Ο Ολυμπιακός πέτυχε μία τεράστια νίκη -η 10η συνεχόμενη επί του «αιωνίου» αντιπάλου στη διοργάνωση- στο ΟΑΚΑ, επικρατώντας με σκορ 87-82 του Παναθηναϊκού, για τη 19η αγωνιστική της regular season της Euroleague.

Με αυτή τους τη νίκη οι Πειραιώτες βελτίωσαν το ρεκόρ τους 11-7, παραμένοντας σε τροχιά τετράδας και εξάδας με αυτό το αποτέλεσμα, ενώ οι «πράσινοι» έπεσαν στο 12-7.

Στα άλλα ματς της ημέρας, σημαντικές νίκες εν όψει της συνέχειας πέτυχαν οι Ερυθρός Αστέρας και Φενέρμπαχτσε κόντρα σε Αναντολού Εφές, Μπασκόνια αντίστοιχα.

Την επόμενη αγωνιστική που είναι η 20η ο Ολυμπιακός έχει δύσκολο έργο μέσα στην Τουρκία απέναντι στη Φενέρμπαχτσε (6/1, 19:45), ενώ την ίδια ημέρα ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Αρμάνι Μιλάνο (21:15).

Τα αποτελέσματα της 19ης αγωνιστικής στη Euroleague:

Τρίτη 30/12/25

Βαλένθια – Παρτίζαν 86-73

Χάποελ Τελ Αβίβ – Ζάλγκιρις Κάουνας 80-93

Βιλερμπάν – Παρί 94-89

Μπαρτσελόνα – Μονακό 74-90

Παρασκευή 2/1/26

Αναντολού Εφές – Ερυθρός Αστέρας 65-87

Μπασκόνια – Φενέρμπαχτσε 93-108

Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 82-87

Βίρτους Μπολόνια – Αρμάνι Μιλάνο 97-85

Ρεάλ Μαδρίτης – Dubai BC 107-93

Μπάγερν Μονάχου – Μακάμπι Τελ Αβίβ 95-71

Η βαθμολογία στη Euroleague σε 19 αγωνιστικές

Το πρόγραμμα της 20ης αγωνιστικής:

Φενέρμπαχτσε – Ολυμπιακός 6/1 στις 19:45

Μονακό – Παρτίζαν 6/1 στις 20:30

Βιλερμπάν – Ρεάλ Μαδρίτης 6/1 στις 21:00

Ερυθρός Αστέρας – Βαλένθια 6/1 στις 21:00

Χάποελ Τελ Αβίβ – Dubai BC 6/1 στις 21:05

Παναθηναϊκός – Αρμάνι Μιλάνο 6/1 στις 21:15

Βίρτους Μπολόνια – Ζάλγκιρις Κάουνας 6/1 στις 21:30

Μπαρτσελόνα – Μακάμπι Τελ Αβίβ 6/1 στις 21:30

Αναντολού Εφές – Παρί 7/1 στις 19:30

Μπάγερν Μονάχου – Μπασκόνια 7/1 στις 21:30