το μήνυμα που έλαβε από τον διοικητή του νοσηλευτικού ιδρύματος. Η «σκληρή» όμως πραγματικότητα για το ΕΣΥ και την κατάσταση που επικρατεί στα νοσηλευτικά ιδρύματα της χώρας δεν αφήνει περιθώρια… πανηγυρισμών.

Σύνταξη
ΒΗΜΑ: Έρχεται αυτή την Κυριακή με τον Α’ τόμο του «Σέργιος και Βάκχος» του Μ. Καραγάτση
Media 18.08.25

ΒΗΜΑ: Έρχεται αυτή την Κυριακή με τον Α’ τόμο του «Σέργιος και Βάκχος» του Μ. Καραγάτση

Την Κυριακή 24 Αυγούστου το ΒΗΜΑ κυκλοφορεί με μια μοναδική προσφορά: τον Α’ τόμο του «Σέργιος και Βάκχος» του Μ. Καραγάτση – Ένα ταξίδι δεκατεσσάρων αιώνων μέσα από τα μάτια δύο... αγίων με καυστικό χιούμορ.

Σύνταξη
Πρόεδρος Σαμσουνσπόρ: «Θα κάνουμε την έκπληξη κόντρα στον Παναθηναϊκό»
Ποδόσφαιρο 18.08.25

Πρόεδρος Σαμσουνσπόρ: «Θα κάνουμε την έκπληξη κόντρα στον Παναθηναϊκό»

Σε συνέντευξή του, ο πρόεδρος της Σαμσουνσπόρ, Γιουκσέλ Γιλντιρίμ, αναφέρθηκε τόσο στα παιχνίδια με τον Παναθηναϊκό όσο και σε άλλα ζητήματα που αφορούν την τουρκική ομάδα.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Δισεκατομμύρια, πόλεμος, μνηστήρες: Η λυσσαλέα μάχη για τον πλούτο του Τζέιμς Μποντ στα έδρανα
Οδύσσεια 18.08.25

Δισεκατομμύρια, πόλεμος, μνηστήρες: Η λυσσαλέα μάχη για τον πλούτο του Τζέιμς Μποντ στα έδρανα

Η φήμη, το όνομα, ο αριθμός 007, ακόμα και φράση Μποντ, Τζέιμς Μποντ έχουν βρεθεί στο επίκεντρο μιας αδίστακτης δικαστικής μάχης, με τον εκατομμυριούχο Γιόζεφ Κλάιντιενστ να διεκδικεί την ιδιοκτησία τους και τους δικηγόρους της εταιρείας που διαχειρίζεται τα εμπορικά σήματα του Τζέιμς Μποντ να στρατολογούν μια λεγεώνα για να κρατήσουν τη μπράντα-χρυσωρυχείο

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Φάμελλος: Ο πρωθυπουργός εργαλειοποιεί την ευγένεια, το ήθος και το φιλότιμο των υγειονομικών
ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ 18.08.25

Φάμελλος: Ο πρωθυπουργός εργαλειοποιεί την ευγένεια, το ήθος και το φιλότιμο των υγειονομικών

Επίθεση στον Κυριάκο Μητσοτάκη έκανε ο Σωκράτης Φάμελλος, μετά την ανάρτηση του πρωθυπουργού για το ΕΣΥ. Και τον εγκάλεσε, λέγοντας ότι «προσπαθεί να δικαιολογήσει την ιδιωτικοποίησή του»

Σύνταξη
