Ο Ολυμπιακός έφτασε τις 10 σερί νίκες κόντρα στον Παναθηναϊκό στη Euroleague
Με τη νίκη που πέτυχε με 87-82 επί του Παναθηναϊκού στο ΟΑΚΑ για τη 19η αγωνιστική της Euroleague, ο Ολυμπιακός έφτασε τις τις 10 συνεχόμενες νίκες κόντρα στους πράσινους στη διοργάνωση.
Ο Ολυμπιακός επικράτησε του Παναθηναϊκού στο Telekom Center Athens με 87-82 για την 19η αγωνιστική της EuroLeague και πέτυχε την 11η νίκη του σε 18 παιχνίδια στη φετινή διοργάνωση (σ.σ εκκρεμεί ο αγώνας με την Φενερμπαχτσέ).
Παράλληλα, αυτή ήταν η 10η συνεχόμενη νίκη του Ολυμπιακού στη Euroleague απέναντι στο Τριφύλλι, που έχει να κερδίσει τους Ερυθρόλευκους στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση από τον Φεβρουάριο του 2021: Τότε οι Πράσινοι είχαν επικρατήσει στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας των Πειραιωτών με 88-77.
Συνολικά, οι δύο αιώνιοι έχουν αναμετρηθεί 29 φορές στην Euroleague, με τον Ολυμπιακό να προηγείται στις νίκες με 22-7.
Ολυμπιακός: Οι 10 συνεχόμενες νίκες κόντρα στον Παναθηναϊκό στη EuroLeague
23/12/21 Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 65-84
17/03/22 Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 101-73
30/12/22 Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 71-95
31/03/23 Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 81-73
06/10/23 Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 78-88
14/03/24 Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 71-65
08/11/24 Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 89-94
14/03/25 Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 76-74
25/05/25 Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 97-93 (Μικρός τελικός – Άμπου Ντάμπι)
02/01/26 Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 82-87
