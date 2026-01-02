Ο Ολυμπιακός έφτασε τις 10 σερί νίκες κόντρα στον Παναθηναϊκό στη Euroleague

Ο Ολυμπιακός επικράτησε του Παναθηναϊκού στο Telekom Center Athens με 87-82 για την 19η αγωνιστική της EuroLeague και πέτυχε την 11η νίκη του σε 18 παιχνίδια στη φετινή διοργάνωση (σ.σ εκκρεμεί ο αγώνας με την Φενερμπαχτσέ).

Παράλληλα, αυτή ήταν η 10η συνεχόμενη νίκη του Ολυμπιακού στη Euroleague απέναντι στο Τριφύλλι, που έχει να κερδίσει τους Ερυθρόλευκους στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση από τον Φεβρουάριο του 2021: Τότε οι Πράσινοι είχαν επικρατήσει στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας των Πειραιωτών με 88-77.

Συνολικά, οι δύο αιώνιοι έχουν αναμετρηθεί 29 φορές στην Euroleague, με τον Ολυμπιακό να προηγείται στις νίκες με 22-7.

Ολυμπιακός: Οι 10 συνεχόμενες νίκες κόντρα στον Παναθηναϊκό στη EuroLeague

23/12/21 Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 65-84

17/03/22 Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 101-73

30/12/22 Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 71-95

31/03/23 Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 81-73

06/10/23 Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 78-88

14/03/24 Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 71-65

08/11/24 Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 89-94

14/03/25 Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 76-74

25/05/25 Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 97-93 (Μικρός τελικός – Άμπου Ντάμπι)

02/01/26 Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 82-87