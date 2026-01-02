Αταμάν: «Μετά από τόσες ήττες κόντρα στον Ολυμπιακό, κάποιοι παίκτες φοβούνται να παίξουν» (vid)

Ο Ολυμπιακός νίκησε τον Παναθηναϊκό με 87-82 στη Ολυμπιακό στο ΟΑΚΑ για την 19η αγωνιστική της Euroleague, με τον Εργκίν Αταμάν να στέκεται στην πολύ καλή απόδοση του Σάσα Βεζένκοφ που είχε 24 πόντους, εξηγώντας πως η δική του ουσιαστικά «… έπαιξε χωρίς πάουερ φόργουορντ».

Παράλληλα ο Τούρκος τεχνικός παραδέχθηκε πως ο Παναθηναϊκός βασίστηκε πάρα πολύ στον Κέντρικ Ναν, ωστόσο δεν θα μπορούσε να κερδίσει με μόνο έναν παίκτη να παίζει τόσο καλά, έστω κι αν ο Αμερικανός γκαρντ είχε 32 πόντους, 5 ριμπάουντ και 6 ασίστ.

Δείτε αναλυτικά όσα είπε ο Αταμάν:

«Θα άλλαζα το τέταρτο δεκάλεπτο. Πρώτα από όλα να συγχαρώ τον Σάσα Βεζένκοφ. Έδειξε πως είναι πραγματικός πάουερ φοργουορντ. Εμείς παίξαμε χωρίς πάουερ φόργουορντ. Ο Ερνανγκόμεθ και ο Μήτογλου είχαν μηδέν πόντους, όπως σε όλα τα ντέρμπι φέτος. Ο Βεζένκοφ είχε 24 πόντους και πήρε ευθύνες. Συγχαρητήρια σε εκείνον.

Από εκεί και πέρα, θέλω να συγχαρώ τους διαιτητές. Κάθε φορά που έρχονται εδώ θέλουν να δείξουν πως είναι οι καλύτεροι διαιτητές. Τους αξίζει να είναι στον τελικό. Θα είναι στον τελικό με αυτή τους την απόδοση. Σε ντέρμπι, ο αντίπαλος σούταρε 28 βολές κι εμείς μόνο 18. Συγχαρητήρια. Θα με τιμωρήσουν αλλά συγχαρητήρια στους διαιτητές. Έδειξαν πως δεν επηρεάστηκαν.

Εμείς προσπαθήσαμε, παλέψαμε, όμως μόνο με τον Ναν δεν μπορούμε να κερδίσουμε τον Ολυμπιακό. Είναι σπουδαία ομάδα. Συγχαρητήρια ξανά στον Σάσα Βεζένκοφ».

Λίγο αργότερα στη συνέντευξη Τύπου ο Εργκίν Αταμάν ανέφερε ότι κάποιοι παίκτες του φοβούνται να αναλάβουν ευθύνες στα παιχνίδια με τον Ολυμπιακό μετά τις σερί ήττες που έχουν από τους ερυθρόλευκους

«Αρχίσαμε χάλια το ματς. Ο Ολυμπιακός έπαιξε έξυπνα και μας τιμώρησε. Έπαιξε πολύ καλά στο low post απέναντι στον Τι Τζέι Σορτς. Ο Σάσα Βεζένκοβ το εκμεταλλεύτηκε αυτό. Μετά από αυτό αλλάξαμε πράγματα, βρήκαμε την ισορροπία και παίξαμε πιο επιθετικά.

Προσπαθήσαμε να επιτεθούμε με τον Κέντρικ Ναν. Τα βασικά είναι ότι θέλω να συγχαρώ τον Σάσα Βεζένκοφ. Ακόμα μία φορά έπαιξε απίστευτα κόντρα στους παίκτες μας. Είχε 21 πόντους και οι δικοί μας power forwards είχαν μηδέν πόντους, όπως ο Χουάντσο και ο Μήτογλου.

Προσπάθησα να δώσω λεπτά και στον Οσμάν στη θέση 4. Μόνο ο Ναν έπαιξε καλά στην επίθεση και με έναν μόνο παίκτη είναι δύσκολο να κερδίσεις τον Ολυμπιακό. Έτσι, χάσαμε ακόμα ένα ντέρμπι».

Για το γεγονός ότι οι παίκτες δεν… μπήκαν στο πρώτο δεκάλεπτο: «Μετά από τόσες ήττες κόντρα στον Ολυμπιακό, φοβηθήκαμε να παίξουμε. Κάποιοι παίκτες και τονίζω κάποιους παίκτες φοβούνται να παίξουν. Δεν ξέρω πώς θα αλλάξει αυτή η κατάσταση στο μέλλον».

Για τον Ρισόν Χολμς: «Μετά από μεγάλο τραυματισμό έπαιξε το πρώτο του ματς στη EuroLeague την προηγούμενη εβδομάδα. Ο Γιούρτσεβεν έπαιξε καλά στο πρώτο μέρος, αλλά στο δεύτερο δεν ήταν καλός.

Έπαιξε και ο Φαρίντ, Τακτικά προσπαθήσαμε να παίξουμε και με τον Μήτογλου στο “5”. Δεν ήταν ένα εύκολο παιχνίδι. Δεν χάσαμε το ματς από τα “5άρια”, αλλά από τις άλλες θέσεις, ιδίως από τη θέση των Power Forward (“4″)».

Για το γεγονός ότι μίλησε για φόβο ορισμένων παικτών όταν παίζουν με τον Ολυμπιακό, πώς αυτό θα επηρεάσει την έκβαση του F4, που γίνεται στην Αθήνα, μία μονομαχία Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού: «Δεν θέλω να μιλήσω για το F4, γιατί με την κακή απόδοση των “4αριών” μας είναι απίθανο να φτάσουμε στο F4 σε αυτό το επίπεδο».