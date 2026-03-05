Εκτός δράσης για ακόμη 4-6 εβδομάδες ο Λάρκιν

Η Εφές είχε ανακοινώσει στη διακοπή για τα εθνικά Κύπελλα πως ο Σέιν Λάρκιν επιστρέφει στη δράση μετά από περίπου τρεις μήνες, ωστόσο αυτό δεν έγινε πραγματικότητα.

Ο Αμερικανός γκαρντ θα παραμείνει στα πιτς για άλλες 4-6 εβδομάδες, καθώς η αποθεραπεία του δεν έχει ολοκληρωθεί.

Ο έμπειρος γκαρντ είχε τραυματιστεί στον προσαγωγό και κρίθηκε ότι δεν είναι απαραίτητη νέα χειρουργική επέμβαση, ωστόσο θα πρέπει να παραμείνει εκτός αγώνων, όπως τόνισε και ο Πάμπλο Λάσο.

Αναλυτικά όσα είπε ο Λάσο για τον Λάρκιν:

«Όπως μπορείτε να φανταστείτε, αυτή είναι μια δύσκολη κατάσταση για την ομάδα μας. Θέλουμε ο αρχηγός μας, Σέιν Λάρκιν, να είναι μαζί μας πλήρως υγιής και ελπίζω να μας επιστρέψει το συντομότερο δυνατό. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω την ιατρική ομάδα και την οργάνωση του συλλόγου μας για την αφοσιωμένη δουλειά τους κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας.

Προσπαθήσαμε να πείσουμε τον αρχηγό μας να παίξει στο Κύπελλο Τουρκίας, αλλά δεν ήταν δυνατό. Όταν έγινα μέλος της ομάδας, ήξερα ότι θα έλειπε για λίγο καιρό. Τώρα ελπίζω να επιστρέψει μαζί μας το συντομότερο δυνατό».