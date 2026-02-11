Η… ιδιαίτερη ανάρτηση του Λεσόρ: «Ευτυχώς δεν τσακώθηκα με τη μητέρα μου, θα είχα μπερδέψει το ΣΕΦ και το ΟΑΚΑ»
Ο Ματίας Λεσόρ με ένα ιδιαίτερο story στο instagram απάντησε εμμέσως στον Μίσκο Ραζνάτοβιτς σε όσα είπε ο γνωστός ατζέντης για το τέλος της συνεργασίας τους.
Ο Ματίας Λεσόρ έδωσε μία έμμεση απάντηση σε όσα είπε ο Μίσκο Ραζνάτοβιτς για το τέλος της συνεργασίας τους.
Ο γνωστός εκπρόσωπος αθλητών έδωσε μία μεγάλη συνέντευξη και αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στη σχέση του με τον Γάλλο ψηλό και εξήγησε για ποιον λόγο δεν συνεργάζονται πια.
«Μίσκο, δεν ξέρω πώς να στο πω. Χθες που μιλούσαμε ήμουν σε μεγάλο καβγά με τη μητέρα μου και σου είπα Παρτίζαν, ενώ εννοούσα Ερυθρό Αστέρα», είχε πει ο Ραζνάτοβιτς για το τέλος της συνεργασίας με τον Λεσόρ. Ο Γάλλος ψηλός απάντησε με ένα story στο instagram.
Σε αυτό, ο Ματίας Λεσόρ χορεύει ενώ έχει γράψει σε λεζάντα: «Ευτυχώς δεν τσακώθηκα με τη μητέρα μου χθες βράδυ, θα είχα μπερδέψει το ΣΕΦ και το ΟΑΚΑ».
Δείτε την ανάρτηση του Λεσόρ με… νόημα:
