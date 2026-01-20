sports betsson
Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026
20.01.2026 | 09:47
Μποτιλιάρισμα στον Κηφισό – Πού εντοπίζονται τα μεγαλύτερα προβλήματα
20.01.2026 | 09:48
Σεισμός 4 Ρίχτερ νοτιοδυτικά της Λακωνίας
Πέσιτς: «Αυτό που κάνει η Euroleague είναι καταστροφικό»
Euroleague 20 Ιανουαρίου 2026 | 10:34

Ο Σβέτισλαβ Πέσιτς μίλησε για την απόφασή του να αναλάβει την Μπάγερν, ενώ στάθηκε και στο φορτωμένο καλεντάρι της Euroleague τονίζοντας ότι είναι μία καταστροφική απόφαση της διοργάνωσης.

Ο τεχνικός της Μπάγερν, Σβέτισλαβ Πέσιτς έδωσε συνέντευξη σε μεγάλο σερβικό μέσο και μίλησε για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας των Βαυαρών, την απόφασή του να συνεχίσει την προπονητική, ενώ στάθηκε και στο φορτωμένο καλεντάρι της Euroleague.

Ο Πέσιτς ανέφερε χαρακτηριστικά ότι η απόφαση της Euroleague να υπάρχουν πολλοί αγώνες στο πρόγραμμα είναι καταστροφική, καθώς προκαλούνται πολλά προβλήματα τραυματισμών, ο ρυθμός πέφτει, υποβαθμίζονται τα εγχώρια πρωταθλήματα και συνολικά δεν υπάρχουν οι απαραίτητες προϋποθέσεις για να στηριχθεί αυτό το φορτωμένο πρόγραμμα.

Αναλυτικά, οι δηλώσεις του Πέσιτς

Για την απόφασή του να αναλάβει την Μπάγερν:

«Δεν σχεδίαζα να εργαστώ ως προπονητής φέτος. Σκέφτηκα ότι θα έκανα κάτι που να σχετίζεται με εμένα και την οικογένειά μου. Η κατάσταση στον σύλλογο ήταν τέτοια που ο προπονητής είχε προβλήματα υγείας, πήρε πολύ χρόνο και υπήρξε μια κάποια πτώση στη φόρμα του, χάθηκαν πολλά παιχνίδια… Μένω στο Μόναχο, ήρθε το τηλεφώνημα και αποδέχτηκα την πρόταση.

Έχουμε κερδίσει όλα τα παιχνίδια στην Bundesliga μέχρι στιγμής, πολλά εκτός έδρας παιχνίδια. Πιστεύω ότι αυτή η ομάδα έχει τη δυνατότητα να γίνει ακόμα καλύτερη. Δεν έχουμε εγκαταλείψει την Ευρωλίγκα, το αντίθετο μάλιστα. Θέλουμε να κερδίζουμε κάθε παιχνίδι και μετά ας μιλήσουμε για κάποια περαιτέρω σχέδια για την Ευρωλίγκα».

Για το φορτωμένο καλεντάρι της Euroleague:

«Δεν είναι εύκολο. Έχουμε πολλά προβλήματα με τραυματισμούς, σχεδόν σε κάθε παιχνίδι κάποιος τραυματίζεται. Και, παίζουμε για δύο ή τρεις μέρες, υπάρχουν πολλά ταξίδια και έξοδα που δεν έχουν καν να κάνουν με το μπάσκετ. Ευτυχώς, έχουμε το αεροπλάνο μας και μετά τις εκτός έδρας υποχρεώσεις επιστρέφουμε αμέσως σπίτι, ώστε να μπορούν τα παιδιά να πάνε για ύπνο, ώστε να μην χρειάζεται να είμαστε σε ξενοδοχεία και να χάνουμε αυτόν τον χρόνο.

Η απόφαση της Euroleague είναι καταστροφική. Δεν χρειάζεται καν να συμμετέχεις για να το καταλάβεις αυτό. Αλλά ναι, τώρα είμαι εδώ ως προπονητής. Πρώτον, δεν υπάρχουν προϋποθέσεις για να παιχτούν τόσα πολλά παιχνίδια. Όπως και να το δούμε, το ευρωπαϊκό μπάσκετ πρέπει να βασίζεται στα εγχώρια πρωταθλήματα και δεν πρέπει να χάσουν τη σημασία τους.»

