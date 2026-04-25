newspaper
Σάββατο 25 Απριλίου 2026
weather-icon 15o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
25.04.2026 | 08:08
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Τραμ το Σαββατοκύριακο
# ΟΥΓΓΑΡΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Οικονομία 25 Απριλίου 2026, 08:15

Επίδομα 300 ευρώ: Ποιοι είναι οι δικαιούχοι, πότε θα γίνουν οι πληρωμές

Τα νέα όρια για το επίδομα 300 ευρώ – Το δημοσιονομικό κόστος της παρέμβασης προσεγγίζει τα 200 εκατ.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Σχέση: Πώς θα αποκτήσετε ουσιαστική οικειότητα;

Σχέση: Πώς θα αποκτήσετε ουσιαστική οικειότητα;

Spotlight

Επίδομα 300 ευρώ φέρνει το νέο πακέτο μέτρων της κυβέρνησης για εκατομμύρια συνταξιούχους.

Η καταβολή του ποσού θα γίνεται κάθε Νοέμβριο, διατηρώντας τη λογική της εφάπαξ ενίσχυσης πριν την περίοδο των εορτών

Το μόνιμο επίδομα που θα καταβληθεί σε συνταξιούχους άνω των 65 ετών, καθώς και σε δικαιούχους αναπηρικών παροχών και προνοιακών συντάξεων του ΟΠΕΚΑ είναι αυξημένο στα 300 ευρώ από 250 ευρώ πέρυσι.

Η ενίσχυση συνοδεύεται από σημαντική διεύρυνση της βάσης των δικαιούχων, με περίπου 420.000 επιπλέον συνταξιούχους να εντάσσονται στο μέτρο.

Το επίδομα 300 ευρώ

Πρόκειται για μόνιμη ενίσχυση και θα καταβάλλεται σε ετήσια βάση. Το συνολικό δημοσιονομικό κόστος της παρέμβασης ανέρχεται σε 198 εκατ. ευρώ, ενώ ο αριθμός των δικαιούχων εκτιμάται ότι θα φτάσει τα 1,87 εκατομμύρια άτομα, δηλαδή περίπου το 85% των συνταξιούχων άνω των 65 ετών.

Παράλληλα, αυξάνεται σημαντικά και το συνολικό κονδύλι που διατίθεται για την ενίσχυση. Από περίπου 362 εκατ. ευρώ το 2025, το ποσό εκτοξεύεται σε πάνω από 560 εκατ. ευρώ το 2026.

Κρίσιμο στοιχείο της παρέμβασης είναι η αναπροσαρμογή των ορίων εισοδήματος και ακίνητης περιουσίας, τα οποία αυξάνονται αισθητά σε σχέση με το προηγούμενο καθεστώς. Ειδικότερα, για τους άγαμους συνταξιούχους το όριο οικογενειακού εισοδήματος αυξάνεται από 14.000 σε 25.000 ευρώ, ενώ για τους έγγαμους από 26.000 σε 35.000 ευρώ. Αντίστοιχα, τα όρια ακίνητης περιουσίας διαμορφώνονται πλέον στις 300.000 ευρώ για τους άγαμους (από 200.000 ευρώ προηγουμένως) και στις 400.000 ευρώ για τους έγγαμους (από 300.000 ευρώ).

Η διεύρυνση αυτή ανοίγει τον δρόμο για την ένταξη περίπου 420.000 επιπλέον δικαιούχων στο μέτρο, κάτι που αποτελεί βασικό στόχο της κυβέρνησης: να ενισχυθεί όχι μόνο ο στενός πυρήνας των χαμηλοσυνταξιούχων, αλλά και ένα ευρύτερο φάσμα πολιτών που πιέζεται από τις ανατιμήσεις και την ενεργειακή κρίση.

Με τον τρόπο αυτό, το μέτρο αποκτά περισσότερο κοινωνικό και αναδιανεμητικό χαρακτήρα, λειτουργώντας ως ένα «δίχτυ ασφαλείας» για τη μεγάλη πλειονότητα των ηλικιωμένων.

Η ενίσχυση αφορά, πέρα από τους συνταξιούχους, και τους ανασφάλιστους υπερήλικες που λαμβάνουν παροχές από τον ΟΠΕΚΑ, καθώς και τα άτομα με αναπηρία, εντάσσοντας έτσι ευάλωτες κοινωνικές ομάδες που συχνά αντιμετωπίζουν αυξημένες ανάγκες διαβίωσης.

Η καταβολή του ποσού θα γίνεται κάθε Νοέμβριο, διατηρώντας τη λογική της εφάπαξ ενίσχυσης πριν την περίοδο των εορτών, όταν οι ανάγκες των νοικοκυριών είναι αυξημένες.

Πηγή: OT

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Η μάχη των «μεγάλων» για μια θέση στους δείκτες των ανεπτυγμένων

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Σχέση: Πώς θα αποκτήσετε ουσιαστική οικειότητα;

Εργασιακά – Ασφαλιστικά
Προσωρινή σύνταξη: Οδεύει προς κατάργηση

inWellness
inTown
Music 22.04.26

Οι Χειμερινοί Κολυμβητές επιστρέφουν στο πανέμορφο Θέατρο «Δόρα Στράτου»

Ο Αργύρης Μπακιρτζής και οι Χειμερινοί Κολυμβητές επιστρέφουν στον λόφο του Φιλοπάππου, με τα τραγούδια τους αλλά και τις ιστορίες που κάνουν κάθε φορά αυτή τη συνάντηση μοναδική.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
OT Delphi Economic Forum XI – Μαργώνης (Παπαστράτος): Τα 95 χρόνια μετασχηματισμού και το στοίχημα της καινοτομίας
Οικονομικές Ειδήσεις 24.04.26

Ο πρόεδρος και CEO της Παπαστράτος μιλώντας στο OT Delphi Economic Forum XI εξηγεί τα κλειδιά της διαχρονικής επιτυχίας και γιατί το ελληνικό μοντέλο αποτελεί case study

Σύνταξη
Πέντε χρόνια ακρίβειας: 39% αυξήθηκε ο πληθωρισμός στα τρόφιμα – 31% στη στέγαση
Οικονομία 24.04.26

Η νέα εγκύκλιος του υπουργείου Ανάπτυξης για τις δημόσιες συμβάσεις, μας δείχνει πόσο έχει αυξηθεί ο πληθωρισμός σε βασικά αγαθά και υπηρεσίες σε σύγκριση με το 2021.

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI
Οικονομικές Ειδήσεις 24.04.26

Δυναμικό παρών για δεύτερη ημέρα στους Δελφούς δίνει ο ΟΤ μεταδίδοντας με αναλυτική ματιά όλες τις οικονομικές εξελίξεις

Σύνταξη
Διεθνής Οργάνωση Εργασίας: Ποια επαγγέλματα απειλεί περισσότερο η τεχνητή νοημοσύνη και ποια όχι
Συγκριτική έρευνα 24.04.26

Τα επαγγέλματα που απειλεί περισσότερο η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι οι εισαγωγικές δουλειές ρουτίνας, αλλά υψηλόμισθες θέσεις διανοητικής εργασίας. Τι δείχνει νέα έρευνα.

Δημόσιο: Τα μυστικά για σύνταξη πριν από τα 62
Εντός του 2026 24.04.26

Αναλυτικά οι 8 κατηγορίες ασφαλισμένων που θεμελιώνουν δικαίωμα για σύνταξη - Αφορά κατά κανόνα τους παλαιούς, πριν από το 1993, χωρίς απαραίτητα να έχουν και το πέναλτι της μειωμένης σύνταξης

Ηλίας Γεωργάκης
Απογραφή ανελκυστήρων: Οι υποχρεώσεις του συντηρητή, οι προθεσμίες και οι έλεγχοι
Απογραφή ασανσέρ 24.04.26

Ο βασικός στόχος της απογραφής είναι η ενίσχυση της ασφάλειας, η πλήρης καταγραφή και ο έλεγχος των παλαιών και επικίνδυνων ανελκυστήρων σε δημόσια και ιδιωτικά κτίρια

Δήμητρα Σκούφου
Ακίνητα: Τέλος στην ομηρεία χιλιάδων ιδιοκτητών
Δασικοί χάρτες 24.04.26

Με νέες νομοθετικές ρυθμίσεις του ΥΠΕΝ, οι οποίες προωθούνται στη Βουλή, απλουστεύονται οι μεταβιβάσεις που αφορούν ακίνητα τα οποία έχουν εκκρεμότητες με τους δασικούς χάρτες

Προκόπης Γιόγιακας
inStream - Ροή Ειδήσεων
Σεισμός Κρήτη: Η εκτίμηση Χουλιάρα για τη σεισμική ακολουθία
Ελλάδα 25.04.26

Οι μετασεισμοί το τελευταίο 24ωρο έφτασαν σε ισχύ τα 5 Ρίχτερ και η ακολουθία εμφανίζεται φυσιολογική, ωστόσο το φαινόμενο παρακολουθείται καθώς πρόκειται για περιοχή που έχει δώσει μεγάλους σεισμούς στο παρελθόν

Σύνταξη
Ρωσία: Οι ΗΠΑ έχουν απορρίψει το διεθνές δίκαιο, ενδιαφέρονται μόνο για τα συμφέροντά τους, δηλώνει ο Λαβρόφ
«Εποχή αποικιοκρατίας» 25.04.26

Οι ΗΠΑ έχουν απορρίψει το διεθνές δίκαιο, «ενδιαφέρονται μόνο για τη δική τους ευημερία, κι είναι έτοιμοι να την υπερασπίσουν με κάθε μέσο» τονίζει ο Σεργκέι Λαβρόφ.

Σύνταξη
Πρόγραμμα «Προλαμβάνω»: Προς ένταξη και ο γονιδιακός έλεγχος για καρκίνο μαστού
Πρόληψη 25.04.26

Εξετάζεται ποια προγράμματα θα συνεχιστούν και μετά τη χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης – Έχουν προληφθεί 200.000 περιστατικά καρκίνου και καρδιαγγειακών νοσημάτων

Ιράν – ΗΠΑ: Διπλωματικά παιχνίδια στο Ισλαμαμπάντ – Επισφαλής η εκεχειρία στον Λίβανο
Ισλαμαμπάντ 25.04.26

Εξαιρετικά επισφαλής φαντάζει η εκεχειρία στον Λίβανο, ενώ στο Ισλαμαμπάντ, όπου ήδη βρίσκεται ο ΥΠΕΞ του Ιράν, αναμένονται οι απεσταλμένοι των ΗΠΑ.

Σύνταξη
The Lancet: Το κορυφαίο ιατρικό περιοδικό αρνείται να καταθέσει στη Γερουσία των ΗΠΑ για την Covid-19
Αρνείται να καταθέσει 25.04.26

«Λάβαμε ένα αίτημα να προσέλθουμε και να καταθέσουμε στοιχεία σε μια έρευνα της Γερουσίας (των ΗΠΑ για την Covid-19), κάτι που δεν πρόκειται να κάνουμε», ανακοινώνει η ιατρική επιθεώρηση The Lancet.

Σύνταξη
Βενεζουέλα και Κολομβία ανακοινώνουν στρατιωτική συνεργασία ενάντια στις «μαφίες»
Στρατιωτική συνεργασία 25.04.26

Οι κυβερνήσεις της Βενεζουέλας και της Κολομβίας προχωρούν σε πολύ πιο στενή στρατιωτική συνεργασία ενάντια στις «μαφίες» και τις «εγκληματικές συμμορίες» που δρουν στα σύνορά τους.

Σύνταξη
Η Google θα επενδύσει 40 δισ. δολάρια στην εταιρεία Τεχνητής Νοημοσύνης Anthropic
Τεχνητή Νοημοσύνη 25.04.26

Δέκα δισ. δολάρια θα επενδύσει άμεσα η Google στην Anthropic, με βάση την τρέχουσα αποτίμησή της, και θα καταβάλει άλλα 30 δισ. ανάλογα με την απόδοσή της.

Σύνταξη
Γάζα: Νέες σφαγές, ακόμα και παιδιών, από τις ισραηλινές δυνάμεις – Σκότωσαν μητέρα με 2 παιδιά της
Γάζα 25.04.26

Γυναίκα 43 ετών με δυο παιδιά της, 4 και 11 ετών, και ένα ακόμα παιδί περίπου 12 ετών, βρίσκονται ανάμεσα στους 13 Παλαιστινίους που σκότωσαν οι ισραηλινές δυνάμεις στη Γάζα.

Σύνταξη
Στα «Νέα Σαββατοκύριακο»: Κωδικός 10%
Media 25.04.26

Το εκλογικό σχέδιο του Μαξίμου • Η «χαρτογράφηση» του εκλογικού σώματος • Σε ποιες κοινωνικές ομάδες θα αναζητηθεί το κρίσιμο ποσοστό που τους λείπει

Σύνταξη
Πόλεμος στο Ιράν: Πώς απειλεί την fast fashion – Έρχεται κύμα ανατιμήσεων σε ρούχα και sneakers
Διεθνής Οικονομία 25.04.26

Ο πόλεμος στο Ιράν ταράζει την παγκόσμια αλυσίδα εφοδιασμού, αυξάνοντας το κόστος του πολυεστέρα και απειλώντας με νέες ανατιμήσεις τη βιομηχανία της fast fashion

Νατάσα Σινιώρη
Μπέτις – Ρεάλ Μαδρίτης 1-1: Σοκ για τη «Βασίλισσα» στο 90+4′, πιο κοντά στον τίτλο η Μπαρτσελόνα
Ποδόσφαιρο 25.04.26

Η Ρεάλ Μαδρίτης κρατούσε τη νίκη στα χέρια της κόντρα στην Μπέτις, όμως ο Έκτορ Μπεγερίν ισοφάρισε στο 94' (1-1) και «ψαλίδισε» ακόμη περισσότερο τις ελπίδες τις «βασίλισσας» για το πρωτάθλημα

Αλέξανδρος Κωτάκης
Νότιγχαμ πέντε αστέρων, διέλυσε τη Σάντερλαντ
Ποδόσφαιρο 25.04.26

Σαρωτική η Νότιγχαμ στο εκτός έδρας ματς με τη Σάντερλαντ, καθώς επιβλήθηκε με 5-0. Με τέσσερα γκολ σε 20' στο πρώτο ημίχρονο, έκανε μεγάλο βήμα παραμονής . Στο +8 από την επικίνδυνη ζώνη.

Σύνταξη
Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Cookies