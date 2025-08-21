Το μπαράζ των επαφών για την Ουκρανία συνεχίζεται και στο εξελισσόμενο παζάρι επανέρχεται η συζήτηση, κυρίως εκ μέρους των ΗΠΑ, για το ποιος πληρώνει τι στον πόλεμο που ξεκίνησε πριν από 3,5 χρόνια.

Εκτός από το τρομακτικό κόστος σε ανθρώπινες ζωές – σύμφωνα με εκτιμήσεις τα θύματα και από τις δύο πλευρές έχουν ξεπεράσει το ένα εκατομμύριο – το κόστος ανοικοδόμησης είναι δυσθεώρητο.

Το Euronews σε άρθρο του αναλύει ποιος έχει πληρώσει τι για τον εξοπλισμό της Ουκρανίας, και όπως είναι αναμενόμενο το μεγαλύτερο κόστος το σηκώνει το ίδιο το Κίεβο.

Τον Νοέμβριο του 2024, το κοινοβούλιο της Ουκρανίας ενέκρινε έναν στρατιωτικό προϋπολογισμό ρεκόρ ύψους 45,9 δισεκατομμύρια ευρώ για το 2025. Εκείνη την εποχή, αυτό ανερχόταν στο 26,3% του ΑΕΠ της χώρας ή στο 55% του συνολικού προϋπολογισμού της.

Τον ερχόμενο Ιούλιο, το ποσό αναθεωρήθηκε ώστε να συμπεριλάβει επιπλέον 8,6 εκατομμύρια ευρώ για πρόσθετη υποστήριξη στρατιωτικού προσωπικού, προμήθεια και κατασκευή όπλων, ανεβάζοντας το σύνολο στο 31% του ΑΕΠ ή στο 67% όλων των δαπανών της κεντρικής κυβέρνησης.

Ενώ ο αμυντικός προϋπολογισμός της Ουκρανίας ύψους 55 δισεκατομμυρίων ευρώ αντικατοπτρίζει τις άμεσες ανάγκες, το ευρύτερο κόστος του πολέμου αποκαλύπτει ένα συνολικό βάρος 700 δισεκατομμυρίων ευρώ που αφορούν την ανοικοδόμηση, τις ανθρωπιστικές ανάγκες και τις οικονομικές απώλειες.

Φαίνεται πως οι αμυντικές δαπάνες, αν και ιστορικά πρωτοφανείς, αντιπροσωπεύουν μόνο ένα στοιχείο του οικονομικού αντίκτυπου του πολέμου στη χώρα.

Τι δαπανούν ΕΕ και ΗΠΑ

Συγκριτικά, οι δαπάνες της ΕΕ για τις αμυντικές προσπάθειες της Ουκρανίας — οι οποίες περιλαμβάνουν τόσο τις άμεσες δαπάνες της ΕΕ όσο και τις διμερείς δαπάνες των κρατών μελών — ανέρχονται σε περίπου 72 δισεκατομμύρια ευρώ για την τριετή περίοδο 2022-2024.

Σε επίπεδο ποσοστού του ΑΕΠ, αυτό ανέρχεται σε περίπου 0,3% του ΑΕΠ της ΕΕ ετησίως.

Οι δαπάνες των ΗΠΑ μόνο για την άμυνα της Ουκρανίας κατά την ίδια τριετία ανήλθαν σε 66,9 δισεκατομμύρια δολάρια (57,3 δισεκατομμύρια ευρώ), σύμφωνα με το υπουργείο Εξωτερικών.

Αυτό είναι πολύ χαμηλότερο από το ποσό των 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων που έχει αναφέρει στο παρελθόν ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, σχετικά με τα χρήματα που έχουν «ξοδέψει» οι Αμερικανοί στην Ουκρανία.

Τα χρήματα αυτά ανέρχονται σε περίπου 0,08% του ΑΕΠ των ΗΠΑ ετησίως. Ενώ δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι το ποσό που δαπανάται για την άμυνα της Ουκρανίας για οικονομικές δυνάμεις όπως οι ΗΠΑ και η ΕΕ είναι μόνο ένα μικρό μέρος του ετήσιου ΑΕΠ τους, το συνολικό κόστος του πολέμου αποδεικνύεται μεγάλη δοκιμασία για τους Ουκρανούς προκειμένου να το τροφοδοτήσουν μόνοι τους.

Τι αναλογεί ανά φορολογούμενο

To Euronews στη συνέχεια προχωρά στον υπολογισμό του τι πληρώνει ο κάθε μεμονωμένος πολίτης για την ενίσχυση των πολεμικών αναγκών σε ΕΕ, ΗΠΑ και Ουκρανία.

«Αν πάρουμε τον προϋπολογισμό αμυντικών δαπανών της Ουκρανίας και τον υπολογίσουμε με βάση μια γενική εκτίμηση του τρέχοντος πληθυσμού της, περίπου 37,86 εκατομμύρια — τα στοιχεία είναι ασαφή λόγω του μεγάλου αριθμού προσφύγων και εσωτερικά εκτοπισμένων Ουκρανών — τότε μπορούμε να συμπεράνουμε ότι κατά την περίοδο 2022-2024, κάθε Ουκρανός πλήρωσε ουσιαστικά περίπου 3.424 ευρώ για την άμυνα ή περίπου 1.312 ευρώ ετησίως», αναφέρει το Euronews.

Σε σχέση με τις ΗΠΑ, αναφέρει το άρθρο, «αν πάρουμε το ποσό των 130,6 δισ. δολαρίων (111,28 δισεκατομμύρια ευρώ) του Ινστιτούτου Κίελο — αυτό περιλαμβάνει τόσο την αμυντική υποστήριξη όσο και την ανθρωπιστική βοήθεια για τουλάχιστον τρία χρόνια — και το διαιρέσουμε με τον αριθμό του πληθυσμού των ΗΠΑ, τότε κάθε πολίτης των ΗΠΑ έχει πληρώσει 127 δολάρια (108 ευρώ) ετησίως για την άμυνα της Ουκρανίας».

«Για την ΕΕ, αν λάβουμε και πάλι υπόψη τις εκτιμήσεις του Ινστιτούτου Κίελο για τις συνολικές στρατιωτικές και οικονομικές δεσμεύσεις σε περίπου 138 δισεκατομμύρια ευρώ, τότε το ποσό για κάθε πολίτη της ΕΕ είναι περίπου 95 ευρώ ετησίως».

Τώρα, σε αντίθεση με την εκτίμηση των ΗΠΑ, τα στοιχεία τεχνικά δεν θα πρέπει να είναι τα ίδια για ολόκληρο το μπλοκ, επειδή ορισμένες χώρες συνεισφέρουν περισσότερο στην άμυνα της Ουκρανίας και άλλες συνεισφέρουν ελάχιστα έως καθόλου εκτός από τον κοινό προϋπολογισμό της ΕΕ, όπως η Ουγγαρία.

Επίσης, ορισμένες χώρες εκτός ΕΕ στην Ευρώπη, όπως η Νορβηγία, συνεισφέρουν στην άμυνα της Ουκρανίας μέσω ενός πρόσθετου μέσου, του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού για την Ειρήνη. Οι περισσότερες εκτιμήσεις για τη βοήθεια της ΕΕ προς το Κίεβο δεν περιλαμβάνουν αυτά τα κεφάλαια.

Το δυσθεώρητο κόστος της ανοικοδόμησης

Η Ουκρανία αντιμετωπίζει ανάγκες ανοικοδόμησης ύψους 448,6 δισεκατομμυρίων ευρώ την επόμενη δεκαετία, σχεδόν εννέα φορές τον αμυντικό προϋπολογισμό του 2025. Η έκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας, που δημοσιεύθηκε στις 25 Φεβρουαρίου, κατέγραψε 150 δισεκατομμύρια ευρώ σε άμεσες ζημιές σε υποδομές.

Οι ζημιές και οι καταστροφές σε κατοικίες είναι στην πρώτη θέση με κόστος 48,8 δισεκατομμύρια ευρώ, επηρεάζοντας 2,5 εκατομμύρια νοικοκυριά. Για την αποκατάστασή τους απαιτούνται 71 δισεκατομμύρια ευρώ.

Οι υποδομές μεταφορών υπέστησαν ζημιές ύψους 31,6 δισεκατομμυρίων ευρώ, και θα χρειαστούν 66,7 δισεκατομμύρια ευρώ για την πλήρη αποκατάστασή τους.

Ο τομέας της ενέργειας, ο οποίος υπέστη σοβαρές ζημιές το 2024, αντιμετωπίζει κόστος ανοικοδόμησης που φτάνει τα 58,2 δισεκατομμύρια.