Masdar: Η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ανοίγει δρόμους για την επέκταση στη ΝΑ Ευρώπη

Ασφάλιστρα υγείας: Αυξήσεις 7% μεσοσταθμικά και φέτος

«Δύο Επέτειοι, Μία Σκηνή» στο Ολύμπια Μουσικό Θέατρο
«Δύο Επέτειοι, Μία Σκηνή» στο Ολύμπια Μουσικό Θέατρο

Στις 30 και 31 Ιανουαρίου, στο Ολύμπια θα πραγματοποιηθεί η συναυλία «Δύο Επέτειοι, Μία Σκηνή» - αφορμή τη συμπλήρωση 30 δημιουργικών χρόνων του συνθέτη Κώστα Λειβαδά και για τα 40 χρόνια της Ορχήστρας Νυκτών Εγχόρδων «Θανάσης Τσιπινάκης» του Δήμου Πατρέων.

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 20.01.26

Ο Κωστούλας έβαλε… φωτιά στο «X» με το «ψαλιδάκι»: «El Babinho, το αστέρι της Μπράιτον είναι εδώ» (vids)

Ο Μπάμπης Κωστούλας σκόραρε ένα απίθανο γκολ με ανάποδο ψαλίδι στο ματς της Μπράιτον κόντρα στην Μπόρνμουθ και οι χρήστες του «X» αποθέωσαν τον Έλληνα επιθετικό.

Σύνταξη
Να δώσει συνέχεια στο σερί κόντρα στη Μακάμπι ο Ολυμπιακός – Ψάχνει αντίδραση στο ΟΑΚΑ ο Παναθηναϊκός
Euroleague 20.01.26

Να δώσει συνέχεια στο σερί κόντρα στη Μακάμπι ο Ολυμπιακός – Ψάχνει αντίδραση στο ΟΑΚΑ ο Παναθηναϊκός

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται απόψε (19:15) τη Μακάμπι στο ΣΕΦ με στόχο να συνεχίσει το νικηφόρο σερί στη Euroleague – Ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί την Μπασκόνια (21:15) και ψάχνει αντίδραση...

Σύνταξη
Μπαρτζώκας για Μακάμπι: «Πολύ επικίνδυνη και σε καλό μομέντουμ – Δεν θα παίξει ο Μόρις»
Euroleague 19.01.26

Μπαρτζώκας για Μακάμπι: «Πολύ επικίνδυνη και σε καλό μομέντουμ – Δεν θα παίξει ο Μόρις»

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε στη media day του Ολυμπιακού, ενόψει της αναμέτρησης με την Μακάμπι Τελ Αβίβ (20/1, 19:30) – Τι είπε για το ματς και την κατάσταση του Μόντε Μόρις.

Σύνταξη
Η Euroleague αλλάζει format: Περισσότερες ομάδες, δύο όμιλοι και λιγότερες αγωνιστικές
Euroleague 18.01.26

Η Euroleague αλλάζει format: Περισσότερες ομάδες, δύο όμιλοι και λιγότερες αγωνιστικές

Η Euroleague φαίνεται πως θα μπει σε μια νέα περίοδο, με διαφορετικό format και αυτό μπορεί να συμβεί ακόμη και από την επόμενη σεζόν – Τι αναφέρουν στο εξωτερικό για τις ομάδες και τη δέσμευση στην Ένωση Παικτών.

Σύνταξη
Μοτιεγιούνας για το NBA Europe: «Εμείς ξέρουμε πώς λειτουργεί η Ευρώπη και είμαστε εδώ 26 χρόνια»
Euroleague 17.01.26

Μοτιεγιούνας για το NBA Europe: «Εμείς ξέρουμε πώς λειτουργεί η Ευρώπη και είμαστε εδώ 26 χρόνια»

Ο CEO της Euroleague, Παούλιους Μοτιεγιούνας εξαπέλυσε τα βέλη του για το NBA Europe τονίζοντας ότι δεν είναι βέβαιος για την προοπτική της διοργάνωσης και πώς θα λειτουργήσει στην πράξη.

Σύνταξη
Ρεάλ Μαδρίτης – Μπαρτσελόνα 80-61: Επιβλητική η «βασίλισσα» στον ισπανικό «εμφύλιο»
Μπάσκετ 16.01.26

Ρεάλ Μαδρίτης – Μπαρτσελόνα 80-61: Επιβλητική η «βασίλισσα» στον ισπανικό «εμφύλιο»

Η Ρεάλ Μαδρίτης είχε εξαιρετική επιθετική πολυφωνία απέναντι σε μια Μπαρτσελόνα που δεν είχε λύσεις κι έτσι επικράτησε εύκολα στο ντέρμπι της 22ης αγωνιστικής της Euroleague με 80-61.

Σύνταξη
Οι… πρώην «πληγώνουν» Παναθηναϊκό και Αταμάν
Euroleague 16.01.26

Οι… πρώην «πληγώνουν» Παναθηναϊκό και Αταμάν

Λορέντζο Μπράουν και Γουέινιεν Γκέιμπριελ έφυγαν σαν αποτυχημένοι από τον Παναθηναϊκό, αφού ο Εργκίν Αταμάν έκρινε ότι η ομάδα του χρειαζόταν κάτι καλύτερο στις θέσεις τους, ωστόσο αυτοί φρόντισαν να πάρουν αμέσως την εκδίκησή τους...

Σύνταξη
Ο Τζόουνς «βελτίωσε» και τον Χολ: Οι τρομεροί αριθμοί του στα τελευταία ματς (vids)
Euroleague 16.01.26

Ο Τζόουνς «βελτίωσε» και τον Χολ: Οι τρομεροί αριθμοί του στα τελευταία ματς (vids)

Ο Ντόντα Χολ έχει ντυθεί... Μιλουτίνοφ στα τελευταία παιχνίδια, με τον Αμερικανό να καταγράφει εξαιρετικά νούμερα στη στατιστική του απ' όταν ο Ολυμπιακός έντυσε στα «ερυθρόλευκα» τον συμπατριώτη του, Ταϊρίκ Τζόουνς.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Παρακεταμόλη στην εγκυμοσύνη: Μεγάλη μελέτη καταρρίπτει τους ισχυρισμούς Τραμπ
Υγεία 20.01.26

Παρακεταμόλη στην εγκυμοσύνη: Μεγάλη μελέτη καταρρίπτει τους ισχυρισμούς Τραμπ

Η μετα-ανάλυση προηγούμενων ερευνών υψηλής ποιότητας που περιελάμβαναν εκατοντάδες χιλιάδες παιδιά δεν έδειξε καμία συσχέτιση ανάμεσα στην παρακεταμόλη και τον αυτισμό.

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
Meteo: 294 νεκροί από ακραία καιρικά φαινόμενα σε 25 χρόνια – 633 επεισόδια με κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις
Σε 25 χρόνια 20.01.26

Στοιχεία σοκ: 294 νεκροί από ακραία καιρικά φαινόμενα - 633 επεισόδια με κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις

Σύμφωνα με τα στοιχεία του meteo, την περίοδο 2000-2025 καταγράφηκαν 633 καιρικά επεισόδια με κοινωνικο-οικονομικές επιπτώσεις και 294 ανθρώπινες απώλειες, με έναν ετήσιο μέσο όρο περίπου 11 απωλειών

Σύνταξη
Τραμπ: «Φίλε δεν καταλαβαίνω τι κάνεις με τη Γροιλανδία» – Ο αμερικανός φέρνει στο φως προσωπικά μηνύματα του Μακρόν
Κόσμος 20.01.26

«Φίλε δεν καταλαβαίνω τι κάνεις με τη Γροιλανδία» – Ο Τραμπ φέρνει στο φως προσωπικά μηνύματα του Μακρόν

Ο Μακρόν λέει στον Τραμπ ότι «συμφωνούμε απόλυτα στο θέμα της Συρίας», «μπορούμε να κάνουμε σημαντικά πράγματα αναφορικά με τον Ιράν», αλλά προσθέτει ότι «δεν καταλαβαίνω τι κάνεις με τη Γροιλανδία».

Σύνταξη
Σάμος: Εξαγοράσιμη ποινή φυλάκισης επιβλήθηκε στον 47χρονο εκπαιδευτικό για διακεκριμένη προσβολή ανηλίκων
Στο Εφετείο 20.01.26

Εξαγοράσιμη ποινή φυλάκισης επιβλήθηκε στον 47χρονο εκπαιδευτικό για διακεκριμένη προσβολή ανηλίκων στη Σάμο

Το θέμα είχαν φέρει στη δημοσιότητα δύο μητέρες 13χρονων μαθητών σχολείου της Σάμου οι οποίες προχώρησαν σε επώνυμες καταγγελίες στην τοπική διεύθυνση αστυνομίας

Σύνταξη
Μαρούσι: Τηλεφώνημα για βόμβα σε δημοσιογραφικό όμιλο
Συναγερμός 20.01.26

Τηλεφώνημα για βόμβα σε δημοσιογραφικό όμιλο

Συναγερμός μετά το τηλεφώνημα για βόμβα σε δημοσιογραφικό όμιλο στο Μαρούσι - Κλιμάκιο της ΕΛ.ΑΣ έχει σπεύσει στο σημείο για να προχωρήσει στους απαραίτητους ελέγχους

Σύνταξη
Αμαρτωλός πρόεδρος ο Τραμπ – Δεν εγκρίνουν την βίαιη εξωτερική πολιτική του οι… καθολικοί ιερείς
Πυρά 20.01.26

Αμαρτωλός πρόεδρος ο Τραμπ – Δεν εγκρίνουν την βίαιη εξωτερική πολιτική του οι… καθολικοί ιερείς

«Η εθνική μας συζήτηση για το ηθικό θεμέλιο της αμερικανικής πολιτικής ταλανίζεται από πόλωση, κομματισμό και στενά οικονομικά και κοινωνικά συμφέροντα» σημείωσαν οι καθολικοί ιερείς

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Ταυτοποιήθηκε με τη βοήθεια ΑΙ ο ναζί μιας από τις πιο ανατριχιαστικές φωτογραφίες του Ολοκαυτώματος
Γιάκομπους Όνεν 20.01.26

Ταυτοποιήθηκε με τη βοήθεια ΑΙ ο ναζί μιας από τις πιο ανατριχιαστικές φωτογραφίες του Ολοκαυτώματος

Ύστερα από 80 χρόνια, ιστορικός ταυτοποίησε με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης τον ναζί που απεικονίζεται να εκτελεί έναν Εβραίο στη φωτογραφία «The Last Jew in Vinnitsa». Το θύμα παραμένει άγνωστο.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ανεμοδαρμένα Ύψη – Ο Τζέικομπ Ελόρντι και η Μάργκο Ρόμπι απόλαυσαν την ερωτική ιστορία «στην πραγματικότητα»
Σπίθες 20.01.26

Ανεμοδαρμένα Ύψη – Ο Τζέικομπ Ελόρντι και η Μάργκο Ρόμπι απόλαυσαν την ερωτική ιστορία «στην πραγματικότητα»

Ο Τζέικομπ Ελόρντι αποκαλύπτει τη χημεία του με τη συμπρωταγωνίστριά του, Μάργκο Ρόμπι, στη νέα διασκευή της κλασικής πλέον ταινίας, Ανεμοδαρμένα Ύψη.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Το κίνημα για τα Τέμπη έγινε για περισσότερη δημοκρατία όχι για λιγότερα δικαιώματα
Editorial 20.01.26

Το κίνημα για τα Τέμπη έγινε για περισσότερη δημοκρατία όχι για λιγότερα δικαιώματα

Ο παλλαϊκός ξεσηκωμός για τα Τέμπη έγινε για να έχουμε περισσότερη δημοκρατία. Όχι ως εφαλτήριο για να τεθούν σε κίνδυνο βασικά δικαιώματα

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
«Θέλει μεγάλη αυτοπεποίθηση να κάνει κάτι τέτοιο» – Ο Ανρί αποθέωσε τον Κωστούλα για το «ψαλιδάκι» (vids)
Ποδόσφαιρο 20.01.26

«Θέλει μεγάλη αυτοπεποίθηση να κάνει κάτι τέτοιο» – Ο Ανρί αποθέωσε τον Κωστούλα για το «ψαλιδάκι» (vids)

Ο Μπάμπης Κωστούλας πέτυχε ένα απίθανο γκολ με ανάποδο ψαλίδι στην ισοπαλία της Μπράιτον με την Μπόρνμουθ (1-1) και ο σπουδαίος Τιερί Ανρί τον αποθέωσε.

Σύνταξη
Με… όπλο τον κόσμο του και στόχο μόνο τη νίκη κόντρα στη Λεβερκούζεν ο Ολυμπιακός
Champions League 20.01.26

Με… όπλο τον κόσμο του και στόχο μόνο τη νίκη κόντρα στη Λεβερκούζεν ο Ολυμπιακός

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται απόψε (20/1, 22:00) τη Λεβερκούζεν, για την 7η αγωνιστική της League Phase του Champions League, με στόχο τη νίκη που θα τον διατηρήσει ζωντανό στην υπόθεση πρόκριση.

Σύνταξη
Τίμοθι Μπάσφιλντ: Αφαιρέθηκε από νέα ταινία της Amazon μετά τις κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων
Μπαράζ καταγγελιών 20.01.26

Τίμοθι Μπάσφιλντ: Αφαιρέθηκε από νέα ταινία της Amazon μετά τις κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων

Ο ρόλος του Τίμοθι Μπάσφιλντ κόπηκε από τη ρομαντική κομεντί You Deserve Each Other της Amazon MGM. Ο ηθοποιός αντιμετωπίζει πολλαπλές καταγγελίες και αναμένεται να εμφανιστεί στο δικαστήριο στις 20 Ιανουαρίου

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Υποκλοπές: Το «ψέμα» της Intellexa στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων, το ξερίζωμα μετά τις αποκαλύψεις και τα 395 μολυσμένα SMS
Υποκλοπές 20.01.26

Το «ψέμα» της Intellexa στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων, το ξερίζωμα μετά τις αποκαλύψεις και τα 395 μολυσμένα SMS

Η αντίφαση της Intellexa που δεν γνώριζε για τον έλεγχο στην εταιρεία που φιλοξενούσε τους σέρβερ της. Τι εντόπισε η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Πώς στάλθηκαν τα τουλάχιστον 395 SMS που ήταν μολυσμένα με Predator

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

