«Οι Αθώοι»: Τι θα δούμε στο επεισόδιο της Πρωτομαγιάς στο MEGA
Τι θα δούμε στο δωδέκατο επεισόδιο της δραματικής σειράς του MEGA.
- Βίντεο ντοκουμέντο: Αστυνομικός εκτός υπηρεσίας συνέλαβε διαρρήκτη - Ο δράστης του επιτέθηκε με κατσαβίδι
- Μαχαίρωσαν 30χρονο στην κοιλιά στην Ανάβυσσο – Σε σοβαρή κατάσταση η υγεία του
- Παραιτήθηκε με αιχμές γιατρός στην Κρήτη – «Μένει χωρίς γιατρό το ΕΚΑΒ Χανίων»
- Λήγει σήμερα η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για Fuel Pass, ανεξαρτήτως ΑΦΜ
Ο Πέτρος διαδίδει παντού πως ο Γιάννος είναι ο φονιάς, παρά τις αμφιβολίες της Μαργαρίτας, στο δωδέκατο επεισόδιο της μεγάλης παραγωγής του MEGA, «Οι Αθώοι», αύριο στις 22:10.
Καθώς η κινηματογραφική αφήγηση «ξεφυλλίζει» πλέον τις σελίδες του εμβληματικού πεζογραφήματος «Ο Κατάδικος» του Κωνσταντίνου Θεοτόκη, η αλήθεια παραμένει καλά κρυμμένη κάτω από έναν σωρό αβάσιμων κατηγοριών.
Σε ένα ασφυκτικό περιβάλλον όπου η κοινωνία ζητά την παραδειγματική τιμωρία, η ελπίδα πως η δικαιοσύνη θα επικρατήσει δίνει κουράγιο στους «Αθώους».
Τι θα δούμε στο δωδέκατο επεισόδιο:
Επεισόδιο 12 (Παρασκευή 1η Μαΐου)
Ο Πέτρος καταθέτει εναντίον του Γιάννου, την ώρα που η Στεφανία, σε μια συζήτηση με τον Σάββα τον καφετζή, αφήνει να εννοηθεί πως γνωρίζει τον πραγματικό ένοχο.
Καθώς η δίκη πλησιάζει, η Μαργαρίτα αρχίζει να αμφιβάλλει για την ενοχή του Γιάννου.
Μοιράζεται τις σκέψεις της με τον Πέτρο, ο οποίος επιμένει να τον αποκαλεί φονιά. Με όλα τα στοιχεία εις βάρος του, ο κατηγορούμενος αντιμετωπίζει τη θανατική ποινή.
Η καρδιά του γεμίζει ελπίδα όταν βλέπει τη Μαργαρίτα στο δικαστήριο, έτοιμη να καταθέσει.
Πρωταγωνιστούν
Χριστίνα Χειλά-Φαμέλη, Κώστας Νικούλι, Γιάννης Νιάρρος, Κίμων Κουρής, Αμαλία Καβάλη, Γιώργος Στάμος, Μαρία Καλλιμάνη, Ελένη Ζιώγα, Λουκία Μιχαλοπούλου, στον ρόλο του ερημίτη ο Χρήστος Καλαβρούζος και μια πλειάδα αγαπημένων και ταλαντούχων ηθοποιών.
Σενάριο: Ελένη Ζιώγα
Σκηνοθεσία: Νίκος Κουτελιδάκης – Άγγελος Κουτελιδάκης
Οργάνωση παραγωγής: Γιώργος Ρίγγας
Διευθυντής Φωτογραφίας: Γιάννης Φώτου
Σκηνικά: Γιώργος Γεωργίου
Κοστούμια: Μυρτώ Καρέκου
Μουσική: Χρίστος Στυλιανού
Ηχοληψία: Γιώργος Κωνσταντινέας
Μακιγιάζ: Δήμητρα Γιατράκου
Σχεδιασμός κομμώσεων: Έλενα Παρασκευά
Εκτέλεση παραγωγής: Foss Productions
Παραγωγή: ALTER EGO MEDIA – MEGA 2025-2026
ΟΙ ΑΘΩΟΙ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1Η ΜΑΪΟΥ
ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΤΙΣ 22:10 ΣΤΟ MEGA
- Ολυμπιακός: Τα δεδομένα για τη συμμετοχή των Ντόρσεϊ και Γουόρντ στο Game 2 με τη Μονακό
- Φερούτσο Λαμποργκίνι – Ο αγρότης με το μεγάλο όνειρο που δημιούργησε το πρώτο supercar στον κόσμο
- Εργατικό ατύχημα στο Superstar II: Σε κρίσιμη κατάσταση 41χρονος λοστρόμος που έπεσε από ύψος έξι μέτρων
- Δήμος Μετεώρων: Περισσότερες από 350 οικογένειες στηρίζει το κοινωνικό παντοπωλείο
- Ηλεία: Σπαρακτική ανάρτηση της μητέρας του ανήλικου που σκοτώθηκε με το πατίνι
- Παλιός πύραυλος της SpaceX θα στουκάρει στη Σελήνη με ταχύτητα μετεωρίτη
- Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και τα Don’ts του μήνα [Μάιος 2026]
- Κικίλιας για ναυτιλία και ενεργειακή μετάβαση: Χρειάζονται ρεαλιστικές λύσεις που να μην επιβαρύνουν τους πολίτες
