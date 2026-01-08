Πέσιτς για Ολυμπιακό: «Το παιχνίδι με αυτό τον ιστορικό σύλλογο δεν έρχεται σε καλή στιγμή για μας»

Η Μπάγερν Μονάχου έχει μπει σε μια νέα εποχή με τον Σβέτισλαβ Πέσιτς και την Παρασκευή (9/1, 21:15) θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.

Ο Σέρβος τεχνικός μίλησε για το παιχνίδι, τονίζοντας πως είναι μια πρόκληση για την ομάδα του, αλλά ξεκαθάρισε ότι δεν έρχεται σε καλή στιγμή.

Αναλυτικά, όσα ανέφερε ο Σβέτισλαβ Πέσιτς:

«Ο αγώνας με τον Ολυμπιακό δεν έρχεται σε καλή στιγμή, αν και μια αναμέτρηση με αυτόν τον ιστορικό σύλλογο είναι πάντα μια πολύ μεγάλη πρόκληση. Έχουμε κερδίσει μερικούς αγώνες στο πρωτάθλημα και επίσης στη Euroleague.

Όμως θα μας λείψουν μερικοί παίκτες που είναι καταβεβλημένοι. Ελπίζω ότι άλλοι θα πάρουν την ευκαιρία τους και θα μας δώσουν ενέργεια. Παρά τα προβλήματα και την εξαιρετική ποιότητα των Πειραιωτών, θέλουμε να παραμείνουμε στον δρόμο μας».