Ξεκινούν σήμερα οι πληρωμές από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ – Ποιοι πάνε ταμείο
Δείτε ποιοι δικαιούχοι πάνε ταμείο από σήμερα έως και τις 8 Μαΐου Αναλυτικά οι πληρωμές από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ
Ξεκινούν από σήμερα έως και την Παρασκευή 8 Μαΐου οι πληρωμές για τους δικαιούχους στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).
Ειδικότερα, όπως αναφέρει το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του:
Από τον e-ΕΦΚΑ:
-Στις 7 Μαΐου θα καταβληθούν 14.703.000 ευρώ σε 30.710 δικαιούχους για παροχές σε χρήμα.
-Από τις 4 Μαΐου έως τις 8 Μαΐου θα καταβληθούν 22.000.000 ευρώ σε 950 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.
Από την ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:
-24.000.000 ευρώ σε 40.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.
-13.000.000 ευρώ σε 18.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
-18.000.000 ευρώ σε 17.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης
