Euroleague: Η βαθμολογία μετά την 22η αγωνιστική (pic)
Πώς διαμορφώνεται η βαθμολογία της Euroleague, μετά την 22η αγωνιστική.
- Κινηματογραφική καταδίωξη στο Χαϊδάρι – Σύλληψη δύο 16χρονων που είχαν κλέψει μηχανή
- Η Επιτροπή των Νόμπελ απαντά στη Ματσάδο: Το Βραβείο και ο βραβευθείς δεν χωρίζονται
- Πράκτορες της ICE συνέλαβαν το προσωπικό μεξικάνικου εστιατορίου αφού πρώτα… δείπνησαν σε αυτό
- Ιράν: Ο Τραμπ λέει ότι «έπεισε τον εαυτό του» να αναβάλει τη στρατιωτική δράση
Ολοκληρώθηκε η 22η αγωνιστική της Euroleague, με τον Ολυμπιακό να βρίσκεται στην 7η θέση της βαθμολογίας με ρεκόρ 13-8 (σ.σ εκκρεμεί το παιχνίδι με την Φενερμπαχτσέ) και τον Παναθηναϊκό στην 8η θέση με 13-9.
Στην πρώτη θέση βρίσκεται η Χάποελ Τελ Αβίβ, η οποία σήμερα επικράτησε εκτός έδρας της Βιλερμπάν με 81-73 και ακολουθούν οι Μονακό (15-7) και Φενερμπαχτσέ (14-7). Μέχρι την 7η θέση υπάρχουν οι Βαλένθια (14-8), Ρεάλ Μαδρίτης (14-8) και Μπαρτσελόνα (14-8).
Την επόμενη εβδομάδα έχουν διπλή αγωνιστική, με τον Ολυμπιακό να υποδέχεται αρχικά την Μακάμπι (20/1, 19:15) και στη συνέχεια να παίζει στην Τουρκία με την Εφές (22/1, 19:30).
Ο Παναθηναϊκός από την άλλη, υποδέχεται την Μπασκόνια (20/1, 21:15) και στη συνέχεια παίζει στο Ισραήλ με την Μακάμπι Τελ Αβίβ (22/1, 21:05).
Τα αποτελέσματα της 22ης αγωνιστικής
Παρτίζαν – Ολυμπιακός 66-104
Dubai BC – Βίρτους Μπολόνια 72-80
Αναντολού Εφές – Μπασκόνια 75-89
Μπάγερν Μονάχου – Παναθηναϊκού 85-78
Μακάμπι Τελ Αβίβ – Ζάλγκιρις Κάουνας 100-97
Αρμάνι Μιλάνο – Ερυθρός Αστέρας 96-104
Παρί – Μονακό 87-95
Φενέρμπαχτσε – Βαλένθια 82-79
Βιλερμπάν – Χάποελ Τελ Αβίβ 73-81
Ρεάλ Μαδρίτης – Μπαρτσελόνα 80-61
Η βαθμολογία της Euroleague μετά την 22η αγωνιστική:
Το πρόγραμμα της 23ης αγωνιστικής
Ολυμπιακός – Μακάμπι Τελ Αβίβ 20/1 στις 19:15
Χάποελ Τελ Αβίβ – Αναντολού Εφές 20/1 στις 19:30
Μονακό – Ερυθρός Αστέρας 20/1 στις 19:45
Βιλερμπάν – Ζάλγκιρις Κάουνας 20/1 στις 21:00
Παναθηναϊκός AKTOR – Μπασκόνια 20/1 στις 21:15
Μπάγερν Μονάχου – Παρτίζαν 20/1 στις 21:30
Βαλένθια – Παρί 20/1 στις 21:30
Μπαρτσελόνα – Dubai BC 20/1 στις 21:30
Ρεάλ Μαδρίτης – Αρμάνι Μιλάνο 20/1 στις 21:45
Βίρτους Μπολόνια – Φενέρμπαχτσε 21/1 στις 21:30
- Euroleague: Η βαθμολογία μετά την 22η αγωνιστική (pic)
- Ρεάλ Μαδρίτης – Μπαρτσελόνα 80-61: Επιβλητική η «βασίλισσα» στον ισπανικό «εμφύλιο»
- Οι Μπακς κινούνται για μεγάλη μεταγραφή προκειμένου να πείσουν τον Γιάννη να μείνει – Ποια ονόματα «παίζουν»
- Παναθηναϊκός: Το μεσημέρι της Κυριακής (18/1) θα αφιχθεί στην Αθήνα ο Σαντίνο Αντίνο
- Φενέρμπαχτσε – Βαλένθια 82-79: Σπουδαία νίκη, με κορυφαίο τον Ντε Κολό, η ομάδα του Σάρας!
- Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Η «μαύρη τρύπα» 57,5 εκατ. ευρώ λόγω της επιστροφής στο 1914
- Ρεάλ Μαδρίτης: Το τέλος του Αλόνσο ανοίγει τον δρόμο για τον Βινίσιους
- Ανακοινώνεται από τον Παναθηναϊκό ο Αντίνο, τον προανήγγειλε με ανάρτηση (vid)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις