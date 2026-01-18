Η Euroleague αλλάζει format: Περισσότερες ομάδες, δύο όμιλοι και λιγότερες αγωνιστικές

H Euroleague μπορεί να αποτελεί την κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση, όμως το NBA Europe έρχεται στη Γηραιά Ήπειρο με άγριες διαθέσεις και με σκοπό να αλλάξει τις ισορροπίες σε βάθος χρόνου.

Ωστόσο, η διοργανώτρια αρχή της Euroleague δεν έχει μείνει με σταυρωμένα τα χέρια, αφού προχωράει σε άμεσες αλλαγές τόσο στο format, όσο και στις ομάδες, την ώρα μάλιστα που φέρεται να έχει συμφωνήσει με όλους τους μετόχους για νέο συμβόλαιο συνεργασίας, εκτός από τις Ρεάλ Μαδρίτης και Φενέρμπαχτσε.

Το ευρωπαϊκό μπάσκετ έχει μπει σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι σε όλους τους τομείς και η Euroleague έχει σκοπό να καινοτομήσει, σύμφωνα με όσα αναφέρουν στο εξωτερικό και κυρίως στην Ισπανία τις τελευταίες μέρες. Όπως αναφέρουν δημοσιεύματα, η Euroleague θα αλλάξει πολλά από την επόμενη χρονιά στο format, ενώ υπάρχει ήδη επίσημη δέσμευση με υπογραφές.

Συγκεκριμένα, η φετινή σεζόν με τις 38 αγωνιστικές αποτελεί εξαίρεση και όχι τον κανόνα. Η Euroleague έχει συμφωνήσει επίσημα με την Ένωση Παικτών ότι αυτός ο αριθμός αγώνων γίνεται αποδεκτός μόνο για μία χρονιά, λόγω της υπερβολικής επιβάρυνσης των αθλητών.

Η συζήτηση έχει ήδη γίνει σε θεσμικό επίπεδο και αφορά τόσο την κόπωση των παικτών, όσο και τις δύσκολες συνθήκες μετακίνησης στην Ευρώπη, με συνεχείς πτήσεις, αλλαγές αεροσκαφών και ταξίδια σε οικονομική θέση, σε αντίθεση με όσα ισχύουν στο NBA.

Πώς θα είναι το νέο format στη Euroleague

Αρχικά, η επόμενη Euroleague αναμένεται να περιλαμβάνει λιγότερες αγωνιστικές και λιγότερες διαβολοβδομάδες και αυτό θα συμβεί με γνώμονα το καλό των παικτών, αλλά και για την αύξηση του ενδιαφέροντος που θα γίνει στα πρότυπα του NBA. Το βασικό είναι ότι οι ομάδες θα αυξηθούν λογικά και θα γίνουν 22, όμως θα χωριστούν σε δύο ομίλους των 11 και θα παίξει η κάθε μια από αυτές 31 αγωνιστικές, δηλαδή επτά λιγότερα παιχνίδια σε σχέση με φέτος.

Το ακριβές format και ειδικά ο τρόπος με τον οποίο θα χωριστούν οι ομάδες ή οι περιφέρειες δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί, ωστόσο η κατεύθυνση είναι ξεκάθαρη. Η EuroLeague οδηγείται σε αναδιάρθρωση, με στόχο την ασφάλεια των παικτών.

Αξίζει να σημειωθεί πως η λογική λέει ότι κάθε ομάδα θα παίξει εντός και εκτός έδρας με τις υπόλοιπες 10 ομάδες της… περιφέρειας της και θα δώσει άλλο ένα ματς είτε εντός είτε εκτός έδρας με τις ομάδες που θα είναι στην απέναντι πλευρά. Σύνολο δηλαδή 31 αγωνιστικές. Ακόμη δεν έχουν πέσει οι υπογραφές, όμως αυτή αναμένεται να είναι η νέα Euroleague, που σίγουρα θα έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον και θα είναι ακόμη πιο ξεκάθαρη στο κομμάτι των προκρίσεων, αφού στα play off οι ομάδες θα παίζουν… χιαστί για την πρόκριση στο Final Four.