Απίστευτο ξέσπασμα Λεσόρ: «Σταματήστε να λέτε ψέματα, ούτε εγώ δεν ξέρω πότε θα επιστρέψω»
Φοβερό ξέσπασμα του Ματίας Λεσόρ αναφορικά με δημοσιεύματα που αναφέρουν πως θα επιστρέψει στις ατομικές προπονήσεις.
Δημοσιεύματα στο εξωτερικό τις προηγούμενες ώρες έκαναν λόγο για επιστροφή του Ματίας Λεσόρ και πως ο Γάλλος θα ξεκινήσει ατομικές προπονήσεις πριν μπει στο ομαδικό πρόγραμμα του Παναθηναϊκού.
Ωστόσο, ο ίδιο με ανάρτησή του στα social media ξέσπασε και ζήτησε να σταματήσουν τα ψέματα αναφορικά με την επιστροφή του. Μάλιστα, ξεκαθάρισε πως ούτε γιατρός, ούτε προπονητής, ούτε δημοσιογράφος, ούτε καν ο ίδιος δεν μπορεί να δώσει ακριβή ημερομηνία επιστροφής.
Δείτε την ανάρτηση του Ματίας Λεσόρ:
Stop lying to these ppl man stop bringing attention to my case. I just want to do my rehab in peace and get back to hoop! Once for all ANYONE who gives a date for my return is lying no doctor no journalist no coach no trainer (not even me) can give an accurate date for my return. https://t.co/hDJNKTlJcJ
— Mathias Lessort (@ThiasLsf) January 23, 2026
«Σταματήστε να λέτε ψέματα. Σταματήστε να τραβάτε προσοχή στην υπόθεσή μου. Απλώς θέλω να κάνω την αποθεραπεία μου με ηρεμία και να επιστρέψω στο να παίζω μπάσκετ. Για τελευταία φορά, ΟΠΟΙΟΣ δίνει ημερομηνία για την επιστροφή μου λέει ψέματα. Κανένας γιατρός, κανένας δημοσιογράφος, κανένας προπονητής και κανένας γυμναστής, ούτε καν εγώ, μπορεί να δώσει μια συγκεκριμένη ημερομηνία για την επιστροφή μου», ανέφερε.
