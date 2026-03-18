Αδιάφορο για τον Αδωνι να τον παρακολουθεί το Κράτος με το Predator, αλλά όχι και να τον βιντεοσκοπούν στη Βουλή όταν τρώει κρακεράκια. Ε, ναι αυτό σηκώνει καταγγελία για παραβίαση προσωπικών δεδομένων!

Αναδρομικά: Πώς θα δηλωθούν – Οι παγίδες που πρέπει να προσέξουν οι φορολογούμενοι
Οικονομικές Ειδήσεις 18 Μαρτίου 2026, 20:36

Τι γίνεται με τα αναδρομικά ποσά που καταβλήθηκαν καθυστερημένα; – Πώς εκδίδεται το νέο εκκαθαριστικό σημείωμα

Gen Z: Πιο αισιόδοξες για το μέλλον οι νέες γυναίκες;

Χιλιάδες πολίτες που εισέπραξαν αναδρομικά ποσά καλούνται να τα δηλώσουν σωστά στην εφορία, ακολουθώντας συγκεκριμένες διαδικασίες που προβλέπει η φορολογική νομοθεσία.

Τα ποσά αυτά μπορεί να αφορούν μισθούς, συντάξεις, επιδόματα ανεργίας, αγροτικές επιδοτήσεις ή άλλες αποδοχές που καταβλήθηκαν καθυστερημένα, αλλά αντιστοιχούν σε προηγούμενα έτη.

Γι’ αυτό και η δήλωσή τους απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή, καθώς γίνεται μέσω τροποποιητικών φορολογικών δηλώσεων.

Τα αναδρομικά

Οι φορολογούμενοι που έλαβαν αναδρομικά καλούνται να τα δηλώσουν στο σωστό φορολογικό έτος, χωρίς την επιβολή προστίμων και τόκων, υπό την προϋπόθεση ότι η διαδικασία θα ολοκληρωθεί εντός του φορολογικού έτους κατά το οποίο εκδόθηκαν οι σχετικές βεβαιώσεις αποδοχών ή συντάξεων.

Με το άνοιγμα της πλατφόρμας της φορολογικής διοίκησης, η διαδικασία γίνεται πλέον ηλεκτρονικά για τα περισσότερα έτη, ενώ παράλληλα ενεργοποιούνται εκτεταμένοι έλεγχοι και διασταυρώσεις στοιχείων για όσους δεν έχουν δηλώσει τα ποσά που έλαβαν.

Οι τροποποιητικές δηλώσεις υποβάλλονται με χρήση της διαδικτυακής Υπηρεσίας υποβολής δηλώσεων μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE από το φορολογικό έτος 2015 και μετά, ενώ για το φορολογικό έτος 2014 και προηγούμενα υποβάλλονται ή αποστέλλονται στην αρμόδια για την παραλαβή της δήλωσης υπηρεσία.

Για αναδρομικά που αφορούν το φορολογικό έτος 2015 και μετά, οι δηλώσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά με τη χρήση διαδικτυακής υπηρεσίας υποβολής δηλώσεων μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE

Ειδικά οι τροποποιητικές δηλώσεις που αφορούν ποσά αγροτικών ενισχύσεων και επιδοτήσεων που εισπράττονται αναδρομικά κατόπιν ένστασης ή δικαστικής απόφασης και επιλέγεται να φορολογηθούν στο έτος στο οποίο ανάγονται, υποβάλλονται με τη χρήση της διαδικτυακής Υπηρεσίας υποβολής δηλώσεων μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE από το φορολογικό έτος 2020 και εφεξής, ενώ για το φορολογικό έτος 2019 και προηγούμενα υποβάλλονται ή αποστέλλονται με τους προβλεπόμενους τρόπους στην αρμόδια για την παραλαβή της δήλωσης υπηρεσία.

Με την υποβολή της δήλωσης θα εκδοθεί εκκαθαριστικό σημείωμα με τον φόρο που αναλογεί, ο οποίος θα πρέπει να πληρωθεί εφάπαξ μέχρι την 31η Ιανουαρίου 2026 ή να ενταχθεί στην πάγια ρύθμιση και να αποπληρωθεί σε έως 48 δόσεις.

