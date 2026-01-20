Πέσιτς: «Αυτό που κάνει η Euroleague είναι καταστροφικό»

Ο τεχνικός της Μπάγερν, Σβέτισλαβ Πέσιτς έδωσε συνέντευξη σε μεγάλο σερβικό μέσο και μίλησε για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας των Βαυαρών, την απόφασή του να συνεχίσει την προπονητική, ενώ στάθηκε και στο φορτωμένο καλεντάρι της Euroleague.

Ο Πέσιτς ανέφερε χαρακτηριστικά ότι η απόφαση της Euroleague να υπάρχουν πολλοί αγώνες στο πρόγραμμα είναι καταστροφική, καθώς προκαλούνται πολλά προβλήματα τραυματισμών, ο ρυθμός πέφτει, υποβαθμίζονται τα εγχώρια πρωταθλήματα και συνολικά δεν υπάρχουν οι απαραίτητες προϋποθέσεις για να στηριχθεί αυτό το φορτωμένο πρόγραμμα.

Αναλυτικά, οι δηλώσεις του Πέσιτς

Για την απόφασή του να αναλάβει την Μπάγερν:

«Δεν σχεδίαζα να εργαστώ ως προπονητής φέτος. Σκέφτηκα ότι θα έκανα κάτι που να σχετίζεται με εμένα και την οικογένειά μου. Η κατάσταση στον σύλλογο ήταν τέτοια που ο προπονητής είχε προβλήματα υγείας, πήρε πολύ χρόνο και υπήρξε μια κάποια πτώση στη φόρμα του, χάθηκαν πολλά παιχνίδια… Μένω στο Μόναχο, ήρθε το τηλεφώνημα και αποδέχτηκα την πρόταση.

Έχουμε κερδίσει όλα τα παιχνίδια στην Bundesliga μέχρι στιγμής, πολλά εκτός έδρας παιχνίδια. Πιστεύω ότι αυτή η ομάδα έχει τη δυνατότητα να γίνει ακόμα καλύτερη. Δεν έχουμε εγκαταλείψει την Ευρωλίγκα, το αντίθετο μάλιστα. Θέλουμε να κερδίζουμε κάθε παιχνίδι και μετά ας μιλήσουμε για κάποια περαιτέρω σχέδια για την Ευρωλίγκα».

Για το φορτωμένο καλεντάρι της Euroleague:

«Δεν είναι εύκολο. Έχουμε πολλά προβλήματα με τραυματισμούς, σχεδόν σε κάθε παιχνίδι κάποιος τραυματίζεται. Και, παίζουμε για δύο ή τρεις μέρες, υπάρχουν πολλά ταξίδια και έξοδα που δεν έχουν καν να κάνουν με το μπάσκετ. Ευτυχώς, έχουμε το αεροπλάνο μας και μετά τις εκτός έδρας υποχρεώσεις επιστρέφουμε αμέσως σπίτι, ώστε να μπορούν τα παιδιά να πάνε για ύπνο, ώστε να μην χρειάζεται να είμαστε σε ξενοδοχεία και να χάνουμε αυτόν τον χρόνο.

Η απόφαση της Euroleague είναι καταστροφική. Δεν χρειάζεται καν να συμμετέχεις για να το καταλάβεις αυτό. Αλλά ναι, τώρα είμαι εδώ ως προπονητής. Πρώτον, δεν υπάρχουν προϋποθέσεις για να παιχτούν τόσα πολλά παιχνίδια. Όπως και να το δούμε, το ευρωπαϊκό μπάσκετ πρέπει να βασίζεται στα εγχώρια πρωταθλήματα και δεν πρέπει να χάσουν τη σημασία τους.»