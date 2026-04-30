ΕΦΚΑ: Τρία πακέτα αναδρομικών σε συνταξιούχους – Τα ποσά, οι δικαιούχοι και οι πληρωμές
Οικονομία 30 Απριλίου 2026, 07:15

ΕΦΚΑ: Τρία πακέτα αναδρομικών σε συνταξιούχους – Τα ποσά, οι δικαιούχοι και οι πληρωμές

Τα αναδρομικά αφορούν περιπτώσεις επανυπολογισμών συντάξεων, προσαυξήσεων από παράλληλη ασφάλιση, υπερβολικών κρατήσεων εισφορών και επιστροφών σε στρατιωτικούς

Κώστας Παπαδής
Τρία πακέτα αναδρομικών, με ποσά από 1.200 ως 8.000 ευρώ θα πληρωθούν σε 81.000 συνταξιούχους μέσα στο δίμηνο Απριλίου – Μαΐου, καθώς προχωρά με ταχείς ρυθμούς η εκκαθάριση εκκρεμοτήτων που αφορούν υποθέσεις προηγούμενων ετών.

Ήδη, περισσότεροι από 16.000 συνταξιούχοι λάβει τα πρώτα ποσά στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς, ενώ η διαδικασία των πληρωμών συνεχίζεται , καθώς ολοκληρώνονται ο έλεγχος των φακέλων και η διόρθωση λαθών σε υπολογισμούς συντάξεων.

Τα εν λόγω ποσά προκύπτουν από την προσμέτρηση ασφαλιστικών εισφορών στη σύνταξή τους, για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο οι δικαιούχοι συνέχισαν να απασχολούνται μετά τη συνταξιοδότησή τους, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.

Συνολικά οι πληρωμές αφορούν κυρίως διορθώσεις σε επανυπολογισμούς συντάξεων, προσαυξήσεις που σχετίζονται με περιπτώσεις παράλληλης ασφάλισης, αλλά και επιστροφές κρατήσεων – που είχαν επιβληθεί στο παρελθόν και πλέον επανεξετάζονται – , αλλά και επιστροφές σε στρατιωτικούς και σε χήρες, από τα Μετοχικά Ταμεία των Ενόπλων Δυνάμεων.

Τα ποσά που καταβάλλονται διαφέρουν σημαντικά ανά περίπτωση, με ορισμένες από αυτές να φτάνουν έως και τις 8.000 ευρώ

Η μεγαλύτερη κατηγορία πληρωμών αφορά διορθώσεις που προέκυψαν από τον επανυπολογισμό των συντάξεων.

Σε αρκετές περιπτώσεις διαπιστώθηκαν λάθη στα στοιχεία που είχαν χρησιμοποιηθεί για τον αρχικό υπολογισμό, όπως ο χρόνος ασφάλισης ή οι συντάξιμες αποδοχές. Οι αστοχίες αυτές είχαν ως αποτέλεσμα να προκύψουν χαμηλότερα ποσά σύνταξης για ορισμένους ασφαλισμένους.

Πώς προέκυψαν τα αναδρομικά του ΕΦΚΑ

Μετά τον επανέλεγχο των φακέλων και την επανεξέταση των στοιχείων, οι συντάξεις διορθώνονται και καταβάλλονται τα ποσά που αντιστοιχούν στις διαφορές των προηγούμενων ετών.

Ήδη αναδρομικά έχουν καταβληθεί σε περίπου 16.000 συνταξιούχους, με τα ποσά να καλύπτουν την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2019 έως και τον μήνα κατά τον οποίο πραγματοποιήθηκε η διόρθωση της σύνταξης.

Σε αρκετές περιπτώσεις τα ποσά είναι ιδιαιτέρως υψηλά, κυρίως για ασφαλισμένους που προέρχονται από ταμεία του τραπεζικού κλάδου.

Σε εξέλιξη βρίσκονται και οι πληρωμές για περιπτώσεις παράλληλης ασφάλισης. Πρόκειται για συνταξιούχους που αποχώρησαν από την εργασία τους μετά τον Μάιο του 2016 και είχαν καταβάλει εισφορές σε δύο ασφαλιστικούς φορείς έως το ίδιο έτος. Σε αρκετές από αυτές τις περιπτώσεις, η προσαύξηση που αντιστοιχούσε στο δεύτερο ταμείο δεν είχε ενσωματωθεί εξαρχής στον υπολογισμό της σύνταξης, με αποτέλεσμα το ποσό που καταβαλλόταν να είναι μειωμένο.

