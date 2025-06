Μεγάλη επίθεση στην Ουκρανία, εξαπέλυσε κατά τη διάρκεια της νύχτας η Ρωσία, στοχεύοντας με πυραύλους και drones το Κίεβο, όπου σημειώθηκαν διαδοχικές μεγάλες εκρήξεις.

Από την επίθεση σκοτώθηκαν 4 άνθρωποι και άλλοι 20 έχουν τραυματιστεί όπως μεταδίδει το BBC, επικαλούμενο ανάρτηση του δημάρχου του Κιέβου Βιτάλι Κλίτσκο, ο οποίος άφησε να εννοηθεί ότι είναι πιθανόν ο απολογισμός να αυξηθεί, επειδή οι διασώστες εξακολουθούν να αναζητούν ανθρώπους κάτω από τα ερείπια κτιρίων.

Η λειτουργία του συστήματος μεταφορών του μετρό της πόλης διακόπηκε επειδή ένα ρωσικό χτύπημα είχε πλήξει και καταστρέψει ένα τρένο μεταξύ των σταθμών, ανέφερε η στρατιωτική διοίκηση της πόλης.

Η αεροπορική επίθεση προκάλεσε επίσης πυρκαγιές σε κτίρια κατοικιών σε διάφορα σημεία στο Κίεβο, δήλωσαν οι αρχές.

🔥🚨BREAKING NEWS: Kyiv Ukraine is currently under heavy bombardment as powerful explosions hit their capital. Russia is attacking full force. pic.twitter.com/LaApSgLNCK

Η πολεμική αεροπορία της Ουκρανίας δήλωσε ότι η πόλη είχε στοχοποιηθεί με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους κρουζ Kalibr.

Οι κάτοικοι άκουγαν τον ήχο των ρωσικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών να βουίζουν στον ουρανό, συνοδευόμενοι από τους ήχους των εξερχόμενων πυρών από τα ουκρανικά αντιαεροπορικά πυρά, μεταδίδει το Reuters.

Πυρκαγιές που προκλήθηκαν από την πτώση συντριμμάτων και από επιθέσεις με drones αναφέρθηκαν σε κτίρια σε ολόκληρο το Κίεβο, καθώς η Ουκρανία προσπάθησε να αποκρούσει τη ρωσική επίθεση, σύμφωνα με τον επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της πόλης του Κίεβο, Τιμούρ Τκατσένκο.

Μάρτυρες ανέφεραν μια σειρά από βροντερές εκρήξεις αρκετά ισχυρές ώστε να ταρακουνήσουν τα παράθυρα μακριά από το σημείο της πρόσκρουσης και τουλάχιστον μια μεγάλη πυρκαγιά στο σημείο που χτυπήθηκε ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος.

Ο Τκατσένκο,δήλωσε ότι τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξαν τους επάνω ορόφους μιας πολυώροφης πολυκατοικίας και προκάλεσαν πυρκαγιά στη συνοικία Νταρνίτσκι στην ανατολική πλευρά της πόλης, όπου, όπως είπε, είναι πιθανές έκτακτες διακοπές ρεύματος.

Ένα ανεπίσημο κανάλι στο Telegram ανέφερε ότι ένα εμπορικό κέντρο στην περιοχή είχε πάρει φωτιά.

Ο Τκατσένκο δήλωσε ότι φωτιά ξέσπασε επίσης σε πολυκατοικία σε δυτική συνοικία. Είπε ότι θραύσματα από μη επανδρωμένα αεροσκάφη είχαν εντοπιστεί σε τρεις συνοικίες.

Οι κάτοικοι του Κιέβου περίμεναν τα χτυπήματα της Ρωσίας σε καταφύγια. Οι αρχές της ουκρανικής πρωτεύουσας συμβούλευσαν τον κόσμο να παραμείνει σε επιφυλακή για τις σειρήνες αεροπορικής επιδρομής και να μετακινηθεί σε καταφύγια σύμφωνα με τις οδηγίες.

Νωρίς το πρωί της Παρασκευής η στρατιωτική διοίκηση της πόλης του Κιέβου έθεσε τέλος στον συναγερμό αεροπορικής επιδρομής, με ανάρτηση στο Telegram: «Πόλη του Κιέβου – ο συναγερμός αεροπορικής επιδρομής ακυρώθηκε!»

Δημοσίευσε έναν απολογισμό των ζημιών από την επίθεση, η οποία φαίνεται να έχει τελειώσει προς το παρόν. Άλλες περιοχές στην Ουκρανία, όπως το Χάρκοβο, το Σούμι και το Λουχάνσκ, εξακολουθούν να λειτουργούν υπό προειδοποίηση αεροπορικής επιδρομής.

Η ρωσική επίθεση σημειώθηκε λίγες μέρες μετά την ουκρανική επίθεση σε αεροπορικές βάσεις της Ρωσίας. Σε μια από τις πιο τολμηρές επιθέσεις του πολέμου, η Ουκρανία κατέστρεψε το περασμένο Σαββατοκύριακο μερικά από τα στρατηγικά βομβαρδιστικά αεροσκάφη της Ρωσίας στο έδαφος χρησιμοποιώντας τετρακόπτερα μη επανδρωμένα αεροσκάφη κρυμμένα σε ξύλινα υπόστεγα.

⚡UPDATE: Russia hits Ukraine with large-scale attack days after Operation Spiderweb.

The attack, which has injured at least three people in Kyiv, comes one night after Putin promised to retaliate against Ukraine for striking Russia’s heavy bombers.https://t.co/YvPCPYJ9tt

— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) June 6, 2025