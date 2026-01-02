Η βαθμολογία της Euroleague μετά τη νίκη που πέτυχε ο Ολυμπιακός επί του Παναθηναϊκού (pic)
Έτσι διαμορφώθηκε η βαθμολογία στη Euroleague μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί του Παναθηναϊκού στο ΟΑΚΑ με 87-82 για τη 19η αγωνιστική
Ο Ολυμπιακός πέτυχε μία τεράστια νίκη -η 10η συνεχόμενη επί του «αιωνίου» αντιπάλου στη διοργάνωση- στο ΟΑΚΑ, επικρατώντας με σκορ 87-82 του Παναθηναϊκού, για τη 19η αγωνιστική της regular season της Euroleague.
Με αυτή τους τη νίκη οι Πειραιώτες βελτίωσαν το ρεκόρ τους 11-7, παραμένοντας σε τροχιά τετράδας και εξάδας με αυτό το αποτέλεσμα, ενώ οι «πράσινοι» έπεσαν στο 12-7.
Στα άλλα ματς της ημέρας, σημαντικές νίκες εν όψει της συνέχειας πέτυχαν οι Ερυθρός Αστέρας και Φενέρμπαχτσε κόντρα σε Αναντολού Εφές, Μπασκόνια αντίστοιχα.
Την επόμενη αγωνιστική που είναι η 20η ο Ολυμπιακός έχει δύσκολο έργο μέσα στην Τουρκία απέναντι στη Φενέρμπαχτσε (6/1, 19:45), ενώ την ίδια ημέρα ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Αρμάνι Μιλάνο (21:15).
Τα αποτελέσματα της 19ης αγωνιστικής στη Euroleague:
Τρίτη 30/12/25
Βαλένθια – Παρτίζαν 86-73
Χάποελ Τελ Αβίβ – Ζάλγκιρις Κάουνας 80-93
Βιλερμπάν – Παρί 94-89
Μπαρτσελόνα – Μονακό 74-90
Παρασκευή 2/1/26
Αναντολού Εφές – Ερυθρός Αστέρας 65-87
Μπασκόνια – Φενέρμπαχτσε 93-108
Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 82-87
Βίρτους Μπολόνια – Αρμάνι Μιλάνο 97-85
Ρεάλ Μαδρίτης – Dubai BC 107-93
Μπάγερν Μονάχου – Μακάμπι Τελ Αβίβ 95-71
Η βαθμολογία στη Euroleague σε 19 αγωνιστικές
Το πρόγραμμα της 20ης αγωνιστικής:
Φενέρμπαχτσε – Ολυμπιακός 6/1 στις 19:45
Μονακό – Παρτίζαν 6/1 στις 20:30
Βιλερμπάν – Ρεάλ Μαδρίτης 6/1 στις 21:00
Ερυθρός Αστέρας – Βαλένθια 6/1 στις 21:00
Χάποελ Τελ Αβίβ – Dubai BC 6/1 στις 21:05
Παναθηναϊκός – Αρμάνι Μιλάνο 6/1 στις 21:15
Βίρτους Μπολόνια – Ζάλγκιρις Κάουνας 6/1 στις 21:30
Μπαρτσελόνα – Μακάμπι Τελ Αβίβ 6/1 στις 21:30
Αναντολού Εφές – Παρί 7/1 στις 19:30
Μπάγερν Μονάχου – Μπασκόνια 7/1 στις 21:30