Οι έλεγχοι

Στο στόχαστρο των ελέγχων φέτος είναι η διενέργεια διασταυρώσεων για τη συμμόρφωση φορολογουμένων με προσυμπληρωμένους κωδικούς αποδοχών-συντάξεων, σύμφωνα με τις καταστάσεις βεβαιώσεων αποδοχών-συντάξεων που απέστειλαν οι εργοδοτικοί και ασφαλιστικοί φορείς.

Σύμφωνα με τις οδηγίες που έχει εκδώσει η φορολογική διοίκηση, οι μισθωτοί, συνταξιούχοι και αγρότες που έλαβαν εντός του 2024 αναδρομικά ποσά για καθαρές αποδοχές, πρόσθετες αμοιβές, αποζημιώσεις, συντάξεις για τα 2015-2024 φορολογούνται στα έτη που ανάγονται, καθώς ως χρόνος απόκτησης των αναδρομικών αυτών αποδοχών θεωρείται ο χρόνος που ο δικαιούχος απόκτησε δικαίωμα είσπραξης, οπότε πρέπει να δηλωθούν με συμπληρωματική-τροποποιητική δήλωση στον χρόνο που αφορούν.

Τα συγκεκριμένα ποσά ενδεχομένως καταβλήθηκαν βάσει νόμου, απόφασης δικαστηρίου ή συλλογικής σύμβασης ή αφορούν περιπτώσεις που χορηγούνται καθυστερημένα είτε συντάξεις είτε αναδρομικά από ασφαλιστικούς οργανισμούς.

Αυτά δηλώνονται με συμπληρωματική-τροποποιητική δήλωση στον χρόνο που αφορούν και υπό την προϋπόθεση ότι αναγράφονται στην ετήσια βεβαίωση αποδοχών που χορηγήθηκε στον δικαιούχο ή υπό την προϋπόθεση ότι προκύπτει με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο το έτος στο οποίο ανάγονται (όπως βεβαίωση από πιστοποιημένο λογιστή-φοροτεχνικό βάσει αναλυτικών περιοδικών δηλώσεων -Α.Π.Δ.- του ασφαλιστικού φορέα κ.λπ. ή παλαιότερες βεβαιώσεις αποδοχών από τις οποίες προκύπτει το ύψος των αποδοχών που είχαν καταστεί ανείσπρακτες, δικαστική απόφαση κ.λπ.).

Για αναδρομικά που αφορούν το φορολογικό έτος 2015 και μετά, οι δηλώσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά με τη χρήση διαδικτυακής υπηρεσίας υποβολής δηλώσεων μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE, όπου ο φορολογούμενος επιλέγει το αντίστοιχο έτος υποβολής δήλωσης. Δηλαδή, αν τα αναδρομικά ποσά αφορούν το έτος 2019, ο υπόχρεος θα πρέπει να επιλέξει ως έτος υποβολής της τροποποιητικής δήλωσης το έτος 2020, ενώ αν αφορούν στο 2024 θα επιλέξει το έτος 2025.

Economy
Πιερρακάκης: Fuel Pass το πρώτο μέτρο – «Παράθυρο» για μείωση του ΕΦΚ στα καύσιμα

Gen Z: Πιο αισιόδοξες για το μέλλον οι νέες γυναίκες;

Κόσμος
Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: Οι εγκληματίες πρέπει να πληρώσουν σύντομα για το αίμα του Λαριτζανί

Μέση Ανατολή: «Πονοκεφάλους» στην κυβέρνηση για την ενεργειακή κρίση – Ο αγροτικός τομέας και οι αυξήσεις στο ράφι
Πόλεμος στη Μέση Ανατολή 18.03.26

Η κλιμάκωση του πολέμου στη Μέση Ανατολή είναι ικανός να δημιουργήσει ένα εκρηκτικό κοκτέιλ προβλημάτων για τον ελληνικό αγροτικό τομέα. Οι επιπτώσεις αρχίζουν να επηρεάζουν την καθημερινότητα στο χωράφι και φυσικά την τελική τιμή παραγωγής των προϊόντων. Η κυβέρνηση παρακολουθεί τις εξελίξεις γνωρίζοντας καλά πως μια «βόμβα» ακρίβειας είναι πιθανό να απελευθερωθεί.

