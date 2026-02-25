sports betsson
Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
sports

Σημαντική είδηση:
25.02.2026 | 10:15
Τηλεφώνημα για βόμβα στην Ευελπίδων - Εκκενώνονται τα δικαστήρια
Σημαντική είδηση:
25.02.2026 | 08:16
Βροχερός ο καιρός την Τετάρτη – Πού θα «χτυπήσουν» καταιγίδες
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
«Αξιολύπητος ζηλιάρης»: Απίθανο ξέσπασμα του Λάρκιν για τα σχόλια του Κουτλουάι για τον τραυματισμό του (pics)
Euroleague 25 Φεβρουαρίου 2026, 11:15

«Αξιολύπητος ζηλιάρης»: Απίθανο ξέσπασμα του Λάρκιν για τα σχόλια του Κουτλουάι για τον τραυματισμό του (pics)

Με μια σειρά αναρτήσεών του στο X, ο σταρ της Αναντολού Εφές, Σέιν Λάρκιν, απάντησε σε όσα είπε για τον τραυματισμό του ο Ιμπραήμ Κουτλουάι, εξαπολύοντας μια απίθανη προσωπική επίθεση εναντίον του Τούρκου παλαίμαχου άσου.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Baduanjin: Η αρχαία κινεζική πρακτική που «ρίχνει» την υπέρταση

Baduanjin: Η αρχαία κινεζική πρακτική που «ρίχνει» την υπέρταση

Spotlight

Μετά από τρεις μήνες απουσίας, ο Σέιν Λάρκιν ετοιμάζεται για την επιστροφή του στα παρκέ, μετά τον τραυματισμό του στη βουβωνική χώρα. Την περασμένη εβδομάδα, ο Αμερικανός γκαρντ είχε συμπεριληφθεί στο ρόστερ της Ανταντολού Εφές για τα ματς του Κυπέλλου Τουρκίας, ωστόσο τελικά δεν πήρε μέρος στους αγώνες.

Μετά το Final-8 που βρήκε τροπαιούχο τη Φενέρμπαχτσε, ο παλαίμαχος άσος της Εφές, του Παναθηναϊκού και φυσικά της Εθνικής Τουρκίας, Ιμπραήμ Κουτλουάι, δεν άφησε ασχολίαστη την απουσία του Λάρκιν από την προσπάθεια της ομάδας του: «Ο Πάμπλο Λάσο ήθελε να φέρει τον Σέιν Λάρκιν στο παιχνίδι στο δεύτερο ημίχρονο του αγώνα με τη Μπεσίκτας, αλλά ο Λάρκιν δεν ήθελε να μπει στο παιχνίδι», ανέφερε χαρακτηριστικά ο «Ίμπο» και τα σχόλιά του φαίνεται πως προκάλεσαν την οργή του σούπερσταρ της Εφές.

Με μια σειρά αναρτήσεών του στα social media και συγκεκριμένα το X, ο 33χρονος γκαρντ εξήγησε τους λόγους για τους οποίους τελικά δεν αγωνίστηκε και επιτέθηκε ευθέως στον Κουτλουάι με βαρύτατους χαρακτηρισμούς, λέγοντας χαρακτηριστικά πως «αν ακολουθήσεις τον ανόητο, θα γίνεις κι εσύ κλόουν», τονίζοντας πως ένας πρώην αθλητής θα έπρεπε να είναι πολύ πιο προσεκτικός όταν μιλάει για τραυματισμούς αλλά και πως δεν θα έπρεπε να σχολιάζει καταστάσεις για τις οποίες δεν γνωρίζει πλήρως όλα τα δεδομένα.

Αναλυτικά, όσα έγραψε ο Σέιν Λάρκιν για τον Ιμπραήμ Κουτλουάι:

«Και αυτό είναι ακριβώς ο λόγος που δεν έπρεπε ποτέ να βρίσκομαι στη λίστα για το κύπελλο. Γιατί δεν είμαι αρκετά υγιής για να παίξω, και η προσπάθεια να είμαι εκεί για την ομάδα μπορεί να παρεξηγηθεί ως ότι δεν θέλω να παίξω. Τώρα έχετε δύο κλόουν που αγαπούν να λένε το όνομά μου για clickbait και προσοχή.

