Σάββατο 15 Νοεμβρίου 2025
Τι είπε ο Κοκόσκοφ για το μέγεθος της ζημιάς του Λάρκιν
Euroleague 15 Νοεμβρίου 2025 | 14:49

Τι είπε ο Κοκόσκοφ για το μέγεθος της ζημιάς του Λάρκιν

Ο Ιγκόρ Κοκόσκοφ μίλησε μετά τη νίκη της Εφές επί της Μπάγερν και στάθηκε στον τραυματισμό του Σέιν Λάρκιν.

Spotlight

Η Αναντολού Εφές επικράτησε της Μπάγερν Μονάχου με 74-72, για την 11η αγωνιστική της Euroleague, όμως η νίκη περνάει σε δεύτερη μοίρα.  Ο σταρ της Τούρκων, Σέιν Λάρκιν αποχώρησε με πρόβλημα στον προσαγωγό από το παιχνίδι στο πρώτο δεκάλεπτο και έφυγε υποβασταζόμενος για τα αποδυτήρια.

Ο Ιγκόρ Κοκόσκοφ έκανε δηλώσεις μετά το ματς, λέγοντας πως είναι άγνωστο ακόμα το μέγεθος της ζημιάς, ενώ τόνισε την κακοτυχία στην ομάδα λόγω των πολλών τραυματισμών.

Οι δηλώσεις του Κοκόσκοφ:

«Δεν ξέρουμε ακόμη το μέγεθος της ζημιάς του Λάρκιν, δεν είμαι σίγουρος πόσο σοβαρός είναι ο τραυματισμός. Μπορώ να σας πω ότι έχουμε μία από τις καλύτερες ιατρικές ομάδες σε όλο το μπάσκετ. Το Σάββατο θα κάνει μαγνητική και θα μάθουμε περισσότερα. Ο Σέιν Λάρκιν είναι ο καλύτερος παίκτης μας και το πρόσωπο της ομάδας, αυτό δεν είναι μυστικό. Είναι το κύριο επιθετικό μας «όπλο».

Το μότο για όλη τη φετινή σεζόν είναι “next man up”. Το παιχνίδι είναι τόσο γρήγορο και γεμάτο τραυματισμούς. Χάσαμε τον Βενσάν Πουαριέ, ο Γιώργος Παπαγιάννης είναι έξω, ο Ροντρίγκ Μπομπουά δεν είναι μαζί μας… Ο Πι Τζέι Ντόζιερ τραυματίστηκε μετά τους 34 πόντους που έβαλε απέναντι στη Μιλάνο.

Έχουμε σίγουρα κακή τύχη, αλλά δεν έχουμε κι άλλη επιλογή από το να μείνουμε συγκεντρωμένοι και να συνεχίσουμε μπροστά».

Ελληνική οικονομία: Μπορεί να μάθει… ισπανικά;

Ελληνική οικονομία: Μπορεί να μάθει… ισπανικά;

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Τράπεζες
Τράπεζες: Ανεβαίνουν τα έξοδα – Προς νέες κινήσεις εξοικονόμησης

Τράπεζες: Ανεβαίνουν τα έξοδα – Προς νέες κινήσεις εξοικονόμησης

inWellness
inTown
Μέσα στο ναρκοπέδιο, μου είπαν πως θα μάθω να χορεύω: Η σιωπή του βιασμού «σπάει» πάνω στο σανίδι
inTickets 14.11.25

Μέσα στο ναρκοπέδιο, μου είπαν πως θα μάθω να χορεύω: Η σιωπή του βιασμού «σπάει» πάνω στο σανίδι

Το έργο - μονόλογος Μέσα στο ναρκοπέδιο, μου είπαν πως θα μάθω να χορεύω σε κείμενο Μαρίας Λούκα, σκηνοθεσία Παυλίνας Μάρβιν και τον Ιώκο Ιωάννη Κοτίδη στον πρωταγωνιστικό ρόλο, έρχεται από τις 24 Νοεμβρίου στο Κέντρο ελέγχου τηλεοράσεων.

Σύνταξη
