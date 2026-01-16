Euroleague: Η βαθμολογία μετά την 22η αγωνιστική (pic)

Ολοκληρώθηκε η 22η αγωνιστική της Euroleague, με τον Ολυμπιακό να βρίσκεται στην 7η θέση της βαθμολογίας με ρεκόρ 13-8 (σ.σ εκκρεμεί το παιχνίδι με την Φενερμπαχτσέ) και τον Παναθηναϊκό στην 8η θέση με 13-9.

Στην πρώτη θέση βρίσκεται η Χάποελ Τελ Αβίβ, η οποία σήμερα επικράτησε εκτός έδρας της Βιλερμπάν με 81-73 και ακολουθούν οι Μονακό (15-7) και Φενερμπαχτσέ (14-7). Μέχρι την 7η θέση υπάρχουν οι Βαλένθια (14-8), Ρεάλ Μαδρίτης (14-8) και Μπαρτσελόνα (14-8).

Την επόμενη εβδομάδα έχουν διπλή αγωνιστική, με τον Ολυμπιακό να υποδέχεται αρχικά την Μακάμπι (20/1, 19:15) και στη συνέχεια να παίζει στην Τουρκία με την Εφές (22/1, 19:30).

Ο Παναθηναϊκός από την άλλη, υποδέχεται την Μπασκόνια (20/1, 21:15) και στη συνέχεια παίζει στο Ισραήλ με την Μακάμπι Τελ Αβίβ (22/1, 21:05).

Τα αποτελέσματα της 22ης αγωνιστικής

Παρτίζαν – Ολυμπιακός 66-104

Dubai BC – Βίρτους Μπολόνια 72-80

Αναντολού Εφές – Μπασκόνια 75-89

Μπάγερν Μονάχου – Παναθηναϊκού 85-78

Μακάμπι Τελ Αβίβ – Ζάλγκιρις Κάουνας 100-97

Αρμάνι Μιλάνο – Ερυθρός Αστέρας 96-104

Παρί – Μονακό 87-95

Φενέρμπαχτσε – Βαλένθια 82-79

Βιλερμπάν – Χάποελ Τελ Αβίβ 73-81

Ρεάλ Μαδρίτης – Μπαρτσελόνα 80-61

Η βαθμολογία της Euroleague μετά την 22η αγωνιστική:

Το πρόγραμμα της 23ης αγωνιστικής

Ολυμπιακός – Μακάμπι Τελ Αβίβ 20/1 στις 19:15

Χάποελ Τελ Αβίβ – Αναντολού Εφές 20/1 στις 19:30

Μονακό – Ερυθρός Αστέρας 20/1 στις 19:45

Βιλερμπάν – Ζάλγκιρις Κάουνας 20/1 στις 21:00

Παναθηναϊκός AKTOR – Μπασκόνια 20/1 στις 21:15

Μπάγερν Μονάχου – Παρτίζαν 20/1 στις 21:30

Βαλένθια – Παρί 20/1 στις 21:30

Μπαρτσελόνα – Dubai BC 20/1 στις 21:30

Ρεάλ Μαδρίτης – Αρμάνι Μιλάνο 20/1 στις 21:45

Βίρτους Μπολόνια – Φενέρμπαχτσε 21/1 στις 21:30