Στράτος Ιωακείμ
Εισφορά Αλληλεγγύης: Απώλειες 15 δισ. ευρώ για 400.000 συνταξιούχους
Οικονομικές Ειδήσεις 18.03.26

Η κυβέρνηση αυξάνει κατά ένα μικρό ποσοστό τις συντάξεις, όμως εισπράττει υπερδιπλάσια από τους φόρους και τις «εισφορές» που έχουν θεσπίσει μνημονιακοί νόμοι και που ισχύουν μέχρι και σήμερα.

Ηλίας Γεωργάκης
Στη δημοσιότητα ο πίνακας ωφελούμενων εργαζομένων για τη νέα δράση κατάρτισης της ΔΥΠΑ
Δράση 16913 17.03.26

Οι αιτούντες μπορούν να αναζητήσουν την κατάσταση της αίτησής τους στις αναρτημένες λίστες. Όσοι έχουν απορριφθεί, έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν ένσταση από 18 Μαρτίου έως και 20 Μαρτίου

Νέα καριέρα για τον Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς
Ποδόσφαιρο 18.03.26

Από τα γήπεδα στα τηλεοπτικά στούντιο του Μουντιάλ: Ο θρυλικός Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς θα γίνει αναλυτής στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026, σε μια διοργάνωση που αναμένεται να σπάσει κάθε ρεκόρ τηλεθέασης

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Σοκάρουν οι συνομιλίες στα social media μετά την δολοφονία του Κλεομένη στην Καλαμαριά
Ελλάδα 18.03.26

Η αστυνομία έχει στα χέρια της συνομιλία μεταξύ ατόμων σε διαδικτυακή εφαρμογή, η οποία έγινε μετά το περιστατικό της δολοφονίας του 20χρονου στην Καλαμαριά

Σύνταξη
Σλοβενία: Σοκάρουν οι λεπτομέρειες της δολοφονίας της 32χρονης influencer – Εξετάζεται αν την έθαψε ζωντανή σε βαλίτσα
Κόσμος 18.03.26

Αν και αρχικά πιστευόταν ότι η influencer είχε πεθάνει πριν o 31χρονος την θάψει τη βαλίτσα, νέες λεπτομέρειες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας υποδηλώνουν ότι ενδέχεται να ήταν ακόμη ζωντανή.

Σύνταξη
Μπαρτσελόνα: Με ειδική φανέλα κόντρα στη Νιούκαστλ για να τιμήσει την Παγκόσμια Ημέρα Συνδρόμου Down
Ποδόσφαιρο 18.03.26

Κίνηση ανθρωπιάς από την Μπαρτσελόνα που αγωνίζεται με μία ειδική φανέλα κόντρα στη Νιούκαστλ προκειμένου να τιμήσει την Παγκόσμια Ημέρα Συνδρόμου Down.

Σύνταξη
Αυξήθηκαν τα ποσοστά χρήσης κοκαΐνης και κεταμίνης σύμφωνα με έρευνα στα λύματα της Ευρώπης
Κόσμος 18.03.26

Η μελέτη καταγράφει «φαινόμενο κατανάλωσης ναρκωτικών γενικευμένο, ποικιλόμορφο και σε διαρκή εξέλιξη», εξηγεί σε ανακοίνωση Τύπου η Λορέν Νόλαν, διευθύντρια του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα Ναρκωτικά (EUDA, ο πρώην EMCDDA), που έκανε την έρευνα,

Σύνταξη
Η Μικαέλα Κόελ αναλαμβάνει το ριμέικ της ταινίας «Bloodsport»
Δεκαετίες αργότερα 18.03.26

Η Μικαέλα Κόελ γράφει το σενάριο και σκηνοθετεί ένα ριμέικ της κλασικής ταινίας «Bloodsport» («Μπλάντσπορτ: Μέχρι τελικής πτώσης»), για την A24.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Μπράγκα – Φερεντσβάρος 4-0: Ανατροπή πρόκρισης οι Πορτογάλοι, περιμένουν… Παναθηναϊκό
Europa League 18.03.26

Η Μπράγκα ανέτρεψε το 2-0 της Ουγγαρίας και επικρατώντας στην Πορτογαλία της Φερεντσβάρος με 4-0 προκρίθηκε στα προημιτελικά του Europa League όπου περιμένει τον νικητή από το Μπέτις- Παναθηναϊκός.

Σύνταξη
Τουρκία: Η Άγκυρα προτείνει επέκταση αγωγού Ιράκ–Τουρκίας έως τη Βασόρα ως εναλλακτική στα Στενά του Ορμούζ
Μέση Ανατολή 18.03.26

Ο υπουργός Ενέργειας Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ πρότεινε την επέκταση του υφιστάμενου αγωγού που συνδέει την Τουρκία με το Ιράκ μέχρι τη νότια πόλη-λιμάνι της Βασόρας

Σύνταξη
LIVE: Μπαρτσελόνα – Νιουκάστλ
Champions League 18.03.26

LIVE: Μπαρτσελόνα – Νιουκάστλ. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπαρτσελόνα – Νιουκάστλ για τη φάση των «16» του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 8 HD.

Σύνταξη
Η αφρικανική σκόνη σκέπασε την Αθήνα – «Θα επιμείνει και αύριο το φαινόμενο, παρά τους βοριάδες» λέει ο Λαγουβάρδος
Ελλάδα 18.03.26

Το ιδιαίτερο του εν εξελίξει φαινομένου είναι ότι η σκόνη έγινε περισσότερο αισθητή σε περιοχές όπου οι βροχές ήταν πολύ ασθενείς, όπως η Αττική

Σύνταξη
Η «Ιθάκη» του Αλ. Τσίπρα στην Αλεξανδρούπολη – Σκάνδαλο υποκλοπών, Μέση Ανατολή και εθνικά θέματα στην πρώτη γραμμή
Πολιτική Γραμματεία 18.03.26 Upd: 20:24

Στην Αλεξανδρούπολη με το βλέμμα του στραμμένο στις πολεμικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή αλλά και το σκάνδαλο των υποκλοπών ο Αλέξης Τσίπρας. Ο πρώην πρωθυπουργός ετοιμάζεται να ξεδιπλώσει την δική του πρόταση για τα εθνικά θέματα, διατηρώντας υψηλούς τόνους απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Βίντεο - φωτογραφίες: Αλέξανδρος Γαστεράτος
Φάμελλος: Όχι στις διορίες για συνεργασίες, ναι στον Τσίπρα
Πολιτική Γραμματεία 18.03.26

Καθαρή θέση πήρε ο Σωκράτης Φάμελλος υπέρ των συνεργασιών και με το κόμμα Τσίπρα, είπε «όχι» στις διορίες της ομάδας Πολάκη, ενώ χαρακτήρισε «ιστορικό λάθος του ΠΑΣΟΚ την αυτόνομη πορεία»

Σωτήρης Μπολάκης
Συνέδριο ΠΑΣΟΚ: Ο Φαραντούρης θα συμμετάσχει στα τραπέζια διαλόγου
Πολιτική Γραμματεία 18.03.26

Στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ είναι πιθανόν να δώσει το «παρών» ο ανεξάρτητος ευρωβουλευτής Νικόλας Φαραντούρης μετά την εκδήλωση που θα πραγματοποιήσει στη Θεσσαλονίκη για τα κόκκινα δάνεια με τη συμμετοχή του εκπροσώπου τύπου του Κινήματος, Κώστα Τσουκαλά.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
LIVE: Παναθηναϊκός – Βαλεφόλια
Challenge Cup 18.03.26

LIVE: Παναθηναϊκός – Βαλεφόλια. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – Βαλεφόλια για τον δεύτερο τελικό του Challenge Cup στο βόλεϊ γυναικών. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 7.

Σύνταξη
Μυτιλήνη: «Φυγάδευσαν» τον Κέλλα – Σε δίωρη «πολιορκία» από οργισμένους κτηνοτρόφους
Αφθώδης πυρετός 18.03.26

Η ένταση κορυφώθηκε όταν κτηνοτρόφος περιέγραψε το αδιέξοδο στο οποίο έχει περιέλθει η οικογένειά της, για να λάβει ως απάντηση ένα σύντομο «λυπάμαι» από τον Χρήστο Κέλλα - Ο υφυπουργός αναγκάσθηκε να επιστρέψει εσπευσμένα στο εσωτερικό του κτιρίου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου στην Μυτιλήνη, το οποίο παρέμεινε πολιορκημένο για περίπου δύο ώρες

