Λάρκιν: «Φέτος είναι η χρονιά του Ολυμπιακού»

Θέση για το ποια ομάδα θα κατακτήσει τη Euroleague της φετινής σεζόν πήρε ο Σέιν Λάρκιν μιλώντας στο Eurohoops, εκθειάζοντας τον Ολυμπιακό.

Ο Αμερικανός γκαρντ της Αναντολού Εφές τόνισε ότι οι «ερυθρόλευκοι» έχουν κάνει εξαιρετική δουλειά, έχουν ένα ρόστερ 20 ατόμων υψηλού επιπέδου, ενώ ξεκαθάρισε πως αυτή θα είναι η χρονιά που θα γίνει το μεγάλο… άλμα για τους Πειραιώτες.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Σέιν Λάρκιν:

«Πιστεύω ότι στον Ολυμπιακό έχουν κάνει εξαιρετική δουλειά δείχνοντας την ψυχική δύναμη να συνεχίσουν να παλεύουν για τον τίτλο. Παρόλο που το να χάνεις στον τελικό ή τον ημιτελικό είναι πολύ σκληρό, πολύ δύσκολο για μία ομάδα, αλλά εμφανίζεται κάθε χρόνο και συνεχίζει να παλεύει.

Πιστεύω ότι φέτος έχουν επενδύσει πολλά για να φτάσουν εκεί που έχουν φτάσει.

Έχουν ένα ρόστερ 20 ατόμων πολύ υψηλού επιπέδου. Θεωρώ ότι είναι η χρονιά που θα γίνει το μεγάλο άλμα. Προφανώς κάποιοι θα θυμώσουν μαζί μου που το λέω, αλλά το πιστεύω».