Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς δήλωσε χθες Τετάρτη πως είναι οι ευρωπαϊκές χώρες αυτές που θα πρέπει να έχουν «τη μερίδα του λέοντος» των εγγυήσεων ασφαλείας που ζητεί η Ουκρανία, σε πόλεμο με τη Ρωσία από τον Φεβρουάριο του 2022, για να τερματιστεί η ένοπλη σύρραξη (στη φωτογραφία, επάνω, ο Τζέι Ντι Βανς στη διάρκεια της συνέντευξής του στο Fox News).

«Νομίζω πως πρέπει να αναμένουμε, και ο πρόεδρος ασφαλώς αναμένει, πως η Ευρώπη θα διαδραματίσει τον πρωταγωνιστικό ρόλο»

«Δεν νομίζω πως πρέπει να σηκώσουμε εμείς το βάρος» σε αυτήν την περίπτωση, δήλωσε ο κ. Βανς εμφανιζόμενος σε εκπομπή του Fox News, του τηλεοπτικού δικτύου που προτιμά η δεξιά στις ΗΠΑ.

«Νομίζω πως πρέπει να βοηθήσουμε αν είναι απαραίτητο για να τελειώσει ο πόλεμος και να σταματήσουν οι σκοτωμοί. Ομως νομίζω πως πρέπει να αναμένουμε, και ο πρόεδρος (των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ) ασφαλώς αναμένει, πως η Ευρώπη θα διαδραματίσει τον πρωταγωνιστικό ρόλο», πρόσθεσε.

«Ανεξαρτήτως της μορφής που θα έχει, οι ευρωπαίοι θα πρέπει να πάρουν τη μερίδα του λέοντος του βάρους», επέμεινε, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ.

VP Vance to @IngrahamAngle on funding for European defense: «No matter what form this takes, the Europeans are going to have to take the lion’s share of the burden. It’s their continent, it’s their security. And the president’s been very clear, they’re gonna have to step up… pic.twitter.com/rNcphVKueO — Fox News (@FoxNews) August 21, 2025

«Πορεία προς το πουθενά»

Ωστόσο, την ώρα που οι χώρες-μέλη του ΝΑΤΟ συζητούν τις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία, ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, Σεργκέι Λαβρόφ, δηλώνει ότι αυτές οι συζητήσεις χωρίς τη Μόσχα είναι «πορεία προς το πουθενά».

Καθώς βρίσκονται σε εξέλιξη διπλωματικές κινήσεις για το Ουκρανικό, ο Σεργκέι Λαβρόφ αναφέρει ότι η Ρωσία τάσσεται υπέρ αξιόπιστων εγγυήσεων ασφαλείας για την Ουκρανία. Ελπίζει, πάντως, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες κατανοούν πως δεν μπορεί να απουσιάζει από αυτήν τη συζήτηση η Ρωσία.

Σύμφωνα με τον ρώσο υπουργό Εξωτερικών, οι ΗΠΑ έχουν μια ολοένα και πιο σαφή κατανόηση των «βασικών αιτιών» της ουκρανικής κρίσης, ενώ οι Ευρωπαίοι δεν παρουσίασαν καμία «εποικοδομητική» ιδέα για να λήξει ο πόλεμος στη συνάντησή τους με τον Τραμπ στην Ουάσιγκτον (περισσότερα εδώ).