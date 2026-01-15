Με πρόστιμο τιμώρησε τον Αταμάν η Euroleague

Πρόστιμο ύψους 5.000 ευρώ επέβαλε η Euroleague στον προπονητή του Παναθηναϊκού, Εργκίν Αταμάν, για όσα δήλωσε μετά το τέλος του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο ΟΑΚΑ, απ’ όπου οι Ερυθρόλευκοι έφυγαν νικητές.

Ο Τούρκος τεχνικός είχε αναφερθεί στη διαιτησία της αναμέτρησης και τιμωρήθηκε με βάση το Άρθρο 24.2.c του Πειθαρχικού Κώδικα της διοργάνωσης.

Η ανακοίνωση της Euroleague:

«19η αγωνιστική

Η Βίρτους Μπολόνια τιμωρήθηκε με πρόστιμο 5.000 ευρώ λόγω επεισοδίων που προκλήθηκαν από το κοινό κατά τη διάρκεια του αγώνα Βίρτους Μπολόνια – EA7 Εμπόριο Αρμάνι Μιλάνο, βάσει του Άρθρου 29.2.g) του Πειθαρχικού Κώδικα της Euroleague Basketball.

Ο κ. Εργκίν Αταμάν, προπονητής του Παναθηναϊκού ΑΚΤΩΡ Αθήνας, τιμωρήθηκε με πρόστιμο 5.000 ευρώ για σχόλια σχετικά με την εκτέλεση των διαιτητών Παναθηναϊκός ΑΚΤΩΡ Αθήνας – Ολυμπιακός Πειραιώς, σύμφωνα με το Άρθρο 24.2.c) του Πειθαρχικού Κώδικα της Euroleague Basketball.

20η αγωνιστική

Ο Ερυθρός Αστέρας τιμωρήθηκε με πρόστιμα ύψους 25.000 ευρώ λόγω επεισοδίων που προκλήθηκαν από το κοινό κατά τη διάρκεια του αγώνα Ερυθρός-Βαλένθια σύμφωνα με το άρθρο 29.2.f) και g) του Πειθαρχικού Κώδικα της Euroleague Basketball.

Η απόφαση αυτή ενεργοποιεί την αναστολή της ποινής περιορισμού της χωρητικότητας 80% στον επόμενο εντός έδρας αγώνα του συλλόγου, η οποία επιβλήθηκε στις 10 Δεκεμβρίου 2025, μέσω της Πειθαρχικής Απόφασης 18/2025-26.

Η ένσταση που υπέβαλε η Ζαλγκίρις Κάουνας για το φύλλο αγώνα του αγώνα Βίρτους Μπολόνια – Ζαλγκίρις Κάουνας απορρίφθηκε».