Αναδρομικά: Ποιοι συνταξιούχοι πληρώνονται σήμερα
Πρόκειται για μια «ένεση» ρευστότητας που αφορά κυρίως συνταξιούχους του τέως ΙΚΑ και της Εθνικής Τράπεζας
Καταβολή αναδρομικών ποσών σε συνολικά 1.015 συνταξιούχους, αναμένεται να γίνει σήμερα Παρασκευή (6/3) σύμφωνα με ανακοίνωση του ΕΦΚΑ.
Από τους 1.015 δικαιούχους οι 985 είναι εν ζωή, ενώ για τις 30 περιπτώσεις τα ποσά καταβάλλονται στους δικαιούχους βάσει κληρονομικού δικαιώματος.
Πρόκειται για μια «ένεση» ρευστότητας που αφορά κυρίως συνταξιούχους του τέως ΙΚΑ και της Εθνικής Τράπεζας. Είτε πρόκειται για διορθώσεις στον επανυπολογισμό της σύνταξης είτε για κληρονομικά ποσά, τα χρήματα πιστώνονται σήμερα Παρασκευή, κλείνοντας εκκρεμότητες που ταλαιπωρούσαν τους δικαιούχους.
Δείτε αν είστε ανάμεσα στους τυχερούς και πώς ακριβώς μοιράζονται τα ποσά που πιστώνονται σήμερα.
Η συνολική δαπάνη ανέρχεται σε 2.185.686,43 ευρώ, εκ των οποίων:
• 2.040.331,56 € αφορούν σε εν ζωή συνταξιούχους
• 145.354,87 € αφορούν σε κληρονομικά ποσά