Μιλούν χωρίς πραγματικά να ξέρουν ποια είναι η πραγματικότητα. Αν κάποιος γνωρίζει πραγματικά τον χαρακτήρα μου και τι έχω περάσει για να παίξω όλα αυτά τα χρόνια, τότε μπορεί να με κρίνει από την αλήθεια.

Αλλά αν επιτρέψεις στα μέλη των μέσων να ελέγχουν την αφήγηση, αυτό συμβαίνει. Αν κάποιος χρειάζεται να μάθει κάτι, είναι η ομάδα μου. Και εμείς ξέρουμε την αλήθεια της κατάστασης. Δύο τύποι που προσπαθούν να παραμείνουν σχετικοί με λόγια δεν θα μπορούσαν ποτέ να ξέρουν.

Μια επίθεση στον χαρακτήρα μου δεν είναι ποτέ κάτι που θα επιτρέψω. Έχω δώσει τα πάντα στην ομάδα μου και στο τουρκικό μπάσκετ. Παίζοντας με τραυματισμούς και βάζοντας το σώμα μου σε κίνδυνο για χρόνια. Οτιδήποτε ειπωθεί κατά αυτού είναι απλώς για προσοχή ή για να προκαλέσει αντίδραση.

Αν κάποιος από αυτούς ήθελε πραγματικά να μάθει την αλήθεια και πώς είναι το σώμα μου, θα μπορούσε εύκολα να ρωτήσει, για να μάθει την αλήθεια. Αλλά αντίθετα, προτιμούν να χρησιμοποιούν το όνομά μου για κλικ και προσοχή. Κάπως θλιβερό αν με ρωτάς.

Η επίθεση στον χαρακτήρα ενός τραυματισμένου παίκτη που δεν μπορεί να είναι στο γήπεδο χωρίς έντονους πόνους μετά από χειρουργείο είναι μια πολύ χαμηλή πράξη. Αν θέλεις να αμφισβητήσεις ή να σκεφτείς κάτι, σκέψου αυτό. Θα δεις την αλήθεια. Κάθε ευκαιρία που έχουν να μιλήσουν για μένα, τη χρησιμοποιούν.

Όποιος μιλάει μόνο για ανθρώπους στις χαμηλές τους στιγμές είναι ένας αξιολύπητος, ζηλιάρης άνθρωπος. Όταν παίζω καλά και κάνω όλα όσα κάνω για να κερδίσει η ομάδα μου ή η χώρα μου, δεν ακούς τίποτα. Απόλυτη σιωπή. Ούτε μία καλή κουβέντα για μένα.

Μόλις υπάρξει μια κακή στιγμή. Ο πιο δυνατός στη σάλα. Χαχα αν δεν σου αρέσω, πες το. Αλλά να κριτικάρεις έναν τύπο και να αμφισβητείς τον χαρακτήρα του βασισμένος σε έναν τραυματισμό που απαιτούσε χειρουργείο και δεν έχει αναρρώσει πλήρως ακόμη, και να χρησιμοποιείς αυτό ως ευκαιρία να λες κακά λόγια. ΑΞΙΟΛΥΠΗΤΟ.

Ως αθλητής, ειδικά ως πρώην αθλητής. Θα περίμενες ότι η προσέγγιση θα ήταν να λες την αλήθεια και να μιλάς για την πραγματικότητα για να δώσεις μια εικόνα του τι περνούν οι αθλητές. Φαίνεται ότι ο στόχος τους είναι να δημιουργήσουν μια αρνητική αντίληψη για μένα σε κάθε ευκαιρία.

Η πραγματικότητα είναι ότι ήθελα να είμαι όσο το δυνατόν πιο κοντά στους συμπαίκτες μου και να βοηθήσω με κάθε τρόπο που μπορούσα. Ακόμη κι αν αυτό σήμαινε ότι δεν μπορούσα πραγματικά να μπω στο γήπεδο και να παίξω χωρίς να ρισκάρω τη μακροπρόθεσμη υγεία μου. Αυτή είναι η ΑΛΗΘΕΙΑ.

Όποιος λέει κάτι διαφορετικό είναι απλώς ένας άγνωστος ηλίθιος που θέλει απλώς λίγη προσοχή. Ποταπός, ζηλόφθονος, φθονερός, όποια λέξη θέλεις πες την. Το να επιτίθεσαι σε έναν τραυματισμένο είναι απλώς λυπηρό, ειδικά ως πρώην αθλητής. Ως άντρας, ποτέ δεν θα το έκανα. Και δεν είμαστε όλοι φτιαγμένοι με τον ίδιο τρόπο.

Ρώτα τον τύπο αν ο γιος του, που είναι ένας εξαιρετικός νεαρός παίκτης, ήταν στη θέση μου, τι θα έκανε. Θα ρίσκαρε την μακροπρόθεσμη υγεία του; Ή θα βεβαιωνόταν ότι είναι ασφαλής πριν παίξει ξανά; Στοιχηματίζω ότι τότε δεν θα ήταν ζήτημα χαρακτήρα.

Δεν έπρεπε ποτέ να βρεθώ σε αυτή την κατάσταση, αλλά επειδή είμαι τόσο ομαδικός τύπος, το έκανα. Εναντίον των επιθυμιών μου επειδή ήξερα πώς θα το διέστρεφε ο Τύπος. Και τώρα να ‘μαστε… η αλήθεια είναι αλήθεια. Δύο τύποι που ποτέ δεν έχουν μιλήσει σε μένα ή σε κανέναν κοντά μου που γνωρίζει την κατάσταση της υγείας μου.

Απολύτως κανείς δεν μπορεί να μιλήσει για την κατάσταση μου και να είναι αληθινός. Αν ακολουθήσεις τον ανόητο, θα γίνεις κι εσύ κλόουν. Άφησε την αλήθεια να είναι η πραγματικότητά σου, και θα δεις τι συμβαίνει πραγματικά πίσω από τις σκηνές. Και ειλικρινά, αν το αμφισβητείς… γαμ… κι εσύ.

Πάντα ήμουν ένας σεβαστός τύπος. Και αυτό με κανέναν τρόπο δεν είναι απάντηση σε κάτι που αφορά τη Φενέρ. Σέβομαι τη Φενέρ ως αντίπαλο και έχουμε δώσει πολλές μεγάλες μάχες όλα αυτά τα χρόνια. Αυτή είναι μια απάντηση σε μια επίθεση στον χαρακτήρα μου από άσεβους, γερασμένους τρολάδες, αξιοθρήνητους άντρες.

Ποιος επιτίθεται στον χαρακτήρα ενός αθλητή; Όταν βρίσκεται σε δύσκολη στιγμή λόγω τραυματισμού. Για μένα, ποτέ δεν θα έκανα κάτι τέτοιο χωρίς να γνωρίζω την αλήθεια, όχι μόνο ως αθλητής αλλά και ως άνθρωπος. Θα έπρεπε να αμφισβητείτε οποιονδήποτε θα έφτανε σε αυτό το χαμηλό επίπεδο.

Σε όλους τους οπαδούς της Φενέρ, όλη μου η αγάπη και ο σεβασμός. Αυτό δεν έχει να κάνει με εσάς. Το πάθος σας για τον σύλλογο σε παγκόσμιο επίπεδο είναι αξιοθαύμαστο. Ένα από τα καλύτερα στον κόσμο. Αυτή είναι μια απάντηση σε 2 άτομα που λένε βλακείες για μερικά clicks. Και τίποτα παραπάνω».

