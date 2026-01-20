Φουλ για πλεονέκτημα ο Ολυμπιακός, έπεσε ο Παναθηναϊκός – Οι πιθανότητες για τη regular season της Euroleague (pic)

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει απόψε (19:15) τη Μακάμπι Τελ Αβίβ στο ΣΕΦ για την 23η αγωνιστική της Euroleague και λίγο αργότερα ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Μπασκόνια στο ΟΑΚΑ (21:15) στα πρώτα παιχνίδια τους σε μια ακόμη «διαβολοβδομάδα» τη φετινή χρονιά.

Οι ερυθρόλευκοι βρίσκονται σε καλό mood και έχουν αρχίσει και ανεβάζουν στροφές, προέρχονται από δύο σερί νίκες και θέλουν να… τριτώσει το καλό στο Φάληρο, σε ένα ματς κομβικό για να επιστρέψουν στην πρώτη τετράδα. Από την άλλη, ο Παναθηναϊκός έχει φουλ σκαμπανεβάσματα στην απόδοση του, δυσκολεύεται πολύ στα τελευταία παιχνίδια του και προέρχεται από ήττα από την Μπάγερν στο Μόναχο, σε ένα ματς που δεν αγωνίστηκε ο Κέντρικ Ναν.

Ο Αμερικανός γκαρντ δεν πρόκειται να αγωνιστεί ούτε με τους Βάσκους, σε ένα must win για το τριφύλλι που βρίσκεται εν μέσω εσωστρέφειας μετά τις 3 ήττες σε 4 ματς, με τον Εργκίν Αταμάν να ψάχνεται για να αλλάξει την κατάσταση.

Το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός έχει ανεβάσει την απόδοση του εδώ και ένα μήνα περίπου, σε συνάρτηση με την αγωνιστική καθίζηση του τριφυλλιού έχει φέρει και νέα δεδομένα στις πιθανότητες και στις προσομοιώσεις για την τελική κατάταξη της Euroleague.

Ο μεν Ολυμπιακός από εκεί που βρισκόταν στην 8η θέση πριν μερικές εβδομάδες τώρα έχει σκαρφαλώσει στην πρώτη τετράδα, έχει ecpected wins περίπου 24.1, ενώ θεωρείται δεδομένο σχεδόν ότι θα είναι και στην πρώτη δεκάδα, αλλά και πιθανότατα και στο Top 6 και δεν θα χρειαστεί να παίξει στο play in για να περάσει στα play off. Αξίζει να σημειωθεί μάλιστα πως έχει 57% πιθανότητες με βάση το πρόγραμμα και όλα τα δεδομένα αυτή τη στιγμή για να έχει και πλεονέκτημα έδρας. Οι Πειραιώτες έχουν ρεκόρ 13-8 και ένα ματς λιγότερο.

Από την άλλη, ο Παναθηναϊκός έχει μια πολύ μεγάλη πτώση στις πιθανότητες και για την τετράδα, αλλά και για την εξάδα, αφού είναι στην 8η θέση αυτή τη στιγμή και έχει expected wins 22,4. Αυτό που προξενεί μεγαλύτερη εντύπωση όμως είναι το γεγονός πως έχει μόλις 24% πιθανότητες για να τερματίσει στην πρώτη τετράδα και 47% για να είναι στο Top 6 και να γλιτώσει τα play in. Ο Παναθηναϊκός για αυτό τον λόγο καίγεται για νίκη με την Μπασκόνια για να «ανασάνει», αφού έχει ξεμείνει πολύ πιο πίσω με ρεκόρ 13-9.

Όσον αφορά τις υπόλοιπες ομάδες, αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι η κορυφή, με την Μονακό του Βασίλη Σπανούλη να είναι εκεί και να έχει 100% πιθανότητες να βρεθεί στο Top 10, 94% πιθανότητες να είναι στο Top 6 και το πιο σημαντικό, 81% πιθανότητες να έχει πλεονέκτημα έδρας. Μάλιστα οι Μονεγάσκοι είναι η μοναδική ομάδα που έχει expected wins πάνω από 25 με βάση τις προσομοιώσεις, όπου έχει 25.9, με τη Χάποελ να είναι στις 24.9 νίκες και στη 2η θέση.

Δείτε τις πιθανότητες στη Euroleague – Που βρίσκονται Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός: