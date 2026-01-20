Λεσόρ: «Δεν αντέχω πια να με ρωτάνε πότε θα επιστρέψω – Είναι πολύ δύσκολο όλο αυτό»

O Παναθηναϊκός θέλει να επιστρέψει απόψε στις νίκες για την Euroleague στο παιχνίδι με την Μπασκόνια το οποίο ξυπνάει άσχημες μνήμες καθώς στο αντίστοιχο περσινό είχε τραυματιστεί σοβαρά ο Ματίας Λεσόρ. Ο Γάλλος σέντερ μίλησε σε εκπομπή της Euroleague, αναφέρθηκε σε αυτό το άσχημο γεγονός και τόνισε πως δεν αντέχει ποια να τον ρωτάνε πότε θα επιστρέψει στη δράση.

Όσα είπε ο Ματίας Λεσόρ: «Πότε θα επιστρέψεις; Πότε θα είσαι εκεί ξανά; Πότε; Πότε;» Δεν το αντέχω πια. Απλά περιμένω τη στιγμή όπου δε θα χρειαστεί να το ακούσω ξανά αυτό το πράγμα. Είναι πολύ δύσκολο όλο αυτό.

Να πηγαίνεις στο γυμναστήριο και να βλέπεις όλα τα παιδιά να ετοιμάζονται και εσύ να μην μπορείς να παίξεις. Για αυτό άργησα να πάω στο ΟΑΚΑ μετά τον τραυματισμό μου. Γιατί κάθε φορά που έμπαινα στο γυμναστήριο ήταν σαν… μαχαιριά που δεν μπορούσα να μπω να παίξω και να βοηθήσω εγώ», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Γάλλος.

«Έχει ημερομηνία λήξης ο Αταμάν;»

Το ισπανικό Solobasket αναλύει την υπάρχουσα κατάσταση και την αγωνιστική κρίση που υπάρχει στον Παναθηναϊκό, μεταφέροντας την εικόνα ενός οργανισμού σε περίοδο έντονης δοκιμασίας. Ενώ για τον Εργκίν Αταμάν γίνεται η ερώτηση αν υπάρχει ημερομηνία λήξης για εκείνον και τη μέθοδό του.

«Τρεις ήττες στα τελευταία τέσσερα παιχνίδια. Ο Τι Τζέι Σορτς χωρίς να καταφέρνει να ενσωματωθεί πλήρως. Ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ υπό έλεγχο. Ένας Ολυμπιακός πληγωμένος, αλλά ικανός να τιμωρήσει τον Παναθηναϊκό στα μεταξύ τους παιχνίδια», αναφέρει το εν λόγω site στο ρεπορτάζ του με τον τίτλο: «Ένας Παναθηναϊκός σε πτώση: Έχει ημερομηνία λήξης η μέθοδος Αταμάν;».

«Αν αυτή δεν είναι μία από τις πιο ταραχώδεις στιγμές της εποχής Εργκίν Αταμάν στην Αθήνα, τότε βρίσκεται πολύ κοντά», σημειώνουν οι Ισπανοί, τονίζοντας ότι «η ατμόσφαιρα στο εσωτερικό της ομάδας έχει επιδεινωθεί με εμφανή τρόπο». Ιδιαίτερη μνεία γίνεται στις πρόσφατες τοποθετήσεις του Τούρκου τεχνικού: «Οι τελευταίες δηλώσεις του Αταμάν επιβεβαιώνουν ότι δεν πρόκειται για ακόμη ένα επικοινωνιακό παιχνίδι», σημειώνει το Solobasket.

«Το μήνυμα αυτό έρχεται σε πλήρη αντίθεση με όσα έλεγε πριν από λίγες εβδομάδες, όταν διαβεβαίωνε ότι εμπιστεύεται απόλυτα το ρόστερ», συνεχίζει το δημοσίευμα, υπενθυμίζοντας παράλληλα πως «ο ίδιος είχε δηλώσει ότι αν δεν κατακτήσει κάποιον μεγάλο τίτλο φέτος, αυτή θα είναι η τελευταία του χρονιά στον Παναθηναϊκό».

Και το σχετικό δημοσίευμα καταλήγει με τα εξής: «Τα συνεχόμενα προβλήματα φυσικής κατάστασης έχουν περιορίσει το rotation και η δεύτερη μονάδα δεν ανταποκρίνεται στο επίπεδο που απαιτείται. Η ήττα από την Μπάγερν Μονάχου αύξησε ακόμη περισσότερο την πίεση, μετατρέποντας το παιχνίδι με την Μπασκόνια σε κρίσιμο αγώνα τεράστιας σημασίας».