Headlines:
Τράπεζες
Ελληνικές τράπεζες: Τι προβλέπει η JP Morgan για το δ’ τρίμηνο 2025

Ελληνικές τράπεζες: Τι προβλέπει η JP Morgan για το δ’ τρίμηνο 2025

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Baduanjin: Η αρχαία κινεζική πρακτική που «ρίχνει» την υπέρταση

Baduanjin: Η αρχαία κινεζική πρακτική που «ρίχνει» την υπέρταση

Φυσικό αέριο
Metlen: Mega deal με Shell για LNG στη Νοτιοανατολική Ευρώπη

Metlen: Mega deal με Shell για LNG στη Νοτιοανατολική Ευρώπη

inWellness
inTown
«Push Up»: Μια παράσταση καθρέφτης του εργασιακού κόσμου – Ποιος θα πατήσει «επί πτωμάτων»;
inTickets 25.02.26

«Push Up»: Μια παράσταση καθρέφτης του εργασιακού κόσμου - Ποιος θα πατήσει «επί πτωμάτων»;

Με χιούμορ, ένταση και συνεχείς ανατροπές, η παράσταση «Push Up» βυθίζεται στα άδυτα μιας πολυεθνικής, όπου η προσωπική και επαγγελματική ανέλιξη μετατρέπεται σε αγώνα επιβίωσης.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Αθλητική Ροή
«Αξιολύπητος ζηλιάρης»: Απίθανο ξέσπασμα του Λάρκιν για τα σχόλια του Κουτλουάι για τον τραυματισμό του (pics)
Euroleague 25.02.26

«Αξιολύπητος ζηλιάρης»: Απίθανο ξέσπασμα του Λάρκιν για τα σχόλια του Κουτλουάι για τον τραυματισμό του (pics)

Με μια σειρά αναρτήσεών του στο X, ο σταρ της Αναντολού Εφές, Σέιν Λάρκιν, απάντησε σε όσα είπε για τον τραυματισμό του ο Ιμπραήμ Κουτλουάι, εξαπολύοντας μια απίθανη προσωπική επίθεση εναντίον του Τούρκου παλαίμαχου άσου.

Σύνταξη
betson_textlink
Stream sports
Με απουσίες και στόχο την επιστροφή στις νίκες κόντρα στη Ζαλγκίρις ο Ολυμπιακός
Euroleague 25.02.26

Με απουσίες και στόχο την επιστροφή στις νίκες κόντρα στη Ζαλγκίρις ο Ολυμπιακός

Χωρίς Μιλουτίνοφ και Βεζένκοφ αλλά με στόχο τη νίκη που θα τον εδραιώσει περισσότερο στην τετράδα της Euroleague, αντιμετωπίζει ο Ολυμπιακός τη Ζαλγκίρις στο Κάουνας, το βράδυ της Τετάρτης.

Σύνταξη
Μόρις: «Ίσως έχουμε το πιο βαθύ ρόστερ στην Euroleague από άποψη ταλέντου»
Euroleague 24.02.26

Μόρις: «Ίσως έχουμε το πιο βαθύ ρόστερ στην Euroleague από άποψη ταλέντου»

Ο Μόντε Μόρις στάθηκε στις απουσίες των Σάσα Βεζένκοφ και Νίκολα Μιλουτίνοφ αλλά και στο βάθος του «ερυθρόλευκου» ρόστερ ενόψει του αγώνα του Ολυμπιακού με την Ζαλγκίρις Κάουνας (25/5).

Σύνταξη
Μπαρτζώκας: «Ψυχολογικά δεν είμαστε στα καλύτερα μας» – Τι είπε για Βεζένκοφ και Μιλουτίνοφ
Euroleague 24.02.26

Μπαρτζώκας: «Ψυχολογικά δεν είμαστε στα καλύτερα μας» – Τι είπε για Βεζένκοφ και Μιλουτίνοφ

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε για την ήττα από τον Παναθηναϊκό στον τελικό Κυπέλλου, την ψυχολογία της ομάδας και την αναμέτρηση με τη Ζαλγκίρις – Τι είπε για τους τραυματίες

Σύνταξη
«Στον… αέρα ο Χεζόνια στη Ρεάλ Μαδρίτης – Έχει πρόβλημα με τον Σκαριόλο»
Euroleague 24.02.26

«Στον… αέρα ο Χεζόνια στη Ρεάλ Μαδρίτης – Έχει πρόβλημα με τον Σκαριόλο»

Ο Μάριο Χεζόνια φέρεται να μην έχει καλές σχέσεις με τον Σκαριόλο στη Ρεάλ Μαδρίτης και όλα είναι ανοιχτά για το μέλλον του – Ποια ομάδα φέρεται να έχει ασχοληθεί ήδη με την περίπτωση του.

