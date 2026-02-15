Κουτλουάι για Λεσόρ: «Δεν έχει παίξει 1,5 χρόνο και προσπαθεί να ευχαριστήσει τους οπαδούς του Παναθηναϊκού»

O Γουέιντ Μπόλντγουιν «σκότωσε» τον Παναθηναϊκό μέσα στο ΟΑΚΑ και έδωσε μια σπουδαία νίκη στη Φενέρμπαχτσε, διατηρώντας τη στην κορυφή της Euroleague, σε ένα ματς με έντονο άρωμα play offs, αλλά και μεγάλη ένταση στο φινάλε με πρωταγωνιστή του Αμερικανό και τον Ματίας Λεσόρ.

Ο Γάλλος σέντερ μετά το buzzer beater του Μπόλντγουιν και τον πανηγυρισμό του στον κέντρο του γηπέδου μπήκε στο παρκέ και δεν συγκρατήθηκε πηγαίνοντας προς το μέρος του. Ο Λεσόρ τον έσπρωξε από το σήμα του Παναθηναϊκού και επικράτησε χαμός και γενική σύρραξη για αρκετά δευτερόλεπτα.

Mathias Lessort moved AGGRESSIVELY toward Fenerbahce players after Wade Baldwin’s buzzer beater 😳 pic.twitter.com/RYO87qgg6g — Eurohoops (@Eurohoopsnet) February 13, 2026

Όλα αυτά δεν έμειναν ασχολίαστα από τον θρύλος της Φενέρμπαχτσε, Ιμπραήμ Κουτλουάι, που ήταν ιδιαίτερα… καυστικός με τον Γάλλο σέντερ.

Τι είπε ο Κουτλουάι για τον Λεσόρ

«Δεν χρειάζονται αυτές οι “νταήδικες” κινήσεις, αυτό το λέω για τον Ματίας Λεσόρ. Η πραγματικά προκλητική ενέργεια ήταν του Λεσόρ, που θα μπορούσε να οδηγήσει την κατάσταση σε εντελώς διαφορετικό επίπεδο. Αυτός που έπρεπε να τιμωρηθεί είναι ο Λεσόρ. Εδώ και 1,5 χρόνο δεν αγωνίζεται και κάνει κινήσεις για να κερδίσει την εύνοια της εξέδρας…», ανέφερε ο θρύλος της Φενέρμπαχτσε και πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού, ενώ συμπλήρωσε για τον Τσέντι Όσμαν, ο οποίος μίλησε για ασέβεια του Μπόλντγουιν προς τους «πράσινους»:

«Αυτή η δήλωση του Τσεντί… Πού είναι η ασέβεια; Δεν το καταλαβαίνω. Υπάρχει κάτι προσβλητικό προς τον αντίπαλο; Ειπώθηκε κάποια κακή λέξη; Τι πιο φυσιολογικό από το να κάνεις μια τέτοια κίνηση ή στάση; Το έκανε μπροστά στο λογότυπο; Και πού έπρεπε να το κάνει;».