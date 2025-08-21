newspaper
Πέμπτη 21 Αυγούστου 2025
21.08.2025 | 15:07
Συναγερμός για φωτιά στην Εύβοια - Στη μάχη και 6 εναέρια μέσα
21.08.2025 | 15:37
Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην Αρκαδία - Επιχειρούν και εναέρια μέσα
Ουκρανία: Στον αέρα η τριμερής – Ζήτημα «νομιμότητας» Ζελένσκι και «διευκρινιστικοί όροι» του Κιέβου
Κόσμος 21 Αυγούστου 2025 | 14:50

Ουκρανία: Στον αέρα η τριμερής – Ζήτημα «νομιμότητας» Ζελένσκι και «διευκρινιστικοί όροι» του Κιέβου

Το επόμενο βήμα για την Ουκρανία έχει οριστεί η τριμερής συνάντηση - Ωστόσο οι δηλώσεις Κιέβου και Μόσχας δείχνουν ότι το ενδεχόμενο αυτό απομακρύνεται

Σύνταξη
Στον αέρα φαίνεται πως είναι η τριμερής συνάντηση Τραμπ – Πούτιν – Ζελένσκι, την οποία ο πρόεδρος των ΗΠΑ θέλει να «κλειδώσει» και μάλιστα σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Οι δηλώσεις Μόσχας και Κιέβου δείχνουν ότι η συνάντηση αποδεικνύεται δύσκολη υπόθεση με τις δύο πλευρές να θέλουν να ρίξουν η μία το βάρος στην άλλη για την πιθανή αποτυχία του σχεδίου Τραμπ.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένκι έθεσε ως προϋπόθεση για τη συνάντηση την εξασφάλιση των εγγυήσεων ασφαλείας. «Θέλουμε να επιτύχουμε μία συνεννόηση για την δομή των εγγυήσεων ασφαλείας μέσα σε επτά έως δέκα ημέρες. Και με βάση αυτόν τον κοινό τόπο, έχουμε την πρόθεση να οργανώσουμε μία τριμερή συνάντηση» στην οποία θα συμμετέχει και ο αμερικανός πρόεδρος, είπε μιλώντας σε δημοσιογράφους σήμερα το πρωί.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε επίσης ότι θα ήθελε να δει μία «ισχυρή αντίδραση» από την Ουάσιγκτον αν ο ρώσος πρόεδρος δεν θελήσει να έχει διμερή συνάντηση μαζί του. Πρόσθεσε ότι δεν είναι σαφές ποιες υποχωρήσεις θα ήταν πρόθυμη να κάνει η Μόσχα.

«Απάντησα αμέσως σε πρόταση για διμερή συνάντηση: είμαστε έτοιμοι. Αλλά τι θα γίνει αν οι Ρώσοι δεν είναι έτοιμοι;», είπε. «Αν οι Ρώσοι δεν είναι έτοιμοι, θα θέλαμε να δούμε μία ισχυρή αντίδραση από τις Ηνωμένες Πολιτείες».

«Για να συζητήσουμε τι θέλει να κάνει η Ουκρανία, ας ακούσουμε πρώτα τι θέλει να κάνει η Ρωσία. Δεν το ξέρουμε αυτό».

Η «νομιμότητα» του Ζελένσκι

Ο ρώσος ΥΠΕΞ από την άλλη επανέφερε σήμερα στο προσκήνιο το ζήτημα της «νομιμότητας» του ουκρανού προέδρου.

Ο Λαβρόφ δήλωσε ότι ο ρώσος πρόεδρος έχει δηλώσει επανειλημμένα πως είναι έτοιμος να συναντηθεί με τον ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αλλά υπάρχουν μερικά ζητήματα που χρειάζεται να επιλυθούν πριν πραγματοποιηθεί μια τέτοια συνάντηση.

Το ζήτημα της «νομιμότητας», είπε, θα πρέπει να επιλυθεί προτού η Μόσχα μπορεί να υπογράψει οποιοδήποτε έγγραφο με το Κίεβο.

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν έχει θέσει το ζήτημα της νομιμότητας του Ζελένσκι λόγω της αναβολής των εκλογών στην Ουκρανία εξαιτίας του πολέμου.

Υπονοούμενα για τη νομιμότητα του ουκρανού προέδρου έχει αφήσει και ο Τραμπ όταν εξαπέλυσε επίθεση στο Κίεβο κατά την πρώτη επίσκεψη του Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο τον περασμένο Φεβρουάριο.

Ο Λαβρόφ κατηγόρησε επίσης τους Ευρωπαίους ότι «υπονομεύουν την πρόοδο» που έχουν σημειώσει ΗΠΑ και Ρωσία στη συνάντηση της Αλάσκας για μια πιθανή ειρηνευτική συμφωνία στην Ουκρανία.

Οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι του Κιέβου προσπαθούν να αποσπάσουν την προσοχή από την επίλυση αυτού που η Ρωσία αποκαλεί «βασικές αιτίες» του πολέμου, είπε.

Απαράδεκτη η παρουσία ευρωπαϊκών στρατευμάτων στην Ουκρανία

Επανέλαβε επίσης τις ανησυχίες της Ρωσίας για τον τρόπο με τον οποίο διεξάγεται η ευρωπαϊκή συζήτηση σχετικά με τις εγγυήσεις ασφάλειας για την Ουκρανία, χωρίς τη συμμετοχή της Μόσχας.

Οποιαδήποτε ιδέα που αποκλίνει από αυτές που έθεσε η Ρωσία στις συνομιλίες με την Ουκρανία στην Κωνσταντινούπολη το 2022 είναι μάταιη, είπε ο Λαβρόφ και χαρακτήρισε ως «απαράδεκτη» την παρουσία ευρωπαϊκών στρατευμάτων στην Ουκρανία.

Ακόμα και το ζήτημα της τοποθεσίας που θα μπορούσε να λάβει χώρα η πιθανή συνάντηση εγείρει ανησυχίες.

Ο Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται να προτιμά την Ουγγαρία αλλά ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι χαρακτηρίζει αυτή την επιλογή ως «προβληματική» και προτείνει την Ελβετία, την Αυστρία ή την Τουρκία ως εναλλακτικές.

Θεωρούμε ότι είναι σωστό (…) η συνάντηση να γίνει σε μία ουδέτερη Ευρώπη. Η διεξαγωγή της στην Βουδαπέστη «δεν είναι εύκολη» δεδομένης της προσέγγισης ανάμεσα στην Ουγγαρία και την Ρωσία, εξήγησε ο ουκρανός πρόεδρος, προσθέτοντας ότι έχει αποκλείσει την επιλογή της Μόσχας που φέρεται να πρότεινε ο Πούτιν.

Ο πρόεδρος Ζελένσκι δήλωσε ότι ζήτησε από τον Ντόναλντ Τραμπ να πείσει τον πρωθυπουργό της Ουκρανίας Βίκτορ Ορμπαν να σταματήσει μπλοκάρει την ένταξη της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ενωση.

«Ζήτησα από τον πρόεδρο Τραμπ η Βουδαπέστη να σταματήσει να μπλοκάρει την ένταξή μας στην Ευρωπαϊκή Ενωση. Ο πρόεδρος Τραμπ υποσχέθηκε ότι η ομάδα του θα ασχοληθεί με το θέμα».

Νωρίτερα σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών της Ουγγαρίας διέψευσε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ επικοινώνησε με τον Βίκτορ Όρμπαν για να του μιλήσει για την ένταξη της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