Σύνταξη
Πολονάρα: «Όταν μου είπαν ότι έχω λευχαιμία, σκέφτηκα να αυτοκτονήσω – Η γυναίκα μου με κράτησε στη ζωή»
Euroleague 21.02.26

Πολονάρα: «Όταν μου είπαν ότι έχω λευχαιμία, σκέφτηκα να αυτοκτονήσω – Η γυναίκα μου με κράτησε στη ζωή»

Συγκινεί ο Ακίλε Πολονάρα, καθώς αποκάλυψε ότι σκέφτηκε να αυτοκτονήσει μόλις έμαθε ότι έχει λευχαιμία και τόνισε ότι η γυναίκα του τον κράτησε στη ζωή.

Σύνταξη
Πρόστιμο στον Παναθηναϊκό και μία αγωνιστική στον Λεσόρ από την Ευρωλίγκα
Euroleague 20.02.26

Πρόστιμο στον Παναθηναϊκό και μία αγωνιστική στον Λεσόρ από την Ευρωλίγκα

Ακριβά πλήρωσαν Παναθηναϊκός και Ματίας Λεσόρ όσα ακολούθησαν το buzzer beater του Μπόλντγουϊν στο φινάλε του πρόσφατου ματς με τη Φενέρμπαχτσε στο ΟΑΚΑ - Πρόστιμο και στον Γιώργο Μπαρτζώκα.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Χειροπέδες σε 43χρονο στο Ρέθυμνο την ώρα που έκρυβε μισό κιλό κοκαΐνης
Ελλάδα 25.02.26

Χειροπέδες σε 43χρονο στο Ρέθυμνο την ώρα που έκρυβε μισό κιλό κοκαΐνης

Στην κατοχή και σε χώρους που συνδέονται με τον συλληφθέντα στο Ρέθυμνο, εντοπίστηκε, μεταξύ άλλων, ποσότητα κοκαΐνης σε μορφή «βράχου» βάρους περίπου 480 γραμμαρίων, καθώς και όπλο, πυροκροτητές και 9.000 ευρώ σε μετρητά

Σύνταξη
Αποστολάκη: Ο Γεωργιάδης δεν ασχολείται με το ΕΣΥ, αλλά με την εικόνα και την προσωπική ατζέντα του
Πολιτική Γραμματεία 25.02.26

Αποστολάκη: Ο Γεωργιάδης δεν ασχολείται με το ΕΣΥ, αλλά με την εικόνα και την προσωπική ατζέντα του

«Έχουμε ένα ΕΣΥ του οποίου ο δημόσιος χαρακτήρας αμφισβητείται εν τοις πράγμασι από αυτή την κυβέρνηση», επισήμανε η βουλεύτρια του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Μιλένα Αποστολάκη

Σύνταξη
Προσφυγή κατά της αντιεμβολιαστικής πολιτικής της κυβέρνησης Τραμπ από 15 πολιτείες
«Χλευάζουν την επιστήμη» 25.02.26

Προσφυγή κατά της αντιεμβολιαστικής πολιτικής της κυβέρνησης Τραμπ από 15 πολιτείες

Υπό την ηγεσία του Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ, το υπουργείο Υγείας ήρε τις συστάσεις για παιδικά εμβόλια που προλαμβάνουν κοινές ασθένειες.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Πέθανε ο «Lip King» του Botched που δαπάνησε 150.000 δολάρια για να μοιάσει στην Κιμ Καρντάσιαν
Ήταν 34 ετών 25.02.26

Πέθανε ο «Lip King» του Botched που δαπάνησε 150.000 δολάρια για να μοιάσει στην Κιμ Καρντάσιαν

Ο Τζόρνταν Τζέιμς Παρκ που έγινε γνωστός από το «Botched» και τις επεμβάσεις ύψους 150.000 δολαρίων για να μοιάσει στην Κιμ Καρντάσιαν βρέθηκε νεκρός στο Λονδίνο σε ηλικία 34 ετών.

