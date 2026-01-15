sports betsson
Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2026
Με πρόστιμο τιμώρησε τον Αταμάν η Euroleague
Euroleague 15 Ιανουαρίου 2026 | 19:41

Με πρόστιμο τιμώρησε τον Αταμάν η Euroleague

Κόστισαν τα παράπονα του Εργκίν Αταμάν για τη διαιτησία μετά την ήττα από τον Ολυμπιακό στη Euroleague, με τη διοργανώτρια αρχή να του επιβάλει πρόστιμο 5.000 ευρώ.

Σύνταξη
A
A
Spotlight

Πρόστιμο ύψους 5.000 ευρώ επέβαλε η Euroleague στον προπονητή του Παναθηναϊκού, Εργκίν Αταμάν, για όσα δήλωσε μετά το τέλος του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο ΟΑΚΑ, απ’ όπου οι Ερυθρόλευκοι έφυγαν νικητές.

Ο Τούρκος τεχνικός είχε αναφερθεί στη διαιτησία της αναμέτρησης και τιμωρήθηκε με βάση το Άρθρο 24.2.c του Πειθαρχικού Κώδικα της διοργάνωσης.

Η ανακοίνωση της Euroleague:

«19η αγωνιστική

Η Βίρτους Μπολόνια τιμωρήθηκε με πρόστιμο 5.000 ευρώ λόγω επεισοδίων που προκλήθηκαν από το κοινό κατά τη διάρκεια του αγώνα Βίρτους Μπολόνια – EA7 Εμπόριο Αρμάνι Μιλάνο, βάσει του Άρθρου 29.2.g) του Πειθαρχικού Κώδικα της Euroleague Basketball.

Ο κ. Εργκίν Αταμάν, προπονητής του Παναθηναϊκού ΑΚΤΩΡ Αθήνας, τιμωρήθηκε με πρόστιμο 5.000 ευρώ για σχόλια σχετικά με την εκτέλεση των διαιτητών Παναθηναϊκός ΑΚΤΩΡ Αθήνας – Ολυμπιακός Πειραιώς, σύμφωνα με το Άρθρο 24.2.c) του Πειθαρχικού Κώδικα της Euroleague Basketball.

20η αγωνιστική

Ο Ερυθρός Αστέρας τιμωρήθηκε με πρόστιμα ύψους 25.000 ευρώ λόγω επεισοδίων που προκλήθηκαν από το κοινό κατά τη διάρκεια του αγώνα Ερυθρός-Βαλένθια σύμφωνα με το άρθρο 29.2.f) και g) του Πειθαρχικού Κώδικα της Euroleague Basketball.

Η απόφαση αυτή ενεργοποιεί την αναστολή της ποινής περιορισμού της χωρητικότητας 80% στον επόμενο εντός έδρας αγώνα του συλλόγου, η οποία επιβλήθηκε στις 10 Δεκεμβρίου 2025, μέσω της Πειθαρχικής Απόφασης 18/2025-26.

Η ένσταση που υπέβαλε η Ζαλγκίρις Κάουνας για το φύλλο αγώνα του αγώνα Βίρτους Μπολόνια – Ζαλγκίρις Κάουνας απορρίφθηκε».

Πετρέλαιο
JP Morgan: Γιατί δεν θα έχουμε επανάληψη του 1979 στην αγορά πετρελαίου

JP Morgan: Γιατί δεν θα έχουμε επανάληψη του 1979 στην αγορά πετρελαίου

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Με άλμα στο φίνις έφτασε κοντά στις 2.250 μονάδες

Χρηματιστήριο Αθηνών: Με άλμα στο φίνις έφτασε κοντά στις 2.250 μονάδες

Μπάσκετ 15.01.26

Ανακοίνωσε Καμπόκλο η Dubai BC

Η Dubai BC ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας της με τον 30χρονο Βραζιλιάνο σέντερα Μπρούνο Καμπόκλο, μέχρι το τέλος της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου.

Σύνταξη
On Field 15.01.26

Αρτέτα και Ράις αποθεώνουν τον Γιόκερες

Ο Σουηδός επιθετικός πέτυχε γκολ και είχε ασίστ στη νίκη επί της Τσέλσι, με τον προπονητή και τον διεθνή μέσο της Άρσεναλ να «στάζουν μέλι» για τον διεθνή σέντερ φορ

Σύνταξη
Ανακοίνωσε Καμπόκλο η Dubai BC
Μπάσκετ 15.01.26

Ανακοίνωσε Καμπόκλο η Dubai BC

Η Dubai BC ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας της με τον 30χρονο Βραζιλιάνο σέντερα Μπρούνο Καμπόκλο, μέχρι το τέλος της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου.

Σύνταξη
Το NBA στην Ευρώπη: Τι γνωρίζουμε μέχρι τώρα
Euroleague 15.01.26

Το NBA στην Ευρώπη: Τι γνωρίζουμε μέχρι τώρα

To NBA βλέπει την πρόταση ως το καλύτερο μέλλον για την ευρωπαϊκή καλαθοσφαίριση, με έμφαση στην ανάπτυξη των εθνικών λιγκών και της βάσης των νεαρών παικτών

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Μπάσκετ στην «σφαίρα» του ιδεατού
On Field 14.01.26

Μπάσκετ στην «σφαίρα» του ιδεατού

Ο Ολυμπιακός παρουσίασε στο Βελιγράδι το μπάσκετ του Μπαρτζώκα, με τους πειραιώτες να πετυχαίνουν την πέμπτη νίκη τους στα έξι τελευταία παιχνίδια που έχουν δώσει στην Ευρωλίγκα

Σύνταξη
LIVE: Παρτιζάν – Ολυμπιακός
Euroleague 14.01.26

LIVE: Παρτιζάν – Ολυμπιακός

LIVE: Παρτιζάν – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 20:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παρτιζάν – Ολυμπιακός για την 22η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Σύνταξη
Ολυμπιακός: Το «ξεμούδιασμα», η επιστροφή του Νιλικίνα και οι αγκαλιές του Βεζένκοφ με Καλάθη και «Πόκου» (vid)
Euroleague 14.01.26

Ολυμπιακός: Το «ξεμούδιασμα», η επιστροφή του Νιλικίνα και οι αγκαλιές του Βεζένκοφ με Καλάθη και «Πόκου» (vid)

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει εκτός έδρας απόψε την Παρτιζάν (14/1, 20:30) και η Ερυθρόλευκη ΚΑΕ δημοσίευσε ένα βίντεο με όμορφες στιγμές πριν το παιχνίδι.

Σύνταξη
Αταμάν: «Κάθε ματς είναι must win γιατί θέλουμε να κλείσουμε την κανονική διάρκεια στην καλύτερη θέση»
Euroleague 14.01.26

Αταμάν: «Κάθε ματς είναι must win γιατί θέλουμε να κλείσουμε την κανονική διάρκεια στην καλύτερη θέση»

Ο Εργκίν Αταμάν μίλησε για την αναμέτρηση με την Μπάγερν στο Μόναχο, για την απουσία του Κέντρικ Ναν, για την εμφάνιση με το Περιστέρι και την ανάγκη για διπλό κόντρα στους Βαυαρούς.

Σύνταξη
Παρτιζάν – Ολυμπιακός: Στο Βελιγράδι για διπλό… τετράδας οι Ερυθρόλευκοι
Euroleague 14.01.26

Παρτιζάν – Ολυμπιακός: Στο Βελιγράδι για διπλό… τετράδας οι Ερυθρόλευκοι

Ο Ολυμπιακός κοντράρεται με την Παρτιζάν που είναι στην τελευταία θέση της βαθμολογίας της Euroleague (20:30, NovaSports Prime) και θέλει διπλό που θα τον επαναφέρει γερά στο «κόλπο» της τετράδας.

Σύνταξη
Ανακοίνωσε Καμπόκλο η Dubai BC
Μπάσκετ 15.01.26

Ανακοίνωσε Καμπόκλο η Dubai BC

Η Dubai BC ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας της με τον 30χρονο Βραζιλιάνο σέντερα Μπρούνο Καμπόκλο, μέχρι το τέλος της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου.

