Τρία πακέτα αναδρομικών, με ποσά από 1.200 ως 8.000 ευρώ θα πληρωθούν σε 81.000 συνταξιούχους μέσα στο δίμηνο Απριλίου – Μαΐου, καθώς προχωρά με ταχείς ρυθμούς η εκκαθάριση εκκρεμοτήτων που αφορούν υποθέσεις προηγούμενων ετών.

Ήδη, περισσότεροι από 16.000 συνταξιούχοι λάβει τα πρώτα ποσά στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς, ενώ η διαδικασία των πληρωμών συνεχίζεται , καθώς ολοκληρώνονται ο έλεγχος των φακέλων και η διόρθωση λαθών σε υπολογισμούς συντάξεων.

Τα εν λόγω ποσά προκύπτουν από την προσμέτρηση ασφαλιστικών εισφορών στη σύνταξή τους, για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο οι δικαιούχοι συνέχισαν να απασχολούνται μετά τη συνταξιοδότησή τους, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.

Συνολικά οι πληρωμές αφορούν κυρίως διορθώσεις σε επανυπολογισμούς συντάξεων, προσαυξήσεις που σχετίζονται με περιπτώσεις παράλληλης ασφάλισης, αλλά και επιστροφές κρατήσεων – που είχαν επιβληθεί στο παρελθόν και πλέον επανεξετάζονται – , αλλά και επιστροφές σε στρατιωτικούς και σε χήρες, από τα Μετοχικά Ταμεία των Ενόπλων Δυνάμεων.

Τα ποσά που καταβάλλονται διαφέρουν σημαντικά ανά περίπτωση, με ορισμένες από αυτές να φτάνουν έως και τις 8.000 ευρώ

Η μεγαλύτερη κατηγορία πληρωμών αφορά διορθώσεις που προέκυψαν από τον επανυπολογισμό των συντάξεων.

Σε αρκετές περιπτώσεις διαπιστώθηκαν λάθη στα στοιχεία που είχαν χρησιμοποιηθεί για τον αρχικό υπολογισμό, όπως ο χρόνος ασφάλισης ή οι συντάξιμες αποδοχές. Οι αστοχίες αυτές είχαν ως αποτέλεσμα να προκύψουν χαμηλότερα ποσά σύνταξης για ορισμένους ασφαλισμένους.

Πώς προέκυψαν τα αναδρομικά του ΕΦΚΑ

Μετά τον επανέλεγχο των φακέλων και την επανεξέταση των στοιχείων, οι συντάξεις διορθώνονται και καταβάλλονται τα ποσά που αντιστοιχούν στις διαφορές των προηγούμενων ετών.

Ήδη αναδρομικά έχουν καταβληθεί σε περίπου 16.000 συνταξιούχους, με τα ποσά να καλύπτουν την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2019 έως και τον μήνα κατά τον οποίο πραγματοποιήθηκε η διόρθωση της σύνταξης.

Σε αρκετές περιπτώσεις τα ποσά είναι ιδιαιτέρως υψηλά, κυρίως για ασφαλισμένους που προέρχονται από ταμεία του τραπεζικού κλάδου.

Σε εξέλιξη βρίσκονται και οι πληρωμές για περιπτώσεις παράλληλης ασφάλισης. Πρόκειται για συνταξιούχους που αποχώρησαν από την εργασία τους μετά τον Μάιο του 2016 και είχαν καταβάλει εισφορές σε δύο ασφαλιστικούς φορείς έως το ίδιο έτος. Σε αρκετές από αυτές τις περιπτώσεις, η προσαύξηση που αντιστοιχούσε στο δεύτερο ταμείο δεν είχε ενσωματωθεί εξαρχής στον υπολογισμό της σύνταξης, με αποτέλεσμα το ποσό που καταβαλλόταν να είναι μειωμένο.

Μετά τον επανυπολογισμό των συντάξεων, καταβάλλονται πλέον οι διαφορές που προκύπτουν, τόσο ως αναδρομικά, όσο και ως αυξημένη μηνιαία σύνταξη. Μέχρι στιγμής έχουν πληρωθεί 1.200 δικαιούχοι , ενώ η διαδικασία συνεχίζεται ώστε να ενταχθούν και άλλες περιπτώσεις. Σε ορισμένους συνταξιούχους, η προσαύξηση μπορεί να φτάνει έως και τα 400 ευρώ τον μήνα.

Στις Ένοπλες Δυνάμεις

Τέλος, αναδρομικά καταβάλλονται και σε απόστρατους όπως και σε χήρες απόστρατων που λαμβάνουν μέρισμα από τα Μετοχικά Ταμεία των Ενόπλων Δυνάμεων.

Τα ποσά προκύπτουν από επιστροφές κρατήσεων που είχαν επιβληθεί με βάση τον Νόμο 4093/2012.

Η συγκεκριμένη κράτηση υπολογιζόταν στο άθροισμα της κύριας σύνταξης και του μερίσματος, γεγονός που σε αρκετές περιπτώσεις οδηγούσε σε υψηλότερες παρακρατήσεις. Μετά τη μείωση της σχετικής κράτησης από το 2023, προέκυψαν επιστροφές για προηγούμενο χρονικό διάστημα. Ήδη έχουν καταβληθεί αναδρομικά σε 2.972 δικαιούχους, τα οποία σε ορισμένες περιπτώσεις φτάνουν έως και τις 4.360 ευρώ και αφορούν περίοδο περίπου 27 μηνών.