Σύνταξη
Το ΠΑΣΟΚ ζητεί να ελεγχθεί ο ρόλος, οι επιλογές και οι προτεραιότητες του Υπερταμείου
Με επιστολή 25.02.26

Το ΠΑΣΟΚ ζητεί να ελεγχθεί ο ρόλος, οι επιλογές και οι προτεραιότητες του Υπερταμείου

Με επιστολή τους, βουλευτές του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ αναφέρουν ότι «από την ίδρυσή του Υπερταμείου, το 2016 και μέχρι σήμερα, παραμένουν ουσιαστικά αδρανείς οι διατάξεις λογοδοσίας του απέναντι στη Βουλή».

Σύνταξη
Συμφωνίες στην Ουάσιγκτον: Το αμερικανικό LNG αναδιατάσσει τον ενεργειακό χάρτη
Στρατηγική κατεύθυνση 25.02.26

Συμφωνίες στην Ουάσιγκτον - Το αμερικανικό LNG αναδιατάσσει τον ενεργειακό χάρτη

Οι νέες πολυετείς συμφωνίες που υπεγράφησαν στην Ουάσιγκτον αφορούν τέσσερις χώρες-κλειδιά της περιφέρειας - Αλβανία, Βουλγαρία, Βοσνία–Ερζεγοβίνη, Ουκρανία - και διασφαλίζουν σταθερές ποσότητες LNG

Μάχη Τράτσα
Μάχη Τράτσα
Φουντώνουν οι εσωκομματικές αντιθέσεις στη ΝΔ μετά την παρέμβαση Δένδια
Πολιτική Γραμματεία 25.02.26

Φουντώνουν οι εσωκομματικές αντιθέσεις στη ΝΔ μετά την παρέμβαση Δένδια

Η κριτική του Ευριπίδη Στυλιανίδη, ο οποίος κατέστησε σαφές ότι συμμερίζεται τις ανησυχίες Δένδια, οι βολές του Μακάριου Λαζαρίδη κατά του υπουργού Άμυνας και η στάση του Μαξίμου που επιχειρεί να σκεπάσει τα εσωκομματικά του στο δρόμο προς το συνέδριο.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Ο ψυχισμός ενός ανθρώπου που ξεσπά με βία απέναντι στα ζώα
Προάγγελος κινδύνου 25.02.26

Τι κρύβεται πίσω από τη βία κατά των ζώων; - Τι μαρτυρούν διεθνείς έρευνες και η εγκληματολογική ψυχολογία

Η βία κατά των ζώων δεν είναι ένα μεμονωμένο περιστατικό «κακιάς στιγμής». Είναι ένα ηχηρό «καμπανάκι» για σοβαρές ψυχοπαθολογικές ελλείψεις.

Τζούλη Τούντα
Τζούλη Τούντα
ΒΗΜΑ: Έρχεται αυτή την Κυριακή με το Ετυμολογικό Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Γεώργιου Μπαμπινιώτη
Media 25.02.26

ΒΗΜΑ: Έρχεται αυτή την Κυριακή με το Ετυμολογικό Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Γεώργιου Μπαμπινιώτη

Την 1η Μαρτίου, το ΒΗΜΑ της Κυριακής κυκλοφορεί μαζί με τον πρώτο τόμο του Ετυμολογικού Λεξικού της Νέας Ελληνικής Γλώσσας του καθηγητή Γεώργιου Μπαμπινιώτη.

Σύνταξη
Atlantic SEE LNG Signs Four Regional Supply Deals
English edition 25.02.26

Atlantic SEE LNG Signs Four Regional Supply Deals

Long-term U.S. LNG agreements with Balkan and Ukrainian partners signal a new phase in transatlantic energy cooperation, elevating Greece’s role in the Vertical Gas Corridor and reshaping supply routes in Southeast Europe

Σύνταξη
Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Το ειδικό λεξιλόγιο της φιλοσοφίας (Μέρος ΣΤ’)
Language 25.02.26

Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Το ειδικό λεξιλόγιο της φιλοσοφίας (Μέρος ΣΤ’)

Η λέξη «φιλοσοφία» σήμαινε στα αρχαία ελληνικά την αγάπη προς τη σοφία, τη συστηματική σπουδή και έρευνα κάποιου πράγματος με σκοπό την εύρεση της αλήθειας, την εξερεύνηση εντέλει της ουσίας των όντων

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Champions League: Συμπληρώνεται το «παζλ» των «16»
Champions League 25.02.26

Champions League: Συμπληρώνεται το «παζλ» των «16»

Ολοκληρώνεται το βράδυ της Τετάρτης η δεύτερη ημέρα των ρεβάνς της ενδιάμεσης φάσης του Champions League και έτσι, στις δώδεκα γνωστές, προστίθενται οι τελευταίες τέσσερις ομάδες που θα βρεθούν στους «16».

Σύνταξη
Αίγιο: «Σε σοκ τα παιδιά – Ο γιος μου θα μείνει με τα σκάγια όλη του τη ζωή» – Οργή συγγενών για τον 46χρονο
Στο Αίγιο 25.02.26

«Σε σοκ τα παιδιά - Ο γιος μου θα μείνει με τα σκάγια όλη του τη ζωή» - Οργή συγγενών για τον 46χρονο δράστη

«Είναι απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση, ούτε στον αέρα δεν έριξε, ήταν ευθεία βολή προς τα παιδιά», λέει σοκαρισμένος ο πατέρας του ενός παιδιού που πυροβόλησε ο 46χρονος στο Αίγιο

Σύνταξη
«Σκοτώνετε Αμερικανούς»: Η Ιλχάν Ομάρ των Δημοκρατικών, διέκοψε το αντιμεταναστευτικό παραλήρημα του Τραμπ
Δείτε βίντεο 25.02.26

«Σκοτώνετε Αμερικανούς»: Η Ιλχάν Ομάρ των Δημοκρατικών, διέκοψε το αντιμεταναστευτικό παραλήρημα του Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ υπερασπίστηκε στην ομιλία του στο Κογκρέσο τη σκληρή γραμμή της κυβέρνησής του στο μεταναστευτικό με τους Δημοκρατικούς να τον αποδοκιμάζουν έντονα

Σύνταξη
Εβρος: «Το νερό απο ευλογία έγινε για εμάς κατάρα – Οι υποδομές είναι ελάχιστες και απαρχαιωμένες»
150.000 πλημμυρισμένα στρέμματα 25.02.26

Εβρος: «Το νερό απο ευλογία έγινε για εμάς κατάρα – Οι υποδομές είναι ελάχιστες και απαρχαιωμένες»

Τα πλημμυρικά φαινόμενα εναλλάσσονται με τη ξηρασία και τη λειψυδρία και η κλιματική αλλαγή δείχνει στον Εβρο τα πολλά πρόσωπα της - Μιλούν στο in o δήμαρχος Σουφλίου, οι υδρογεωλόγοι Κώστας Βουδούρης και Παναγιώτης Σαμπατακάκης, ο Κώστας Λαγουβάρδος και ο διευθυντής του Μουσείου Μεταξιού Σουφλίου

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Εξωφρενικά τεράστιο το χάσμα πλουσίων και φτωχών – Μπορεί ένας φόρος στα μεγάλα εισοδήματα να κάνει την διαφορά;
Τι πιστεύουν οι Έλληνες 25.02.26

Εξωφρενικά τεράστιο το χάσμα πλουσίων και φτωχών - Μπορεί ένας φόρος στα μεγάλα εισοδήματα να κάνει την διαφορά;

Το χάσμα μεταξύ πλούσιων και φτωχών έχει φτάσει σε τέτοια άκρα που η επείγουσα δράση έχει καταστεί απαραίτητη

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Με απουσίες και στόχο την επιστροφή στις νίκες κόντρα στη Ζαλγκίρις ο Ολυμπιακός
Euroleague 25.02.26

Με απουσίες και στόχο την επιστροφή στις νίκες κόντρα στη Ζαλγκίρις ο Ολυμπιακός

Χωρίς Μιλουτίνοφ και Βεζένκοφ αλλά με στόχο τη νίκη που θα τον εδραιώσει περισσότερο στην τετράδα της Euroleague, αντιμετωπίζει ο Ολυμπιακός τη Ζαλγκίρις στο Κάουνας, το βράδυ της Τετάρτης.

Σύνταξη
Must Read
Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο