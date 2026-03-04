Σε τροχιά υλοποίησης βρίσκεται το νέο πακέτο με τα αναδρομικά για 37.000 συνταξιούχους, με τον ΕΦΚΑ να προχωρά σταδιακά σε πληρωμές.

Το πακέτο περιλαμβάνει αναδρομικά από εκκρεμείς επανυπολογισμούς συντάξεων. Οι συντάξεις των εν λόγω δικαιούχων επανυπολογίστηκαν μεν, αλλά στη συνέχεια υπήρξαν μεταβολές και διορθώσεις στα ποσά των επανυπολογισμένων συντάξεων και προέκυψαν αυξήσεις.

Τα αναδρομικά

Οι αυξήσεις πληρώθηκαν χωρίς τα οφειλόμενα αναδρομικά, τα οποία θα δοθούν τώρα και θα καλύπτουν το διάστημα από 1/1/2019 μέχρι τον μήνα που διορθώθηκαν με πρόσθετες αυξήσεις οι επανυπολογισμένες συντάξεις.

Τα αναδρομικά για αυτή την κατηγορία εκτιμάται ότι φτάνουν ως και μερικές χιλιάδες ευρώ ανάλογα με την περίπτωση.

Στην ίδια κατηγορία ανήκουν και συνταξιούχοι στους οποίους ο αρχικός επανυπολογισμός ήταν λανθασμένος διότι δεν ελήφθησαν υπόψη τα ακριβή στοιχεία της συνταξιοδοτικής τους απόφασης όσον αφορά τον χρόνο ασφάλισης και τις συντάξιμες αποδοχές. Τα λάθη διορθώνονται τώρα και οι δικαιούχοι αναμένεται να εισπράξουν τα ποσά που τους αναλογούν.

Τα οφειλόμενα ποσά για το συγκεκριμένο χρονικό κενό πιστώνονται τώρα στους λογαριασμούς των δικαιούχων. Σε περιπτώσεις με μεγάλες αποκλίσεις και πολυετή αναδρομική ισχύ, τα ποσά φτάνουν έως και τις 10.000 ευρώ.

Ποιοι πληρώθηκαν

Σημειώνεται ότι η Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ ανακοίνωσε ότι την Τρίτη 3 Μαρτίου 2026 πραγματοποιήθηκε η δεύτερη καταβολή αναδρομικών για το διάστημα από 1 Ιανουαρίου 2021 έως 31 Μαρτίου 2023, σε εφαρμογή του άρθρου 34 του Ν. 5018/2023. Η συγκεκριμένη πληρωμή αφορά 2.927 συνταξιούχους ύψους 1,9 εκ. ευρώ που λαμβάνουν μέρισμα από τα Μετοχικά Ταμεία των Ενόπλων Δυνάμεων, μετά την ολοκλήρωση της προβλεπόμενης διαδικασίας εκκαθάρισης.

Συγκεκριμένα, δικαιούχοι είναι μερισματούχοι του Μετοχικό Ταμείο Στρατού, του Μετοχικό Ταμείο Ναυτικού και του Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας. Ωστόσο, από την ίδια διαδικασία προέκυψε ότι για 3.072 συνταξιούχους το αποτέλεσμα ήταν μηδενικό, γεγονός που σημαίνει ότι δεν διαπιστώθηκε διαφορά υπέρ τους και, συνεπώς, δεν καταβλήθηκαν αναδρομικά.

Οι συνταξιούχοι προέρχονται από πρώην Ταμεία που έχουν ενταχθεί στον ενιαίο Φορέα, μεταξύ των οποίων το ΤΑΠ-ΔΕΗ, το ΙΚΑ, το ΤΣΑΥ και το ΤΑΠΟΤΕ. Η ενσωμάτωση πολλών διαφορετικών ασφαλιστικών καθεστώτων στον ίδιο οργανισμό είχε δημιουργήσει σύνθετες διοικητικές προκλήσεις, με αποτέλεσμα να απαιτηθεί εκτεταμένος έλεγχος στοιχείων και διασταυρώσεων.

Πηγή: ot.gr