Σύνταξη
Η «εντολή» του Μέντι για Λάρισα
On Field 18.03.26

Ο Ολυμπιακός πρέπει να έχει νοοτροπία Παγκρήτιου και στο ματς με την Λάρισα κι αυτό θέλει να δει ο Μεντιλίμπαρ από τους παίκτες του

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Σημανδράκος: Ολοι οι υπουργοί ήξεραν για τα αιγοπρόβατα στην Κρήτη ζητούσαν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ τα στοιχεία
Ελλάδα 18.03.26

Ο πρώην διοικητής του ΟΠΕΚΕΠΕ Ευάγγελος Σημανδράκος καταθέτοντας ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου της Αθήνας για όσα συνέβαιναν στον Οργανισμό.

Μίνα Μουστάκα
Η Εθνική αναχώρησε για το Παγκόσμιο Κλειστού Στίβου με ελπίδες για μετάλλια
Τορούν 2026 18.03.26

Χωρίς την Δήμητρα Τσουκαλά, αλλά με ελπίδες για επιτυχίες, αναχώρησε η Εθνική Ομάδα στίβου για το Τόρουν της Πολωνίας και το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου.

Δήμος Μπουλούκος
ΠΑΣΟΚ: Μετά την κατάθεση Σημανδράκου, θα συνεχίσει η κυβέρνηση να καλύπτει τον Αυγενάκη;
Επικαιρότητα 18.03.26

«Η κυβέρνηση, που με τη σφραγίδα του κ. Μητσοτάκη, κάλυψε τον Λευτέρη Αυγενάκη για τις ευθύνες του στο σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ, σιωπά για τα έργα και τις ημέρες του πρώην υπουργού της», λέει το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
«Βόμβα» Κοβέσι από το Ευρωκοινοβούλιο: «Υπάρχουν κι άλλες υποθέσεις ΟΠΕΚΕΠΕ»
Πολιτική Γραμματεία 18.03.26

Απαντώντας σε σχετικό ερώτημα του ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Κώστα Αρβανίτη, η Ευρωπαία εισαγγελέας Λάουρα Κοβέσι αποκάλυψε ότι ερευνώνται και άλλες υποθέσεις γεωργικών επιδοτήσεων των οποίων την ευθύνη είχε ο ΟΠΕΚΕΠΕ.

Δημήτρης Τερζής
«Γ@μημένοι απατεώνες»: Χάρι και Μέγκαν στα αζήτητα – Οι προδοσίες, η ρήξη με Netflix και Spotify
Το άλλο Megxit 18.03.26

Φιάσκο η πολυσυζητημένη επέλαση του πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ στον χώρο της ψυχαγωγίας. Πως πρόδωσαν το Netflix και ποια η θέση τους στο Χόλιγουντ σήμερα;

Λουκάς Καρνής
Ματσούκας μέσα, Τσιμεντερίδης έξω: Βγαίνουν στη σέντρα για δύο μέτρα και δύο σταθμά στη διαιτησία
On Field 18.03.26

Η ΚΕΔ (Λανουά, Βαλέρι) τιμώρησε τον Τσιμεντερίδη (Κοζάνης) αλλά όχι τον Ματσούκα (Εύβοιας) αν και ο δεύτερος έκανε σοβαρότερο λάθος. Η απόδειξη ότι ξεχωρίζουν τους ρέφερι ανάλογα με τα λάθη

Βάιος Μπαλάφας
ΣΥΡΙΖΑ: Το σκάνδαλο των παρακολουθήσεων είναι γαλάζιο και με υπογραφή «Κυριάκος Μητσοτάκης»
Υποκλοπές 18.03.26

Για μεθοδευμένη απόπειρα να κατηγορηθεί η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και να «κουκουλωθούν» οι απευθείας αναθέσεις της κυβέρνησης Μητσοτάκη, αλλά και οι παράτυπες πληρωμές εκατομμυρίων ευρώ στην εταιρεία Krikel, από το 2019 και μετά, κάνει λόγο η Κουμουνδούρου, μετά τις δηλώσεις Γεωργάδη στη Βουλή

Σύνταξη
Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