Μετά τον επανυπολογισμό των συντάξεων, καταβάλλονται πλέον οι διαφορές που προκύπτουν, τόσο ως αναδρομικά, όσο και ως αυξημένη μηνιαία σύνταξη. Μέχρι στιγμής έχουν πληρωθεί 1.200 δικαιούχοι , ενώ η διαδικασία συνεχίζεται ώστε να ενταχθούν και άλλες περιπτώσεις. Σε ορισμένους συνταξιούχους, η προσαύξηση μπορεί να φτάνει έως και τα 400 ευρώ τον μήνα.

Στις Ένοπλες Δυνάμεις

Τέλος, αναδρομικά καταβάλλονται και σε απόστρατους όπως και σε χήρες απόστρατων που λαμβάνουν μέρισμα από τα Μετοχικά Ταμεία των Ενόπλων Δυνάμεων.

Τα ποσά προκύπτουν από επιστροφές κρατήσεων που είχαν επιβληθεί με βάση τον Νόμο 4093/2012.

Η συγκεκριμένη κράτηση υπολογιζόταν στο άθροισμα της κύριας σύνταξης και του μερίσματος, γεγονός που σε αρκετές περιπτώσεις οδηγούσε σε υψηλότερες παρακρατήσεις. Μετά τη μείωση της σχετικής κράτησης από το 2023, προέκυψαν επιστροφές για προηγούμενο χρονικό διάστημα. Ήδη έχουν καταβληθεί αναδρομικά σε 2.972 δικαιούχους, τα οποία σε ορισμένες περιπτώσεις φτάνουν έως και τις 4.360 ευρώ και αφορούν περίοδο περίπου 27 μηνών.

Πηγή: OT

Το «Τάμα» μια θεατρική εμπειρία που υπόσχεται να συγκινήσει και να κρατήσει αμείωτο το ενδιαφέρον των θεατών. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να την απολαύσει για λίγες παραστάσεις στο Σύγχρονο Θέατρο.

Η Ευρώπη σε συμπληγάδες: Μπορεί το οικονομικό σοκ να πυροδοτήσει πολιτική κρίση;

Το ενεργειακό σοκ έχει διαχυθεί στην οικονομία και απειλεί την Ευρώπη με νέα πολιτική κρίση. Οι κυβερνήσεις κλυδωνίζονται, καθώς αδυνατούν να προστατεύσουν τους πολίτες από το νέο κύμα ακρίβειας.

Το τρίπτυχο που ανεβάζει την αξία ενός ακινήτου

30+1 ερωταπαντήσεις με όλες τις πληροφορίες που πρέπει να έχουν υπόψη τους οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες, προκειμένου να αναβαθμίσουν τα ακίνητα που διαθέτουν και να μη χάσουν τα χρήματά τους

Ηλεκτρονικές απάτες με πλαστά εισιτήρια για το Μουντιάλ και email-παγίδες

Εκατομμύρια φίλοι του ποδοσφαίρου σε όλο τον κόσμο ετοιμάζονται για το Μουντιάλ που θα πραγματοποιηθεί αυτό το καλοκαίρι, ωστόσο, οι κυβερνοεγκληματίες ετοιμάζονται και αυτοί

Με 10% τρέχει ο «πληθωρισμός της τσέπης» για τους Έλληνες καταναλωτές – Μακράν ο υψηλότερος της Ευρωζώνης

Ο αντιληπτός πληθωρισμός στην Ελλάδα, που αντανακλά την αίσθηση των καταναλωτών για τις μεταβολές των τιμών, κινήθηκε στο 10,1% το δωδεκάμηνο Απριλίου 2025-Μαρτίου 2026, έναντι 3,5% στην Ευρωζώνη

Καταρρέει το οικονομικό κλίμα στην Ευρωζώνη – Στο χαμηλότερο επίπεδο από την πανδημία

Γενικευμένη επιδείνωση στο οικονομικό κλίμα στην ΕΕ και την Ευρωζώνη καταγράφει η Κομισιόν τον Απρίλιο. Εκτινάσσονται οι πληθωριστικές προσδοκίες, βουλιάζουν οι προοπτικές για την απασχόληση.

Συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα για την Εργατική Πρωτομαγιά, δεμένα τα πλοία - Πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ στην Αττική

Τιμώντας την Εργατική Πρωτομαγιά η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία (ΠΝΟ) έχει προκηρύξει 24ωρη πανελλαδική απεργία, για αύριο Παρασκευή 1η Μαΐου

Να επιταχυνθούν οι διαδικασίες για τα θύματα σε Τέμπη, Μάτι και Μάνδρα ζητεί από το ΝΣΚ ο Πιερρακάκης

Επιτάχυνση διαδικασιών με σκοπό τον τερματισμό της πολυετούς ταλαιπωρίας των τραυματιών και των συγγενών των θυμάτων σε Τέμπη, Μάτι, Μάνδρα, αναφέρει στην επιστολή του ο Κυριάκος Πιερρακάκης

Η FIFA θέλει υποχρεωτικό U21 στην ενδεκάδα: επανάσταση ή παρέμβαση στο ποδόσφαιρο;

Νέα πρόταση από τη FIFA για υποχρεωτική παρουσία «προϊόντος ακαδημιών» σε κάθε ομάδα – Στόχος η ενίσχυση των νέων, προβληματισμός για την ελευθερία των συλλόγων.

Sumud Flotilla: Αντιδράσεις για το ρεσάλτο των ισραηλινών σε σκάφη του στόλου για τη Γάζα, ενώ έπλεε ανοιχτά της Κρήτης

Σκάφη του στολίσκου Sumud που μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα, καταλήφθηκαν από το το Ισραήλ κοντά στην Κρήτη, εκατοντάδες ναυτικά μίλια μακριά από τη Γάζα.

Το «Τάμα» για λίγες παραστάσεις στο Σύγχρονο Θέατρο

Το «Τάμα» μια θεατρική εμπειρία που υπόσχεται να συγκινήσει και να κρατήσει αμείωτο το ενδιαφέρον των θεατών. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να την απολαύσει για λίγες παραστάσεις στο Σύγχρονο Θέατρο.

Η διαπραγμάτευση στη σύγκρουση ΗΠΑ-Ιράν δείχνει αδιέξοδη – Ίσως είναι ο ψυχρός πόλεμος της εποχής μας

Ιράν και ΗΠΑ πήγαν στις συνομιλίες με την ίδια «κόκκινη γραμμή»: το πυρηνικό πρόγραμμα. Η Τεχεράνη έχει ως μοχλό πίεσης το Ορμούζ, η Ουάσιγκτον κυρώσεις και βόμβες. Ο κόσμος ζει συνθήκες που χαρακτηρίζονται «ψυχρός πόλεμος»

«Είμαστε όλοι συγκλονισμένοι» – Θρήνος στην Ηλεία για τον 13χρονο που σκοτώθηκε με πατίνι

Ο 13χρονος φέρεται να επιχείρησε ελιγμό με το πατίνι προκειμένου να αποφύγει αυτοκίνητο που ήταν σταθμευμένο πάνω στο οδόστρωμα, με αποτέλεσμα να συγκρουστεί μετωπικά με άλλο όχημα που κινείτο στο σημείο εκείνη τη στιγμή

Ο Τραμπ τιμωρεί τη Γερμανία του Μερτς – Οι ΗΠΑ εξετάζουν τη μείωση των στρατευμάτων τους στη χώρα

Η Ουάσιγκτον ταπεινώνεται και ο Τραμπ δυσκολεύεται να διαπραγματευτεί τον τερματισμό του πολέμου, διαπίστωσε ο Μερτς. Και ο Αμερικανός πρόεδρος απαντά με απόσυρση αμερικανικών στρατευμάτων από τη Γερμανία.

Απολογείται σήμερα ο 89χρονος για τις δύο επιθέσεις – Βαρύ το κατηγορητήριο

Μετά την απολογία του ενώπιον του ανακριτή αναμένεται να αποφασιστεί η περαιτέρω ποινική του μεταχείριση, με το ενδεχόμενο προφυλάκισης ή επιβολής περιοριστικών όρων να παραμένει ανοιχτό

Axios: H CENTCOM θα παρουσιάσει στον Τραμπ σχέδιο για σύντομο και ισχυρό πλήγμα κατά του Ιράν

ΗΠΑ και Ιράν, επιστρέφουν στη ρητορική των απειλών -Αναφορές ότι η CENTCOM θα ενημερώσει τον Τραμπ για νέες στρατιωτικές επιλογές κατά του Ιράν - Το Ισραήλ συνεχίζει τα φονικά πλήγματα στον Λίβανο - Όλες οι εξελίξεις στο in

Η κρίση πριν τα πρώτα «άντα»

Όλοι ξέρουμε την κρίση μέσης ηλικίας, αλλά τα πράγματα δεν είναι καλύτερα όταν πλησιάζουμε τα πρώτα «άντα»

Χωρίς αυτόν τα όνειρά μας δεν θα είχαν πραγματοποιηθεί - Οι Μπεν Άφλεκ και Ματ Ντέιμον «υποκλίθηκαν» στον Ρόμπιν Γουίλιαμς

Περίπου 30 χρόνια μετά τη συνεργασία τους στο Good Will Hunting, που χάρισε σε όλους από ένα Όσκαρ, οι Μπεν Άφλεκ και Ματ Ντέιμον είπαν ξανά «ευχαριστώ» Ρόμπιν Γουίλιαμς

Ο Γερμανός καγκελάριος «είναι γυμνός» – Φρίντριχ Μερτς, ο αντιδημοφιλής

Μόλις ένα χρόνο μετά την επεισοδιακή εκλογή του στην καγκελαρία στη Γερμανία και εν μέσω κυβερνητικής δυστοκίας, τα ποσοστά αποδοχής του Φρίντριχ Μερτς βρίσκονται στο ναδίρ

Η Ευρώπη σε συμπληγάδες: Μπορεί το οικονομικό σοκ να πυροδοτήσει πολιτική κρίση;

Το ενεργειακό σοκ έχει διαχυθεί στην οικονομία και απειλεί την Ευρώπη με νέα πολιτική κρίση. Οι κυβερνήσεις κλυδωνίζονται, καθώς αδυνατούν να προστατεύσουν τους πολίτες από το νέο κύμα ακρίβειας.

Το τρίπτυχο που ανεβάζει την αξία ενός ακινήτου

30+1 ερωταπαντήσεις με όλες τις πληροφορίες που πρέπει να έχουν υπόψη τους οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες, προκειμένου να αναβαθμίσουν τα ακίνητα που διαθέτουν και να μη χάσουν τα χρήματά τους

Ο Ψυχρός Πόλεμος του Τραμπ

Παρά τους ισχυρισμούς του Ντόναλντ Τραμπ περί «κατάρρευσης» του ιρανικού καθεστώτος, το αδιέξοδο στον Περσικό παραμένει - Ανησυχία για τις επιπτώσεις ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου

Είναι η online πολιτική το μέλλον; Πόσο εμπλέκονται οι νέοι Ευρωπαίοι

Βλέπουν οι νέοι Ευρωπαίοι το ίντερνετ ως πολιτική αρένα; Δεδομένου ότι η online συμμετοχή τους είναι μεγαλύτερη σε σχέση με τις προηγούμενες γενιές, πώς συγκρίνονται οι χώρες σε ολόκληρη την ήπειρο;

Αλ. Τσίπρας: Το «οικονομικό έγκλημα» της κυβέρνησης Μητσοτάκη με τη ΔΕΗ και το «παιχνίδι» για να «κονομήσει η CVC»

Ο Αλέξης Τσίπρας επιστρέφει στο «μεγάλο κόλπο» με τα χρήματα του Έλληνα φορολογούμενου «για να κονομήσει η CVC» που σήμερα είναι ο βασικός ιδιώτης μέτοχος της ΔΕΗ μιλώντας ανοιχτά για «οικονομικό έγκλημα».