Σύνταξη
Γερουλάνος στην κυβέρνηση: Τέμπη, αγρότες, Mercosur, Διεθνές Δίκαιο – Υπερασπίζεστε τα ανυπεράσπιστα
«Κυβέρνηση-παθογένεια» 15.01.26

Γερουλάνος στην κυβέρνηση: Τέμπη, αγρότες, Mercosur, Διεθνές Δίκαιο – Υπερασπίζεστε τα ανυπεράσπιστα

«Γιατί υπερασπίζεστε αυτά που έκανε στο παρελθόν η κυβέρνησή σας στο σιδηρόδρομο, όταν ξέρετε καλά ότι η ίδια αυτή κυβέρνηση έκανε τα πάντα για να μην μάθουμε ποτέ τι πήγε λάθος στα Τέμπη;», τόνισε ο Παύλος Γερουλάνος

Σύνταξη
Αρτέτα και Ράις αποθεώνουν τον Γιόκερες
On Field 15.01.26

Αρτέτα και Ράις αποθεώνουν τον Γιόκερες

Ο Σουηδός επιθετικός πέτυχε γκολ και είχε ασίστ στη νίκη επί της Τσέλσι, με τον προπονητή και τον διεθνή μέσο της Άρσεναλ να «στάζουν μέλι» για τον διεθνή σέντερ φορ

Σύνταξη
Η Τζόντι Φόστερ αποκαλύπτει ότι «γλύτωσε τη σεξουαλική κακοποίηση στο Χόλιγουντ», επειδή είχε προνομιακή θέση
«Θείε» 15.01.26

Η Τζόντι Φόστερ αποκαλύπτει ότι «γλύτωσε τη σεξουαλική κακοποίηση στο Χόλιγουντ», επειδή είχε προνομιακή θέση

«Όταν έλαβα την πρώτη μου υποψηφιότητα για Όσκαρ, ανήκα σε μια ιδιαίτερη κατηγορία ανθρώπων που είχαν δύναμη», ανέφερε σε πρόσφατη συνέντευξή της η Τζόντι Φόστερ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
ΣΥΡΙΖΑ για δηλώσεις Φιντάν: Ο διάλογος προϋποθέτει ξεκάθαρες κόκκινες γραμμές και θεσμική αξιοπιστία
Εξωτερική πολιτική 15.01.26

ΣΥΡΙΖΑ για δηλώσεις Φιντάν: Ο διάλογος προϋποθέτει ξεκάθαρες κόκκινες γραμμές και θεσμική αξιοπιστία

Ο κ. Γεραπετρίτης οφείλει να ενημερώσει άμεσα τη Βουλή και τα πολιτικά κόμματα για το ακριβές πλαίσιο της επικείμενης συνάντησης Μητσοτάκη - Ερντογάν, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ

Σύνταξη
Συναγερμός στη Μαύρη Θάλασσα: Η Ελλάδα προειδοποιεί τον στόλο της
Reuters 15.01.26

Συναγερμός στη Μαύρη Θάλασσα: Η Ελλάδα προειδοποιεί τον στόλο της

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Reuters, η Ελλάδα απηύθυνε επείγουσα προειδοποίηση προς τον εμπορικό της στόλο, καλώντας τις ναυτιλιακές εταιρείες να επανεξετάσουν τα μέτρα ασφαλείας τους κατά τον πλου προς τα ρωσικά λιμάνια της Μαύρης Θάλασσας.

Σύνταξη
Βέλγιο: Αθλητές έστηναν τουρνουά μπάσκετ για να προκριθούν στους Ολυμπιακούς Αγώνες
Μπάσκετ 15.01.26

Βέλγιο: Αθλητές έστηναν τουρνουά μπάσκετ για να προκριθούν στους Ολυμπιακούς Αγώνες

Μια υπόθεση διαφθοράς και απάτης ταλανίζει το βελγικό μπάσκετ, αφού η Ομοσπονδία της χώρας κατηγορείται ότι «έστελνε» αθλητές στους Ολυμπιακούς Αγώνες χωρίς αυτοί να πληρούν τα κριτήρια.

Σύνταξη
Είχαν στήσει κλώνο κεραίας κινητής τηλεφωνίας, έστελναν παραπλανητικά sms και υπέκλεπταν τραπεζικές κάρτες
Ελλάδα 15.01.26

Είχαν στήσει κλώνο κεραίας κινητής τηλεφωνίας, έστελναν παραπλανητικά sms και υπέκλεπταν τραπεζικές κάρτες

Δύο Κινέζοι εντοπίστηκαν έξω από εμπορικό κέντρο στα Σπάτα να έχουν εγκαταστήσει σε αυτοκίνητο εξοπλισμό υψηλής τεχνολογίας αποκτώντας πρόσβαση στα κινητά τηλέφωνα πολιτών και τους εξαπατούσαν μ'έσω της μεθόδου «SMS Blaster»

Σύνταξη
Γροιλανδία: Έφτασαν οι πρώτοι στρατιώτες από την Ευρώπη – Ποιες χώρες συμμετέχουν στην αποστολή
«Operation Arctic Endurance» 15.01.26

Οι πρώτοι στρατιώτες από την Ευρώπη που έφτασαν στη Γροιλανδία - Ποιες χώρες συμμετέχουν στην αποστολή

Στρατιωτικό προσωπικό στη Γροιλανδία καταφθάνει από χώρες της Ευρώπης. Οι αξιωματικοί που αναπτύσσονται «θα προετοιμάσουν τα επόμενα βήματα της δανικής άσκησης «Operation Arctic Endurance».

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Αντί να πάρει, θα δώσει – Η κόρη του Μάικλ Τζάκσον διεκδικεί την περιουσία του πατέρα της και βρέθηκε χρεωμένη 115.000 δολάρια
Είναι πολλά τα λεφτά 15.01.26

Αντί να πάρει, θα δώσει - Η κόρη του Μάικλ Τζάκσον διεκδικεί την περιουσία του πατέρα της και βρέθηκε χρεωμένη 115.000 δολάρια

Οι διαχειριστές της περιουσίας του Μάικλ Τζάκσον υποβάλλαν στο δικαστήριο αναλυτική κατάσταση εξόδων και αμοιβών συνολικού ύψους 115.000 δολαρίων στο πλαίσιο της δικαστικής διαμάχης με την κόρη του ποπ σταρ, Πάρις Τζάκσον.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Μόσχα: «Η Δύση ισχυρίζεται ότι Ρωσία και Κίνα απειλούν τη Γροιλανδία για να καλύψει τις δικές της αποτυχίες»
«Απαράδεκτο» 15.01.26

Μόσχα: «Η Δύση ισχυρίζεται ότι Ρωσία και Κίνα απειλούν τη Γροιλανδία για να καλύψει τις δικές της αποτυχίες»

Η Γροιλανδία βρίσκεται στο επίκεντρο μιας κλιμακούμενης γεωπολιτικής αντιπαράθεσης, καθώς η Ρωσία κατηγορεί τη Δύση για ασυνέπεια, στρατιωτικοποίηση της Αρκτικής και εργαλειοποίηση

Σύνταξη
LIVE: Εξατσίμπασι – Ολυμπιακός
Βόλεϊ γυναικών 15.01.26

LIVE: Εξατσίμπασι – Ολυμπιακός

LIVE: Εξατσίμπασι – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 18:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Εξατσίμπασι – Ολυμπιακός για την 4η αγωνιστική του Champions League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 7.

Σύνταξη
Αποκάλυψη: Ο μεγάλος καβγάς τον Οκτώβριο και η απόφαση της Λόρας για φυγή – Το οικογενειακό «μυστικό» της Γερμανίας
Ελλάδα 15.01.26

Αποκάλυψη: Ο μεγάλος καβγάς τον Οκτώβριο και η απόφαση της Λόρας για φυγή – Το οικογενειακό «μυστικό» της Γερμανίας

Σε θρίλερ δίχως τέλος εξελίσσεται η υπόθεση της εξαφάνισης της 16χρονης Λόρας από την Πάτρα - Νέες αποκαλύψεις για τα αίτια φυγής από το σπίτι της

Σύνταξη
Φάμελλος: Είναι ώρα των αποφάσεων – Η κοινωνία θέλει λύση κυβερνητικής προοπτικής – Σημαντικός ο ρόλος του Τσίπρα
Συνεδρίαση Κ.Ο. 15.01.26

Φάμελλος: Είναι ώρα των αποφάσεων – Η κοινωνία θέλει λύση κυβερνητικής προοπτικής – Σημαντικός ο ρόλος του Τσίπρα

Ο Σωκράτης Φάμελλος απάντησε, δίχως να την κατονομάσει, στο εγχείρημα της Μαρίας Καρυστιανού και υπογράμμισε ότι απαιτείται σύγκλιση και συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων για τη διαμόρφωση εναλλακτικής κυβερνητικής λύσης, στην οποία είναι σημαντικός ο ρόλος του Αλέξη Τσίπρα

Σύνταξη
Υπόθεση Βαλυράκη: «Τον είδα, κάποια στιγμή ήρθαν μούρη με μούρη με το καΐκι» – Η κατάθεση μάρτυρα στη δίκη
Ελλάδα 15.01.26

Υπόθεση Βαλυράκη: «Τον είδα, κάποια στιγμή ήρθαν μούρη με μούρη με το καΐκι» – Η κατάθεση μάρτυρα στη δίκη

Ο μάρτυρας κατέθεσε ότι είδε ένα αλιευτικό να πλησιάζει το φουσκωτό του Σήφη Βαλυράκη και πως όταν τα δυο σκάφη βρέθηκαν πλώρη με πλώρη άκουσε να έχουν διαπληκτισμό.

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Ο Ντάνι Μέρφι «υπέδειξε» στην διοίκηση της Λίβερπουλ τον ιδανικό διάδοχο του Σλοτ
On Field 15.01.26

Ο Ντάνι Μέρφι «υπέδειξε» στην διοίκηση της Λίβερπουλ τον ιδανικό διάδοχο του Σλοτ

Ο παλαίμαχος χαφ των «κόκκινων» έχει ξεκάθαρη άποψη για το ποιος πρέπει να είναι ο προπονητής που θα διαδεχθεί τον Σλοτ, αν οι πρωταθλητές Αγγλίας απομακρύνουν τον Ολλανδό

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Καραϊβική: Νέα κατάσχεση δεξαμενόπλοιου που συνδέεται με τη Βενεζουέλα – Έκτο πλοίο που γίνεται στόχος των ΗΠΑ
Βίντεο από το ρεσάλτο 15.01.26

Νέα κατάσχεση δεξαμενόπλοιου που συνδέεται με τη Βενεζουέλα - Έκτο πλοίο που γίνεται στόχος των ΗΠΑ

Στην κατάσχεση ενός ακόμη δεξαμενόπλοιου που συνδέεται με τη Βενεζουέλα προχώρησαν οι ΗΠΑ πριν από το τετ α τετ του Ντόναλντ Τραμπ με την Μαρία Κορίνα Ματσάδο.

Σύνταξη
Θρήνος στο μπάσκετ, πέθανε στα 50 του ο Άντε Γκργκούρεβιτς, πρώην παίκτης των Άρη και ΑΕΚ
Μπάσκετ 15.01.26

Θρήνος στο μπάσκετ, πέθανε στα 50 του ο Άντε Γκργκούρεβιτς, πρώην παίκτης των Άρη και ΑΕΚ

Την τελευταία πνοή του σε ηλικία μόλις 50 ετών άφησε ο Άντε Γκργκούρεβιτς, πρώην παίκτης των ΑΕΚ και Άρη. Οι ανακοινώσεις που εξέδωσαν οι δύο «κιτρινόμαυρες» ομάδες.

Σύνταξη
