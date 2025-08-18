Συναγερμός για επίθεση στο Κίεβο – Ηχούν σειρήνες αεροπορικής επιδρομής
Σειρήνες αεροπορικού συναγερμού ηχούν στο Κίεβο, πριν από τις κρίσιμες συνομιλίες Τραμπ-Ζελένσκι στην Ουάσινγκτον.
Σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων (AFP) σειρήνες αεροπορικού συναγερμού ηχούν στο Κίεβο, πριν από τις κρίσιμες συνομιλίες Τραμπ-Ζελένσκι στην Ουάσινγκτον.
Αυτή την ώρα ο Ουκρανός πρόεδρος πραγματοποιεί τη δεύτερη επίσκεψη του στον Λευκό Οίκο, αυτή τη φορά συνοδευόμενος από ευρωπαίους ηγέτες και τον γ.γ. του ΝΑΤΟ.
Ποιοι θα είναι στην πρώτη συνάντηση Τραμπ-Ζελένσκι
