Αναδρομικά: Ποιες εκκρεμότητες κλείνει ο ΕΦΚΑ

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται ο νέος κύκλος καταβολής αναδρομικών προς συνταξιούχους, καθώς ο e-ΕΦΚΑ προχωρά σταδιακά στην εκκαθάριση εκκρεμοτήτων που αφορούν υποθέσεις προηγούμενων ετών.

Νέοι δικαιούχοι εντάσσονται σε κάθε φάση πληρωμών, με στόχο να ολοκληρωθούν οι διορθώσεις και να τακτοποιηθούν οριστικά οι υποθέσεις που παρέμεναν σε εκκρεμότητα τα προηγούμενα χρόνια.

Περίπου 12.000 συνταξιούχοι έχουν ήδη λάβει αναδρομικά ποσά

Ήδη χιλιάδες συνταξιούχοι έχουν δει χρήματα να πιστώνονται στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς, ενώ η διαδικασία των πληρωμών συνεχίζεται καθώς ολοκληρώνεται ο έλεγχος των φακέλων και η διόρθωση λαθών στον υπολογισμό των συντάξεων.

Ειδικότερα, περίπου 12.000 συνταξιούχοι έχουν ήδη λάβει αναδρομικά ποσά, ενώ ο συνολικός αριθμός των δικαιούχων εκτιμάται ότι θα φτάσει περίπου τις 39.000, καθώς συνεχίζεται η επεξεργασία των φακέλων και η εκκαθάριση παλαιών εκκρεμοτήτων.

Τα ποσά που καταβάλλονται διαφέρουν σημαντικά από περίπτωση σε περίπτωση, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να φτάσουν έως και τα 7.661 ευρώ.

Αναδρομικά από προσμέτρηση χρόνου ασφάλισης

Ήδη τη Μεγάλη Πέμπτη πραγματοποιήθηκε η αναδρομικών ποσών που αφορούν στην προσμέτρηση χρόνου ασφάλισης μετά τη συνταξιοδότηση.

Η καταβολή αφορούσε συνολικά 1.068 συνταξιούχους ενώ η συνολική δαπάνη της πληρωμής ανήλθε στο ποσό των 2.855.659,07 ευρώ.

Τα εν λόγω ποσά προκύπτουν από την προσμέτρηση ασφαλιστικών εισφορών στη σύνταξή τους, για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο οι δικαιούχοι συνέχισαν να απασχολούνται μετά τη συνταξιοδότησή τους, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.

Παράλληλη ασφάλιση

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι πληρωμές για περιπτώσεις παράλληλης ασφάλισης. Πρόκειται για συνταξιούχους που αποχώρησαν από την εργασία τους μετά τον Μάιο του 2016 και είχαν καταβάλει εισφορές σε δύο ασφαλιστικούς φορείς έως το ίδιο έτος.

Σε αρκετές από αυτές τις περιπτώσεις, η προσαύξηση που αντιστοιχούσε στο δεύτερο ταμείο δεν είχε ενσωματωθεί εξαρχής στον υπολογισμό της σύνταξης, με αποτέλεσμα το ποσό που καταβαλλόταν να είναι μειωμένο.

Μετά τον επανυπολογισμό των συντάξεων, καταβάλλονται πλέον οι διαφορές που προκύπτουν, τόσο ως αναδρομικά όσο και ως αυξημένη μηνιαία σύνταξη. Μέχρι στιγμής έχουν πληρωθεί 1.090 δικαιούχοι, ενώ η διαδικασία συνεχίζεται ώστε να ενταχθούν και άλλες περιπτώσεις. Σε ορισμένους συνταξιούχους η προσαύξηση μπορεί να φτάνει έως και τα 400 ευρώ τον μήνα.

Πηγή: OT