Χιλιάδες πολίτες που εισέπραξαν αναδρομικά ποσά καλούνται να τα δηλώσουν σωστά στην εφορία, ακολουθώντας συγκεκριμένες διαδικασίες που προβλέπει η φορολογική νομοθεσία.

Τα ποσά αυτά μπορεί να αφορούν μισθούς, συντάξεις, επιδόματα ανεργίας, αγροτικές επιδοτήσεις ή άλλες αποδοχές που καταβλήθηκαν καθυστερημένα, αλλά αντιστοιχούν σε προηγούμενα έτη.

Γι’ αυτό και η δήλωσή τους απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή, καθώς γίνεται μέσω τροποποιητικών φορολογικών δηλώσεων.

Τα αναδρομικά

Οι φορολογούμενοι που έλαβαν αναδρομικά καλούνται να τα δηλώσουν στο σωστό φορολογικό έτος, χωρίς την επιβολή προστίμων και τόκων, υπό την προϋπόθεση ότι η διαδικασία θα ολοκληρωθεί εντός του φορολογικού έτους κατά το οποίο εκδόθηκαν οι σχετικές βεβαιώσεις αποδοχών ή συντάξεων.

Με το άνοιγμα της πλατφόρμας της φορολογικής διοίκησης, η διαδικασία γίνεται πλέον ηλεκτρονικά για τα περισσότερα έτη, ενώ παράλληλα ενεργοποιούνται εκτεταμένοι έλεγχοι και διασταυρώσεις στοιχείων για όσους δεν έχουν δηλώσει τα ποσά που έλαβαν.

Οι τροποποιητικές δηλώσεις υποβάλλονται με χρήση της διαδικτυακής Υπηρεσίας υποβολής δηλώσεων μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE από το φορολογικό έτος 2015 και μετά, ενώ για το φορολογικό έτος 2014 και προηγούμενα υποβάλλονται ή αποστέλλονται στην αρμόδια για την παραλαβή της δήλωσης υπηρεσία.

Για αναδρομικά που αφορούν το φορολογικό έτος 2015 και μετά, οι δηλώσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά με τη χρήση διαδικτυακής υπηρεσίας υποβολής δηλώσεων μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE

Ειδικά οι τροποποιητικές δηλώσεις που αφορούν ποσά αγροτικών ενισχύσεων και επιδοτήσεων που εισπράττονται αναδρομικά κατόπιν ένστασης ή δικαστικής απόφασης και επιλέγεται να φορολογηθούν στο έτος στο οποίο ανάγονται, υποβάλλονται με τη χρήση της διαδικτυακής Υπηρεσίας υποβολής δηλώσεων μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE από το φορολογικό έτος 2020 και εφεξής, ενώ για το φορολογικό έτος 2019 και προηγούμενα υποβάλλονται ή αποστέλλονται με τους προβλεπόμενους τρόπους στην αρμόδια για την παραλαβή της δήλωσης υπηρεσία.

Με την υποβολή της δήλωσης θα εκδοθεί εκκαθαριστικό σημείωμα με τον φόρο που αναλογεί, ο οποίος θα πρέπει να πληρωθεί εφάπαξ μέχρι την 31η Ιανουαρίου 2026 ή να ενταχθεί στην πάγια ρύθμιση και να αποπληρωθεί σε έως 48 δόσεις.

Οι έλεγχοι

Στο στόχαστρο των ελέγχων φέτος είναι η διενέργεια διασταυρώσεων για τη συμμόρφωση φορολογουμένων με προσυμπληρωμένους κωδικούς αποδοχών-συντάξεων, σύμφωνα με τις καταστάσεις βεβαιώσεων αποδοχών-συντάξεων που απέστειλαν οι εργοδοτικοί και ασφαλιστικοί φορείς.

Σύμφωνα με τις οδηγίες που έχει εκδώσει η φορολογική διοίκηση, οι μισθωτοί, συνταξιούχοι και αγρότες που έλαβαν εντός του 2024 αναδρομικά ποσά για καθαρές αποδοχές, πρόσθετες αμοιβές, αποζημιώσεις, συντάξεις για τα 2015-2024 φορολογούνται στα έτη που ανάγονται, καθώς ως χρόνος απόκτησης των αναδρομικών αυτών αποδοχών θεωρείται ο χρόνος που ο δικαιούχος απόκτησε δικαίωμα είσπραξης, οπότε πρέπει να δηλωθούν με συμπληρωματική-τροποποιητική δήλωση στον χρόνο που αφορούν.

Τα συγκεκριμένα ποσά ενδεχομένως καταβλήθηκαν βάσει νόμου, απόφασης δικαστηρίου ή συλλογικής σύμβασης ή αφορούν περιπτώσεις που χορηγούνται καθυστερημένα είτε συντάξεις είτε αναδρομικά από ασφαλιστικούς οργανισμούς.

Αυτά δηλώνονται με συμπληρωματική-τροποποιητική δήλωση στον χρόνο που αφορούν και υπό την προϋπόθεση ότι αναγράφονται στην ετήσια βεβαίωση αποδοχών που χορηγήθηκε στον δικαιούχο ή υπό την προϋπόθεση ότι προκύπτει με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο το έτος στο οποίο ανάγονται (όπως βεβαίωση από πιστοποιημένο λογιστή-φοροτεχνικό βάσει αναλυτικών περιοδικών δηλώσεων -Α.Π.Δ.- του ασφαλιστικού φορέα κ.λπ. ή παλαιότερες βεβαιώσεις αποδοχών από τις οποίες προκύπτει το ύψος των αποδοχών που είχαν καταστεί ανείσπρακτες, δικαστική απόφαση κ.λπ.).

Για αναδρομικά που αφορούν το φορολογικό έτος 2015 και μετά, οι δηλώσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά με τη χρήση διαδικτυακής υπηρεσίας υποβολής δηλώσεων μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE, όπου ο φορολογούμενος επιλέγει το αντίστοιχο έτος υποβολής δήλωσης. Δηλαδή, αν τα αναδρομικά ποσά αφορούν το έτος 2019, ο υπόχρεος θα πρέπει να επιλέξει ως έτος υποβολής της τροποποιητικής δήλωσης το έτος 2020, ενώ αν αφορούν στο 2024 θα επιλέξει το έτος 2025.