Συναγερμός για επίθεση στο Κίεβο – Ηχούν σειρήνες αεροπορικής επιδρομής

Σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων (AFP) σειρήνες αεροπορικού συναγερμού ηχούν στο Κίεβο, πριν από τις κρίσιμες συνομιλίες Τραμπ-Ζελένσκι στην Ουάσινγκτον.

#UPDATE Air raid sirens echo over Kyiv ahead of Trump-Zelensky talks in Washington: AFP — AFP News Agency (@AFP) August 18, 2025

Αυτή την ώρα ο Ουκρανός πρόεδρος πραγματοποιεί τη δεύτερη επίσκεψη του στον Λευκό Οίκο, αυτή τη φορά συνοδευόμενος από ευρωπαίους ηγέτες και τον γ.γ. του ΝΑΤΟ.

Ποιοι θα είναι στην πρώτη συνάντηση Τραμπ-Ζελένσκι

Ο Λευκός Οίκος επιβεβαίωσε ότι πέντε Αμερικανοί αξιωματούχοι θα είναι παρόντες στην αίθουσα μαζί με τον Ντόναλντ Τραμπ όταν πραγματοποιηθεί η πρώτη και διμερής συνάντηση με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Οβάλ Γραφείο αργότερα σήμερα, αναφέρει το BBC.

Πρόκειται για τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς, τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, την επικεφαλής του προσωπικού του Λευκού Οίκου Σούζι Γουάιλς, τον ειδικό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ και τον ειδικό απεσταλμένο Κιθ Κέλογκ.

Ο Ζελένσκι θα συνοδεύεται από τον Αντρέι Γερμάκ, τον επικεφαλής του προσωπικού του, και τον Ρουστέμ Ουμέροφ, πρώην υπουργό Άμυνας και νυν επικεφαλής του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας και Άμυνας της Ουκρανίας.